Реализована возможность сборки FreeBSD в других операционных системах

2.9 , Аноним ( 9 ), 20:33, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Толсто. До невозможности. Тренируйся в локалке.

2.14 , Аноним ( 14 ), 21:02, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Легаси типа не прод :)) Бздя для продакшена отлично подходит. Смуззевый CI/CD на нем из коробки не заведешь, понимаю.

Хотя jail-ы все нужное могли когда openvz был малостабильным дерьмом, а cgroups и докеров в планах не было.

Все остальное в бзде было стабильно и годно в прод еще раньше. Для бзди нужны более дорогие админы, а на линукс можно нанять не справившихся вебмакак и бывших виндузятников. Вот и весь недостаток.

3.15 , Ага ( ? ), 21:28, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Чего-т не заметно что они более дорогие, как впрочем и сложности во внедрении бзди никакой нет, только она не умеет делать что-либо лучше чем могут текущие линуксы, так нафиг его внедрять и морочиться со специфичными для него проблемами?

4.17 , Аноним ( 9 ), 21:54, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > она не умеет делать что-либо лучше чем могут текущие линуксы Может лучше работать, например. > морочиться со специфичными для него проблемами Настолько специфичными, что ты с ними вряд ли столкнешься.

5.23 , Аноним ( 12 ), 22:16, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Может лучше работать, например. - Прочентов на 10-20 ниже скорость сжатия файлов на той же дуалбутной машине.

- Неисправимо дохнущая UFS2. Часто даже fsck не спасает.

- Меньше поддерживается железа.

- Местный пакетный манагер, падающий на ровном месте без причин и оставляющий систему полуобновлённо-полуразваленной.

- Вайфай, не просыпающийся из спящего режима(вроде обещают фиксить, потом посмотрим).

- Слишком мало поддерживается софта(ждём прогресса с линуксатором). Да уж убедил. Сильно лучше работает...

6.25 , Аноним ( 19 ), 22:19, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Ну, берегись. Сейчас придет анонн, обвинит тебя во лжи и закидает ссылками и цитатам. Не по теме, правда, но главное — больше текста.

7.49 , анонн ( ok ), 00:03, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >> Неисправимо дохнущая UFS2. Часто даже fsck не спасает. Опять кто-то завел свою любимую метод^W шарманку:







smartctl -a /dev/ada0|grep -i unexpec

174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - [b]75[/b] gpart list ada0 | grep " type"

type: freebsd-boot

type: freebsd-ufs

type: freebsd-ufs







> Ну, берегись. Сейчас придет анонн, обвинит тебя во лжи и закидает ссылками

> и цитатам. Не по теме, правда, но главное — больше текста. Неплохо у̵ ̵т̵е̵б̵я̵ ̵п̵р̵и̵п̵е̵к̵а̵е̵т̵ я вас надрессировал - даже не пытаетесь "закидывать" ссылками и цитатами очередные размытые, голословные у̵н̵ы̵л̵ы̵е̵ ̵н̵а̵б̵р̵о̵с̵ы̵ утвержения (а то вон, даже линуксоиды со стажем признают pkg неплохим пакетником).

Вместо этого сразу перешли на демагогию "на опережение" - "ссылки на применение в качестве скоростного файервола или раздачи TLS-стрима - это не считается, это не по теме, не то, понимать надо!".

Почти горжусь ))



8.52 , drTr0jan ( ? ), 00:21, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И что крутится на ada0 nginx Samba Почта Оно легко переживает fsck У меня I... 9.64 , zzz ( ?? ), 01:47, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Включи soft updates и не морочь голову И что это у тебя вообще за сервер с регу... 6.39 , Школьник ( ok ), 23:09, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >- Прочентов на 10-20 ниже скорость сжатия файлов на той же дуалбутной машине. Это возможно. Но чтобы знать, что это именно FreeBSD виновата, а не компилятор, хорошо бы собрать сам архиватор с помощью gcc той же версии, что и "в дуалбуте". >- Неисправимо дохнущая UFS2. Часто даже fsck не спасает. Давненько я ничего с UFS2 такого не видывал. У вас точно нет проблем с дисками? >- Меньше поддерживается железа. Что есть, то есть. >- Местный пакетный манагер, падающий на ровном месте без причин и оставляющий систему полуобновлённо-полуразваленной. Опять же - ни разу ничего подобного не видел. Это точно не связано с UFS2 (и/или диском)? >- Вайфай, не просыпающийся из спящего режима(вроде обещают фиксить, потом посмотрим). Мое личное мнение - FreeBSD еще менее приспособлен для десктопа, чем линукс. >- Слишком мало поддерживается софта(ждём прогресса с линуксатором). Проприетарного? Да, согласен.

7.46 , Михрютка ( ok ), 23:33, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – товарищи, я хрен знает, что и как, для меня неприспособленность фри для десктопа началась, когда потребовалось много работать с мс проектом, мс визио, внезапно лотус нотесами и вариациями на тему нанокада. до этого лет семь стояла дома на десктопе и работала без всяких вышеописанных ужасов. киношечки, интернетики, опеноффис, игрушечки, асечки всякие - это было без проблем. с сусей в корпоративном окружении проблем было больше.

7.51 , drTr0jan ( ? ), 00:17, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Давненько я ничего с UFS2 такого не видывал. У вас точно нет проблем с дисками? Да, именно в случае проблем с дисками UFS2 дохнет очень серьёзно.

ext3, NTFS, ZFS переживает кратковременные сбои (например, по питанию). А UFS2 с журналом падает с грохотом. :(

8.65 , zzz ( ?? ), 01:55, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Как показала практика, подавляющее большинство свидетелей рассыпающейся UFS2 фрю... 4.21 , анонн ( ok ), 22:10, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – > только она не умеет делать что-либо лучше чем могут текущие линуксы, https://www.nas.nasa.gov/SC16/demos/demo9.html

2016

> Cost-Effective 100-Gbps Firewalls for HPC

> We established a pps baseline using FreeBSD-10.3 2017

https://netflixtechblog.com/serving-100-gbps-from-an-open-connect-appliance-cd

> At this point, we’re able to serve 100% TLS traffic comfortably at 90 Gbps using the default FreeBSD TCP stack. 2019

https://www.smalltechnews.com/archives/23495

> Netflix, which previously pushed for video streaming to reach 200Gb/s on Intel Xeno and AMD EPYC servers, has finally managed to reach 190Gb/s and found that AMD EPYC Naples/Rome servers have the potential to double the potential for up to twice as much as Intel. Не стесняйся, покажи "лучше". 5.34 , microsoft ( ? ), 22:53, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – И все эти три сцылки ведут на настолько узкоспецыфичное что пробиться работать туда не судьба никому из здешних любителей бсдеть. Дааа убедил, крупное внедрение, доказательное ага.

6.41 , Школьник ( ok ), 23:11, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Я не анонн, но вот тезис >только она не умеет делать что-либо лучше чем могут текущие линуксы, этими ссылками хорошо так опровергается. Какое в данном случае значение имеет то, будешь ли ты там работать или нет?

6.42 , тигар ( ok ), 23:13, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – до роскомпозора мой недопродашн упирался в 40Гбитный аплинк, при этом серверы прохлаждались. когда-то давно (лет 7 назад) было 2 одинаковых сервера, один на дэбилиане, второй на фре. внезапно оказалось, что коробочная фря и коробочный дэбилиан, мягко говоря, работали по разному. попробуй угадать где утилизация дисков (файликов много по http раздается в многоклиентов) была близка к 100%, а где в прыжках достигала ~60 :-)

p.s. если дочитал до этого места перечитай вышенаписанное еще раз. особое внимание удели слову "коробочная". Это примерно как в "опытах" небезызвестного слонега-в-домене. где он смешные картинки показывал как "фря всасывает по сравнению с Божественной убунту(?) на тех же задачах и нагрузках, в кластере, типа" и ОЧЕНЬ огорчался/не понимал "чотакого" в ответ на картинку с портов свичей, куда были подключены данные хосты, от нока рамблера. Только в моем случае все по чесному было;)

а что до "пробиться"... ну, таким как ты не только в "узкоспецыфичное" будет сложно но и даже в сбер (куда, по слухам, чуть ли не по объявлениям на столбах берут). "даже" - потому как в сбере английский врядли нужен, в отличие от. а с ним в РФ как-то достаточно напряженно до сих пор среди ойцишников, хотя, признаться, по сравнению с ~10лет назад поумнели некоторые, да.

6.50 , анонн ( ok ), 00:14, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И все эти три сцылки ведут на настолько узкоспецыфичное что пробиться работать Скажите, какие буквы в изначальном и частично цитированном

"как впрочем и сложности во внедрении бзди никакой нет, только она не умеет делать что-либо лучше чем могут текущие линуксы,"

вам непонятны?

> Дааа убедил, крупное внедрение, доказательное ага. Т.е. ссылок на аналогичные, только "лучше" проекты - не будет, будет "это не считается, это другое!"

> Отправлено microsof

> туда не судьба никому из здешних любителей бсдеть.

> бсдеть. Хм, какая изысканная вежливость и "говорящий" ник.

5.36 , Ага ( ? ), 23:05, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >[оверквотинг удален]

> 2016

>> Cost-Effective 100-Gbps Firewalls for HPC

>> We established a pps baseline using FreeBSD-10.3

> 2017

> https://netflixtechblog.com/serving-100-gbps-from-an-open-connect-appliance-cd

>> At this point, we’re able to serve 100% TLS traffic comfortably at 90 Gbps using the default FreeBSD TCP stack.

> 2019

> https://www.smalltechnews.com/archives/23495

>> Netflix, which previously pushed for video streaming to reach 200Gb/s on Intel Xeno and AMD EPYC servers, has finally managed to reach 190Gb/s and found that AMD EPYC Naples/Rome servers have the potential to double the potential for up to twice as much as Intel.

> Не стесняйся, покажи "лучше". https://www.nas.nasa.gov/SC16/demos/demo9.html - что тут? они превзошли центос 6 с ядром 2.6? на только вышедшей на тот момент бзде? Вот это да, всего-то 5 лет прогресса разницы и она шмогла больше ппс как клиент отправить, в то-же самое время причиной этих "дополнительных" ппс наверняка был сломанный к жуям tcp window scale, впрочем кому это надо, спамерам? https://netflixtechblog.com/serving-100-gbps-from-an-open-connect-appliance-cd - Hans Petter Selasky из Mellanox написал кастомный билд драйвера под запрос крупного заказчика, вся заслуга в оффлоадинге сетевки, ой https://www.smalltechnews.com/archives/23495 - Это вообще о чем? Больше ядров в одной нуманоде чем у интела в двух - можно и очереди по ним эффективней раскидать? Только причем тут собственно бзд? 3.18 , Михрютка ( ok ), 21:57, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – >>>Для бзди нужны более редкие админы, я поправил. мозгов что для фри, что для линукса, что для винды, кстати говоря - нужно одинаково, т.е. их нужно. просто в случае с линуксом homo stackoverflowiensis может чаще и дольше прикидываться обычным хомосапиенсом.

4.24 , Аноним ( 19 ), 22:17, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну, когда я себе команду расширял, через собесы прошло несколько человек, которые хотели сменить специализацию с BSD на Linux. Объясняли это тем, что вакансий по BSD, во-первых, мало, а во-вторых, условия там так себе.

5.30 , Михрютка ( ok ), 22:31, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а это потому, что рынок лимонов.

5.33 , Аноним ( 12 ), 22:50, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Пrостите, а чего менять-то? Кстати я тоже заметил что бсду в чистом виде не предлагают, условия предлагают хуже и меньше денег. Но спустя несколько лет я просто убрал FreeBSD из своего резюме и всё.

6.38 , Михрютка ( ok ), 23:06, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>>спустя несколько лет я просто убрал FreeBSD из своего резюме и всё. у меня в последнем резюме вообще стояло "linux/bsd systems", где-то в последних пунктах. ничего, наняли :)

7.44 , тигар ( ok ), 23:24, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – стопудов ты дал взятку чтобы взяли! потому как freebsd в резюме это, по мнению местных онолитегов, клеймо:-)))

ЗЫЖ когда я искал приемников/людей в штат у многих "админов" в резюме значилась фря. только, внезапно, оказывалось что они ее видели из-за плеча коллеги который либо получал хорошие деньги и продолжал жить в их предыдущей лавке либо свалил, стало всё плохо-грустно-непонятно, потому индивид и начал телодвижения по поиску нового места для хлебания смузи.

Те соискатели, которые ее видели руками и на собственной клаве и знания показывали реальные, причем не только по ней, но и по прочим заявленным словечкам. А смузехлебы, по факту, хорошо если очень плавающе могли подтвердить 1/4 заявленных знаний. щас таких "девопс" называют.

8.55 , Михрютка ( ok ), 00:43, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать ы привет, тайгер нет, но у меня были хорошие связи, а кроме того, я писал ре... 3.28 , Аноним ( 19 ), 22:22, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Хотя jail-ы все нужное могли когда openvz был малостабильным дерьмом, а cgroups и докеров в планах не было. Вот в те времена Фряшу еще на новые серваки ставили. Это была эпоха, да.

Сейчас — уже нет, увы. Превосходство в прошлом — не аргумент, бизнес интересует, как оно будет работать вот прямо сейчас.

3.54 , deb ( ? ), 00:39, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Для бзди нужны более дорогие админы Хорошая шутка. Если у Вас бсд в продакшене, то пришло время нанять нормального админа который все перетащит на centos и настроит систему управления конфигурациями. Сидеть и копашить конфиги руками по ssh изображая из себя ДОРОГОГО БСД админа это очень смешно, но максимально не эффективно.

Продакшен на БСД может позволить себе либо очень крупная компания которая понимает для чего это, либо сельское ООО рога и копыта. Других вариантов я не встречал.

4.56 , Михрютка ( ok ), 00:47, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >>Для бзди нужны более дорогие админы

> Хорошая шутка. Если у Вас бсд в продакшене, то пришло время нанять

> нормального админа который все перетащит на centos и настроит систему управления

> конфигурациями. Сидеть и копашить конфиги руками по ssh изображая из себя

> ДОРОГОГО БСД админа это очень смешно, но максимально не эффективно.

> Продакшен на БСД может позволить себе либо очень крупная компания которая понимает

> для чего это, либо сельское ООО рога и копыта. Других вариантов

> я не встречал. доооо ансибл же на бсд придумали трусы. или там cfengine всякие для ye olde fagge. 2.27 , Михрютка ( ok ), 22:22, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – нетфликс? нетапп? ЕМС? Джанипер? Сони? ДА НИХТО! РЕАЛЬНО! ФАНАТЕКИ!

3.29 , Аноним ( 19 ), 22:24, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Apple забыл. Кстати, когда последний раз джаник ковырял — помню, что там были две виртуалки с чем-то BSD based (routing и forwarding engines), запущенный в qemu-kvm под чем-то Linux based. Так что гол засчитывается обеим командам.

4.35 , Михрютка ( ok ), 22:54, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – и NT забыл тоже, да. осознавая последствия своих действий и желая их наступления. >>>апущенный в qemu-kvm под чем-то Linux based. ненене, давайте мы не будем ставить знак равенства между этим гусенком и junos, ладно? потому что этот высер пока еще и в продуктиве не успел засветиться за молодостью лет, это раз, а два - судя по идеям некоторых укуренных маркетологов джанипера, например, гонять в нем линусовые докеры третьих сторон, и не успеет.

3.47 , Sadok ( ok ), 23:52, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Citrix ADC (бывший NetScaler)

