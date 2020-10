Реализована возможность сборки FreeBSD в других операционных системах

> только она не умеет делать что-либо лучше чем могут текущие линуксы,

https://www.nas.nasa.gov/SC16/demos/demo9.html

2016

> Cost-Effective 100-Gbps Firewalls for HPC

> We established a pps baseline using FreeBSD-10.3

2017

https://netflixtechblog.com/serving-100-gbps-from-an-open-connect-appliance-cd

> At this point, we’re able to serve 100% TLS traffic comfortably at 90 Gbps using the default FreeBSD TCP stack.

2019

https://www.smalltechnews.com/archives/23495

> Netflix, which previously pushed for video streaming to reach 200Gb/s on Intel Xeno and AMD EPYC servers, has finally managed to reach 190Gb/s and found that AMD EPYC Naples/Rome servers have the potential to double the potential for up to twice as much as Intel.

Не стесняйся, покажи "лучше".