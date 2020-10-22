Реализована возможность сборки FreeBSD в других операционных системах

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|1.1, Аноним (1), 20:14, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Ждем когда FreeBSD будет запускаться по Linux и тогда её можно будет встретить внутри каких-нибудь докер-контейнеров (но зачем??)
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|2.12, Аноним (12), 20:59, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Знаешь, надо... И наличие здоровой конкуренции будет на пользу и самому линуксу. Было бы очень здорово договориться всем на уровне Linux kernel API в таком виде, чтобы я мог в своей кубунте, например завтра, выбрать ядро не только линукса, но и фрибзды. Большая часть деталей уже есть.
Но как говорят - "Тебе надо, ты и делай".
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|3.19, Аноним (19), 22:06, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> наличие здоровой конкуренции будет на пользу и самому линуксу
Возможно, многие негативные тенденции в Linux, возникшие за последние 15 лет, обусловлены именно тем, что у него не осталось конкурентов среди серверных систем общего назначения.
Рано или поздно Linux дойдет до то же стадии, что и иксы — «Nobody wants to say how this works. Maybe nobody knows ...»™
Хочется надеяться, что к тому времени у него появится достойный опенсорсный сменщик.
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|4.32, Аноним (12), 22:42, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Именно Вряд ли Документация по ядру - неплохая И книга John Madeiu - Linux De... большой текст свёрнут, показать
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|5.63, zzz (??), 01:38, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Бздешный юзерленд например, почти полностью состоит из окололинуксового софта
Лолшто? То, что в сырцах сплошь BSD License - тебя совсем не смущает? Или линагзоиды уже настолько офонарели, что теперь весь опенсорс записывает в свои личные достижения? Уже и кеды стали линуксовыми, ога. Вы там не забывайте свою же мантру на случай факапов - "линукс это только ядро".
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|3.53, deb (?), 00:28, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>наличие здоровой конкуренции будет на пользу
Бсд сейчас во всех областях от дома до ентерпрайза это удел маргиналов и никакой серьезной конкуренции не составляет. По всей видимости труп БСД живет за счет паразитов вроде эппле и сони.
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|3.67, vantoo (ok), 02:39, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> чтобы я мог в своей кубунте, например завтра, выбрать ядро не только линукса, но и фрибзды.
Было уже, называлось Debian GNU/kFreeBSD.
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|1.5, Аноним (5), 20:29, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>обусловлена желанием задействовать для тестирования FreeBSD инструментарии непрерывной интеграции, завязанные на Linux или macOS
>macOS
Тайные желание альтернативно повёрнутых выходят наружу. Поэтому я свой домашний сервер уже давно перевёл на DragonFly BSD
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|2.20, Аноним (19), 22:10, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну, как бы, макось — одна из самых распространенных BSD-систем (поспорить с ней может разве что JunOS).
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|1.6, Аноним (1), 20:31, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Кто использует FreeBSD в проде?
Да никто
Реально
Если осталось, то какое-то легаси или упертый фанатизм
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|2.14, Аноним (14), 21:02, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Легаси типа не прод :))
Бздя для продакшена отлично подходит. Смуззевый CI/CD на нем из коробки не заведешь, понимаю.
Хотя jail-ы все нужное могли когда openvz был малостабильным дерьмом, а cgroups и докеров в планах не было.
Все остальное в бзде было стабильно и годно в прод еще раньше.
Для бзди нужны более дорогие админы, а на линукс можно нанять не справившихся вебмакак и бывших виндузятников. Вот и весь недостаток.
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|3.15, Ага (?), 21:28, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чего-т не заметно что они более дорогие, как впрочем и сложности во внедрении бзди никакой нет, только она не умеет делать что-либо лучше чем могут текущие линуксы, так нафиг его внедрять и морочиться со специфичными для него проблемами?
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|4.17, Аноним (9), 21:54, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> она не умеет делать что-либо лучше чем могут текущие линуксы
Может лучше работать, например.
> морочиться со специфичными для него проблемами
Настолько специфичными, что ты с ними вряд ли столкнешься.
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|5.23, Аноним (12), 22:16, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Может лучше работать, например.
- Прочентов на 10-20 ниже скорость сжатия файлов на той же дуалбутной машине.
- Неисправимо дохнущая UFS2. Часто даже fsck не спасает.
- Меньше поддерживается железа.
- Местный пакетный манагер, падающий на ровном месте без причин и оставляющий систему полуобновлённо-полуразваленной.
- Вайфай, не просыпающийся из спящего режима(вроде обещают фиксить, потом посмотрим).
- Слишком мало поддерживается софта(ждём прогресса с линуксатором).
Да уж убедил. Сильно лучше работает...
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|6.25, Аноним (19), 22:19, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну, берегись. Сейчас придет анонн, обвинит тебя во лжи и закидает ссылками и цитатам. Не по теме, правда, но главное — больше текста.
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|7.49, анонн (ok), 00:03, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>> Неисправимо дохнущая UFS2. Часто даже fsck не спасает.
Опять кто-то завел свою любимую метод^W шарманку:
smartctl -a /dev/ada0|grep -i unexpec
174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - [b]75[/b]
gpart list ada0 | grep " type"
type: freebsd-boot
type: freebsd-ufs
type: freebsd-ufs
> Ну, берегись. Сейчас придет анонн, обвинит тебя во лжи и закидает ссылками
> и цитатам. Не по теме, правда, но главное — больше текста.
Неплохо у̵ ̵т̵е̵б̵я̵ ̵п̵р̵и̵п̵е̵к̵а̵е̵т̵ я вас надрессировал - даже не пытаетесь "закидывать" ссылками и цитатами очередные размытые, голословные у̵н̵ы̵л̵ы̵е̵ ̵н̵а̵б̵р̵о̵с̵ы̵ утвержения (а то вон, даже линуксоиды со стажем признают pkg неплохим пакетником).
Вместо этого сразу перешли на демагогию "на опережение" - "ссылки на применение в качестве скоростного файервола или раздачи TLS-стрима - это не считается, это не по теме, не то, понимать надо!".
Почти горжусь ))
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|9.64, zzz (??), 01:47, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Включи soft updates и не морочь голову И что это у тебя вообще за сервер с регу... текст свёрнут, показать
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|6.39, Школьник (ok), 23:09, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>- Прочентов на 10-20 ниже скорость сжатия файлов на той же дуалбутной машине.
Это возможно. Но чтобы знать, что это именно FreeBSD виновата, а не компилятор, хорошо бы собрать сам архиватор с помощью gcc той же версии, что и "в дуалбуте".
>- Неисправимо дохнущая UFS2. Часто даже fsck не спасает.
Давненько я ничего с UFS2 такого не видывал. У вас точно нет проблем с дисками?
>- Меньше поддерживается железа.
Что есть, то есть.
>- Местный пакетный манагер, падающий на ровном месте без причин и оставляющий систему полуобновлённо-полуразваленной.
Опять же - ни разу ничего подобного не видел. Это точно не связано с UFS2 (и/или диском)?
>- Вайфай, не просыпающийся из спящего режима(вроде обещают фиксить, потом посмотрим).
Мое личное мнение - FreeBSD еще менее приспособлен для десктопа, чем линукс.
>- Слишком мало поддерживается софта(ждём прогресса с линуксатором).
Проприетарного? Да, согласен.
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|7.46, Михрютка (ok), 23:33, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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товарищи, я хрен знает, что и как, для меня неприспособленность фри для десктопа началась, когда потребовалось много работать с мс проектом, мс визио, внезапно лотус нотесами и вариациями на тему нанокада.
до этого лет семь стояла дома на десктопе и работала без всяких вышеописанных ужасов. киношечки, интернетики, опеноффис, игрушечки, асечки всякие - это было без проблем. с сусей в корпоративном окружении проблем было больше.
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|7.51, drTr0jan (?), 00:17, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Давненько я ничего с UFS2 такого не видывал. У вас точно нет проблем с дисками?
Да, именно в случае проблем с дисками UFS2 дохнет очень серьёзно.
ext3, NTFS, ZFS переживает кратковременные сбои (например, по питанию). А UFS2 с журналом падает с грохотом. :(
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|8.65, zzz (??), 01:55, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Как показала практика, подавляющее большинство свидетелей рассыпающейся UFS2 фрю... текст свёрнут, показать
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|5.34, microsoft (?), 22:53, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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И все эти три сцылки ведут на настолько узкоспецыфичное что пробиться работать туда не судьба никому из здешних любителей бсдеть. Дааа убедил, крупное внедрение, доказательное ага.
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|6.41, Школьник (ok), 23:11, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Я не анонн, но вот тезис
>только она не умеет делать что-либо лучше чем могут текущие линуксы,
этими ссылками хорошо так опровергается. Какое в данном случае значение имеет то, будешь ли ты там работать или нет?
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|6.42, тигар (ok), 23:13, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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до роскомпозора мой недопродашн упирался в 40Гбитный аплинк, при этом серверы прохлаждались. когда-то давно (лет 7 назад) было 2 одинаковых сервера, один на дэбилиане, второй на фре. внезапно оказалось, что коробочная фря и коробочный дэбилиан, мягко говоря, работали по разному. попробуй угадать где утилизация дисков (файликов много по http раздается в многоклиентов) была близка к 100%, а где в прыжках достигала ~60 :-)
p.s. если дочитал до этого места перечитай вышенаписанное еще раз. особое внимание удели слову "коробочная". Это примерно как в "опытах" небезызвестного слонега-в-домене. где он смешные картинки показывал как "фря всасывает по сравнению с Божественной убунту(?) на тех же задачах и нагрузках, в кластере, типа" и ОЧЕНЬ огорчался/не понимал "чотакого" в ответ на картинку с портов свичей, куда были подключены данные хосты, от нока рамблера. Только в моем случае все по чесному было;)
а что до "пробиться"... ну, таким как ты не только в "узкоспецыфичное" будет сложно но и даже в сбер (куда, по слухам, чуть ли не по объявлениям на столбах берут). "даже" - потому как в сбере английский врядли нужен, в отличие от. а с ним в РФ как-то достаточно напряженно до сих пор среди ойцишников, хотя, признаться, по сравнению с ~10лет назад поумнели некоторые, да.
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|6.50, анонн (ok), 00:14, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И все эти три сцылки ведут на настолько узкоспецыфичное что пробиться работать
Скажите, какие буквы в изначальном и частично цитированном
"как впрочем и сложности во внедрении бзди никакой нет, только она не умеет делать что-либо лучше чем могут текущие линуксы,"
вам непонятны?
> Дааа убедил, крупное внедрение, доказательное ага.
Т.е. ссылок на аналогичные, только "лучше" проекты - не будет, будет "это не считается, это другое!"
> Отправлено microsof
> туда не судьба никому из здешних любителей бсдеть.
> бсдеть.
Хм, какая изысканная вежливость и "говорящий" ник.
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|5.36, Ага (?), 23:05, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>[оверквотинг удален]
> 2016
>> Cost-Effective 100-Gbps Firewalls for HPC
>> We established a pps baseline using FreeBSD-10.3
> 2017
> https://netflixtechblog.com/serving-100-gbps-from-an-open-connect-appliance-cd
>> At this point, we’re able to serve 100% TLS traffic comfortably at 90 Gbps using the default FreeBSD TCP stack.
> 2019
> https://www.smalltechnews.com/archives/23495
>> Netflix, which previously pushed for video streaming to reach 200Gb/s on Intel Xeno and AMD EPYC servers, has finally managed to reach 190Gb/s and found that AMD EPYC Naples/Rome servers have the potential to double the potential for up to twice as much as Intel.
> Не стесняйся, покажи "лучше".
https://www.nas.nasa.gov/SC16/demos/demo9.html - что тут? они превзошли центос 6 с ядром 2.6? на только вышедшей на тот момент бзде? Вот это да, всего-то 5 лет прогресса разницы и она шмогла больше ппс как клиент отправить, в то-же самое время причиной этих "дополнительных" ппс наверняка был сломанный к жуям tcp window scale, впрочем кому это надо, спамерам?
https://netflixtechblog.com/serving-100-gbps-from-an-open-connect-appliance-cd - Hans Petter Selasky из Mellanox написал кастомный билд драйвера под запрос крупного заказчика, вся заслуга в оффлоадинге сетевки, ой
https://www.smalltechnews.com/archives/23495 - Это вообще о чем? Больше ядров в одной нуманоде чем у интела в двух - можно и очереди по ним эффективней раскидать? Только причем тут собственно бзд?
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|3.18, Михрютка (ok), 21:57, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>>>Для бзди нужны более редкие админы,
я поправил.
мозгов что для фри, что для линукса, что для винды, кстати говоря - нужно одинаково, т.е. их нужно.
просто в случае с линуксом homo stackoverflowiensis может чаще и дольше прикидываться обычным хомосапиенсом.
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|4.24, Аноним (19), 22:17, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну, когда я себе команду расширял, через собесы прошло несколько человек, которые хотели сменить специализацию с BSD на Linux. Объясняли это тем, что вакансий по BSD, во-первых, мало, а во-вторых, условия там так себе.
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|5.33, Аноним (12), 22:50, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пrостите, а чего менять-то? Кстати я тоже заметил что бсду в чистом виде не предлагают, условия предлагают хуже и меньше денег. Но спустя несколько лет я просто убрал FreeBSD из своего резюме и всё.
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|6.38, Михрютка (ok), 23:06, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>>спустя несколько лет я просто убрал FreeBSD из своего резюме и всё.
у меня в последнем резюме вообще стояло "linux/bsd systems", где-то в последних пунктах. ничего, наняли :)
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|7.44, тигар (ok), 23:24, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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стопудов ты дал взятку чтобы взяли! потому как freebsd в резюме это, по мнению местных онолитегов, клеймо:-)))
ЗЫЖ когда я искал приемников/людей в штат у многих "админов" в резюме значилась фря. только, внезапно, оказывалось что они ее видели из-за плеча коллеги который либо получал хорошие деньги и продолжал жить в их предыдущей лавке либо свалил, стало всё плохо-грустно-непонятно, потому индивид и начал телодвижения по поиску нового места для хлебания смузи.
Те соискатели, которые ее видели руками и на собственной клаве и знания показывали реальные, причем не только по ней, но и по прочим заявленным словечкам. А смузехлебы, по факту, хорошо если очень плавающе могли подтвердить 1/4 заявленных знаний. щас таких "девопс" называют.
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|3.28, Аноним (19), 22:22, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Хотя jail-ы все нужное могли когда openvz был малостабильным дерьмом, а cgroups и докеров в планах не было.
Вот в те времена Фряшу еще на новые серваки ставили. Это была эпоха, да.
Сейчас — уже нет, увы. Превосходство в прошлом — не аргумент, бизнес интересует, как оно будет работать вот прямо сейчас.
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|3.54, deb (?), 00:39, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Для бзди нужны более дорогие админы
Хорошая шутка. Если у Вас бсд в продакшене, то пришло время нанять нормального админа который все перетащит на centos и настроит систему управления конфигурациями. Сидеть и копашить конфиги руками по ssh изображая из себя ДОРОГОГО БСД админа это очень смешно, но максимально не эффективно.
Продакшен на БСД может позволить себе либо очень крупная компания которая понимает для чего это, либо сельское ООО рога и копыта. Других вариантов я не встречал.
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|4.56, Михрютка (ok), 00:47, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>Для бзди нужны более дорогие админы
> Хорошая шутка. Если у Вас бсд в продакшене, то пришло время нанять
> нормального админа который все перетащит на centos и настроит систему управления
> конфигурациями. Сидеть и копашить конфиги руками по ssh изображая из себя
> ДОРОГОГО БСД админа это очень смешно, но максимально не эффективно.
> Продакшен на БСД может позволить себе либо очень крупная компания которая понимает
> для чего это, либо сельское ООО рога и копыта. Других вариантов
> я не встречал.
доооо ансибл же на бсд придумали трусы. или там cfengine всякие для ye olde fagge.
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|3.29, Аноним (19), 22:24, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Apple забыл.
Кстати, когда последний раз джаник ковырял — помню, что там были две виртуалки с чем-то BSD based (routing и forwarding engines), запущенный в qemu-kvm под чем-то Linux based. Так что гол засчитывается обеим командам.
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|4.35, Михрютка (ok), 22:54, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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и NT забыл тоже, да. осознавая последствия своих действий и желая их наступления.
>>>апущенный в qemu-kvm под чем-то Linux based.
ненене, давайте мы не будем ставить знак равенства между этим гусенком и junos, ладно?
потому что этот высер пока еще и в продуктиве не успел засветиться за молодостью лет, это раз, а два - судя по идеям некоторых укуренных маркетологов джанипера, например, гонять в нем линусовые докеры третьих сторон, и не успеет.
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|1.7, Аноним (7), 20:32, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прям про курицу и яйцо загадка. Как они скомпилили первую бсд если она компилится только из-под бсд?
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|2.10, Аноним (10), 20:34, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скомпилили в тетради, набили на перфокартах в двоичном виде.
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|2.68, Дмитрий Ю.Карпов (?), 03:11, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я думаю, самую первую FreeBSD компилили под чем-то другим. Потом наладили компиляцию FreeBSD под FreeBSD, а затем по мере развития - поломали кросс-компиляцию и не стали восстанавливать за ненужностью.
Я думаю, аналогично было со всеми операционками; ну, кроме тех, которые изначально предполагалось компилировать под кем-то другим, и так это дело и не меняли.
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|1.8, Аноним (7), 20:32, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Короче даже разрабы бсд задолбались с ней и решили разрабатывать её на линуксе и тестировать в виртуалке.
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|2.11, анонн (ok), 20:57, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Короче даже разрабы бсд задолбались с ней и решили разрабатывать её на линуксе и тестировать в виртуалке.
Помимо того, что это неплохой способ отловить неявные баги (и улучшить в целом) сборочную систему
> Upstreaming the crossbuilding changes has resulted in various build system cleanups. For example, we now no longer need to use lorder.sh when
читать новости лучше целиком, а не в виде заголовков и додумывания всего остального:
> We use this in our continuous integration system to build and test CheriBSD disk images for multiple architectures
> ...
> [b]Sponsor: DARPA[/b]
Так что завидуйте молча ))
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|2.16, Lex (??), 21:35, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то и на макоси тож ( хотя хз чего на ней есть шибко специфичного для разработки и ци/сд )
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|3.22, Аноним (19), 22:13, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, как бы надо привлекать в разработку свежую молодую кровь, а эти ребята предпочитают смузи, стильные очки и XCode.
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|4.31, Урри (?), 22:35, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Эти ребята предпочитают руби. А значит они точно мимо кассы.
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|2.26, Аноним (12), 22:20, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Именно по этому им организовали возможность кроскомпиллять бзду.
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|1.37, Daemon (??), 23:06, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Аааааа.... Под столом....
- Что делаешь?
- FreeBSD в винде собираю
:) :) :)
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|2.43, эксперт по всему (?), 23:13, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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в wsl/wsl2 сборка фряхи работает?
я уверен что для этого оно и делалось, т.к. бздуны все поголовно сидят на винде
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|3.45, тигар (ok), 23:29, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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проверь и отчитайся, потрать ресурсы cpu не на днотанчики, а на что-то полезное.
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|3.60, анонн (ok), 01:08, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в wsl/wsl2 сборка фряхи работает?
> я уверен что для этого оно и делалось, т.к. бздуны все поголовно сидят на винде
Ага, причем хитро зашифровались - уговорили DARPA проспонсировать проект CheriBSD в Кэмбридже.
"Астрологи объявили очередную (нептуновскую) неделю унылых набросов в новостях о BSD"
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|1.48, Аноним (48), 23:54, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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7й год фри на проде. Топ ось. Но для докера, да, тогда линукс. Хотелось бы узнать, в каких случаях на продакшине используют вай вай. Сервера раздают? Роутер на что. У сервера аплинк вай вай? Роутер, тот же микрот на что? Все равно 90% ваших прод линуксов - это ec2 в aws. Да, там без вайвая ник. А ваша рабочая машина - это не продакшн. А под питон и js можно чуть ли не в браузере код писать (cloud 9)
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|2.58, Daemon (??), 00:59, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Использовал в средствах криптографии OpenBSD. Да и дома на одном из ноутов стоит как десктоп. На случай стука в 6.55 в дверь ФСБ. Для остальных ноутов есть флешки-убийцы данных.
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|3.61, antonimus (?), 01:15, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Параноик или шпиён?
В любом случае за тобой приедут. И на криптографию посмотрят. Наверное. Но это не точно.
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|2.70, Карабьян (?), 03:32, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что - все? Тут должна быть шутка 20-летней давности про lsd? Или если это просто расшифровка аббревиатуры, то давайте вспомним, как линукс расшифровывается
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|1.59, Онаним (?), 01:03, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Необходимость сборки в других операционных системах обусловлена желанием задействовать для тестирования FreeBSD инструментарии непрерывной интеграции, завязанные на Linux или macOS"
Ахах, вот это номер. А как же волшебные порты? Не случилось?
Даже потешить дух экспериментаторства уже под полигоном никак.
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|3.71, Карабьян (?), 03:33, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сборка так себе довод, помню, лет десять назад qt на винде автоматом собиралась из бат файлов, легко и просто за несколько часов (кстати, сейчас как?)
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|4.72, Карабьян (?), 03:37, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ах, да, это же не ос, но вот ядро линукса что в линукс что под виндоуз без влс причем тоже на раз собирается, для этого не надо никаких волшебных знаний и бубнов. Это вопрос про собирал надо задавать иначе: портировала ли ты что-нибудь, Дездемона?
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|1.66, antonimus (?), 01:58, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>На основе грантов от организации FreeBSD Foundation ведётся работа по улучшению поддержки WiFi, усовершенствованию фреймворка Linux KPI для совместимости с DRM API ядра Linux, расширению совместимости Linuxulator с приложениями, обновлению графических драйверов, добавлению сжатия Zstd в OpenZFS, расширению разделов RAID-Z на лету, улучшению поддержки отладчика LLDB.
Гранты на wifi, поддержку API Linux, Zstd, OpenZFS.
Кто оплачивает банкет?
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