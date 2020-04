Отчёт о развитии FreeBSD за первый квартал 2020 года

2.6 , Аноним ( 6 ), 16:51, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пруфы? Без них просто наброс фанатика GPL.

3.9 , Аноним ( 5 ), 17:00, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не, не, поймите правильно, я не говорю что гцц идеален. У него просто астрономическое количество регрессий и багов выплывает (регулярно), а производительность что-то там на 30% ниже проприетарного интеловского компилятора (который ммм адок ещё тот, насколько мне известно, да и вопросы совместимости есть). Но для свободного продукта это нормально, он хотя бы стабильно лучше "стандарта" msvc. А тут продукт любимый всяческими корпорациями, а код стабильно дерьмовый продуцирует. Под стабильно я понимаю стабильно. Это регулярно обсуждается. Если хочется хомячковый аргумент, то для среднего по больнице можно на мандриву посмотреть, она в любом попугаеметре будет проигрывать.

4.12 , Аноним ( 6 ), 17:10, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Столько текста и всё зря. Если нет внятного аргумента, а лишь невнятные отсылки, не стоило обсирать.

5.14 , Аноним ( 5 ), 17:18, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А смысл? Я ничего не обсираю, это общеизвестная общепринятая информация. Вон в соседнем треде разбирали генерируемый им ассемблер. Он может нагенерировать лапшу из переходов, но не может выбрать нормальные инструкции. А "срезать углы" замечательно и gcc может, pgo просто сказка.

6.16 , Аноним ( 6 ), 17:24, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ссылочку на тот тред, пожалуйста.

7.20 , Аноним ( 5 ), 17:41, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как? Поисковики не индексируют, поиска тут нет. Вся конкурентоспособность сводится к способности генерировать лапшу из переходов. Но лапша эта может оказаться совершенно не эффективной в зависимости от данных. Вот какая-то хомячковая статья откуда-то оттуда же, может для иллюстрации сойдёт https://habr.com/ru/post/483864/

6.37 , TheFotoMag ( ok ), 18:41, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Я ничего не обсираю, это общеизвестная общепринятая информация То есть, от разработки вы далеки бесконечно?

7.41 , Аноним ( 5 ), 19:05, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы, видимо, ещё дальше -- я там увидел "аргумент" про отсутствие достаточной диагностики в гцц, хех.

4.13 , анонн ( ok ), 17:14, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > А тут продукт любимый всяческими корпорациями, а код стабильно дерьмовый

> продуцирует. Под стабильно я понимаю стабильно. Это регулярно обсуждается. Если хочется хомячковый аргумент, то для среднего по больнице можно на мандриву посмотреть,

> она в любом попугаеметре будет проигрывать. Но пруфов не будет, ведь это знают все! https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=openmandriva-41-zen&num=2

Ой.

5.25 , Аноним ( 7 ), 17:54, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тест того как дистры работают на процессоре AMD 3970x? Тем более там везде разные победители. Вот что интересно так это даст ли какой то прирост компиляция про помощи amd'шного компилятора aocc который тоже на llvm или нет.

6.28 , Аноним ( 5 ), 17:58, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну он просто увидел картинку, где жаба собранная шлангом на любимой десяточке впервые в чём-то победила и потёк. Подумать о результатах уже слишком сложно.

7.34 , анонн ( ok ), 18:22, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну он просто увидел картинку, где жаба собранная шлангом на любимой десяточке _моей_ любимой десяточки там нет - моя любимая десяточка уже EoL. Поэтому у меня любимая двенадцаточка. Которой там, впрочем, тоже нет.

Или имелась в виду "любимая десяточка" анонима? Странно, я-то думал что аноним больше по макоси.



> впервые в чём-то победила и потёк. Подумать о результатах уже слишком сложно. Смотрим глазами:

> msec, Fewer Is Better

> OpenMandriva 4.1 Znver 2585

> OpenMandriva 4.1 x86_64 2639

> Windows 10 Enterprise 2999

> Windows 10 Pro 3044 .

> DaCapo Benchmark v9.12-MR1

> Java Test: Jython

> msec, Fewer Is Better

> Clear Linux 3513

> Manjaro Linux 19.0. 3623

> Windows 10 Enterprise 4633 Т.е. ты, балаболка анонимная, не то что пруфануть - даже картнику толком посмотреть не осилил?

6.32 , анонн ( ok ), 18:16, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Тест того как дистры работают на процессоре AMD 3970x? Тем более там

> везде разные победители. И? Что там писалось?

> она в любом попугаеметре будет проигрывать. Вот контрпример. А больше влет и не гуглится - несмотря на горячие заверения "это знают все!"



4.31 , Аноним ( 31 ), 18:16, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Тестил как-то на фре порты, собранные разными компиляторами, и с разными оптимизациями и без.

Во-первых разница между всеми комбинациями была небольшая, 1-3%

Сказочки про 30143% не рассказывай взятые из головы.

Во-вторых LLVM как раз таки на эти пару процентов обгонял GCC. Разумеется, это справедливо только для того конкретного софта и системы. В каких-то случаях и флаги оптимизации оправданы, в каких-то и GCC обходит, не расстраивайся.

5.35 , Аноним ( 5 ), 18:23, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вон я там ссылку привёл. Шланг никогда _никогда_ не обходит гцц, если это только не баг генерации или подобное. И разница там на 3%, ближе к 20 (иногда и все 300). >В каких-то случаях и флаги оптимизации оправданы В любых случаях pgo, включающий необходимые оптимизации в нужных местах, мешает шланг с землёй. Ну если задача вообще зависит от качества генерации кода.

6.39 , TheFotoMag ( ok ), 18:46, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >> Шланг никогда _никогда_ не обходит гцц Шланг содержит ПОЛНОЦЕННЫЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ и позволяет, в отличие от гцц с коркой «рантайм еррор, стоппед», получать сообщения «ошибка приведения типов в функции имя функции строка 6778 аргумент блаблабла» Но вы этого никогда не узнаете, поскольку с кодом не работаете. В связи с этим, зачем и о чем вы тут высказываетесь?

7.40 , Аноним ( 5 ), 19:02, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лол. Что это ещё за фантазии? Оно появилось в гцц лет 10 назад, сразу после шланга (я нигде не говорил, что от шланга нет пользы).

2.8 , Аноним ( 7 ), 16:56, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не дефектный, а с фичами. Используя инструмент проприерасов думай как проприерас.

2.11 , анонн ( ok ), 17:06, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Подскажите, почему llvm всегда генерирует дефективный код даже на amd64? Ведь сколько

> лет его разрабатывают, почти что сколько и gcc… Что не логично,

> так это то, что его и в вулкан пихать пытаются. Я

> хочу логичное объяснение, почему популярный у проприерасов и всяческих противников свободы компиялтор такое убожество. Может потому что аналога LLVM в GCC - немаэ?

2.21 , slava_kpss ( ok ), 17:44, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А почему никто не жалуется, что в Windows программы не собирают с помощью свободного божественного GCC?

3.26 , Аноним ( 5 ), 17:54, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вообще-то собирают, любой опенсорс и не только всегда им собирался. Для навязывания msvc создавалась несколько нездоровая атмосфера принуждения, сейчас нечисть Балмера отправили на пенсию и взгляды несколько поменялись, шланг внедрили во многие продукты и он резко обрёл популярность. Способность полноценно генерировать нужный код для венды изначально была угловым камнем для шланга, гцц подтянулся уже после него.

3.27 , Аноним ( 7 ), 17:57, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что все что надо им собрать нормально собирается.