The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Отчёт о развитии FreeBSD за первый квартал 2020 года

13.04.2020 16:13

Опубликован отчёт о развитии проекта FreeBSD с января по март 2020 года. Из изменений можно отметить:

  • Общие и системные вопросы
    • Из дерева исходных текстов FreeBSD-CURRENT удалён набор компиляторов GCC, а также неиспользуемые утилиты gperf, gcov и gtc (компилятор devicetree). Все платформы, не поддерживающие Clang, переведены на использование внешнего сборочного инструментария, устанавливаемого из портов. В базовой системе поставлялся устаревший выпуск GCC 4.2.1, а интеграция более новых версий была невозможна из-за перехода 4.2.2 на лицензию GPLv3, которая была признана неприемлемой для базовых компонентов FreeBSD. Актуальные выпуски GCC, включая GCC 9, как и раньше, можно установить из пакетов и портов.
    • В инфраструктуре эмуляции окружения Linux (Linuxulator) добавлена поддержка системного вызова sendfile, режима TCP_CORK (требуется для nginx), флага MAP_32BIT (решает проблему с запуском пакетов с Mono из Ubuntu Bionic). Решены проблемы с резолвингом DNS при использовании glibc новее 2.30 (например из CentOS 8). В инфраструктуре непрерывной интеграции обеспечен запуск заданий для запуска LTP (Linux Testing Project) под управлением Linuxulator для тестирования улучшений, вносимых в код для поддержки Linux. Около 400 тестов завершаются ошибкой и требуют исправления (некоторые ошибки вызваны ложными срабатываниями, некоторые требуют тривиальных исправлений, но есть и такие, для устранения которых нужно добавлять поддержку новых системных вызовов). Проведена работа по чистке кода Linuxulator и упрощению отладки. Подготовлены, но ещё не рецензированы, патчи с поддержкой расширенных атрибутов и системного вызова fexecve.
    • Продолжаются заседания рабочей группы, созданной для проведения миграции исходных текстов из централизованной системы управления исходными текстами Subversion в децентрализованную систему Git. Отчёт с предложениями по миграции находится в процессе подготовки.
    • В rtld (runtime linker) улучшен режим прямого исполнения ("/libexec/ld-elf.so.1 {путь} {аргументы}").
    • Продолжает развиваться проект по fuzzing-тестированию ядра FreeBSD с использованием системы syzkaller. За отчётный период устранены проблемы в сетевом стеке и коде для работы с таблицами файловых дескрипторов, выявленные при помощи syzkaller. По следам диагностики ошибок в стек SCTP добавлены изменения, упрощающие отладку. В набор stress2 добавлены правила для выявления возможных регрессий. Добавлена поддержка fuzzing-тестирования новых системных вызовов, включая copy_file_range(), __realpathat() и вызовы подсистемы Capsicum. Продолжается работа по охвату fuzzing-тестированием слоя эмуляции Linux. Проведён разбор и устранение ошибок, отмеченных в свежих отчётах Coverity Scan.
    • В системе непрерывной интеграции осуществлён переход к выполнению всех тестов ветки head только с использованием clang/lld. При тестировании для RISC-V обеспечено формирование полного дискового образа для запуска тестов в QEMU с использованием OpenSBI. Добавлены новые задания для тестирования образов и виртуальных машин powerpc64 (FreeBSD-head-powerpc64-images, FreeBSD-head-powerpc64-testvm).
    • Ведётся работа по переносу тестового набора Kyua из портов (devel/kyua) в базовую систему для решения проблем (пакеты ставятся очень медленно), возникающих при использовании Kyua на новых архитектурах, разработка для которых ведётся с использованием эмулятора или FPGA. Интеграция в базовую систему существенно упростит тестирование встраиваемых платформ и сопряжение с системами непрерывной интеграции.
    • Стартовал проект по оптимизации производительности драйвера сетевых мостов if_bridge, который использует один mutex для блокировки внутренних данных, что не позволяет добиться желаемой производительности на системах с большим числом jail-окружений или виртуальных машин, объединённых в одну сеть. На данном этапе в код добавлены тесты, чтобы предотвратить возникновение регрессий в процессе модернизации работы с блокировками. Рассматривается возможность использования ConcurrencyKit для распараллеливания обработчиков передачи данных (bridge_input(), bridge_output(), bridge_forward(), ...).
    • Добавлен новый системный вызов sigfastblock, позволяющий потоку определить блок памяти для быстрого обработчика сигналов с целью повышения производительности обработчиков исключений.
    • В ядре добавлена поддержка атомартных инструкций LSE (Large System Extension), поддерживаемых системами ARMv8.1. Указанные инструкции необходимы для повышения производительности при работе на платах Cavium ThunderX2 и AWS Graviton 2. Добавленные изменения определяют наличие поддержки LSE и динамически включают реализацию atomic на их основе. При тестировании использование LSE позволило на 15% снизить процессорное время, расходуемое при сборке ядра.
    • Проведена оптимизация производительности и расширена функциональность инструментария для исполняемых файлов в формате ELF. Добавлена поддержка кэширования отладочной информации DWARF, решены проблемы в утилитах elfcopy/objcopy, добавлена обработка DW_AT_ranges, в readelf реализована возможность декодирования флагов PROTMAX_DISABLE, STKGAP_DISABLE и WXNEEDED, а также Xen и GNU Build-ID.
  • Безопасность
    • Для улучшения работы FreeBSD в облачных окружениях Azure ведётся работа по обеспечению поддержки механизма HyperV Socket, позволяющего использовать интерфейс сокетов для взаимодействия гостевой системы с хост-окружением без настройки сети.
    • Ведётся работа по обеспечению повторяемых сборок FreeBSD, позволяющих удостовериться, что исполняемые файлы компонентов системы собраны именно из заявленных исходных текстов и не содержит посторонних изменений.
    • В утилиту elfctl добавлена возможность управления включением дополнительных механизмов защиты (ASLR, PROT_MAX, stack gap, W+X mapping) на уровне отдельных процессов
  • Системы хранения и файловые системы
    • Ведётся работа по реализации возможности работы NFS поверх шифрованного канала связи на базе TLS 1.3, вместо использования Kerberos (режим sec=krb5p), который ограничивается шифрованием только RPC-сообщений и реализуется только программно. Новая реализация использует предоставляемый ядром стек TLS, позволяющий задействовать средства аппаратного ускорения. Код NFS поверх TLS уже почти готов для тестирования, но ещё требует проведения работы по поддержке подписанных клиентских сертификатов и адаптации TLS-стека ядра для отправки данных NFS (патчи для приёма уже готовы).
  • Поддержка оборудования
    • Ведётся работа по добавлению поддержки китайских x86 CPU Hygon на основе технологий AMD;
    • В рамках CheriBSD, ответвления от FreeBSD для исследовательской процессорной архитектуры CHERI (Capability Hardware Enhanced RISC Instructions), продолжается реализация поддержки процессора ARM Morello, который будет поддерживать систему управления доступом к памяти CHERI, основанную на модели защиты проекта Capsicum. Чип Morello планируют выпустить в 2021 году. В настоящее время работа сосредоточена на добавлении поддержки платформы Arm Neoverse N1, лежащей в основе Morello. Представлен начальный порт CheriBSD для архитектуры RISC-V. Продолжается развитие CheriBSD для эталонного прототипа CHERI на базе архитектуры MIPS64.
    • Продолжено портирование FreeBSD для 64-разрядного SoC NXP LS1046A на базе процессора ARMv8 Cortex-A72 с интегрированным движком ускорения обработки сетевых пакетов, 10 Gb Ethernet, PCIe 3.0, SATA 3.0 и USB 3.0. В настоящее время для передачи в основной состав FreeBSD готовятся драйверы QorIQ и LS1046A, GPIO, QorIQ LS10xx AHCI, VF610 I2C, Epson RX-8803 RTC, QorIQ LS10xx SDHCI.
    • До версии 2.1.1 обновлён драйвер ena с поддержкой второго поколения сетевых адаптеров ENAv2 (Elastic Network Adapter), используемых в инфраструктуре Elastic Compute Cloud (EC2) для организации связи между узлами EC2 на скоростях до 25 Gb/s. Готовится обновление до ENA 2.2.0.
    • Продолжается усовершенствование порта FreeBSD для платформы powerpc64. Основное внимание уделяется обеспечению качественной работы на системах с процессорами IBM POWER8 и POWER9. За отчётный период осуществлён перевод FreeBSD-CURRENT на использование компилятора LLVM/Clang 10.0 и компоновщика lld вместо GCC. По умолчанию для систем powerpc64 задействован ELFv2 ABI, а поддержка ELFv1 ABI прекращена. Во FreeBSD-STABLE пока остаётся gcc 4.2.1. Решены проблемы с драйверами virtio, aacraid и ixl. На системах powerpc64 обеспечена возможность запуска QEMU без поддержки Huge Pages.
    • Продолжена работа по реализации поддержки архитектуры RISC-V. В текущем виде FreeBSD уже успешно загружается на плате SiFive Hifive Unleashed, для которой подготовлены драйверы UART, SPI и PRCI, поддерживает прошивку OpenSBI и SBI 0.2. За отчётный период работа была сосредоточена на миграции с GCC на clang и lld.
  • Приложения и система портов
    • Коллекция портов FreeBSD преодолела рубеж в 39 тысяч портов, число незакрытых PR немного превышает 2400, из которых 640 PR ещё не разобраны. За отчётный период внесено 8146 изменений от 173 разработчиков. Права коммиттера получили четыре новых участника (Loïc Bartoletti, Mikael Urankar, Kyle Evans, Lorenzo Salvadore). Добавлен флаг USES=qca и удалён флаг USES=zope (из-за несовместимости с Python 3). Ведётся работа по удалению Python 2.7 из дерева портов - все завязанные на Python 2 порты должны быть портированы на Python 3 или будут удалены. Пакетный менеджер pkg обновлён до выпуска 1.13.2.
    • Обновлены компоненты графического стека и порты, связанные с xorg. Cервер X.org обновлён до версии 1.20.8 (ранее поставлялась ветка 1.18), что позволило перевести FreeBSD по умолчанию на использование бэкенда udev/evdev для обработки устройств ввода. Пакет Mesa переведён по умолчанию на использование расширения DRI3 вместо DRI2. Ведётся работа по поддержанию в актуальном состоянии графических драйверов, стека устройств ввода и компонентов drm-kmod (порт, обеспечивающий работу DRM-модулей amdgpu, i915 и radeon, используя фреймворк linuxkpi для совместимости с Direct Rendering Manager ядра Linux).
    • Рабочий стол KDE Plasma, KDE Frameworks, KDE Applications и Qt поддерживаются в актуальном состоянии и обновлены до самых свежих выпусков. В порты добавлено новое приложение kstars (звёздный атлас).
    • Проведена работа по устранению регрессивных изменений в оконном менеджере xfwm4, всплывших после обновления Xfce до версии 4.14 (например, появилась артефакты при декорировании окон).
    • Порт с Wine обновлён до выпуска Wine 5.0 (ранее предлагался 4.0.3).
    • Начиная с версии 1.14 в компиляторе языка Go добавлена официальная поддержка архитектуры ARM64 для FreeBSD 12.0.
    • OpenSSH в базовой системе обновлён до выпуска 7.9p1.
    • Реализована и размещена в портах (devel/libsysctlmibinfo2) библиотека sysctlmibinfo2, предоставляющая API для доступа к sysctl MIB и выполняющая трансляцию имён sysctl в идентификаторы объектов (OID).
    • Сформировано обновление дистрибутива NomadBSD 1.3.1, представляющего собой редакцию FreeBSD, адаптированную для использования в качестве переносного рабочего стола, загружаемого с USB-накопителя. Графическое окружение основано на оконном менеджере Openbox. Для монтирования накопителей применяется DSBMD (поддерживается монтирование CD9660, FAT, HFS+, NTFS, Ext2/3/4), для настройки беспроводной сети - wifimgr, а для управления громкостью - DSBMixer.
    • Началась работа по написанию полноценной документации для менеджера jail-окружений pot. Готовится к выпуску pot 0.11.0, в котором появятся средства управления сетевым стеком.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.freebsd.org/news/s...)
  2. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за третий квартал 2019 года
  3. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за второй квартал 2019 года
  4. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за четвёртый квартал 2018 года
  5. OpenNews: Релиз FreeBSD 12.1
  6. OpenNews: GCC удалён из основного состава FreeBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52727-freebsd
Ключевые слова: freebsd, report
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, dvz (??), 16:31, 13/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Прекрасно. Фряшка развивается, что не может не радовать.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 16:55, 13/04/2020 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.10, анонн (ok), 17:05, 13/04/2020 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.4, Аноним (4), 16:42, 13/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    из всего списка меня больше всего волнует if_bridge
     
     
  • 2.18, abi (?), 17:36, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ng_bridge этих недостатков не имеет.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 17:45, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С фигали?
     
  • 3.24, Аноним (4), 17:51, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты думаешь у них разные клумбы в цветочнике по имени ядро?
     

  • 1.5, Аноним (5), 16:45, 13/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Подскажите, почему llvm всегда генерирует дефективный код даже на amd64? Ведь сколько лет его разрабатывают, почти что сколько и gcc… Что не логично, так это то, что его и в вулкан пихать пытаются. Я хочу логичное объяснение, почему популярный у проприерасов и всяческих противников свободы компиялтор такое убожество.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:51, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пруфы? Без них просто наброс фанатика GPL.
     
     
  • 3.9, Аноним (5), 17:00, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не, не, поймите правильно, я не говорю что гцц идеален. У него просто астрономическое количество регрессий и багов выплывает (регулярно), а производительность что-то там на 30% ниже проприетарного интеловского компилятора (который ммм адок ещё тот, насколько мне известно, да и вопросы совместимости есть). Но для свободного продукта это нормально, он хотя бы стабильно лучше "стандарта" msvc. А тут продукт любимый всяческими корпорациями, а код стабильно дерьмовый продуцирует. Под стабильно я понимаю стабильно. Это регулярно обсуждается. Если хочется хомячковый аргумент, то для среднего по больнице можно на мандриву посмотреть, она в любом попугаеметре будет проигрывать.
     
     
  • 4.12, Аноним (6), 17:10, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Столько текста и всё зря. Если нет внятного аргумента, а лишь невнятные отсылки, не стоило обсирать.
     
     
  • 5.14, Аноним (5), 17:18, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А смысл? Я ничего не обсираю, это общеизвестная общепринятая информация. Вон в соседнем треде разбирали генерируемый им ассемблер. Он может нагенерировать лапшу из переходов, но не может выбрать нормальные инструкции. А "срезать углы" замечательно и gcc может, pgo просто сказка.
     
     
  • 6.16, Аноним (6), 17:24, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ссылочку на тот тред, пожалуйста.
     
     
  • 7.20, Аноним (5), 17:41, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как? Поисковики не индексируют, поиска тут нет. Вся конкурентоспособность сводится к способности генерировать лапшу из переходов. Но лапша эта может оказаться совершенно не эффективной в зависимости от данных.

    Вот какая-то хомячковая статья откуда-то оттуда же, может для иллюстрации сойдёт https://habr.com/ru/post/483864/

     
  • 6.37, TheFotoMag (ok), 18:41, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Я ничего не обсираю, это общеизвестная общепринятая информация

    То есть, от разработки вы далеки бесконечно?

     
     
  • 7.41, Аноним (5), 19:05, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы, видимо, ещё дальше -- я там увидел "аргумент" про отсутствие достаточной диагностики в гцц, хех.
     
  • 4.13, анонн (ok), 17:14, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >  А тут продукт любимый всяческими корпорациями, а код стабильно дерьмовый
    > продуцирует. Под стабильно я понимаю стабильно. Это регулярно обсуждается. Если хочется хомячковый аргумент, то для среднего по больнице можно на мандриву посмотреть,
    > она в любом попугаеметре будет проигрывать.

    Но пруфов не будет, ведь это знают все!

    https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=openmandriva-41-zen&num=2
    Ой.


     
     
  • 5.25, Аноним (7), 17:54, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тест того как дистры работают на процессоре AMD 3970x? Тем более там везде разные победители.

    Вот что интересно так это даст ли какой то прирост компиляция про помощи amd'шного компилятора aocc который тоже на llvm или нет.

     
     
  • 6.28, Аноним (5), 17:58, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну он просто увидел картинку, где жаба собранная шлангом на любимой десяточке впервые в чём-то победила и потёк. Подумать о результатах уже слишком сложно.
     
     
  • 7.34, анонн (ok), 18:22, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну он просто увидел картинку, где жаба собранная шлангом на любимой десяточке

    _моей_ любимой десяточки там нет - моя любимая десяточка уже EoL. Поэтому у меня любимая двенадцаточка. Которой там, впрочем, тоже нет.
    Или имелась в виду "любимая десяточка" анонима? Странно, я-то думал что аноним больше по макоси.

    > впервые в чём-то победила и потёк. Подумать о результатах уже слишком сложно.

    Смотрим глазами:
    > msec, Fewer Is Better
    > OpenMandriva 4.1 Znver  2585
    > OpenMandriva 4.1 x86_64  2639
    > Windows 10 Enterprise  2999
    > Windows 10 Pro  3044

    .
    > DaCapo Benchmark v9.12-MR1
    > Java Test: Jython
    > msec, Fewer Is Better
    > Clear Linux   3513
    > Manjaro Linux 19.0.  3623
    > Windows 10 Enterprise 4633

    Т.е. ты, балаболка анонимная, не то что пруфануть - даже картнику толком посмотреть не осилил?


     
  • 6.32, анонн (ok), 18:16, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Тест того как дистры работают на процессоре AMD 3970x? Тем более там
    > везде разные победители.

    И? Что там писалось?
    > она в любом попугаеметре будет проигрывать.

    Вот контрпример. А больше влет и не гуглится - несмотря на горячие заверения "это знают все!"

     
  • 4.31, Аноним (31), 18:16, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тестил как-то на фре порты, собранные разными компиляторами, и с разными оптимизациями и без.
    Во-первых разница между всеми комбинациями была небольшая, 1-3%
    Сказочки про 30143% не рассказывай взятые из головы.
    Во-вторых LLVM как раз таки на эти пару процентов обгонял GCC. Разумеется, это справедливо только для того конкретного софта и системы. В каких-то случаях и флаги оптимизации оправданы, в каких-то и GCC обходит, не расстраивайся.
     
     
  • 5.35, Аноним (5), 18:23, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вон я там ссылку привёл. Шланг никогда _никогда_ не обходит гцц, если это только не баг генерации или подобное. И разница там на 3%, ближе к 20 (иногда и все 300).

    >В каких-то случаях и флаги оптимизации оправданы

    В любых случаях pgo, включающий необходимые оптимизации в нужных местах, мешает шланг с землёй. Ну если задача вообще зависит от качества генерации кода.

     
     
  • 6.39, TheFotoMag (ok), 18:46, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >> Шланг никогда _никогда_ не обходит гцц

    Шланг содержит ПОЛНОЦЕННЫЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ и позволяет, в отличие от гцц с коркой «рантайм еррор, стоппед», получать сообщения «ошибка приведения типов в функции имя функции строка 6778 аргумент блаблабла»

    Но вы этого никогда не узнаете, поскольку с кодом не работаете. В связи с этим, зачем и о чем вы тут высказываетесь?

     
     
  • 7.40, Аноним (5), 19:02, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол. Что это ещё за фантазии? Оно появилось в гцц лет 10 назад, сразу после шланга (я нигде не говорил, что от шланга нет пользы).
     
  • 2.8, Аноним (7), 16:56, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не дефектный, а с фичами. Используя инструмент проприерасов думай как проприерас.
     
  • 2.11, анонн (ok), 17:06, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Подскажите, почему llvm всегда генерирует дефективный код даже на amd64? Ведь сколько
    > лет его разрабатывают, почти что сколько и gcc… Что не логично,
    > так это то, что его и в вулкан пихать пытаются. Я
    > хочу логичное объяснение, почему популярный у проприерасов и всяческих противников свободы компиялтор такое убожество.

    Может потому что аналога LLVM в GCC - немаэ?


     
  • 2.21, slava_kpss (ok), 17:44, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А почему никто не жалуется, что в Windows программы не собирают с помощью свободного божественного GCC?
     
     
  • 3.26, Аноним (5), 17:54, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще-то собирают, любой опенсорс и не только всегда им собирался. Для навязывания msvc создавалась несколько нездоровая атмосфера принуждения, сейчас нечисть Балмера отправили на пенсию и взгляды несколько поменялись, шланг внедрили во многие продукты и он резко обрёл популярность. Способность полноценно генерировать нужный код для венды изначально была угловым камнем для шланга, гцц подтянулся уже после него.
     
  • 3.27, Аноним (7), 17:57, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что все что надо им собрать нормально собирается.
     

  • 1.15, terryfilch (ok), 17:24, 13/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    лол, модератор, ты зачем комментарии удаляешь?
     
  • 1.17, Alexey (??), 17:33, 13/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в чем собственно проблема с GCC, ставьте из портов не забывая обновить дерево. И, если не ошибаюсь, то с опциями оптимизации сильно увлекаться не стоит, по рекомендации BSD-шников, типа флаг=-O3. А по поводу пути "Солярки", попадание оной грозит свалке долгой стабильной работой (хотя хотелось бы посмотреть на ту свалку космических масштабов). Дальнейшего развития товарищам.
     
     
  • 2.19, abi (?), 17:38, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в чем собственно проблема с GCC

    Так лицензия же, её не включить в base

     
     
  • 3.23, Аноним (22), 17:48, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем он тебе в базе? Поставил из портов и собираю базу.
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 18:13, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так продаваться несолидно.
     
  • 2.29, Аноним (29), 18:08, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я всё уже много лет собираю на Фрибсд с -O3 и нет проблем.
     
     
  • 3.33, Аноним (31), 18:22, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Порты? Или и систему тоже?))
    -О3 кажется даже дает небольшое падение производительности по сравнению с -O2 (по дефолту обычно идет), но я глобально не тестил.
     
  • 2.42, анонн (ok), 19:07, 13/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в чем собственно проблема с GCC, ставьте из портов не забывая
    > обновить дерево.

    Если вы Настоящий Линуксоид Опеннета, то проблема в недостаточной гибкости вашего восприятия!
    Ведь одно дело - Самое Лучшее Ядро. Ну нельзя его под GPLv2 переводить - Платиновые Папик^W партнеры недовольны будут!
    И отсутствие изкоробочного компилятора под GPLv3 в той же бубунте и прочих мейнтсримных дистрах - это ... необходимость и Хитрый План! Понимать надо!

    И совсем-совсем другое - бзды! Тут отсутствие пропатченой GPLv3 компоненты (из-за которой вполне можно потребовать перевести все остальные компоненты под ту же лицензию, что в свою очередь потребует или выкидывание и переписывание кучи компонентов или услуги некромантов и медиумов для получения согласия всех учавствовавших разработчиков. О возможной, очередной смене лицензии без предупреждения, во время минорного обновления - просто скромно не будем вспоминать) в бсдшом бейз-бандле -- явный признак прогиба под проприерасов! Понимать надо!

     

  • 1.38, Deanon (?), 18:44, 13/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О отличная новость, ОСь развивается в нужном направление без спешки. Очень удобная для изучения, да и для работы во многом выручает.
     
  • 1.44, Аноним (44), 19:22, 13/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Из дерева исходных текстов FreeBSD-CURRENT удалён набор компиляторов GCC, а также неиспользуемые утилиты gperf, gcov и gtc (компилятор devicetree).

    Всё пацаны! Это начало конца ФриБЗД. Отказ от ГНУ это непростительная ошибка и начало деградации.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру