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GCC удалён из основного состава FreeBSD

03.03.2020 18:37

В соответствии с ранее намеченным планом, набор компиляторов GCC удалён из дерева исходных текстов FreeBSD. Сборка GCC вместе с базовой системой для всех архитектур была отключена по умолчанию в конце декабря, а теперь код GCC удалён из SVN-репозитория. Отмечается, что на момент удаления GCC все платформы, не поддерживающие Clang, переведены на использование внешнего сборочного инструментария, устанавливаемого из портов. В базовой системе поставлялся устаревший выпуск GCC 4.2.1 (интеграция более новых версий была невозможна из-за перехода 4.2.2 на лицензию GPLv3, которая была признана неприемлемой для базовых компонентов FreeBSD).

Актуальные выпуски GCC, включая GCC 9, как и раньше можно установить из пакетов и портов. GCC из портов также предлагается использовать для сборки FreeBSD на архитектурах, которые завязаны на GCC и не могут перейти на Clang. Напомним, что начиная с FreeBSD 10 базовая система для архитектур i386, AMD64 и ARM переведена на поставку по умолчанию компилятора Clang и развиваемой проектом LLVM библиотеки libc++. GCC и libstdc++ для указанных архитектур давно перестали собираться как часть базовой системы, но продолжили поставляться по умолчанию для архитектур powerpc, mips, mips64 и sparc64.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: FuryBSD - новая Live-сборка FreeBSD с рабочим столом Xfce
  3. OpenNews: GCC будет удалён из основного состава FreeBSD
  4. OpenNews: Релиз FreeBSD 11.3
  5. OpenNews: Уязвимости в TCP-стеках Linux и FreeBSD, приводящие к удалённому отказу в обслуживании
  6. OpenNews: Тестирование разделения базовой системы FreeBSD на пакеты
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: freebsd, gcc
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:42, 03/03/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну это логичный шаг, конечно. Ещё надо из osx все копролиты выкинуть. Кто-нибудь сравнивал, при сборке в гцц-9 попугаев сильно больше?
     
  • 1.2, Аноним (2), 18:52, 03/03/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Давно пора.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:04, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FreeBSD стал еще бзднее.
     

  • 1.3, Аноним (2), 18:53, 03/03/2020 [ответить]  
    		• –3 +/
    >на лицензию GPLv3, которая была признана неприемлемой для базовых компонентов FreeBSD

    Хоть где-то осталось здравомыслие. GPL - это рак, уничтожающий опенсорс.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 18:56, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Баллмер, залогинься
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 19:06, 03/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    GLP не свободная лицензия. Свободная это BSD, MIT.
     

  • 1.4, Аноним (4), 18:55, 03/03/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Самозакапывание идёт как намечено
     
  • 1.6, Аноним (7), 19:03, 03/03/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    GCC плохо прогибался под корпарастов.
     
  • 1.8, pin (??), 19:06, 03/03/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Сколько сил потрачено в пустую из-за глупых предубеждений.
     
  • 1.10, Аноним (9), 19:09, 03/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Последовательное движение к отказу от ГНУ скама.
     
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