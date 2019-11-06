Началось формирование экспериментальных сборок нового Live-дистрибутива FuryBSD, построенного на базе FreeBSD 12.1 и рабочего стола Xfce. Проект основал Joe Maloney, работающий в компании iXsystems, курирующей TrueOS и FreeNAS, но FuryBSD позиционируется как поддерживаемый сообществом независимый проект, не связанный с iXsystems.

Live-образ может быть записан как на DVD, так и на USB Flash. Имеется режим стационарной установки путём переноса Live-окружения со всеми изменениями на диск (используется bsdinstall и установка на раздел с ZFS). Для обеспечения записи в Live-системе применяется UnionFS. В отличие от сборок на базе TrueOS, проект FuryBSD рассчитан на тесную интеграцию с FreeBSD и использование наработки основного проекта, но с оптимизацией настроек и окружения для применения на рабочем столе.

Из планов на будущее отмечается подготовка инструментария для загрузки проприетарных графических и беспроводных драйверов, создание средства для репликации и восстановления разделов ZFS, качественная поддержка вывода на печать, обеспечение сохранения изменений между перезапусками при работе с USB-накопителя, поддержка подключения к Active Directory и LDAP, создание дополнительного репозитория, проведение работы по усилению защищённости.



