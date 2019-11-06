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|2.10, Аноним (-), 22:36, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Болженос БСД Едитор
1. Едитор - это редактор. Ты хотел написать Edition. Но не смог.
2. По каким критериям сделан вывод о принадлежности данного диструбтива к виду болгеносов? Я вижу в тексте новости упоминание FreeBSD, Xfce, ZFS. Что именно было тупо переименовано и выдано за свою новую-не-имеющую-аналогов разработку, как в случае с болгеносом?
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|2.15, муу (?), 22:56, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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блин, я сослепу изначально прочитал fuRRy
увидев сей пост пришлось перечитать ...
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|1.5, аннонн (?), 22:23, 06/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Люди потихоньку понимают что за UNIX будующее )) А не за системдосом ))
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|4.21, ievoochielaPh5Ph (ok), 23:21, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Huawei Technology Co., Ltd: Huawei EulerOS 2.0 on Huawei KunLun Mission Critical Server — сборка CentOS от Huawei под Huawei KunLun Mission Critical Server
Дальше будешь свою глупость показывать?
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|1.6, Аноним (-), 22:23, 06/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Дело Дениски Попова живёт. Настоящий первопроходец. В своё время его так критиковали... и что? Теперь тысячи этих дистрибутивов с нескучными обоями.
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|2.7, Аноним (-), 22:32, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Дениску Попова критиковали отнюдь не из-за создания очередного дистрибутива, а за вранье. Парнишка тупо заменил строчки копирайтов, уверяя необразованную публику, что создал это своими руками. Ничего общего с сабжем.
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|1.8, Аноним (8), 22:34, 06/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно. Надо попробовать, как раз для таких как я, которым некогда, да и неохота красногл...ть.
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|1.11, Аноним (11), 22:46, 06/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жесть! Судя по видеву, её там под вантузом разрабатывают. Это как? В иХсистемс заставляют использовать вантуз? Зачем?
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|1.13, ievoochielaPh5Ph (ok), 22:55, 06/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Новость неделю назад: разработчики TrueOS объявили о переходе с базы FreeBSD на VoidLinux.
Новость сегодня: разработчики TrueOS представили новую сборочку FreeBSD с нескучными обоями
Что происходит???
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|1.17, Ананнимас (?), 23:00, 06/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>применяется UnionFS
помнится с ней были проблемы со стабильностью, сейчас все нормально? Кто-нибудь пользует достаточно давно?
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|1.22, xm (ok), 23:23, 06/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Концептуально мне их задумка нравится - взять и максимально упростить установку FreeBSD в качестве десктопа сведя к минимуму изменения в самой системе. Последним грешили разработчики PC-BSD, TrueOS и TridentOS (который за каким-то лешим решил отъехать на Void Linux в качестве основы).
Кстати, там представлен скрип для подготовки свое кастомной сборки с нужным набором чего нужно именно вам.
Думаю, месяца через два-три можно будет тестировать.
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