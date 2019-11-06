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FuryBSD - новая Live-сборка FreeBSD с рабочим столом Xfce

06.11.2019 21:58

Началось формирование экспериментальных сборок нового Live-дистрибутива FuryBSD, построенного на базе FreeBSD 12.1 и рабочего стола Xfce. Проект основал Joe Maloney, работающий в компании iXsystems, курирующей TrueOS и FreeNAS, но FuryBSD позиционируется как поддерживаемый сообществом независимый проект, не связанный с iXsystems.

Live-образ может быть записан как на DVD, так и на USB Flash. Имеется режим стационарной установки путём переноса Live-окружения со всеми изменениями на диск (используется bsdinstall и установка на раздел с ZFS). Для обеспечения записи в Live-системе применяется UnionFS. В отличие от сборок на базе TrueOS, проект FuryBSD рассчитан на тесную интеграцию с FreeBSD и использование наработки основного проекта, но с оптимизацией настроек и окружения для применения на рабочем столе.

Из планов на будущее отмечается подготовка инструментария для загрузки проприетарных графических и беспроводных драйверов, создание средства для репликации и восстановления разделов ZFS, качественная поддержка вывода на печать, обеспечение сохранения изменений между перезапусками при работе с USB-накопителя, поддержка подключения к Active Directory и LDAP, создание дополнительного репозитория, проведение работы по усилению защищённости.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.ixsystems.com/comm...)
  2. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 1.2
  3. OpenNews: Релиз GhostBSD 19.09
  4. OpenNews: Проект TrueOS трансформировался в обособленную ОС
  5. OpenNews: Дистрибутив Trident переходит с BSD-системы TrueOS на Void Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: freebsd, furybsd
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  • 1.1, Аноним (1), 22:07, 06/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Болженос БСД Едитор
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:10, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ошибаешься. Это статья не про Альт.
     
  • 2.9, 123 (??), 22:34, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее Frenzy 2.0
     
  • 2.10, Аноним (-), 22:36, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> Болженос БСД Едитор

    1. Едитор - это редактор. Ты хотел написать Edition. Но не смог.
    2. По каким критериям сделан вывод о принадлежности данного диструбтива к виду болгеносов? Я вижу в тексте новости упоминание FreeBSD, Xfce, ZFS. Что именно было тупо переименовано и выдано за свою новую-не-имеющую-аналогов разработку, как в случае с болгеносом?

     

  • 1.3, гуси (?), 22:12, 06/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Правильно будет Furry.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:16, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опередил с этим каментом!)
     
  • 2.15, муу (?), 22:56, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    блин, я сослепу изначально прочитал fuRRy
    увидев сей пост пришлось перечитать ...
     

  • 1.5, аннонн (?), 22:23, 06/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Люди потихоньку понимают что за UNIX будующее )) А не за системдосом ))
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:49, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все два людя сразу?
     
  • 2.14, ievoochielaPh5Ph (ok), 22:56, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opengroup.org/openbrand/register/

    Вот список Unix™
    Там есть один из дистрибутивов GNU/Linux, но нет ни одной FreeBSD

    Так что ты сказать хотел?

     
     
  • 3.19, 1gramm (?), 23:13, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет там ни одного GNU/Linux
     
     
  • 4.21, ievoochielaPh5Ph (ok), 23:21, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Huawei Technology Co., Ltd: Huawei EulerOS 2.0 on Huawei KunLun Mission Critical Server — сборка CentOS от Huawei под Huawei KunLun Mission Critical Server

    Дальше будешь свою глупость показывать?

     

  • 1.6, Аноним (-), 22:23, 06/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Дело Дениски Попова живёт. Настоящий первопроходец. В своё время его так критиковали... и что? Теперь тысячи этих дистрибутивов с нескучными обоями.
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 22:32, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Дениску Попова критиковали отнюдь не из-за создания очередного дистрибутива, а за вранье. Парнишка тупо заменил строчки копирайтов, уверяя необразованную публику, что создал это своими руками. Ничего общего с сабжем.
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:34, 06/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно. Надо попробовать, как раз для таких как я, которым некогда, да и неохота красногл...ть.
     
  • 1.11, Аноним (11), 22:46, 06/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жесть! Судя по видеву, её там под вантузом разрабатывают. Это как? В иХсистемс заставляют использовать вантуз? Зачем?
     
  • 1.13, ievoochielaPh5Ph (ok), 22:55, 06/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Новость неделю назад: разработчики TrueOS объявили о переходе с базы FreeBSD на VoidLinux.
    Новость сегодня: разработчики TrueOS представили новую сборочку FreeBSD с нескучными обоями

    Что происходит???

     
  • 1.16, Ivan_83 (ok), 22:58, 06/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сделать свою сбору фри - крайне просто.
     
     
  • 2.18, ievoochielaPh5Ph (ok), 23:06, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То-то они от прошлой своей сборки аж на Void Linux с musl'ом убежали с матом :-D :-D :-D
     

  • 1.17, Ананнимас (?), 23:00, 06/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >применяется UnionFS

    помнится с ней были проблемы со стабильностью, сейчас все нормально? Кто-нибудь пользует достаточно давно?

     
  • 1.20, Аноним (-), 23:20, 06/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а на ноутбуке кто-нибудь использует freebsd?
     
  • 1.22, xm (ok), 23:23, 06/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Концептуально мне их задумка нравится - взять и максимально упростить установку FreeBSD в качестве десктопа сведя к минимуму изменения в самой системе. Последним грешили разработчики PC-BSD, TrueOS и TridentOS (который за каким-то лешим решил отъехать на Void Linux в качестве основы).
    Кстати, там представлен скрип для подготовки свое кастомной сборки с нужным набором чего нужно именно вам.
    Думаю, месяца через два-три можно будет тестировать.
     
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