2.12 , Аноним ( 12 ), 22:49, 06/11/2019 Все два людя сразу?

2.14 , ievoochielaPh5Ph ( ok ), 22:56, 06/11/2019 https://www.opengroup.org/openbrand/register/ Вот список Unix™

Там есть один из дистрибутивов GNU/Linux, но нет ни одной FreeBSD Так что ты сказать хотел?

3.19 , 1gramm ( ? ), 23:13, 06/11/2019 Нет там ни одного GNU/Linux

4.21 , ievoochielaPh5Ph ( ok ), 23:21, 06/11/2019 Huawei Technology Co., Ltd: Huawei EulerOS 2.0 on Huawei KunLun Mission Critical Server — сборка CentOS от Huawei под Huawei KunLun Mission Critical Server Дальше будешь свою глупость показывать?