Выпуск операционной системы MidnightBSD 1.2

Вот допустим я брошу свой любимый X11/GNU/Linux и поставлю себе бздю или нескучный бздистр от случайного бздениса. Сразу вопросы: 1) Как у бзди и бздеривативов обстоят бздела с драйверами Nvidia? А с божественной CUDA? Нужна именно CUDA, опень-цо-эль не предлогать. (Опечатка в последнем слове допущена исключительно для юмористического эффекта.) 2) Любой ли опень-сорсный софт заработает на бзде? Скажем, я использую gnirehtet, а еще IntelliJ IDEA (Ultimate, детка, Ultimate; я не бомж). 3) Как у бзди с установкой пакетов? Придется ли компилять по три часа хромиум стабильно два раза в неделю и жря электричество? (Платить за ЖКХ особо нечем, так как весь лавандос ушел в JetBrains.) 4) Как у бзди с благословенным LUKS и LVM? У меня терабайты на хардах шифрованы LUKS, так что если я захочу их перешифровать/переформатнуть, быстренько перенести мне их некуда, разве что какой-нибудь добрый бздун не даст мне погонять на денек 4-терабайтный хард. 5) Как у бзди с играми? Например, халва есть нативно под X11/GNU/Linux. А для бзди че-нить выпускается? Мы же про бздесктоп на бзде говорим, а не про промышленные сервера, верно?

