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Выпуск операционной системы MidnightBSD 1.2

31.10.2019 19:23

Состоялся релиз десктоп-ориентированной операционной системы MidnightBSD 1.2, основанной на FreeBSD с элементами, портированными из DragonFly BSD, OpenBSD и NetBSD. Базовое десктоп-окружение построено на основе GNUstep, но пользователи имеют возможность установить WindowMaker, GNOME, Xfce или Lumina. Для загрузки подготовлен установочный образ размером 663 МБ (x86, amd64).

В отличие от других десктоп-сборок FreeBSD, ОС MidnightBSD изначально развивалась как форк FreeBSD 6.1-beta, который в 2011 году был синхронизирован с кодовой базой FreeBSD 7, а впоследствии вобрал в себя многие возможности FreeBSD 9-STABLE и FreeBSD 10-STABLE. Для управления пакетами в MidnightBSD задействована система mport, которая использует БД SQLite для хранения индексов и мета-данных. Установка, удаление и поиск пакетов осуществляется при помощи единой команды mport.

В новом выпуске в состав базовой системы включена утилита portsnap для обновления портов (portsnap fetch extract; portsnap fetch update). Сопровождение коллекции портов переведено на GitHub и реализована возможность использования Git для извлечения обновлённых портов ("cd /usr/ && git clone https://github.com/midnightbsd/mports.git"). Обновлены версии OpenSSH 7.9p1 и bzip2 1.0.7.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.midnightbsd.org/not...)
  2. OpenNews: Выпуск GhostBSD 19.10
  3. OpenNews: Дистрибутив Trident переходит с BSD-системы TrueOS на Void Linux
  4. OpenNews: Началось бета-тестирование FreeBSD 12.1
  5. OpenNews: Релиз операционной системы DragonFly BSD 5.6
  6. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 1.1
Автор новости: Oleg
Тип: Программы
Ключевые слова: midnightbsd, bsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анотолей (?), 22:04, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем они форкались, если продолжают юзать базу бздяхи?
     
     
  • 2.2, village_coder (ok), 22:09, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Не форкался - не мужик.
     
     
  • 3.4, neAnonim (?), 22:15, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    нужно выложить свой форк с преднастроенным линуксятором внутри jail.
    Повышу тестестерон для роста бороды.

     

  • 1.3, neAnonim (?), 22:12, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Зашел на их сайт с телефона, по ссылке из новости. Получил рекламу на весь экран.

    Единственное отличие от fbsd это выпил pkg взамен на mport?

    бесполезная поделка

     
     
  • 2.7, IRASoldier_registered (ok), 22:30, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >с телефона (...) Получил рекламу на весь экран

    Уверен, что не опсос шалит? И Мегафон славен такими приколами, и Билайн...

     
     
  • 3.11, neAnonim (?), 23:20, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интернет был через WiFi ростелеком... он ничем таким не занимается (кроме блокировки сайтов)
     

  • 1.5, Аноним (-), 22:20, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А помните было время когда травили Дениску Попова? А ведь он был первопроходцем.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:27, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Первопроходцем был некий Линус Торвальду.
     

  • 1.6, IRASoldier_registered (ok), 22:29, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хеллоуин - отличное время зарелизить что-то с названием "Midnight".
     
     
  • 2.9, Anonymoustus (ok), 22:50, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это имя их котэ.

    http://www.midnightbsd.org/about/

     

  • 1.8, Аноним (8), 22:36, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну чо аноны - есть пользователи сабжа? А то вдруг интересно стало, чего же там такое, чего у меня на линуксе нету =)
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:27, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя на линуксе есть MidnightBSD?
     
  • 2.16, Аноним (15), 00:28, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думал что это кончилось, википедия так писала.
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:00, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вот допустим я брошу свой любимый X11/GNU/Linux и поставлю себе бздю или нескучный бздистр от случайного бздениса. Сразу вопросы:

    1) Как у бзди и бздеривативов обстоят бздела с драйверами Nvidia? А с божественной CUDA? Нужна именно CUDA, опень-цо-эль не предлогать. (Опечатка в последнем слове допущена исключительно для юмористического эффекта.)

    2) Любой ли опень-сорсный софт заработает на бзде? Скажем, я использую gnirehtet, а еще IntelliJ IDEA (Ultimate, детка, Ultimate; я не бомж).

    3) Как у бзди с установкой пакетов? Придется ли компилять по три часа хромиум стабильно два раза в неделю и жря электричество? (Платить за ЖКХ особо нечем, так как весь лавандос ушел в JetBrains.)

    4) Как у бзди с благословенным LUKS и LVM? У меня терабайты на хардах шифрованы LUKS, так что если я захочу их перешифровать/переформатнуть, быстренько перенести мне их некуда, разве что какой-нибудь добрый бздун не даст мне погонять на денек 4-терабайтный хард.

    5) Как у бзди с играми? Например, халва есть нативно под X11/GNU/Linux. А для бзди че-нить выпускается? Мы же про бздесктоп на бзде говорим, а не про промышленные сервера, верно?

     
     
  • 2.13, Аноним (12), 23:28, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Вот бздопустим я бздрошу свой любздимый X11/GNU/Linux

    Бздальше сам исправляй

     
  • 2.14, neAnonim (?), 23:46, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1) opencl и cuda или работаю оба или никто. nvidia.com/en-us/drivers/unix/
    2) linux и bsd имеют разные соглашения на вызов системных вызовов. Проси IntelliJ перекомпилировать твой Ultimate бинарь
    3) pkg ins $port_name ;;
    freebsd.org/ports/
    4) хз что это, не понял
    5) работает steam, wine асортимент 1:1, что и для linux.
    но тебе потребуется желание и удача для установки (steam и wine)
     
     
  • 3.19, Annoynymous (ok), 01:10, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Требуется удача для установки Steam?
     
     
  • 4.20, neAnonim (?), 01:37, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    xorg и nvidia перезаписывают symlink'и на свою версию конфигурации и файлов. В результате ты получаешь не работающую систему при обновлении и/или установке в неправильном порядке.

    это пришло вместе с "автомагическими" настройщиками, а инструкции по составлению своего xorg.conf сейчас не валидны.

     
     
  • 5.21, Аноним (10), 01:43, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > получаешь не работающую систему при обновлении и/или установке в неправильном порядке

    Неплохо. Настоящий прорыв в мире свободного десктопа. Линуксокапец уже наступил.

     
     
  • 6.24, neAnonim (?), 01:48, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не правильно написал. Система работает, но без хардварного ускорения.
     
  • 5.22, neAnonim (?), 01:44, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... вопрос был про steam... По моему ему нужен  линуксятор и далее можно брать deb пакет и ставить. В итоге работает аналогично (может быстрее, тайловые wm vs kde)

    Но попытка построить игровую систему на fbsd это гарантия на ночи с открытыми англоязычными форумами.

     
     
  • 6.25, Аноним (15), 02:07, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых: Это желание логично адресовывать хозяину стима Гейбу, а не анонимам на ОПН. После скандала с убунту, шансы на это кажутся мне больше нуля.
    Во-вторых: учитесь деллать игры сами и размещайте их на: ATHENAEUM, itch.io, litrus.
    В-третьих: https://www.trueos.org/blog/playonbsd-trueos-getting-steamy-ive-much-wine/
     
     
  • 7.26, neAnonim (?), 02:23, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    trueos переименовались в trident  и дропнули fbsd. Новость недавно была.

    А твоей инструкции 2-3й год скоро будет, appCafe тянет с собой тучу зависимостей которые вызывают отвращение если с нуля строишь систему с легкими wm например dwm.

    рекомендую suckless.org для любителей простых (технически примитивных) решений.

    про пункт 2... жди анонс без шуток.

     
  • 2.17, Аноним (15), 00:29, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Иди аыпендриваться в свой двор.
     

  • 1.18, Аноним (15), 00:31, 01/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Linux rip
     
  • 1.23, Аноним (15), 01:46, 01/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем несколько дэйэ, сосредоточился бы на одной, например KDE.
    Был бы ghostbsd с mate и MidnightBSD с TDE. Хорошо было бы.
     
  • 1.27, Аноним (27), 02:59, 01/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новости о выпуске новых версий бсд дистров можно и в главные новости.
     
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