Выпуск операционной системы MidnightBSD 1.2

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|3.4, neAnonim (?), 22:15, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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нужно выложить свой форк с преднастроенным линуксятором внутри jail.
Повышу тестестерон для роста бороды.
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|1.3, neAnonim (?), 22:12, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Зашел на их сайт с телефона, по ссылке из новости. Получил рекламу на весь экран.
Единственное отличие от fbsd это выпил pkg взамен на mport?
бесполезная поделка
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|2.7, IRASoldier_registered (ok), 22:30, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>с телефона (...) Получил рекламу на весь экран
Уверен, что не опсос шалит? И Мегафон славен такими приколами, и Билайн...
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|3.11, neAnonim (?), 23:20, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интернет был через WiFi ростелеком... он ничем таким не занимается (кроме блокировки сайтов)
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|1.5, Аноним (-), 22:20, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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А помните было время когда травили Дениску Попова? А ведь он был первопроходцем.
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|1.8, Аноним (8), 22:36, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну чо аноны - есть пользователи сабжа? А то вдруг интересно стало, чего же там такое, чего у меня на линуксе нету =)
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|1.10, Аноним (10), 23:00, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Вот допустим я брошу свой любимый X11/GNU/Linux и поставлю себе бздю или нескучный бздистр от случайного бздениса. Сразу вопросы:
1) Как у бзди и бздеривативов обстоят бздела с драйверами Nvidia? А с божественной CUDA? Нужна именно CUDA, опень-цо-эль не предлогать. (Опечатка в последнем слове допущена исключительно для юмористического эффекта.)
2) Любой ли опень-сорсный софт заработает на бзде? Скажем, я использую gnirehtet, а еще IntelliJ IDEA (Ultimate, детка, Ultimate; я не бомж).
3) Как у бзди с установкой пакетов? Придется ли компилять по три часа хромиум стабильно два раза в неделю и жря электричество? (Платить за ЖКХ особо нечем, так как весь лавандос ушел в JetBrains.)
4) Как у бзди с благословенным LUKS и LVM? У меня терабайты на хардах шифрованы LUKS, так что если я захочу их перешифровать/переформатнуть, быстренько перенести мне их некуда, разве что какой-нибудь добрый бздун не даст мне погонять на денек 4-терабайтный хард.
5) Как у бзди с играми? Например, халва есть нативно под X11/GNU/Linux. А для бзди че-нить выпускается? Мы же про бздесктоп на бзде говорим, а не про промышленные сервера, верно?
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|2.13, Аноним (12), 23:28, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Вот бздопустим я бздрошу свой любздимый X11/GNU/Linux
Бздальше сам исправляй
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|2.14, neAnonim (?), 23:46, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1) opencl и cuda или работаю оба или никто. nvidia.com/en-us/drivers/unix/
2) linux и bsd имеют разные соглашения на вызов системных вызовов. Проси IntelliJ перекомпилировать твой Ultimate бинарь
3) pkg ins $port_name ;;
freebsd.org/ports/
4) хз что это, не понял
5) работает steam, wine асортимент 1:1, что и для linux.
но тебе потребуется желание и удача для установки (steam и wine)
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|4.20, neAnonim (?), 01:37, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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xorg и nvidia перезаписывают symlink'и на свою версию конфигурации и файлов. В результате ты получаешь не работающую систему при обновлении и/или установке в неправильном порядке.
это пришло вместе с "автомагическими" настройщиками, а инструкции по составлению своего xorg.conf сейчас не валидны.
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|5.21, Аноним (10), 01:43, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> получаешь не работающую систему при обновлении и/или установке в неправильном порядке
Неплохо. Настоящий прорыв в мире свободного десктопа. Линуксокапец уже наступил.
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|5.22, neAnonim (?), 01:44, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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... вопрос был про steam... По моему ему нужен линуксятор и далее можно брать deb пакет и ставить. В итоге работает аналогично (может быстрее, тайловые wm vs kde)
Но попытка построить игровую систему на fbsd это гарантия на ночи с открытыми англоязычными форумами.
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|7.26, neAnonim (?), 02:23, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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trueos переименовались в trident и дропнули fbsd. Новость недавно была.
А твоей инструкции 2-3й год скоро будет, appCafe тянет с собой тучу зависимостей которые вызывают отвращение если с нуля строишь систему с легкими wm например dwm.
рекомендую suckless.org для любителей простых (технически примитивных) решений.
про пункт 2... жди анонс без шуток.
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|1.23, Аноним (15), 01:46, 01/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Зачем несколько дэйэ, сосредоточился бы на одной, например KDE.
Был бы ghostbsd с mate и MidnightBSD с TDE. Хорошо было бы.
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