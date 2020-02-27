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Ростелеком начал подстановку своей рекламы в трафик абонентов

27.02.2020 12:07

Ростелеком, крупнейший в РФ оператор широкополосного доступа, обслуживающий около 13 млн абонентов, без лишней огласки ввёл в строй систему подстановки своих рекламных баннеров в незашифрованный HTTP-трафик абонентов. Так как подставляемые в транзитный трафик JavaScriopt-блоки включали обфусцированный код и обращение к не аффилированным с Ростелекомом сомнительным сайтам (p.analytic.press - зарегистрирован в конце декабря, d.d1tracker.ru - размещён в облаке Amazon, dmd.digitaltarget.ru), вначале возникло подозрение на компрометацию оборудования провайдера и внедрение вредоносного ПО во внутридомовой маршрутизатор. Но после отправки претензии представители Ростелекома указали на то, что подстановка рекламы осуществляется в рамках действующего с 10 февраля сервиса показа баннерной рекламы абонентам.

Показ рекламы осуществляется через баннерную сеть mail.ru, а перемещения отслеживаются через d1tracker.ru. Как правило, отображается либо полноэкранная реклама, перекрывающее всё содержимое страницы, либо в верхнюю часть страниц добавляется баннер. В большинстве случаев размещаемые блоки выглядят как размещение назойливой рекламы самими сайтами и абонент не догадывается, что на деле реклама подставлена провайдером. Рекламируются всевозможные услуги сторонних компаний (не связанных с Ростелекомом), вплоть до продажи фонариков. Пример подставляемого кода можно изучить в данном архиве. Часть кода обфусцирована и загружается динамически, поэтому без детального анализа трудно судить, подставляют они только рекламу или выполняют какие-то иные действия на стороне клиентского браузера.

Через штатные интерфейсы личного кабинета не предусмотрена возможность отключения подстановки рекламы, но после написание претензии на странице заявок, сотрудники Ростелекома отключают подстановку рекламы для конкретных абонентов. Вопрос о том, касается подстановка только незашифрованного HTTP-трафика или компания также вклинивается и в HTTPS-трафик через подмену сертификатов остался без ответа. На сайте компании информация о начале модификации транзитного трафика клиентов не отражена.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.opennet.ru/openfor...)
  2. OpenNews: Зафиксировано перенаправление трафика крупнейших финансовых сервисов через BGP
  3. OpenNews: Анализ перехвата провайдерами транзитного DNS-трафика
  4. OpenNews: В Казахстане ряд крупных провайдеров внедрил перехват HTTPS-трафика
  5. OpenNews: На страницах портала Госуслуг РФ обнаружен посторонний вредоносный код
  6. OpenNews: Билайн подставляет в транзитный HTTP-трафик свой JavaSсript-код
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: spam, adv, privacy, malware
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  • 1.1, Аноним (-), 12:50, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вау, вот это веселье!

    А местные идиоты и дальше будут продолжать нести чушь "https нинужно!"

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:55, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А при чём тут HTTPS? «Ростелеком» не нужен.
     
     
  • 3.17, ilyafedin (ok), 12:59, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они у мегафона подсмотрели...
     
  • 2.19, BorichL (?), 13:00, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что мешает сделать тоже с https? У меня с этим squid прекрасно справляется, перехватывая весь трафик на шлюзе. Дело гугла с напихиванием рекламы в телефон удачно зашло, скоро реклама полезет из душа, микроволновки, стиралки  :-)
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:50, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какое такое "вклинивается и в HTTPS-трафик через подмену сертификатов"
    Это как?
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 12:52, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    забанили в гугле?
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:52, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:53, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чума.
    Слов нет, просто нет слов.
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:54, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично! Надоела реклама от гугеля. В действиях Ростелекома ничего криминального абсолютно нет, стандартная практика для любого провайдера.
     
     
  • 2.10, Onanim (?), 12:57, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уважаемые сотрудники Ростелекома, перелогиньтесь
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:55, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хватит делать из опеннета хабр.
     
     
  • 2.15, и.о.К.О. (?), 12:59, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уже давно сделали.
     

  • 1.9, Onanim (?), 12:56, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очередное дно пройдено)
     
     
  • 2.13, Аноним (7), 12:58, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если перестать удивляться то дно перестанет углубляться.
     

  • 1.11, Аноним (11), 12:57, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    УК РФ Статья 272, не?
     
     
  • 2.14, Onanim (?), 12:58, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не. не та страна
     
     
  • 3.21, Аноним (11), 13:03, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я то думал что Ростелеком в РФ осуществляет свою деятельность и как компания с государственным участием особенно трепетно должна чтить УК.
     

  • 1.12, Pernat1y (ok), 12:57, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Украинский Киевстар пошел ещё дальше, перенаправляя с http страницы с кодом 404 на свою рекламную страницу (с кодом 200, соответственно). Из-за этой фигни на том-же Arch нормально не работали репозитории без подключения VPN :)
     
  • 1.16, Аноним (16), 12:59, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А че я рекламы не вижу на http сайтах?
     
     
  • 2.20, BorichL (?), 13:01, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверно поставил переключатель голова-задница в верхнее положение?
     

  • 1.18, timur.davletshin (ok), 13:00, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никогда не было и вот опять. Неужели у вас память, как у золотых рыбок? Сотовые провайдеры этим занимались ещё во времена GPRS доступа, притом, практически поголовно.

    А Ростелекому стыд и позор.

    P.S. советую всем поставить на openwrt пакет luci-app-adblock и блокировать говнюков уже на роутере.

     
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