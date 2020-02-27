Ростелеком начал подстановку своей рекламы в трафик абонентов

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|1.1, Аноним (-), 12:50, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вау, вот это веселье!
А местные идиоты и дальше будут продолжать нести чушь "https нинужно!"
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|2.19, BorichL (?), 13:00, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что мешает сделать тоже с https? У меня с этим squid прекрасно справляется, перехватывая весь трафик на шлюзе. Дело гугла с напихиванием рекламы в телефон удачно зашло, скоро реклама полезет из душа, микроволновки, стиралки :-)
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|1.2, Аноним (2), 12:50, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какое такое "вклинивается и в HTTPS-трафик через подмену сертификатов"
Это как?
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|1.6, Аноним (6), 12:54, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отлично! Надоела реклама от гугеля. В действиях Ростелекома ничего криминального абсолютно нет, стандартная практика для любого провайдера.
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|3.21, Аноним (11), 13:03, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я то думал что Ростелеком в РФ осуществляет свою деятельность и как компания с государственным участием особенно трепетно должна чтить УК.
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|1.12, Pernat1y (ok), 12:57, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Украинский Киевстар пошел ещё дальше, перенаправляя с http страницы с кодом 404 на свою рекламную страницу (с кодом 200, соответственно). Из-за этой фигни на том-же Arch нормально не работали репозитории без подключения VPN :)
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|1.18, timur.davletshin (ok), 13:00, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никогда не было и вот опять. Неужели у вас память, как у золотых рыбок? Сотовые провайдеры этим занимались ещё во времена GPRS доступа, притом, практически поголовно.
А Ростелекому стыд и позор.
P.S. советую всем поставить на openwrt пакет luci-app-adblock и блокировать говнюков уже на роутере.
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