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Дистрибутив Trident переходит с BSD-системы TrueOS на Void Linux

17.10.2019 07:51

Разработчики ОС Trident объявили о миграции проекта на Linux. Проектом Trident развивается готовый к использованию графический пользовательский дистрибутив, напоминающий старые выпуски PC-BSD и TrueOS. Изначально Trident был построен на технологиях FreeBSD и TrueOS, использовал файловую систему ZFS и систему инициализации OpenRC. Проект был основан разработчиками, вовлечёнными в работу над TrueOS, и позиционировался как смежный проект (TrueOS - платформа для создания дистрибутивов, а Trident основанный на этой платформе дистрибутив для конечных потребителей).

В следующем году выпуски Trident решено перевести на наработки дистрибутива Void Linux. Причиной миграции с BSD на Linux стала невозможность иным способом избавиться от некоторых проблем, ограничивающих пользователей дистрибутива. Среди проблемных областей упоминаются совместимость с аппаратным обеспечением, поддержка современных коммуникационных стандартов и доступность пакетов. Наличие проблем в указанных областях мешает достижению основной цели проекта - подготовке удобного для пользователей графического окружения.

При выборе новой основы были определены следующие требования:

  • Возможность использования немодифицированных (без пересборки) и регулярно обновляемых пакетов из родительского дистрибутива;
  • Предсказуемая модель развития продукта (окружение должно быть консервативным и сохранять привычный уклад многие годы);
  • Простота организации системы (набор небольших, легко обновляемых и быстрых компонентов в стиле BSD-систем, вместо монолитных и усложнённых решений);
  • Принятие изменений от сторонних участников и наличие системы непрерывной интеграции для тестирования и сборки;
  • Наличие работающей графической подсистемы, но без зависимости от уже сформировавшихся сообществ, развивающих рабочие столы (Trident планирует сотрудничать с разработчиками базового дистрибутива и совместно работать над развитием рабочего стола и созданием специфичных утилит для повышения удобства работы);
  • Качественная поддержка актуального аппаратного обеспечения и регулярные обновления связанных с оборудованием компонентов дистрибутива (драйверы, ядро);

Наиболее близким к заявленным требованиям оказался дистрибутив Void Linux, придерживающийся модели непрерывного цикла обновления версий программ (rolling-обновления, без отдельных релизов дистрибутива). В Void Linux для инициализации и управления сервисами применяется простой системный менеджер runit, используются собственный пакетный менеджер xbps и система сборки пакетов xbps-src. В качестве стандартной библиотеки вместо Glibc применяется Musl, а вместо OpenSSL - LibreSSL. Void Linux не поддерживает установку на раздел с ZFS, но разработчики Trident не видят проблемы с самостоятельной реализации подобной возможности при помощи модуля ZFSonLinux. Взаимодействие с Void Linux также упрощает то, что его наработки распространяются под лицензией BSD.

Ожидается, что после перехода на Void Linux в Trident удастся расширить поддержку графических карт и предоставить пользователям более современные графические драйверы, а также улучшить поддержку звуковых карт, потокового вещания звука, добавить поддержку передачи звука через HDMI, улучшить поддержку беспроводных сетевых адапетров и устройств с интерфейсом Bluetooth. Кроме того, пользователям будут предложены более свежие версии программ, ускорен процесс загрузки и добавлена поддержка гибридных установок на системах UEFI.

Из недостатков миграции называется потеря привычного окружения и развиваемых проектом TrueOS утилит для настройки системы, таких как sysadm. Для решения этой проблемы планируется написать универсальные замены для подобных утилит, не зависящие от типа ОС. Первый выпуск новой редакции Trident намечен на январь 2020 года. До релиза не исключается формирование тестовых альфа- и бета-сборок. Миграция на новую систему потребует ручного переноса содержимого раздела /home. Поддержка BSD-сборок будет прекращена сразу после релиза новой редакции, а стабильный репозиторий пакетов на базе FreeBSD 12 будет удалён в апреле 2020 года (экспериментальный репозиторий на базе FreeBSD 13-Current будет удалён в январе).

  1. Главная ссылка к новости (https://project-trident.org/po...)
  2. OpenNews: Обновлены сборки дистрибутива Void Linux
  3. OpenNews: Проект PC-BSD эволюционировал в TrueOS
  4. OpenNews: Первый стабильный выпуск проекта TrueOS, заменившего PC-BSD
  5. OpenNews: Проект TrueOS трансформировался в обособленную ОС
  6. OpenNews: Выпуск ОС Trident 19.06 от проекта TrueOS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: trident, trueos, linux, bsd
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  • 1.1, Аноним (1), 09:29, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Эка они лихо из бсд-мира сбежали!

    Посмотрим, послушаем рассказы тех полутора человек в мире, кто на них останется в результате!

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:50, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что, сейчас больше?
     
     
  • 3.19, A.Stahl (ok), 10:01, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да, сейчас 1,75 человека.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:30, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Анонимусу кажется, что это клоунада.
     
     
  • 2.35, Константавр (ok), 10:45, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это хуже. Не смогли и не смогли, бросили бы и занялись цветами, морковку сажали бы. Но нет! Упорно разрабатывают дистрибутив и не важно даже на чём, главное разрабатывать! Интересно, это с психикой проблемы, или что?
     

  • 1.3, Дон Ягон (ok), 09:30, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Void Linux, на мой взгляд, один из самых интересных дистрибутивов Linux в последнее время. А Trident - непонятное нечто, пусть хоть вообще деятельность сворачивают - не понятно, кто будет грустить и почему.
    Кому нужна FreeBSD, тот поставит FreeBSD, а не это не пойми что.
     
     
  • 2.5, Кредит (?), 09:36, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В целом согласен, кому нужна фря - так её ж и поставить надо суметь. Не то чтобы только поставить но и настроить. Это примерно как генту себе склепать. И им какой-то непонятный готовый тридент - вроде и не упирается никуда.
    А если рассматривать тех, кому для каких-то целей нужна "необычная" система и ещё и не линукс, а желания вникать нет... Ну есть ли такие вообще? Да если и есть, грустить о них не принято :)
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:39, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > кому нужна фря - так её ж и поставить надо суметь. Не то чтобы только поставить но и настроить. Это примерно как генту себе склепать.

    По ходу про генту ты "читал", а про фрю "слышал"...

     
  • 3.14, Аноним (14), 09:51, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И генту и фрю поставит и настроит человек обладающий мозгом размером с горошину. Ты какой-то странный.
     
     
  • 4.15, Кредит (?), 09:53, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это известное в ИТ высокомерие. Ты не исключение.
     
  • 3.18, ryoken (ok), 09:56, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переехал с Деба на Генту. Ну вот практически пошагово по хэндбуку. Если мануалы читать - всё спокойно работает (ну и головой пользоваться по назначению).
     
  • 2.8, анонимчик (?), 09:41, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    использую последние 6 лет. полет - отличный.
     
     
  • 3.12, Дон Ягон (ok), 09:47, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > использую последние 6 лет. полет - отличный.

    Что именно используешь? Пустоту, фряху или трезубец?
    Не, мне так-то нет разницы, но без уточнения мысль не понятна.

     
     
  • 4.20, анонимчик (?), 10:07, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    действительно. использую voidlinux
     
  • 4.25, анонимчик (?), 10:13, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но мне тоже  не понятно - какой смысл в этом дистрибутиве (Trident) на linux? (может с т.ч. bsd в нем был смысл)
     
     
  • 5.40, Дон Ягон (ok), 10:59, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На мой взгляд, его нет ни в случае с BSD, ни в случае с Linux.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:34, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в спонсорах висит iXsystems)
    на линуху перейдут будет висеть 8===Э
     
     
  • 2.6, Кредит (?), 09:37, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Художник? :)
     
  • 2.10, Дон Ягон (ok), 09:45, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё есть FreeNAS от тех же iXsystems.
    (лично я в любом случае скептично отношусь к спонсорству FreeBSD компанией iXsystems)
     

  • 1.9, Аноним (7), 09:41, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мда. Сменили один нескучный дистр на другой. Ну а чо, движуха, "пипл туда-сюда тусуются..." (с)
    Грустный праздник. Зрители ушли. Клоуны добивают друг друга.
     
  • 1.11, Аноним (11), 09:46, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > таких как sysadm. Для решения этой проблемы планируется написать универсальные замены для подобных утилит, не зависящие от типа ОС

    кхе-кхеd

     
  • 1.16, Аноним (14), 09:53, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чёт я не поняла. Официальная сбророчка trueos слилась из-за того что во фре мало софта и не поддерживается железо? Втф
     
     
  • 2.17, Аноним (14), 09:54, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У войде мюсле, софта там ещё меньше. Нет, серьёзно, зачем это всё?
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 10:13, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глибц и опенссл всегда доставить можно. Будет как в Alpine
     

  • 1.21, Аноним (21), 10:08, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скоро умрёт последний свитер и мир окончательно захватят бойкие самокатчики
     
     
  • 2.29, Попугай Кеша (?), 10:28, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне интересно, что им на смену придет
     
     
  • 3.38, Аноним (24), 10:52, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё намного хуже. Свитерасты уже давно на pussy.exe/iTerm перешли. Самокатчики сегодня - самые вменяемые. Посмотри на аудиторию жопеннетика нашего, тут идёт яросная топка за вантузомакось и против линукс/бзд. Глядя на это всё даже "Клыкастый" протрезвел и перестал плеваться ядом.
     

  • 1.22, Аноним (24), 10:10, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неужели разум восторжествовал?
     
  • 1.23, Аноним (24), 10:11, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Придется pussy.exe-шникам настоящую фрю в hyper-v ставить или, о ужос, тоже переползать на линукс!
     
     
  • 2.36, Аноним (7), 10:46, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем?
     
     
  • 3.39, Аноним (24), 10:54, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы было с чем на опеннет ходить.
     
     
  • 4.42, Аноним (7), 11:02, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ставить бсд в гиперви (или переползать на линух), чтобы ходить на опеннет?

    У самого стоит гиперви в бсд, но ходить оттуда на опеннет мне как-то в голову не приходило.

     

  • 1.26, abi (?), 10:18, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я ставил этот дистрибутив ради любопытства. Честно говоря, слава Бисти, что они мигрируют, их решение скорее отпугивало пользователя от BSD. Оно же глючное, как я не знаю что и со страшным, недописанным DE.
     
  • 1.27, Аноним (27), 10:19, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что тут удивляться? На линукс нет профессионального софта, а на бздуна кроме примитивно го стандарта вообще ничего нет. Со временем они за бросят все и посоветуют перейти на более развитые ос, например, Windows или MacOS.
     
     
  • 2.28, Аноним (7), 10:24, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > На линукс нет профессионального софта,

    Читаем: "ниасилил гимп и вайн"

    > а на бздуна кроме примитивно го стандарта вообще ничего нет

    Читаем: "не понял, как ставить ос без графического инсталлера"

     
     
  • 3.33, Аноним (27), 10:36, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вайн - костыль, который, если уж и поддерживает, то только старый софт. С новым проблема. Гимп - да, это сила. Никому из профи не нужен, но он тоже хороший.
     
     
  • 4.34, Аноним (7), 10:42, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Профессиональные компиляторы современных ЯП на linux/bsd в широком ассортименте, софт для математических, физических и астрономических расчетов тоже...
    Профессиональное владение кропом в фотошопе не исчерпывает понятие "профессионализм"
     
  • 2.37, Аноним (37), 10:50, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "На линукс нет профессионального софта" - Maya, 3DCoat, Houdini, MudBox, PTC Creo, NX siemens, Solid Edge. это только те с которыми я имел дела... почемуто уверен что и для других сфер есть
    подходяшии профессиональныи софт.
     
  • 2.41, Аноним (24), 11:00, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На линукс нет профессионального софта

    https://www.xilinx.com/support/download.html
    http://fpgasoftware.intel.com/19.3/?edition=pro

     

  • 1.30, Кир (?), 10:28, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Честно говоря, непонятно: если человеку нужен Linux, он может поставить себе его, выбрав из 100500 дистров, включая Void Linux. Если нужны какие-то фичи FreeBSD, которых в Linux нет, поставит FreeBSD или клон. А в чем теперь киллер-фича Trident, заставляющая выбрать его?
     
     
  • 2.31, Аноним (7), 10:32, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как. Еще один БолгенОС, с маджонгом и гейшами. +500 к ЧСВ и т.д.
     

  • 1.32, Аноним (32), 10:35, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Void Linux ... под лицензией BSD ...
    Так тоже  можно?
     
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