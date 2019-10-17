Дистрибутив Trident переходит с BSD-системы TrueOS на Void Linux

Разработчики ОС Trident объявили о миграции проекта на Linux. Проектом Trident развивается готовый к использованию графический пользовательский дистрибутив, напоминающий старые выпуски PC-BSD и TrueOS. Изначально Trident был построен на технологиях FreeBSD и TrueOS, использовал файловую систему ZFS и систему инициализации OpenRC. Проект был основан разработчиками, вовлечёнными в работу над TrueOS, и позиционировался как смежный проект (TrueOS - платформа для создания дистрибутивов, а Trident основанный на этой платформе дистрибутив для конечных потребителей). В следующем году выпуски Trident решено перевести на наработки дистрибутива Void Linux. Причиной миграции с BSD на Linux стала невозможность иным способом избавиться от некоторых проблем, ограничивающих пользователей дистрибутива. Среди проблемных областей упоминаются совместимость с аппаратным обеспечением, поддержка современных коммуникационных стандартов и доступность пакетов. Наличие проблем в указанных областях мешает достижению основной цели проекта - подготовке удобного для пользователей графического окружения. При выборе новой основы были определены следующие требования: Возможность использования немодифицированных (без пересборки) и регулярно обновляемых пакетов из родительского дистрибутива;

Предсказуемая модель развития продукта (окружение должно быть консервативным и сохранять привычный уклад многие годы);

Простота организации системы (набор небольших, легко обновляемых и быстрых компонентов в стиле BSD-систем, вместо монолитных и усложнённых решений);

Принятие изменений от сторонних участников и наличие системы непрерывной интеграции для тестирования и сборки;

Наличие работающей графической подсистемы, но без зависимости от уже сформировавшихся сообществ, развивающих рабочие столы (Trident планирует сотрудничать с разработчиками базового дистрибутива и совместно работать над развитием рабочего стола и созданием специфичных утилит для повышения удобства работы);

Качественная поддержка актуального аппаратного обеспечения и регулярные обновления связанных с оборудованием компонентов дистрибутива (драйверы, ядро); Наиболее близким к заявленным требованиям оказался дистрибутив Void Linux, придерживающийся модели непрерывного цикла обновления версий программ (rolling-обновления, без отдельных релизов дистрибутива). В Void Linux для инициализации и управления сервисами применяется простой системный менеджер runit, используются собственный пакетный менеджер xbps и система сборки пакетов xbps-src. В качестве стандартной библиотеки вместо Glibc применяется Musl, а вместо OpenSSL - LibreSSL. Void Linux не поддерживает установку на раздел с ZFS, но разработчики Trident не видят проблемы с самостоятельной реализации подобной возможности при помощи модуля ZFSonLinux. Взаимодействие с Void Linux также упрощает то, что его наработки распространяются под лицензией BSD. Ожидается, что после перехода на Void Linux в Trident удастся расширить поддержку графических карт и предоставить пользователям более современные графические драйверы, а также улучшить поддержку звуковых карт, потокового вещания звука, добавить поддержку передачи звука через HDMI, улучшить поддержку беспроводных сетевых адапетров и устройств с интерфейсом Bluetooth. Кроме того, пользователям будут предложены более свежие версии программ, ускорен процесс загрузки и добавлена поддержка гибридных установок на системах UEFI. Из недостатков миграции называется потеря привычного окружения и развиваемых проектом TrueOS утилит для настройки системы, таких как sysadm. Для решения этой проблемы планируется написать универсальные замены для подобных утилит, не зависящие от типа ОС. Первый выпуск новой редакции Trident намечен на январь 2020 года. До релиза не исключается формирование тестовых альфа- и бета-сборок. Миграция на новую систему потребует ручного переноса содержимого раздела /home. Поддержка BSD-сборок будет прекращена сразу после релиза новой редакции, а стабильный репозиторий пакетов на базе FreeBSD 12 будет удалён в апреле 2020 года (экспериментальный репозиторий на базе FreeBSD 13-Current будет удалён в январе).



