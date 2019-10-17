Дистрибутив Trident переходит с BSD-системы TrueOS на Void Linux

|
|1.1, Аноним (1), 09:29, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Эка они лихо из бсд-мира сбежали!
Посмотрим, послушаем рассказы тех полутора человек в мире, кто на них останется в результате!
|
|
|
|2.35, Константавр (ok), 10:45, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Это хуже. Не смогли и не смогли, бросили бы и занялись цветами, морковку сажали бы. Но нет! Упорно разрабатывают дистрибутив и не важно даже на чём, главное разрабатывать! Интересно, это с психикой проблемы, или что?
|
|1.3, Дон Ягон (ok), 09:30, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Void Linux, на мой взгляд, один из самых интересных дистрибутивов Linux в последнее время. А Trident - непонятное нечто, пусть хоть вообще деятельность сворачивают - не понятно, кто будет грустить и почему.
Кому нужна FreeBSD, тот поставит FreeBSD, а не это не пойми что.
|
|
|
|2.5, Кредит (?), 09:36, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В целом согласен, кому нужна фря - так её ж и поставить надо суметь. Не то чтобы только поставить но и настроить. Это примерно как генту себе склепать. И им какой-то непонятный готовый тридент - вроде и не упирается никуда.
А если рассматривать тех, кому для каких-то целей нужна "необычная" система и ещё и не линукс, а желания вникать нет... Ну есть ли такие вообще? Да если и есть, грустить о них не принято :)
|
|
|
|3.7, Аноним (7), 09:39, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> кому нужна фря - так её ж и поставить надо суметь. Не то чтобы только поставить но и настроить. Это примерно как генту себе склепать.
По ходу про генту ты "читал", а про фрю "слышал"...
|
|3.14, Аноним (14), 09:51, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
И генту и фрю поставит и настроит человек обладающий мозгом размером с горошину. Ты какой-то странный.
|
|3.18, ryoken (ok), 09:56, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Переехал с Деба на Генту. Ну вот практически пошагово по хэндбуку. Если мануалы читать - всё спокойно работает (ну и головой пользоваться по назначению).
|
|
|
|3.12, Дон Ягон (ok), 09:47, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> использую последние 6 лет. полет - отличный.
Что именно используешь? Пустоту, фряху или трезубец?
Не, мне так-то нет разницы, но без уточнения мысль не понятна.
|
|
|
|4.25, анонимчик (?), 10:13, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
но мне тоже не понятно - какой смысл в этом дистрибутиве (Trident) на linux? (может с т.ч. bsd в нем был смысл)
|
|
|
|2.10, Дон Ягон (ok), 09:45, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ещё есть FreeNAS от тех же iXsystems.
(лично я в любом случае скептично отношусь к спонсорству FreeBSD компанией iXsystems)
|
|1.9, Аноним (7), 09:41, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Мда. Сменили один нескучный дистр на другой. Ну а чо, движуха, "пипл туда-сюда тусуются..." (с)
Грустный праздник. Зрители ушли. Клоуны добивают друг друга.
|
|1.11, Аноним (11), 09:46, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> таких как sysadm. Для решения этой проблемы планируется написать универсальные замены для подобных утилит, не зависящие от типа ОС
кхе-кхеd
|
|1.16, Аноним (14), 09:53, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Чёт я не поняла. Официальная сбророчка trueos слилась из-за того что во фре мало софта и не поддерживается железо? Втф
|
|
|
|2.17, Аноним (14), 09:54, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У войде мюсле, софта там ещё меньше. Нет, серьёзно, зачем это всё?
|
|1.21, Аноним (21), 10:08, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Скоро умрёт последний свитер и мир окончательно захватят бойкие самокатчики
|
|
|
|
|
|3.38, Аноним (24), 10:52, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Всё намного хуже. Свитерасты уже давно на pussy.exe/iTerm перешли. Самокатчики сегодня - самые вменяемые. Посмотри на аудиторию жопеннетика нашего, тут идёт яросная топка за вантузомакось и против линукс/бзд. Глядя на это всё даже "Клыкастый" протрезвел и перестал плеваться ядом.
|
|1.23, Аноним (24), 10:11, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Придется pussy.exe-шникам настоящую фрю в hyper-v ставить или, о ужос, тоже переползать на линукс!
|
|
|
|
|
|
|
|4.42, Аноним (7), 11:02, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем ставить бсд в гиперви (или переползать на линух), чтобы ходить на опеннет?
У самого стоит гиперви в бсд, но ходить оттуда на опеннет мне как-то в голову не приходило.
|
|1.26, abi (?), 10:18, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я ставил этот дистрибутив ради любопытства. Честно говоря, слава Бисти, что они мигрируют, их решение скорее отпугивало пользователя от BSD. Оно же глючное, как я не знаю что и со страшным, недописанным DE.
|
|1.27, Аноним (27), 10:19, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А что тут удивляться? На линукс нет профессионального софта, а на бздуна кроме примитивно го стандарта вообще ничего нет. Со временем они за бросят все и посоветуют перейти на более развитые ос, например, Windows или MacOS.
|
|
|
|2.28, Аноним (7), 10:24, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> На линукс нет профессионального софта,
Читаем: "ниасилил гимп и вайн"
> а на бздуна кроме примитивно го стандарта вообще ничего нет
Читаем: "не понял, как ставить ос без графического инсталлера"
|
|
|
|3.33, Аноним (27), 10:36, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вайн - костыль, который, если уж и поддерживает, то только старый софт. С новым проблема. Гимп - да, это сила. Никому из профи не нужен, но он тоже хороший.
|
|
|
|4.34, Аноним (7), 10:42, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Профессиональные компиляторы современных ЯП на linux/bsd в широком ассортименте, софт для математических, физических и астрономических расчетов тоже...
Профессиональное владение кропом в фотошопе не исчерпывает понятие "профессионализм"
|
|2.37, Аноним (37), 10:50, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"На линукс нет профессионального софта" - Maya, 3DCoat, Houdini, MudBox, PTC Creo, NX siemens, Solid Edge. это только те с которыми я имел дела... почемуто уверен что и для других сфер есть
подходяшии профессиональныи софт.
|
|1.30, Кир (?), 10:28, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Честно говоря, непонятно: если человеку нужен Linux, он может поставить себе его, выбрав из 100500 дистров, включая Void Linux. Если нужны какие-то фичи FreeBSD, которых в Linux нет, поставит FreeBSD или клон. А в чем теперь киллер-фича Trident, заставляющая выбрать его?
|
|
|
|2.31, Аноним (7), 10:32, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну как. Еще один БолгенОС, с маджонгом и гейшами. +500 к ЧСВ и т.д.
|