The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск GhostBSD 19.10

27.10.2019 07:21

Доступен релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 19.10, построенного на базе платформы TrueOS и предлагающего пользовательское окружение MATE. По умолчанию в GhostBSD применяется система инициализации OpenRC и файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (2.3 Гб).

В новой версии обеспечена возможность установки с двойной загрузкой на системах с UEFI, в которых уже установлены другие ОС. Изменены загрузочные настройки в iso-образе, работающем в Live-режиме. Из поставки удалён сервис для монтирования сетевых разделов (netmount).



  1. Главная ссылка к новости (http://ghostbsd.org/19.10_rele...)
  2. OpenNews: Релиз GhostBSD 19.09
  3. OpenNews: Проект DesktopBSD возвращается к жизни
  4. OpenNews: Третий бета-выпуск FreeBSD 12.1
  5. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.6
  6. OpenNews: Дистрибутив Trident переходит с BSD-системы TrueOS на Void Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: , ghostbsd, bsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, аннон (?), 07:51, 27/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Что мне нравиться в UNIX-подобных операционных системах - отсутствие systemd и ntoskrnl.dll.
     
     
  • 2.2, Fracta1L (ok), 08:01, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И спеллчекера, похоже
     
     
  • 3.3, A.Stahl (ok), 08:02, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Спеллчекеры -- уродливые не UNIX-way комбайны. Нужны программы проверяющие написание одного слова, но делающие это хорошо!
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:17, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    тся
     

  • 1.4, Нонон (?), 08:05, 27/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, а как в линуксе установить этот двухпанельный mate?
    И да, этот mate на GTK2 или GTK3?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:09, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На KDE !
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:26, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это шутка, которую я спросонья не понял или что? Мейт по дефолту такой. А если нет - запускаешь мейт твикер и ура
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 09:42, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мейт

    это не про совокупления, это про чай (ибо культ кофеина), поэтому МАТЭ.

     
     
  • 4.9, Аноним (-), 10:13, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне лингвист говорил что правильно произносить Мэйт. Хотя, что там лингвисты понимают в ОРС :)
     
  • 4.12, zzz (??), 10:45, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А date - не про встречи, поэтому ДАТЭ.
     
  • 2.16, Антон (??), 11:51, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > О, а как в линуксе установить этот двухпанельный mate?

    sudo modprobe mate

     

  • 1.10, Михрютка (ok), 10:24, 27/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > десктоп-ориентированного
    > и файловая система ZFS

    того, чтобы бегать BSD на десктопе, нам мало, мы хотим страдат еще больше.

    откуда лезет это стремление насовать в домашний десктоп тяжелых промышленных решений, рассчитанных на десятки шпинделей и десятки гигов памяти?

    на ноуте и lvm с mdadm оверкилл, но нет, ext4/ufs2 нам мало, давайте по дефолту напихаем zfs/btrfs/xfs, еще, еще!

    а потом на нашем одиноком саташнике вылезает битый сектор, и привет.

     
     
  • 2.11, zzz (??), 10:41, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Достаточно потюнить кеши ZFS, и ZFS спокойно крутится на 1Гб, и слезки больше не текут.
     
     
  • 3.13, Михрютка (ok), 10:59, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Достаточно потюнить кеши

    действительно, как же это я про гамак с лыжами^Wкешами забыл. мы ж все еще говорим о десктопе, как же обойтись без секаса с файлухой.


     
     
  • 4.14, zzz (??), 11:17, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Три строчки в /etc/sysctl.conf - секас? Лап4атые такие последовательные в своем хейте *BSD.
     
     
  • 5.15, Михрютка (ok), 11:42, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Три строчки в /etc/sysctl.conf - секас? Лап4атые такие последовательные в своем хейте
    > *BSD.

    на три строчки больше, чем нужно на десктопе.

    в своем хейте
    > *BSD.

    зая, старайся лучше. по-перше, я equal opportunity хейтер, по-друге, "well-known проприераст" ты все равно не переплюнул.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру