Выпуск GhostBSD 19.10

> десктоп-ориентированного

> и файловая система ZFS

того, чтобы бегать BSD на десктопе, нам мало, мы хотим страдат еще больше.

откуда лезет это стремление насовать в домашний десктоп тяжелых промышленных решений, рассчитанных на десятки шпинделей и десятки гигов памяти?

на ноуте и lvm с mdadm оверкилл, но нет, ext4/ufs2 нам мало, давайте по дефолту напихаем zfs/btrfs/xfs, еще, еще!

а потом на нашем одиноком саташнике вылезает битый сектор, и привет.

