Выпуск GhostBSD 19.10

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|1.1, аннон (?), 07:51, 27/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Что мне нравиться в UNIX-подобных операционных системах - отсутствие systemd и ntoskrnl.dll.
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|3.3, A.Stahl (ok), 08:02, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Спеллчекеры -- уродливые не UNIX-way комбайны. Нужны программы проверяющие написание одного слова, но делающие это хорошо!
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|1.4, Нонон (?), 08:05, 27/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О, а как в линуксе установить этот двухпанельный mate?
И да, этот mate на GTK2 или GTK3?
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|2.7, Аноним (7), 08:26, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это шутка, которую я спросонья не понял или что? Мейт по дефолту такой. А если нет - запускаешь мейт твикер и ура
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|3.8, Аноним (8), 09:42, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мейт
это не про совокупления, это про чай (ибо культ кофеина), поэтому МАТЭ.
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|4.9, Аноним (-), 10:13, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А мне лингвист говорил что правильно произносить Мэйт. Хотя, что там лингвисты понимают в ОРС :)
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|2.16, Антон (??), 11:51, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> О, а как в линуксе установить этот двухпанельный mate?
sudo modprobe mate
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|1.10, Михрютка (ok), 10:24, 27/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> десктоп-ориентированного
> и файловая система ZFS
того, чтобы бегать BSD на десктопе, нам мало, мы хотим страдат еще больше.
откуда лезет это стремление насовать в домашний десктоп тяжелых промышленных решений, рассчитанных на десятки шпинделей и десятки гигов памяти?
на ноуте и lvm с mdadm оверкилл, но нет, ext4/ufs2 нам мало, давайте по дефолту напихаем zfs/btrfs/xfs, еще, еще!
а потом на нашем одиноком саташнике вылезает битый сектор, и привет.
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|2.11, zzz (??), 10:41, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Достаточно потюнить кеши ZFS, и ZFS спокойно крутится на 1Гб, и слезки больше не текут.
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|3.13, Михрютка (ok), 10:59, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Достаточно потюнить кеши
действительно, как же это я про гамак с лыжами^Wкешами забыл. мы ж все еще говорим о десктопе, как же обойтись без секаса с файлухой.
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|4.14, zzz (??), 11:17, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Три строчки в /etc/sysctl.conf - секас? Лап4атые такие последовательные в своем хейте *BSD.
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|5.15, Михрютка (ok), 11:42, 27/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Три строчки в /etc/sysctl.conf - секас? Лап4атые такие последовательные в своем хейте
> *BSD.
на три строчки больше, чем нужно на десктопе.
в своем хейте
> *BSD.
зая, старайся лучше. по-перше, я equal opportunity хейтер, по-друге, "well-known проприераст" ты все равно не переплюнул.
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