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Третий бета-выпуск FreeBSD 12.1

05.10.2019 07:11

Опубликован третий бета-выпуск FreeBSD 12.1. Выпуск FreeBSD 12.1-BETA3 доступен для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpcspe, sparc64 и armv6, armv7 и aarch64. Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2. Релиз FreeBSD 12.1 запланирован на 4 ноября. С обзором новшеств можно познакомиться в анонсе первого бета-выпуска.

По сравнению со второй бета-версией в утилиту freebsd-update добавлены две новые команды "updatesready" и "showconfig". В команде "zfs send" реализована поддержка флагов '-vnP'. В kvm добавлена поддержка 'ps -H'. Исправлены ошибки, затрагивающие zfs, imx6, CPU Intel Atom, fsck_msdosfs, SCTP, ixgbe и vmxnet3.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Второй бета-выпуск FreeBSD 12.1
  3. OpenNews: Началось бета-тестирование FreeBSD 12.1
  4. OpenNews: Релиз FreeBSD 12.0
  5. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за второй квартал 2019 года
  6. OpenNews: Релиз FreeBSD 11.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: freebsd
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  • 1.1, Аноним (1), 08:09, 05/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как теперь Гном то пропатчить до последней версии?
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 08:36, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты KDE сначала допатч, а потом уже на Gnome смотри...
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 08:58, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КДЕ я из портов поставил, а для гнома теперь системд не хватает.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 09:56, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Меня больше интересует когда они  TDE пропатчат. Это же и есть тот ламповый KDE 3, который не ставится под фри. Печаль.
     
     
  • 5.22, SR_team (?), 10:24, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE 2 не ставился
     
     
  • 6.27, Аноним (27), 11:00, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >KDE 2 не ставился

    Я говорю что TDE не ставится.

     
  • 2.18, Аноним (17), 09:57, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нужен ли Гном? Есть же MATE - гном здорового человека.
     

  • 1.3, btmn (?), 08:50, 05/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    каждую неделю новости о бетах фряхи. о всем уже обхоливарино, т.ч. и написать нечего.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:55, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бегом тестить
    Фряшный холиватор
     
     
  • 3.6, btmn (?), 09:03, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    было бы что тестить ((. мало изменений. я задрочу в current. там интересней.
     
     
  • 4.8, Stoned Jesus (?), 09:12, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >я задрочу в current. там интересней.

    Бабу найди.

     
     
  • 5.10, btmn (?), 09:14, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    мне жены хватает. когда не хватает ищу острых ощущений с фряхой.
     
     
  • 6.11, Stoned Jesus (?), 09:33, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Жена знает?
     
  • 5.16, AlexYeCu_not_logged (?), 09:51, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Бабу найди.

    Ты ж вроде фанатом Эппла был?

     

  • 1.12, Аноним (12), 09:40, 05/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Линукс не годится для десктопов, то что говорить о фряхе????
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:45, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вейз мир, перестаньте сказать, если бы я каждый раз откладывал по шекелю, когда слышал такое... (уходит в подсчеты)
    Для десктопа годится все, что угодно. Текст-процессоры и табличные редакторы были еще под DOS и Commodore/Atari...
     
     
  • 3.14, Аноним (1), 09:50, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки и где ваши коммодоре с атари? На помойке вестимо, не подходят они для десктопов.
     
     
  • 4.24, Аноним (13), 10:54, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коммодоры с Атари на помойке по более другим причинам. С ролью десктопа они вполне себе справлялись.
     
  • 2.15, Аноним (1), 09:50, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для приставок фряха норм зашла.
     
  • 2.19, Аноним (17), 09:59, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FreeBSD готов для десктопа. Я пользуюсь.
     
     
  • 3.21, Аноним (12), 10:09, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не спорю, что ютубчик там работает. Но как там с про-софтом?
     
     
  • 4.23, Аноним (17), 10:25, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, я же анон, почему ты у меня спрашиваешь про про-софт? Я не знаю что это. Я говорю про десктоп а не про рабочую станцию, это две большие разницы. Я не смотрю ютуб. А про какой конкретно софт?
     
     
  • 5.36, Аноним (12), 11:35, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я говорю о возможности в любую секунду установить софт, который будет выполнять нужную мне задачу. В этом плане винда и мак хорошо справляются. В линуксе либо кусай локоть, либо используй костыль.
     
     
  • 6.40, Аноним (27), 12:44, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вместе с FreeBSD в составе базового комплекта системы поставляется богатый набор системный утилит. Однако для выполнения какой-то реальной работы очень скоро возникает необходимость в установке дополнительных приложений сторонних разработчиков. FreeBSD дает две взаимодополняющих технологии для установки программного обеспечения сторонних разработчиков: Коллекция Портов FreeBSD (для установки из исходных кодов) и пакеты (для установки из откомпилированных двоичных файлов). Любая из этих систем может быть использована для установки приложений с локальных носителей или прямо из сети.

    https://www.freebsd.org/doc/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/ports.html

     
  • 4.25, Аноним (13), 10:56, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А про-софт (где, кстати, поименный перечень?), по-вашему, вписывается в концепцию десктопа?
     
     
  • 5.28, Аноним (1), 11:02, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запомните все кто так говорят имеют ввиду только Майкрософт офис. Ни каким другим эти вопрошатели никогда не пользовались.
     
     
  • 6.33, Аноним (13), 11:27, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну для анона с Ютубчиком и MS-Офис вполне себе про-софт, да...
     
  • 6.38, Аноним (38), 12:20, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > все кто так говорят имеют ввиду только Майкрософт офис.

    Чаще всё-таки пхотошоп. Офис слишком давно под wine пашет (по слухам, я без них обоих неплохо обхожусь).

     
     
  • 7.41, Аноним (27), 12:51, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо стараться не пользоваться вайном, искать альтернативы под линукс!
     
  • 4.34, анонимммнн (?), 11:28, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вайн работает, то доступно много чего
     
     
  • 5.35, Аноним (12), 11:31, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мне для работы нужен PS 2019. В вайне он работает криво.
     
     
  • 6.39, Аноним (27), 12:41, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Мне для работы нужен PS 2019. В вайне он работает криво.

    Если тебе для работы нужен ФШ, работай на оффтопике и не пиши здесь об этом.
    Если ты хочешь в СПО, то страдай, ищи альтернативы ФШ.

     

  • 1.20, Аноним (17), 10:00, 05/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    I ♥ FreeBSD.
     
  • 1.26, Daemon (??), 10:57, 05/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ура товарищи! FreeBSD отличная ось.
     
     
  • 2.29, Аноним (1), 11:03, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если бы Сони туда бекпортировала хотя бы что-нибудь.
     
  • 2.31, DHCPep (?), 11:17, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Друзья, скажите пожалуйста что за подсистема kvm в FreeBSD? Это же никак не связано с линуксовой kvm  виртуализацией?
    Просветите плиз, а то так неучем и сгину.
     

  • 1.30, Плюсуймне (?), 11:09, 05/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну и смех!!!!! Beta 3 вышла аж "2019-Oct-04 05:04" а тут статья только в "05.10.2019 07:11". ((((
     
  • 1.32, Плюсуймне (?), 11:20, 05/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше напишите статью о недавнем заявлении "главы форточки", ведь получается пингвин победил!!! десктоп за пингвином!!! УРА!!!
     
     
  • 2.37, КГБ СССР (?), 11:50, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чему ты радуешься, на линуксе от этого софта все равно не прибавился.
    Радуйся дальше.
     

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