Третий бета-выпуск FreeBSD 12.1

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|3.5, Аноним (1), 08:58, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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КДЕ я из портов поставил, а для гнома теперь системд не хватает.
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|4.17, Аноним (17), 09:56, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Меня больше интересует когда они TDE пропатчат. Это же и есть тот ламповый KDE 3, который не ставится под фри. Печаль.
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|1.3, btmn (?), 08:50, 05/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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каждую неделю новости о бетах фряхи. о всем уже обхоливарино, т.ч. и написать нечего.
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|3.6, btmn (?), 09:03, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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было бы что тестить ((. мало изменений. я задрочу в current. там интересней.
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|5.10, btmn (?), 09:14, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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мне жены хватает. когда не хватает ищу острых ощущений с фряхой.
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|2.13, Аноним (13), 09:45, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вейз мир, перестаньте сказать, если бы я каждый раз откладывал по шекелю, когда слышал такое... (уходит в подсчеты)
Для десктопа годится все, что угодно. Текст-процессоры и табличные редакторы были еще под DOS и Commodore/Atari...
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|3.14, Аноним (1), 09:50, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Таки и где ваши коммодоре с атари? На помойке вестимо, не подходят они для десктопов.
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|4.24, Аноним (13), 10:54, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Коммодоры с Атари на помойке по более другим причинам. С ролью десктопа они вполне себе справлялись.
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|4.23, Аноним (17), 10:25, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю, я же анон, почему ты у меня спрашиваешь про про-софт? Я не знаю что это. Я говорю про десктоп а не про рабочую станцию, это две большие разницы. Я не смотрю ютуб. А про какой конкретно софт?
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|5.36, Аноним (12), 11:35, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я говорю о возможности в любую секунду установить софт, который будет выполнять нужную мне задачу. В этом плане винда и мак хорошо справляются. В линуксе либо кусай локоть, либо используй костыль.
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|6.40, Аноним (27), 12:44, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вместе с FreeBSD в составе базового комплекта системы поставляется богатый набор системный утилит. Однако для выполнения какой-то реальной работы очень скоро возникает необходимость в установке дополнительных приложений сторонних разработчиков. FreeBSD дает две взаимодополняющих технологии для установки программного обеспечения сторонних разработчиков: Коллекция Портов FreeBSD (для установки из исходных кодов) и пакеты (для установки из откомпилированных двоичных файлов). Любая из этих систем может быть использована для установки приложений с локальных носителей или прямо из сети.
https://www.freebsd.org/doc/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/ports.html
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|4.25, Аноним (13), 10:56, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А про-софт (где, кстати, поименный перечень?), по-вашему, вписывается в концепцию десктопа?
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|5.28, Аноним (1), 11:02, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Запомните все кто так говорят имеют ввиду только Майкрософт офис. Ни каким другим эти вопрошатели никогда не пользовались.
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|6.38, Аноним (38), 12:20, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> все кто так говорят имеют ввиду только Майкрософт офис.
Чаще всё-таки пхотошоп. Офис слишком давно под wine пашет (по слухам, я без них обоих неплохо обхожусь).
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|7.41, Аноним (27), 12:51, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо стараться не пользоваться вайном, искать альтернативы под линукс!
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|6.39, Аноним (27), 12:41, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Мне для работы нужен PS 2019. В вайне он работает криво.
Если тебе для работы нужен ФШ, работай на оффтопике и не пиши здесь об этом.
Если ты хочешь в СПО, то страдай, ищи альтернативы ФШ.
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|2.31, DHCPep (?), 11:17, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Друзья, скажите пожалуйста что за подсистема kvm в FreeBSD? Это же никак не связано с линуксовой kvm виртуализацией?
Просветите плиз, а то так неучем и сгину.
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|1.30, Плюсуймне (?), 11:09, 05/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну и смех!!!!! Beta 3 вышла аж "2019-Oct-04 05:04" а тут статья только в "05.10.2019 07:11". ((((
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|1.32, Плюсуймне (?), 11:20, 05/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше напишите статью о недавнем заявлении "главы форточки", ведь получается пингвин победил!!! десктоп за пингвином!!! УРА!!!
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|2.37, КГБ СССР (?), 11:50, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чему ты радуешься, на линуксе от этого софта все равно не прибавился.
Радуйся дальше.
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