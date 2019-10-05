Третий бета-выпуск FreeBSD 12.1

2.13 , Аноним ( 13 ), 09:45, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вейз мир, перестаньте сказать, если бы я каждый раз откладывал по шекелю, когда слышал такое... (уходит в подсчеты)

Для десктопа годится все, что угодно. Текст-процессоры и табличные редакторы были еще под DOS и Commodore/Atari...

3.14 , Аноним ( 1 ), 09:50, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Таки и где ваши коммодоре с атари? На помойке вестимо, не подходят они для десктопов.

4.24 , Аноним ( 13 ), 10:54, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Коммодоры с Атари на помойке по более другим причинам. С ролью десктопа они вполне себе справлялись.

2.15 , Аноним ( 1 ), 09:50, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для приставок фряха норм зашла.

2.19 , Аноним ( 17 ), 09:59, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – FreeBSD готов для десктопа. Я пользуюсь.

3.21 , Аноним ( 12 ), 10:09, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не спорю, что ютубчик там работает. Но как там с про-софтом?

4.23 , Аноним ( 17 ), 10:25, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю, я же анон, почему ты у меня спрашиваешь про про-софт? Я не знаю что это. Я говорю про десктоп а не про рабочую станцию, это две большие разницы. Я не смотрю ютуб. А про какой конкретно софт?

5.36 , Аноним ( 12 ), 11:35, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я говорю о возможности в любую секунду установить софт, который будет выполнять нужную мне задачу. В этом плане винда и мак хорошо справляются. В линуксе либо кусай локоть, либо используй костыль.

6.40 , Аноним ( 27 ), 12:44, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Вместе с FreeBSD в составе базового комплекта системы поставляется богатый набор системный утилит. Однако для выполнения какой-то реальной работы очень скоро возникает необходимость в установке дополнительных приложений сторонних разработчиков. FreeBSD дает две взаимодополняющих технологии для установки программного обеспечения сторонних разработчиков: Коллекция Портов FreeBSD (для установки из исходных кодов) и пакеты (для установки из откомпилированных двоичных файлов). Любая из этих систем может быть использована для установки приложений с локальных носителей или прямо из сети. https://www.freebsd.org/doc/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/ports.html

4.25 , Аноним ( 13 ), 10:56, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А про-софт (где, кстати, поименный перечень?), по-вашему, вписывается в концепцию десктопа?

5.28 , Аноним ( 1 ), 11:02, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Запомните все кто так говорят имеют ввиду только Майкрософт офис. Ни каким другим эти вопрошатели никогда не пользовались.

6.33 , Аноним ( 13 ), 11:27, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну для анона с Ютубчиком и MS-Офис вполне себе про-софт, да...

6.38 , Аноним ( 38 ), 12:20, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > все кто так говорят имеют ввиду только Майкрософт офис. Чаще всё-таки пхотошоп. Офис слишком давно под wine пашет (по слухам, я без них обоих неплохо обхожусь).

7.41 , Аноним ( 27 ), 12:51, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Надо стараться не пользоваться вайном, искать альтернативы под линукс!

4.34 , анонимммнн ( ? ), 11:28, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если вайн работает, то доступно много чего

5.35 , Аноним ( 12 ), 11:31, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Мне для работы нужен PS 2019. В вайне он работает криво.

6.39 , Аноним ( 27 ), 12:41, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Мне для работы нужен PS 2019. В вайне он работает криво. Если тебе для работы нужен ФШ, работай на оффтопике и не пиши здесь об этом.

Если ты хочешь в СПО, то страдай, ищи альтернативы ФШ.

