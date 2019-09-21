Началось бета-тестирование FreeBSD 12.1

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|3.18, Аноним (6), 14:41, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да понятно не нужен, но инженеры в тихую от начальства сетевой стек пилят
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|2.42, тигар (ok), 22:41, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну вот как последний гигаспицыализд типа dapredator свалил из рф пацаны посидели, поплакали и продолжили использовать решения которые просто работают
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|1.7, Канифоль Патрика (?), 12:01, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я сам баловался Фрёй во времена девятки, но чего-то не придавал значения тому, о чём сейчас хочу спросить. Как там обстоят дела с проприетарными драйверами? Лучше чем в Линукс или так же? Бывает такое, что производитель озаботился своим блобом под Фрю, потому что там лицензия позволяет, а под Линукс этого блоба нет, вместо него только костыли сообщества? Или, если уж под Фрю это есть, то под Линукс оно же точно есть? Типа там всякие драйвера для вайфаев, принтеров и проч.
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|3.28, neAnonim (?), 17:56, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но! Если у тебя ноут, в ноуте nvidia + Intel, в интеле встройка. То у вас утка с иглой в яйце, вместо видео.
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|3.36, Сказочный минет (?), 20:21, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> GhostBSD, TrueOS, Debian GNU/kFreeBSD, Arch FreeBSD
Список глючной, неюзабельной, ненужной х-ни.
Берете ванильную Фрю, хендбук в зубы и делаете хоть десктоп, хоть серверю
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|4.44, Аноним (44), 22:44, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так первые два варианта - они же именно вот так и делались!
вторые два (особенно последний) - не щупал, сказать не могу.
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|3.37, neAnonim (?), 20:29, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Они все дистрибутивы от freebsd. Которые только упрощают установку, если ты не можешь поставить на фрю wm (x, etc), то у тебя 100% будут проблемы во время эксплуатации которые ты не сможешь решить.
{x}bsd окуенные, но если ты не готов читать и понимать man, дистрибутив только потратит твое время.
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|4.39, Аноним (34), 21:29, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, да, конечно и Линукс исключительно LFS юзать. Вы оба дураки.
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|5.41, Аноним (44), 22:34, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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таки уже чем Вам плох ALFS (automated Linux from scratch)?
Что, компилится долго на нищeбрoдских процах? Так надо было за лето листовок что-ли поразносить по ящикам, либо на стройке раствор туда сюда, и купили бы уже себе Ryzen2 - недорого и довольно быстро. Теперь ждите каникул...
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|6.48, Аноним (34), 00:37, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Дело не в аппаратном обеспечении, а в рациональном расходовании человекочасов. Прыщавые школьники забывают один простой принцип: ОС для человека, а не человек для ОС. ОС это просто прослойка для запуска прикладного ПО. А ты продолжай трындерь про сборку с нуля.
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|7.50, Аноним (44), 01:00, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Перед тем, как отвечать на комментарий выше - не мешало бы Вам понять о чём вооб... текст свёрнут, показать
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|5.56, Сказочный минет (?), 10:46, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Да, да, конечно и Линукс исключительно LFS юзать.
Сравнение так себе.
У Вас просто паттерн в голове, что вам по дефолту в Убунте все настроили и вы старые привычки хотите на FreeBSD притащить.
А во FreeBSD другой use case. Там минимальный дефолт без автомагии. Вы сами делаете себе окружение как вам лучше и удобнее.
И да, это делается один раз потому, что в дальнейшем конфиги копируются, а установка автоматизируется скриптом.
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|4.49, Аноним (34), 00:59, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Они все дистрибутивы от freebsd. Которые только упрощают установку
Так ты ещё и не знаешь о чём говоришь. В TrueOS и PACBSD OpenRC и другие глубокие изменения коснулись. Главное с умничать, показать какой иксперд, а по факту обделался
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|5.54, neAnonim (?), 03:24, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сумничать это про тебя. "другие глубокие изменения" - Привел бы пример.
TrueOs сменили init на openRC, без альтернативно ставят zfs и geli. Навязывают люмину и не работающий appCafe. Все это элементарно делается на голой фре. Включая их софт можно поставить из портов.
pacbsd хотели стать как arch linux только bsd, (оформляют порты по другому, не упаковывают код в архив). удобно, но таких портов меньше 5% от базовой bsd и документация стремится к нулю.
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|2.57, ГабенВульвович (ok), 16:25, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если же грить исключительно про пропиетарю - часть дров есть
Смотреть здесь https://www.freshports.org/kld/
(в основном сеть и acpi), часть реализована как драйверы xorg (в основном всякие input-устройства), часть через подгрузку нужной фирмвари к модулю firmware.ko (wifi, bluetooth), часть через webcamd (реализация v4l для bsd)
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|1.9, Аноним (9), 12:23, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Объявлены устаревшими и будут удалены вo FreeBSD 13 утилиты ctm и timed.
Блин, я пользуюсь (
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|2.22, Аноним (-), 16:04, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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> я пользуюсь
ну пользуйся дальше. кто мешает-то? просто теперь будет не в базе, а в портах.
если ты юзер фряхи, до пора привыкнуть, что какие-то устаревшие вещи они выносят, не включая в базовую поставку
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|1.11, Аноним (11), 12:35, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>>Добавлена утилита trim для удаления содержимого блоков с Flash c с использованием алгоритмов минимизации износа;
Что, она только сейчас появилась или я чего-то не догоняю? Чем они до этого вообще занимались если ручного trim не было?
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|2.13, анонн (ok), 12:47, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>>Добавлена утилита trim для удаления содержимого блоков с Flash c с использованием алгоритмов минимизации износа;
> Что, она только сейчас появилась или я чего-то не догоняю?
И первое и второе.
> Чем они до этого вообще занимались если ручного trim не было?
Наверное, ждали мудрый, "направляющий" комментарий от анонимов опеннета?
Подсказка: не все, что называется так же (или похоже) как в "любимом линухе", является "полным аналогом":
> The trim utility erases specified region of the device. It is mostly
> relevant for storage that implement trim (like flash based, or thinly
> provisioned storage). All erased data is lost.
Зачем вам так необходим _такой_ ручной trim?
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|3.17, Канифоль Патрика (?), 14:17, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Помню, что когда в Линуксе давно уже был trim по расписанию как часть systemd, в документации Фри по SSD всё ещё указывали прописывать discard в options fstab, что на самом деле категорически не рекомендуется, ибо заметно увеличивает количество операций доступа к SSD и отрицательно влияет на быстродействие.
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|4.20, анонн (ok), 14:50, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Помню, что когда в Линуксе давно уже был trim по расписанию как часть systemd, в документации Фри по SSD всё ещё указывали прописывать
> discard в options fstab,
Значит, плохо (и не то) помните - помимо того, что discard сугубо пингвинячья опция:
git -C /usr/src/sys/ufs log
[code]
commit a44d57eec1b7d9bd34822f81c4e7bde6e9e85f68
Author: mav <mav@FreeBSD.org>
Date: Tue Jan 19 12:58:29 2010 +0000
MFC r201139:
Add BIO_DELETE support to ada(4):
- For SSDs use TRIM feature of DATA SET MANAGEMENT command, as defined by
ACS-2 specification working draft.
- For CompactFlash use CFA ERASE command, same as ad(4) does
commit f60568ce2e9a52bcb63e2ad46f8bc34bf16b6273
Author: mav <mav@FreeBSD.org>
Date: Mon Dec 28 20:08:01 2009 +0000
Add BIO_DELETE support to ada(4):
- For SSDs use TRIM feature of DATA SET MANAGEMENT command, as defined by
ACS-2 specification working draft.
- For CompactFlash use CFA ERASE command, same as ad(4) does.
[/code]
git log -C /usr/src/sbin/newfs
[code]
commit d69a17ac0a884f83a0d321fb56d071796e6a1568
Author: kib <kib@FreeBSD.org>
Date: Wed Dec 29 12:31:18 2010 +0000
Add support for FS_TRIM to user-mode UFS utilities.
Reviewed by: mckusick, pjd, pho
Tested by: pho
MFC after: 1 month
[/code]
> systemd
> Mon Dec 28 20:08:01 2009
О да, о да.
(даже если брать за точну отсчета релиз 9.0, с которой вы, вроде как "баловались"
https://www.freebsd.org/releases/9.0R/relnotes.html в январе 2012
> The FreeBSD Fast File System now supports the TRIM command when freeing data blocks
)
Ну и:
https://www.freebsd.org/releases/9.2R/relnotes.html
> The ZFS filesystem now supports TRIM when used on solid state drives.
т.е. поддержка на 6 лет раньше пингвинячей версии ZFS.
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|5.32, Канифоль Патрика (?), 18:17, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Просто десктопный Линукс сегодня мне кажется уже настолько херовым, что начинаю с интересом читать новости про Фряходвижуху.
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|6.38, Stoned Sonic (?), 20:44, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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BSD community намного более адекватное, чем линуксячий дурдом. Они хотя бы не делают лицемерных и лживых заявлений по поводу юзабельности своих систем на десктопе.
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|7.61, Аноним (61), 03:45, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может и не делают, да только линуксячие системы в большинстве своём наверно всё же пригодны для десктопа, в отличие от. Я проверял, вполне. Да и что там заявлять, если всё работает и целиком удовлетворпяет все самые странные пожелания?
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|7.62, ZZZ (??), 11:56, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если десктоп на ноуте, то под Линём лучше на порядок со встроенной переферией и дровами для нее.
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|8.63, анонн (ok), 13:22, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Если что, пишу сейчас с такого ноута Шесть лет уже как без дуалбута в дебиан ,... текст свёрнут, показать
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|9.66, ZZZ (??), 13:22, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
С учетом трех используемых десктопов на FreeBSD, под свежими ноутами переферия п... текст свёрнут, показать
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|6.45, Дартаньян (?), 23:00, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ставьте windows 10
Давно ей пользуюсь, о линуксе забыл как о страшном сне.
А что мне нужно скомпилить, пользуюсь wsl.
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|1.14, Аноним (14), 12:53, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я надеюсь, что фря более-менее на плаву. А то в прошлой теме про Солярис писал, мне сказали он рип (кроме серверов от фуджитцу)
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|2.26, xm (ok), 17:25, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё с ней, в целом, в порядке. Просьба не беспокоится.
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|2.35, Аноним (34), 19:51, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Про дистрибутивы Фри я написал выше. На базе OpenSolaris/illumos есть: Dyson, DilOS, OpenIndiana.
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|2.43, Аноним (44), 22:41, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что не так с сетью, за исключением того, что выпилили ALTQ за неимением мэйнтейнера и соотв. высоким риском bitrot'а?
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|4.65, Аноним (44), 23:29, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Был не совсем прав Выпилили ALTQ из Open ка - теперь там всё по-другому https ... текст свёрнут, показать
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|1.46, Аноним (46), 23:12, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Может хоть в этой версии у меня мать с исключительно XHCI на борту начнет цеплять UPS по USB. Сейчас просто швах какой-то.
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