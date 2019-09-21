Началось бета-тестирование FreeBSD 12.1

3.36 , Сказочный минет ( ? ), 20:21, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > GhostBSD, TrueOS, Debian GNU/kFreeBSD, Arch FreeBSD Список глючной, неюзабельной, ненужной х-ни. Берете ванильную Фрю, хендбук в зубы и делаете хоть десктоп, хоть серверю

4.44 , Аноним ( 44 ), 22:44, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – так первые два варианта - они же именно вот так и делались!

вторые два (особенно последний) - не щупал, сказать не могу.

3.37 , neAnonim ( ? ), 20:29, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Они все дистрибутивы от freebsd. Которые только упрощают установку, если ты не можешь поставить на фрю wm (x, etc), то у тебя 100% будут проблемы во время эксплуатации которые ты не сможешь решить. {x}bsd окуенные, но если ты не готов читать и понимать man, дистрибутив только потратит твое время.

4.39 , Аноним ( 34 ), 21:29, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, да, конечно и Линукс исключительно LFS юзать. Вы оба дураки.

5.41 , Аноним ( 44 ), 22:34, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – таки уже чем Вам плох ALFS (automated Linux from scratch)?

Что, компилится долго на нищeбрoдских процах? Так надо было за лето листовок что-ли поразносить по ящикам, либо на стройке раствор туда сюда, и купили бы уже себе Ryzen2 - недорого и довольно быстро. Теперь ждите каникул...

6.48 , Аноним ( 34 ), 00:37, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Дело не в аппаратном обеспечении, а в рациональном расходовании человекочасов. Прыщавые школьники забывают один простой принцип: ОС для человека, а не человек для ОС. ОС это просто прослойка для запуска прикладного ПО. А ты продолжай трындерь про сборку с нуля.

7.50 , Аноним ( 44 ), 01:00, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Перед тем, как отвечать на комментарий выше - не мешало бы Вам понять о чём вооб... 8.52 , Аноним ( 34 ), 01:34, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать С любителями изобретать велосипед трудно вести осознанный диалог ... 5.56 , Сказочный минет ( ? ), 10:46, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Да, да, конечно и Линукс исключительно LFS юзать. Сравнение так себе. У Вас просто паттерн в голове, что вам по дефолту в Убунте все настроили и вы старые привычки хотите на FreeBSD притащить. А во FreeBSD другой use case. Там минимальный дефолт без автомагии. Вы сами делаете себе окружение как вам лучше и удобнее. И да, это делается один раз потому, что в дальнейшем конфиги копируются, а установка автоматизируется скриптом.

4.49 , Аноним ( 34 ), 00:59, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Они все дистрибутивы от freebsd. Которые только упрощают установку Так ты ещё и не знаешь о чём говоришь. В TrueOS и PACBSD OpenRC и другие глубокие изменения коснулись. Главное с умничать, показать какой иксперд, а по факту обделался

5.54 , neAnonim ( ? ), 03:24, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сумничать это про тебя. "другие глубокие изменения" - Привел бы пример. TrueOs сменили init на openRC, без альтернативно ставят zfs и geli. Навязывают люмину и не работающий appCafe. Все это элементарно делается на голой фре. Включая их софт можно поставить из портов. pacbsd хотели стать как arch linux только bsd, (оформляют порты по другому, не упаковывают код в архив). удобно, но таких портов меньше 5% от базовой bsd и документация стремится к нулю.

