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Выпуск OpenBSD 6.6

17.10.2019 21:50

Состоялся релиз свободной кросс-платформенной UNIX-подобной операционной системы OpenBSD 6.6. Проект OpenBSD был основан Тэо де Раадтом (Theo de Raadt) в 1995 году после конфликта с разработчиками NetBSD, в результате которого для Тэо был закрыт доступ к CVS репозиторию NetBSD. После этого Тэо де Раадт с группой единомышленников создал на базе дерева исходных текстов NetBSD новую открытую операционную систему, главными целями развития которой стали переносимость (поддерживается 13 аппаратных платформ), стандартизация, корректная работа, активная безопасность и интегрированные криптографические средства. Размер полного установочного ISO-образа базовой системы OpenBSD 6.6 составляет 460 Мб.

Кроме непосредственно операционной системы, проект OpenBSD известен своими компонентами, которые получили распространение в других системах и зарекомендовали себя как одни из наиболее безопасных и качественных решений. Среди них: LibreSSL (форк OpenSSL), OpenSSH, пакетный фильтр PF, демоны маршрутизации OpenBGPD и OpenOSPFD, NTP-сервер OpenNTPD, почтовый сервер OpenSMTPD, мультиплексор текстового терминала (аналог GNU screen) tmux, демон identd с реализацией протокола IDENT, BSDL-альтернатива пакету GNU groff - mandoc, протокол для организации отказоустойчивых систем CARP (Common Address Redundancy Protocol), легковесный http-сервер, утилита синхронизации файлов OpenRSYNC.

Основные улучшения:

  • В состав включена утилита sysupgrade, предназначенная для автоматического обновления системы до нового релиза. Sysupgrade загружает необходимые для обновления файлы, проверяет их при помощи signify, копирует ramdisk bsd.rd в bsd.upgrade и инициирует перезагрузку системы. Загрузчик, обнаружив наличие bsd.upgrade, начинает его автоматическую загрузку и автоматическое обновление системы. Для прошлой ветки OpenBSD 6.5 подготовлен syspatch, добавляющий sysupgrade и позволяющий при помощи данной утилиты обновить свою систему до OpenBSD 6.6 на архитектурах amd64, arm64 и i386 через выполнение "syspatch && sysupgrade";
  • Для процессоров Cavium OCTEON (mips64) в качестве основного компилятора базовой системы задействован Clang. Для архитектуры powerpc добавлена опциональная поддержка сборки с использованием Clang. Для архитектур armv7 и i386 компилятор GCC отключен по умолчанию (оставлен только Clang);
  • В состав включён драйвер amdgpu для GPU AMD. Обновлён драйвер drm (Direct Rendering Manager). Добавлена возможность доступа непривилегированных пользователей к устройству drm через смену владельца над устройством при первом обращении. Код драйверов inteldrm и radeondrm синхронизирован с ядром Linux 4.19.78. Добавлена поддержка GPU, используемых в чипах Intel Broxton/Apollo Lake, Amber Lake, Gemini Lake, Coffee Lake, Whiskey Lake и Comet Lake;
  • Реализован совместимый с Linux интерфейс acpi и добавлена поддержка ACPI в драйверах radeon и amdgpu;
  • Добавлен драйвер aplgpio для контроллеров GPIO, используемых в SoC Intel Apollo Lake;
  • Улучшена поддержка контроллеров SAS3, повышена надёжность определения накопителей во время загрузки и добавлена поддержка 64-разрядного DMA в драйвере mpii;
  • Для PCI-устройств реализована поддержка спецификации virtio 1.0;
  • Добавлена поддержка криптографических сопроцессоров, применяемых в CPU/APU AMD Ryzen. Добавлен драйвер ksmn для термодатчиков, применяемых в 17 поколении процессоров AMD;
  • Улучшена поддержка архитектуры ARM64. Добавлена поддержка систем на базе CPU Ampere eMAG. Добавлены новые драйверы для SoC Amlogic, Allwinner A64, i.MX8M, Armada 3700. Добавлена поддержка CPU Cortex-A65;
  • Во все беспроводные драйверы добавлена возможность передачи полученных пакетов в сетевой стек в пакетном режиме, обрабатывая сразу несколько пакетов в рамках одного прерывания;
  • Повышена производительность кэша файловых систем на компьютерах с архитектурой AMD64;
  • Налажена работа startx и xinit на современных системах, используя графические драйверы inteldrm, radeondrm и amdgpu;
  • Усовершенствован системный вызов unveil, который обеспечивает изоляцию доступа к файловой системе. Число приложений из базовой системы, для которых реализована защита с использованием unveil, доведено до 77;
  • Избавлены от глобальной блокировки системные вызовы getrlimit, setrlimit, read и write, а также код для доступа к ограничениям ресурcов и смены позиции в файлах;
  • Улучшен метод блокирования уязвимостей Spectre в CPU Intel. Добавлена защита от атак класса MDS (Microarchitectural Data Sampling) в процессорах Intel;
  • В ntpd появился безопасный режим установки и получения значений системных часов во время загрузки, даже при отсутствии часов с автономным питанием;
  • В мультиплексор терминалов tmux добавлена возможность использования регулярных выражений в командах search, match и substitute. Добавлена простая система меню с управлением мышью или клавиатурой. Для показа меню в строке состояния предложена команда "display-menu". Реализована автоматическая прокрутка при перемещении курсора мыши за пределы верхнего или нижнего краёв экрана во время выделения областей;
  • Увеличена производительность bgpd. Переписан код для сопоставления community, существенно ускорена работа конфигураций с несколькими community и большим числом peer-ов. В bgpctl добавлена команда 'show mrt neighbors';
  • В DNS резолвер unwind добавлена поддержка списков блокировки;
  • Добавлена утилита snmp с реализацией нового клиента SNMP, пришедшего на смену snmpctl;
  • Обновлена версия почтового сервера OpenSMTPD. Добавлен API для написания внешних фильтров, которые могут распространяться отдельно через порты. Также добавлена поддержка встроенных фильтров, обеспечивающих простые функции отсеивания входящих сеансов. Добавлена опция для доставки отфильтрованной почты в каталог Junk в mail.maildir. Реализована поддержка протокола proxy-v2, позволяющего размещать SMTP-сервер за прокси. Реализована поддержка сертификатов ECDSA.
  • Обновлён пакет OpenSSH 8.1, подробный обзор улучшений можно посмотреть здесь;
  • Обновлён пакет LibreSSL, в котором завершено портирование из OpenSSL 1.1 структуры RSA_METHOD, позволяющей использовать различные реализации функций для работы с RSA;
  • Число портов для архитектуры AMD64 составило 10736, для aarch64 - 10075, для i386 - 10682. Обновлены компоненты от сторонних разработчиков, входящие в состав OpenBSD 6.6:
    • Графический стек Xenocara на базе X.Org 7.7 with xserver 1.20.5 + patches, freetype 2.10.1, fontconfig 2.12.4, Mesa 19.0.8, xterm 344, xkeyboard-config 2.20;
    • LLVM/Clang 8.0.1 (с патчами)
    • GCC 4.2.1 (с патчами) и 3.3.6 (с патчами)
    • Perl 5.28.2 (с патчами)
    • NSD 4.2.2
    • Unbound 1.9.4
    • Ncurses 5.7
    • Binutils 2.17 (с патчами)
    • Gdb 6.3 (с патчами)
    • Awk Aug 10, 2011
    • Expat 2.2.8


  1. Главная ссылка к новости (http://undeadly.org/cgi?action...)
  2. OpenNews: Проект OpenBSD начинает публиковать обновления пакетов для стабильной ветки
  3. OpenNews: Для OpenBSD развивается новая git-совместимая система контроля версий Got
  4. OpenNews: Планы по усилению механизма защиты W^X в OpenBSD
  5. OpenNews: В OpenBSD-CURRENT добавлена утилита sysupgrade для автоматического обновления
  6. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, klalafuda (?), 22:31, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Это примерно как мамонты советской эстрады. Каждый раз как вижу удивляюсь "Оно ещё живо?!".
     
     
  • 2.5, echo (??), 22:41, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не в теме не пиши.
    Это штука все еще очень популярна в Очень узких кругах.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 22:59, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да даже как запускалка браузера, почему бы и нет.
     
  • 3.8, Аноним (-), 23:02, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, круги очень узки. Есть у меня знакомый (студент 3й курс курса АиС), у него на ноуте OpenBSD. Сам тип балбес редкостный, технический фундамент нулевой, но зато OpenBSD. Вот как-то так. Среди юзеров OpenBSD таких большинство. Сужу особенно по лору, тамошние юзеры OpenBSD с технической точки зрения такие себе персонажи. Чистой воды сектанты, фанатики. Зато вот встречалась мне в жизни пара фрисбдшников - настоящие технические гуру, но то была старая гвардия.
     
     
  • 4.11, Michael Shigorin (ok), 23:08, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо же, а я знаю по одной штуке _очень_ толковых разработчиков опёнка и нетки, а вот из фряшников (и то условно) самым вменяемым знакомым, наверное, является бедный netch@ -- хотя переписывались с Кабаевым как-то вот прям здесь, явно умный и взвешенный человек.  Это который xfs тащил: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=6643
     
  • 3.27, pin (??), 00:26, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На столько узких, что их не видно в микроскоп.
     
  • 2.12, zzz (??), 23:13, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И потом мне что-то кричат о том, что это портал про открытые технологии, местные обитатели все такие за открытые технологии - открытые технологии, а лап4атые - доброжелательные люди.
     
     
  • 3.15, КГБ СССР (?), 23:21, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Местная аудитория это в основном мудаки
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 23:25, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Например, ты
     
     
  • 5.17, КГБ СССР (?), 23:30, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да нет друг мой, мудаки то в основном местные линуксоиды.
    И первый комментарий передает всю сущность местной аудитории.
    А когда линуксоиду нечего сказать в ответ, он начинает быковать или переходить на личности и этим показывает, что он мудак, что ты продемонстрировал прямо сейчас.
    Всего хорошего, мой дорогой лап4птый друг. Не утруждайся писать мне ответ, я тебе все равно больше не отвечу.
     

  • 1.2, th3m3 (ok), 22:34, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Perl 5.28.2 (с патчами)

    Оу, у них ещё Perl не стал Раком.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:54, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Perl5 != Perl6
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 23:03, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Perl 5, Perl 6... Аксиома Эскобара.
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:37, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кросс-платформенной?! Написано на javascript? Есть слово в русском языке - архитектура.
     
     
  • 2.28, ssh (ok), 00:30, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть слово в русском языке - архитектура.

    Мульти-архитектурный?

     

  • 1.4, аннон (?), 22:40, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот правильная операционная система Без никаких системдосов usr share misc ... текст свёрнут, показать
     
  • 1.10, Michael Shigorin (ok), 23:04, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кучно пошли -- к дождю, однако :)
     
  • 1.14, Аноним (14), 23:20, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Дендронекрофилия какая-то
     
  • 1.18, Stoned Jesus (?), 23:40, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Лучшая ОС для постройки роутера.
    А вот на сервак лучше ставить FreeBSD или CentOS.
    На десктоп - Windows.
    Не будьте идиотами, выбирайте инструмент под задачи, а не задачи под инструмент.
     
     
  • 2.20, AlexYeCu_not_logged (?), 23:54, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Не будьте идиотами, выбирайте инструмент под задачи, а не задачи под инструмент.

    Идиотами мы будем, если начнём выбирать инструменты под ТВОИ задачи, реальные или мнимые.

     
     
  • 3.22, Stoned Jesus (?), 00:05, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Идиотами мы будем, если начнём выбирать инструменты под ТВОИ задачи, реальные или мнимые.

    Под мои задачи я уже давно всё выбрал, о чём, собственно, написал выше.

     
     
  • 4.34, Аноним (34), 00:55, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот кто пишет софт и деплоит его на никс сервера врятли будет юзать винду.

    Да и собственно что есть для разраба в винде, чего нет в том же линухе?
    Игрули, вирусня, остутствие нормального шелла и минус 2 гб ОЗУ на старте?
    Принудительные обновления с принудительной перезагрузкой?

    Стоит в виртуалке десяточка для исключительных случаев, это более чем достаточно.
    Сидеть под виндой есть смысл тем, кто пишет вин онли софт, шарпей, визуал студио эвридей, в общем для идейных последователей корпорации. Речь идет о разрабах. Менеджемент и контентщики, понятно, скорее всего винда, там офис нужен и графическое ПО.

     
  • 3.23, zzz (??), 00:06, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В самом деле, глупость-то какая несусветная - использовать что-нибудь, кроме б-жественного линукса.
     
  • 2.26, Аноним (14), 00:24, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правда ни в OpenBSD, ни во FreeBSD нет поддержки современного железа, да и со старым проблемы. Так что поставить эти глючные поделки выходит только в виртуалки. Правда сетевой стэк у них во всех тестах проигрывает в разы, а то и на порядок линуховому по производительности, а так они хороши, да. С железом не дружат, нормальные пакетные менеджеры отсутствуют, нормальный системный менеджер отсутствует, просто идеал!
     
     
  • 3.30, Stoned Jesus (?), 00:39, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >нет поддержки современного железа, да и со старым проблемы. Так что поставить эти глючные поделки выходит только в виртуалки.

    Всегда подозревал, что Netflix юзает некросервера из 90-х, а то и вовсе в виртуалбоксе работают.
    >сетевой стэк у них во всех тестах проигрывает в разы, а то и на порядок линуховому

    Ребятушки и Juniper знают? Напиши им письмо, а то не хорошо скрывать такую важную информацию.
    >С железом не дружат

    Повтори ещё 25 раз, а то не внушаешь доверия.
    >нормальные пакетные менеджеры отсутствуют

    У pkg есть справка из соответствующего медучереждения?

     
  • 3.32, Аноним (32), 00:45, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Правда ни в OpenBSD, ни во FreeBSD нет поддержки современного железа, да и со старым проблемы. Так что поставить эти глючные поделки выходит только в виртуалки. Правда сетевой стэк у них во всех тестах проигрывает в разы, а то и на порядок линуховому по производительности, а так они хороши, да. С железом не дружат, нормальные пакетные менеджеры отсутствуют, нормальный системный менеджер отсутствует, просто идеал!

    По опеннетовским камментам можно диссертации писать. Например, на тему "стереотипы детского мышления".

     

  • 1.19, Аноним (19), 23:52, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проплаченные "комментаторы" теперь добрались и сюда. Бля...
     
  • 1.21, Аноним (21), 23:58, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотелось бы понимать, какие цели и перспективы у Тэо в 2019 году по развитию его программы.
     
     
  • 2.24, Stoned Jesus (?), 00:07, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хотелось бы понимать, какие цели и перспективы у Тэо в 2019 году
    > по развитию его программы.

    https://www.openbsd.org/goals.html

     
     
  • 3.25, Аноним (21), 00:22, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рекламный спам, не более того. Если честно, в моем понимании все бсд системы должны умереть спокойно, потому что ничего не дают пользователю, вообще ничего
     
     
  • 4.29, Аноним (14), 00:36, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А они и умерли. FreeBSD умерла после ветки 4.x, OpenBSD сразу родилась мертвой, а NetBSD всегда была игрушечным проектом для своих авторов, они развлекаются и довольны.
     
  • 4.31, Аноним (21), 00:41, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Готов себя поправить, БСД системы нужны, чтоб яблоко оттуда брало сырцы )
     
  • 4.33, Stoned Jesus (?), 00:50, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в моем понимании все бсд системы должны умереть спокойно

    Сделай уже sudo pacman -Syu и иди спать, а то на уроки опоздаешь.

     

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