Выпуск OpenBSD 6.6

|
|1.1, klalafuda (?), 22:31, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Это примерно как мамонты советской эстрады. Каждый раз как вижу удивляюсь "Оно ещё живо?!".
|
|
|
|2.5, echo (??), 22:41, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если не в теме не пиши.
Это штука все еще очень популярна в Очень узких кругах.
|
|
|
|3.8, Аноним (-), 23:02, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ага, круги очень узки. Есть у меня знакомый (студент 3й курс курса АиС), у него на ноуте OpenBSD. Сам тип балбес редкостный, технический фундамент нулевой, но зато OpenBSD. Вот как-то так. Среди юзеров OpenBSD таких большинство. Сужу особенно по лору, тамошние юзеры OpenBSD с технической точки зрения такие себе персонажи. Чистой воды сектанты, фанатики. Зато вот встречалась мне в жизни пара фрисбдшников - настоящие технические гуру, но то была старая гвардия.
|
|2.12, zzz (??), 23:13, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
И потом мне что-то кричат о том, что это портал про открытые технологии, местные обитатели все такие за открытые технологии - открытые технологии, а лап4атые - доброжелательные люди.
|
|
|
|
|
|
|
|5.17, КГБ СССР (?), 23:30, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Да нет друг мой, мудаки то в основном местные линуксоиды.
И первый комментарий передает всю сущность местной аудитории.
А когда линуксоиду нечего сказать в ответ, он начинает быковать или переходить на личности и этим показывает, что он мудак, что ты продемонстрировал прямо сейчас.
Всего хорошего, мой дорогой лап4птый друг. Не утруждайся писать мне ответ, я тебе все равно больше не отвечу.
|
|1.3, Аноним (3), 22:37, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Кросс-платформенной?! Написано на javascript? Есть слово в русском языке - архитектура.
|
|
|
|2.28, ssh (ok), 00:30, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Есть слово в русском языке - архитектура.
Мульти-архитектурный?
|
|1.18, Stoned Jesus (?), 23:40, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Лучшая ОС для постройки роутера.
А вот на сервак лучше ставить FreeBSD или CentOS.
На десктоп - Windows.
Не будьте идиотами, выбирайте инструмент под задачи, а не задачи под инструмент.
|
|
|
|2.20, AlexYeCu_not_logged (?), 23:54, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Не будьте идиотами, выбирайте инструмент под задачи, а не задачи под инструмент.
Идиотами мы будем, если начнём выбирать инструменты под ТВОИ задачи, реальные или мнимые.
|
|
|
|3.22, Stoned Jesus (?), 00:05, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Идиотами мы будем, если начнём выбирать инструменты под ТВОИ задачи, реальные или мнимые.
Под мои задачи я уже давно всё выбрал, о чём, собственно, написал выше.
|
|
|
|4.34, Аноним (34), 00:55, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тот кто пишет софт и деплоит его на никс сервера врятли будет юзать винду.
Да и собственно что есть для разраба в винде, чего нет в том же линухе?
Игрули, вирусня, остутствие нормального шелла и минус 2 гб ОЗУ на старте?
Принудительные обновления с принудительной перезагрузкой?
Стоит в виртуалке десяточка для исключительных случаев, это более чем достаточно.
Сидеть под виндой есть смысл тем, кто пишет вин онли софт, шарпей, визуал студио эвридей, в общем для идейных последователей корпорации. Речь идет о разрабах. Менеджемент и контентщики, понятно, скорее всего винда, там офис нужен и графическое ПО.
|
|3.23, zzz (??), 00:06, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В самом деле, глупость-то какая несусветная - использовать что-нибудь, кроме б-жественного линукса.
|
|2.26, Аноним (14), 00:24, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Правда ни в OpenBSD, ни во FreeBSD нет поддержки современного железа, да и со старым проблемы. Так что поставить эти глючные поделки выходит только в виртуалки. Правда сетевой стэк у них во всех тестах проигрывает в разы, а то и на порядок линуховому по производительности, а так они хороши, да. С железом не дружат, нормальные пакетные менеджеры отсутствуют, нормальный системный менеджер отсутствует, просто идеал!
|
|
|
|3.30, Stoned Jesus (?), 00:39, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>нет поддержки современного железа, да и со старым проблемы. Так что поставить эти глючные поделки выходит только в виртуалки.
Всегда подозревал, что Netflix юзает некросервера из 90-х, а то и вовсе в виртуалбоксе работают.
>сетевой стэк у них во всех тестах проигрывает в разы, а то и на порядок линуховому
Ребятушки и Juniper знают? Напиши им письмо, а то не хорошо скрывать такую важную информацию.
>С железом не дружат
Повтори ещё 25 раз, а то не внушаешь доверия.
>нормальные пакетные менеджеры отсутствуют
У pkg есть справка из соответствующего медучереждения?
|
|3.32, Аноним (32), 00:45, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Правда ни в OpenBSD, ни во FreeBSD нет поддержки современного железа, да и со старым проблемы. Так что поставить эти глючные поделки выходит только в виртуалки. Правда сетевой стэк у них во всех тестах проигрывает в разы, а то и на порядок линуховому по производительности, а так они хороши, да. С железом не дружат, нормальные пакетные менеджеры отсутствуют, нормальный системный менеджер отсутствует, просто идеал!
По опеннетовским камментам можно диссертации писать. Например, на тему "стереотипы детского мышления".
|
|1.21, Аноним (21), 23:58, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Хотелось бы понимать, какие цели и перспективы у Тэо в 2019 году по развитию его программы.
|
|
|
|
|
|3.25, Аноним (21), 00:22, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Рекламный спам, не более того. Если честно, в моем понимании все бсд системы должны умереть спокойно, потому что ничего не дают пользователю, вообще ничего
|
|
|
|4.29, Аноним (14), 00:36, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А они и умерли. FreeBSD умерла после ветки 4.x, OpenBSD сразу родилась мертвой, а NetBSD всегда была игрушечным проектом для своих авторов, они развлекаются и довольны.
|
|4.31, Аноним (21), 00:41, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Готов себя поправить, БСД системы нужны, чтоб яблоко оттуда брало сырцы )
|
|4.33, Stoned Jesus (?), 00:50, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>в моем понимании все бсд системы должны умереть спокойно
Сделай уже sudo pacman -Syu и иди спать, а то на уроки опоздаешь.
|