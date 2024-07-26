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Выпуск языка программирования Rust 1.80

26.07.2024 20:23

Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.80, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Выпуск Rust 1.79. Создан консорциум для разработки высоконадёжных систем на Rust
  3. OpenNews: В каждом пятом пакете на языке Rust используется ключевое слово unsafe
  4. OpenNews: Выпуск Rust 1.78. Язык Borgo, сочетающий сильные стороны Go и Rust
  5. OpenNews: Движок Servo прошёл тесты Acid2. Сrash Reporter в Firefox переписан на Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61614-rust
Ключевые слова: rust
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.13, 3draven (ok), 21:22, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Изучаю его, по моему отличная штука. Сейчас хэловорд проект на нем катаю. Долго возился с обработкой ошибок что бы сделать ее удобной в проекте так как есть море их видов, а на выходе вебсервера вебсерверу надо одну. Так же долго возился с тем что бы в порождающих функциях делать всякое ссылками вместо возврата упаковки, но плюнул, шибко неудобно возвращаю умные указатели и прочее подобное. Сошелся на том, что порождая возвращать упаковку, а используя отдавать ссылку. В целом штука годная, либы нужные уже есть, можно пилить себе всякое. Время ответа вебсервера на простенькое 1мс, памяти ест немного.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 21:26, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напомни а зачем в твоём хеллоуворлде безопасная работа с памятью? Кто и зачем будем за границы буфера выходить и что он с этим будет делать?
     
     
  • 3.19, 3draven (ok), 21:39, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаешь написать хэловорд на расте без безопасного управления памятью?
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 21:46, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, предлагаю!
     
  • 4.40, WhitePower1488 (?), 22:49, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты бы ещё предложил прыгнуть с парашютом без парашюта.
     
  • 3.43, noc101 (ok), 22:58, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное чел учится... сложна, да?
     
  • 2.20, Аноним (20), 21:42, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Долго возился с обработкой ошибок что бы сделать ее удобной в проекте так как есть море их видов, а на выходе вебсервера вебсерверу надо одну.

    Сведение доменов ошибок — известная проблема еще с Haskell. Впрочем,
    https://docs.rs/thiserror/latest/thiserror/ для библиотек, и
    https://docs.rs/anyhow/latest/anyhow/ для приложений.

     
     
  • 3.21, 3draven (ok), 21:44, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, их и заюзал и двойную упаковку, сначала все в anyhow, а потом anyhow в свое с реализацией трейтов, которые надо вебсерверу и на стадии генерации ответа распаковка бутерброда. Таким образом в коде все просто, хоть и не шибко красиво. А своя ошибка на thiserror
     
  • 2.25, Омоним (?), 21:47, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >долго возился с тем что бы в порождающих функциях делать всякое ссылками вместо возврата упаковки, но плюнул, шибко неудобно

    Очень неудобно что надо указывать время жизни ссылок

     
  • 2.42, WhitePower1488 (?), 22:51, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > либы нужные уже есть

    Рискну предположить, что раст тебе не нужен.

     

  • 1.26, анон (?), 21:51, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    99% функционала раста с легкостью достигается на плюсах через:
    -mshstk
    -fsanitize=safe-stack
    Пользуйтесь.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 21:58, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так дьявол в оставшемся 1%. И без той 99%-ой сковородки та 1%-я чалма не работает. Это не говоря уже об «удовольствии» программирования на C++. Даже за деньги трижды подумал бы связываться.
     
     
  • 3.37, анон (?), 22:34, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1% - это недостижимая часть cfg.
     
  • 2.51, Карлос Сношайтилис (ok), 23:43, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажи это Гуглу, а то пацаны не догадались.
     

  • 1.30, Аноним (30), 21:57, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поскорее бы уже допилили артификальный интеллект, чтобы люди тратили больше времени на создание полезных программ, а не на придумывание очередного, бог знает какого по счёту языка программирования.
     
     
  • 2.44, verh010m (ok), 23:12, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Артифекальный? А чем он будет заниматься?
     

  • 1.32, Омоним (?), 22:16, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Мне всегда казалось, что компилятор должен помогать программисту делать хорошие программы. То есть программист - главный, а компилятор - его помощник. Однако когда программируешь на Rust е, то складывается ощущение, что всё наоборот: компилятор - хозяин, а программист - его раб. Компилятор диктует что ты должен делать и как ты должен это делать. В Ruste нельзя стукнуть кулаком по столу и приказать "Делай как я тебе говорю и баста!". А в C++ - можно. Rust - это как строптивая и несговорчивая жена. С кем вам лучше жить , со строптивой или покорной - решать вам самим.
     
     
  • 2.36, DEF (?), 22:33, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Компилятор и помогает погромисту. Компилятор же будет переводить в машинный код все, что там набил своими культяпками погромист.
     
  • 2.38, WhitePower1488 (?), 22:39, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В бородатые восьмидесятые доступ к железу был сродни аудиенции у генсека – по талонам и с предварительной записью. Код писался от руки на чем попало, хоть на туалетной бумаге (если повезёт достать). А уж потом, дрожащими от нетерпения руками, эти каракули вводились в ЭВМ. Так что компетенции нынешних гуманитариев, вошедших в айтишечку, сильно недотягивают до того, чтобы они диктовали компилятору свои условия.
     
  • 2.45, Аноним (45), 23:22, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > компилятор должен помогать программисту делать хорошие программы.

    Ненадежная программа не может быть хорошей. А чтобы было хорошо, нужно делать хорошо.
    Компилятор мешает программисту сделать плохо.

    > В Ruste нельзя стукнуть кулаком по столу и приказать "Делай как я тебе говорю и баста!".

    Можно. Пишешь unsafe и делаешь что хочешь.
    С женой такое не проканает))

     
  • 2.48, Аноним (48), 23:33, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давно пора сделать аналог GC, только в compile time. 100% что можно просчитать когда можно уже делать free(), fclose(), glDeleteTextures() и всё такое. К сожалению, современная айтишечка - колосс на глинянных ногах, никто не хочет развивать базу, ЯП развиваются очень медленно. Так что имеем 3 неудобных стула в виде runtime GC, ручного управления и смартпойнтеров / боров чекеров.
     
  • 2.50, fidoman (ok), 23:38, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    посмотри в собаке
     

  • 1.39, Аноним (39), 22:41, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Еще один плохо читаемый язык с кучей знаков припенания.
     
     
  • 2.41, WhitePower1488 (?), 22:49, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой по твоему норм? (вопрос серьёзный без подколки)
     
     
  • 3.46, Аноним (31), 23:26, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lisp.
     
     
  • 4.49, Аноним (-), 23:34, 26/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.47, Аноним (-), 23:31, 26/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.52, Карлос Сношайтилис (ok), 23:48, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любителям бэйсика – пламенный привет!
     

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