Выпуск языка программирования Rust 1.80

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|1.13, 3draven (ok), 21:22, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Изучаю его, по моему отличная штука. Сейчас хэловорд проект на нем катаю. Долго возился с обработкой ошибок что бы сделать ее удобной в проекте так как есть море их видов, а на выходе вебсервера вебсерверу надо одну. Так же долго возился с тем что бы в порождающих функциях делать всякое ссылками вместо возврата упаковки, но плюнул, шибко неудобно возвращаю умные указатели и прочее подобное. Сошелся на том, что порождая возвращать упаковку, а используя отдавать ссылку. В целом штука годная, либы нужные уже есть, можно пилить себе всякое. Время ответа вебсервера на простенькое 1мс, памяти ест немного.
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|2.15, Аноним (15), 21:26, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Напомни а зачем в твоём хеллоуворлде безопасная работа с памятью? Кто и зачем будем за границы буфера выходить и что он с этим будет делать?
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|3.19, 3draven (ok), 21:39, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предлагаешь написать хэловорд на расте без безопасного управления памятью?
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|3.21, 3draven (ok), 21:44, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, их и заюзал и двойную упаковку, сначала все в anyhow, а потом anyhow в свое с реализацией трейтов, которые надо вебсерверу и на стадии генерации ответа распаковка бутерброда. Таким образом в коде все просто, хоть и не шибко красиво. А своя ошибка на thiserror
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|2.25, Омоним (?), 21:47, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>долго возился с тем что бы в порождающих функциях делать всякое ссылками вместо возврата упаковки, но плюнул, шибко неудобно
Очень неудобно что надо указывать время жизни ссылок
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|1.26, анон (?), 21:51, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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99% функционала раста с легкостью достигается на плюсах через:
-mshstk
-fsanitize=safe-stack
Пользуйтесь.
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|2.31, Аноним (31), 21:58, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так дьявол в оставшемся 1%. И без той 99%-ой сковородки та 1%-я чалма не работает. Это не говоря уже об «удовольствии» программирования на C++. Даже за деньги трижды подумал бы связываться.
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|1.30, Аноним (30), 21:57, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поскорее бы уже допилили артификальный интеллект, чтобы люди тратили больше времени на создание полезных программ, а не на придумывание очередного, бог знает какого по счёту языка программирования.
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|1.32, Омоним (?), 22:16, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Мне всегда казалось, что компилятор должен помогать программисту делать хорошие программы. То есть программист - главный, а компилятор - его помощник. Однако когда программируешь на Rust е, то складывается ощущение, что всё наоборот: компилятор - хозяин, а программист - его раб. Компилятор диктует что ты должен делать и как ты должен это делать. В Ruste нельзя стукнуть кулаком по столу и приказать "Делай как я тебе говорю и баста!". А в C++ - можно. Rust - это как строптивая и несговорчивая жена. С кем вам лучше жить , со строптивой или покорной - решать вам самим.
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|2.36, DEF (?), 22:33, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Компилятор и помогает погромисту. Компилятор же будет переводить в машинный код все, что там набил своими культяпками погромист.
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|2.38, WhitePower1488 (?), 22:39, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В бородатые восьмидесятые доступ к железу был сродни аудиенции у генсека – по талонам и с предварительной записью. Код писался от руки на чем попало, хоть на туалетной бумаге (если повезёт достать). А уж потом, дрожащими от нетерпения руками, эти каракули вводились в ЭВМ. Так что компетенции нынешних гуманитариев, вошедших в айтишечку, сильно недотягивают до того, чтобы они диктовали компилятору свои условия.
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|2.45, Аноним (45), 23:22, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> компилятор должен помогать программисту делать хорошие программы.
Ненадежная программа не может быть хорошей. А чтобы было хорошо, нужно делать хорошо.
Компилятор мешает программисту сделать плохо.
> В Ruste нельзя стукнуть кулаком по столу и приказать "Делай как я тебе говорю и баста!".
Можно. Пишешь unsafe и делаешь что хочешь.
С женой такое не проканает))
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|2.48, Аноним (48), 23:33, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Давно пора сделать аналог GC, только в compile time. 100% что можно просчитать когда можно уже делать free(), fclose(), glDeleteTextures() и всё такое. К сожалению, современная айтишечка - колосс на глинянных ногах, никто не хочет развивать базу, ЯП развиваются очень медленно. Так что имеем 3 неудобных стула в виде runtime GC, ручного управления и смартпойнтеров / боров чекеров.
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