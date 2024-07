Выпуск языка программирования Rust 1.80

fn main() { println!("Hello, world!"); #[cfg(feature = "crayon")] rayon::join( || println!("Hello, Thing One!"), || println!("Hello, Thing Two!"), ); } warning: unexpected `cfg` condition value: `crayon` --> src/main.rs:4:11 | 4 | #[cfg(feature = "crayon")] | ^^^^^^^^^^-------- | | | help: there is a expected value with a similar name: `"rayon"`