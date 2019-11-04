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Релиз FreeBSD 12.1

04.11.2019 22:44

Представлен релиз FreeBSD 12.1, который подготовлен для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpcspe, sparc64 и armv6, armv7 и aarch64. Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2.

Ключевые новшества:

  • В базовую систему включена криптографическая библиотека BearSSL;
  • В сетевой стек добавлена поддержка NAT64 CLAT (RFC6877), реализованная инженерами из Yandex;
  • Добавлена утилита trim для удаления содержимого блоков с Flash с использованием алгоритмов минимизации износа;
  • В bsnmpd добавлена поддержка IPv6;
  • Обновлены версии ntpd 4.2.8p13, OpenSSL 1.1.1d, libarchive 3.4.0, LLVM (clang, lld, lldb, compiler-rt, libc++) 8.0.1, bzip2 1.0.8, WPA 2.9, pkg 1.12.0. В портах обновлены GNOME 3.28 и KDE 5.16.5;
  • Для архитектуры i386 по умолчанию активирован компоновщик LLD от проекта LLVM;
  • В ядре обеспечено вывод в лог идентификаторов jail-окружений при завершении процессов (для процессов не в jail указывается нулевой идентификатор);
  • Добавлена переработанная подсистема FUSE (File system in USErspace), позволяющая создавать реализации файловых систем в пространстве пользователя. В новом драйвере реализована поддержка протокола FUSE 7.23 (ранее поддерживалась версия 7.8, выпущенная 11 лет назад), добавлен код для проверки прав доступа на стороне ядра ("-o default_permissions"), добавлены вызовы VOP_MKNOD, VOP_BMAP и VOP_ADVLOCK, обеспечена возможность прерывания операций FUSE, добавлена поддержка неименованных каналов и unix-сокетов в fusefs, появилась возможность использования kqueue для /dev/fuse, разрешено обновление параметров монтирования через "mount -u", добавлена поддержка экспорта fusefs через NFS, реализован учёт RLIMIT_FSIZE, добавлены флаги FOPEN_KEEP_CACHE и FUSE_ASYNC_READ, внесены значительные оптимизации производительности и улучшена организация кэширования;


  • В состав включена библиотека libomp (реализация runtime OpenMP);
  • Обновлён список идентификаторов поддерживаемых PCI-устройств;
  • Добавлен драйвер cdceem с поддержкой виртуальных сетевых карт с интерфейсом USB, предоставляемых в iLO 5 на серверах HPE Proliant;
  • В утилиту camcontrol добавлены команды для изменения режимов энергопотребления ATA. В подсистеме cam улучшено управление AHCI и повышена совместимость с SES;
  • Добавлен вывод предупреждений об использовании ненадёжных алгоримтов шифрования при создании разделов через geli;
  • В загрузчик добавлена поддержка ZFS-опции "com.delphix:removing";
  • Добавлен sysctl net.inet.tcp.rexmit_initial для установки параметра RTO.Initial, используемого в TCP;
  • Добавлена поддержка инкапсуляции GRE-in-UDP (RFC8086);
  • Отключён по умолчанию флаг "-Werror" в gcc;
  • В утилиту sh добавлена опция pipefail, при установке которой финальный код возврата включает код ошибки, возникшей в любом из приложений в цепочке вызовов;
  • В утилиту mlx5tool добавлены функции обновления прошивок для Mellanox ConnectX-4, ConnectX-5 и ConnectX-6;
  • Добавлена утилита posixshmcontrol;
  • В утилиту nvmecontrol добавлена команда "resv" для управления резервированием для NVMe;
  • В утилите camcontrol в команде "modepage" появилась поддержка дескрипторов блоков;
  • В утилиту freebsd-update добавлены две новые команды "updatesready" и "showconfig";
  • Добавлены режимы сборки WITH_PIE и WITH_BIND_NOW;
  • В утилиту zfs добавлены флаги "-v", "-n" и "-P", а также команда "send" для закладок;
  • В состав включена утилита bzip2recover. В gzip добавлена поддержка алгоритма сжатия xz;
  • Обновлены драйверы устройств, добавлена поддержка AMD Ryzen 2 и RTL8188EE;
  • Объявлены устаревшими и будут удалены вo FreeBSD 13 утилиты ctm и timed;
  • Начиная с FreeBSD 13.0 тип CPU (CPUTYPE) для архитектуры i386 по умолчанию будет изменён с 486 на 686 (при желании сборки для i486 и i586 можно сформировать самостоятельно).


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Netflix предложил реализацию алгоритма контроля перегрузок TCP BBR для FreeBSD
  3. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за второй квартал 2019 года
  4. OpenNews: Удалённая DoS-уязвимость в IPv6-стеке FreeBSD
  5. OpenNews: Релиз FreeBSD 12.0
  6. OpenNews: Релиз FreeBSD 11.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: freebsd
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  • 1.1, abi (?), 23:17, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    По сравнению с 11.3 выявилась проблема при остановке vnet джейлов при использовании epair (забавно, что считавшийся экспериментальным VIMAGE такого себе не позволял в 11.2-11.3).

    Пока решение - выдернуть сетевой интерфейс из-под джейла в скрипте останова (ifconfig -vnet) или перейти на netgraph. Иначе с довольно большой вероятностью будет паника.

    Ну а так, отличная система, успехов проекту.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:57, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >отличная система

    Я не помню когда последний раз в Винде видел бсод, а у них в релизе паника. Показывает "нужность" ос.

     
     
  • 3.7, Суп из потрошков (?), 00:16, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я видел в Windows XP SP1. С XP2 и всё последующее уже не доводилось. В какой-то момент после этого я читал, что он там уже совсем не синий, но сам не видел воочию. Может врут.
     
     
  • 4.8, Суп из потрошков (?), 00:17, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SP2, конечно же.
     
  • 3.12, zzz (??), 00:28, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >centos kernel panic

    Результатов: примерно 944 000

     
  • 3.15, анонн (ok), 00:36, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Я не помню когда последний раз в Винде видел бсод, а у
    > них в релизе паника. Показывает "нужность" ос.

    Это конечно же потому что в винде вылизали виндовую реализацию изоляции jail c отдельным, виртуальным сетевым стеком (vnet) и виртуальными ethernet интерфейсами (epair)
    > The epair is a pair of Ethernet-like software interfaces, which are
    >     connected back-to-back with a virtual cross-over cable.

    а не потому что "нету ничего - нету и проблем!"?

     

  • 1.2, Catwoolfii (ok), 23:31, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ZoL не завезли
     
  • 1.3, zzz (??), 23:40, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Поздравляю всех причастных.
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:52, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Добавлена утилита trim

    Даже не знаешь, как на такое реагировать.. Не могли бы господа, юзающие сабж, намекнуть на его преимущества? Для ленивых необразованных юзеров линукса ;)

     
     
  • 2.6, zzz (??), 00:09, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Утилита позволяет в ручном режиме запустить TRIM на N Mb/Gb с указанного offset.
     
     
  • 3.9, Суп из потрошков (?), 00:24, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Брр, ещё и офсетами баловаться. Я вставляю сасунговский, например, SSD в виндокомп и он просто работает. Но могу ещё поставить родной сасунговский драйвер с гуёй, где он мне ставит кнопки: сделать быстро! или сделать безопасно! или сделать как-то ещё. И всё потом работает годами.
     
     
  • 4.13, DerRoteBaron (ok), 00:29, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Годом. Пока винда не включит "сделать медленно". Или "сделать глючно". Или вообще не скончается после очередного обновления
     
  • 4.14, zzz (??), 00:32, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно, ужас какой придумали эти

    Reviewed by: hackers@
    MFC after: 2 weeks

     
  • 4.20, анонн (ok), 00:46, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Брр, ещё и офсетами баловаться.

    В смысле - зелен виноград?
    > Я ищу, качаю и бережно архивирую (вдруг через год будет очередная мертвая ссылка) из недр помо^W интернета для каждого накопителя отдельную утилиту и надеюсь, что она будет уметь делать что нужно, под нужной версией винды и работать годами!

    поправил, не благодари.


     
  • 3.16, Аноним (4), 00:36, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сабж = FreeBSD! ;)
     
     
  • 4.19, zzz (??), 00:45, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, вон ты чего. Таким толстым не подаю.
     
     
  • 5.21, Аноним (4), 00:53, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя сетевая профдеформация)) Везде ищещь троллей и стеб. Наверно школьник или студент первых курсов..
     
     
  • 6.22, zzz (??), 00:54, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему же везде. Только в твоем лице.
     
  • 2.17, анонн (ok), 00:43, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Добавлена утилита trim
    > Даже не знаешь, как на такое реагировать.. Не могли бы господа, юзающие
    > сабж, намекнуть на его преимущества? Для ленивых необразованных юзеров линукса ;)

    Не путать с линуксячим fstrim
    > trim – erase device blocks that have no needed contents
    > The trim utility erases specified region of the device.  It is mostly
    >     relevant for storage that implement trim (like flash based, or thinly
    >     provisioned storage).  All erased data is lost.

    т.е. утилита для возможности "напрямки" затереть блоки. Как уже отписался народ в списке рассылок - несколько неудачное имя.


     

  • 1.10, xm (ok), 00:25, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "утилита sh"
    О времена, о нравы!
     
  • 1.11, Суп из потрошков (?), 00:27, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Обновлены драйверы устройств, добавлена поддержка AMD Ryzen 2

    А 3,5,7?..9!? о_О

     
     
  • 2.18, Аноним (4), 00:43, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, к этой новости нужны каменты объемом раза в 4 больше, чем сама новость. Чтобы хоть приблезительно понять, о чем там речь.
     

  • 1.23, Аноним (23), 00:56, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    I ♥ FreeBSD
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 01:12, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и дура.
     

  • 1.24, Аноним (23), 00:59, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Linux rip
     
  • 1.26, Аноним (26), 01:40, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фрибсд же закончили свое существование в 80-х. Сейчас три человека ее используют.
     
  • 1.27, Анонимчик (?), 01:49, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А я скачиваю, когда-нибудь поставлю. Если бы не жпт, то и сейчас поставил.)
     
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