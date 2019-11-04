Представлен релиз FreeBSD 12.1, который подготовлен для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpcspe, sparc64 и armv6, armv7 и aarch64. Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2. Ключевые новшества: В базовую систему включена криптографическая библиотека BearSSL;

В сетевой стек добавлена поддержка NAT64 CLAT (RFC6877), реализованная инженерами из Yandex;

Добавлена утилита trim для удаления содержимого блоков с Flash с использованием алгоритмов минимизации износа;

В bsnmpd добавлена поддержка IPv6;

Обновлены версии ntpd 4.2.8p13, OpenSSL 1.1.1d, libarchive 3.4.0, LLVM (clang, lld, lldb, compiler-rt, libc++) 8.0.1, bzip2 1.0.8, WPA 2.9, pkg 1.12.0. В портах обновлены GNOME 3.28 и KDE 5.16.5;

Для архитектуры i386 по умолчанию активирован компоновщик LLD от проекта LLVM;

В ядре обеспечено вывод в лог идентификаторов jail-окружений при завершении процессов (для процессов не в jail указывается нулевой идентификатор);

Добавлена переработанная подсистема FUSE (File system in USErspace), позволяющая создавать реализации файловых систем в пространстве пользователя. В новом драйвере реализована поддержка протокола FUSE 7.23 (ранее поддерживалась версия 7.8, выпущенная 11 лет назад), добавлен код для проверки прав доступа на стороне ядра ("-o default_permissions"), добавлены вызовы VOP_MKNOD, VOP_BMAP и VOP_ADVLOCK, обеспечена возможность прерывания операций FUSE, добавлена поддержка неименованных каналов и unix-сокетов в fusefs, появилась возможность использования kqueue для /dev/fuse, разрешено обновление параметров монтирования через "mount -u", добавлена поддержка экспорта fusefs через NFS, реализован учёт RLIMIT_FSIZE, добавлены флаги FOPEN_KEEP_CACHE и FUSE_ASYNC_READ, внесены значительные оптимизации производительности и улучшена организация кэширования;







В состав включена библиотека libomp (реализация runtime OpenMP);

Обновлён список идентификаторов поддерживаемых PCI-устройств;

Добавлен драйвер cdceem с поддержкой виртуальных сетевых карт с интерфейсом USB, предоставляемых в iLO 5 на серверах HPE Proliant;

В утилиту camcontrol добавлены команды для изменения режимов энергопотребления ATA. В подсистеме cam улучшено управление AHCI и повышена совместимость с SES;

Добавлен вывод предупреждений об использовании ненадёжных алгоримтов шифрования при создании разделов через geli;

В загрузчик добавлена поддержка ZFS-опции "com.delphix:removing";

Добавлен sysctl net.inet.tcp.rexmit_initial для установки параметра RTO.Initial, используемого в TCP;

Добавлена поддержка инкапсуляции GRE-in-UDP (RFC8086);

Отключён по умолчанию флаг "-Werror" в gcc;

В утилиту sh добавлена опция pipefail, при установке которой финальный код возврата включает код ошибки, возникшей в любом из приложений в цепочке вызовов;

В утилиту mlx5tool добавлены функции обновления прошивок для Mellanox ConnectX-4, ConnectX-5 и ConnectX-6;

Добавлена утилита posixshmcontrol;

В утилиту nvmecontrol добавлена команда "resv" для управления резервированием для NVMe;

В утилите camcontrol в команде "modepage" появилась поддержка дескрипторов блоков;

В утилиту freebsd-update добавлены две новые команды "updatesready" и "showconfig";

Добавлены режимы сборки WITH_PIE и WITH_BIND_NOW;

В утилиту zfs добавлены флаги "-v", "-n" и "-P", а также команда "send" для закладок;

В состав включена утилита bzip2recover. В gzip добавлена поддержка алгоритма сжатия xz;

Обновлены драйверы устройств, добавлена поддержка AMD Ryzen 2 и RTL8188EE;

Объявлены устаревшими и будут удалены вo FreeBSD 13 утилиты ctm и timed;

Начиная с FreeBSD 13.0 тип CPU (CPUTYPE) для архитектуры i386 по умолчанию будет изменён с 486 на 686 (при желании сборки для i486 и i586 можно сформировать самостоятельно).



