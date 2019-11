Релиз FreeBSD 12.1

>> Добавлена утилита trim

> Даже не знаешь, как на такое реагировать.. Не могли бы господа, юзающие

> сабж, намекнуть на его преимущества? Для ленивых необразованных юзеров линукса ;) Не путать с линуксячим fstrim

> trim – erase device blocks that have no needed contents

> The trim utility erases specified region of the device. It is mostly

> relevant for storage that implement trim (like flash based, or thinly

> provisioned storage). All erased data is lost. т.е. утилита для возможности "напрямки" затереть блоки. Как уже отписался народ в списке рассылок - несколько неудачное имя.