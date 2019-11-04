Релиз FreeBSD 12.1

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|1.1, abi (?), 23:17, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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По сравнению с 11.3 выявилась проблема при остановке vnet джейлов при использовании epair (забавно, что считавшийся экспериментальным VIMAGE такого себе не позволял в 11.2-11.3).
Пока решение - выдернуть сетевой интерфейс из-под джейла в скрипте останова (ifconfig -vnet) или перейти на netgraph. Иначе с довольно большой вероятностью будет паника.
Ну а так, отличная система, успехов проекту.
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|2.5, Аноним (5), 23:57, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>отличная система
Я не помню когда последний раз в Винде видел бсод, а у них в релизе паника. Показывает "нужность" ос.
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|3.7, Суп из потрошков (?), 00:16, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я видел в Windows XP SP1. С XP2 и всё последующее уже не доводилось. В какой-то момент после этого я читал, что он там уже совсем не синий, но сам не видел воочию. Может врут.
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|3.12, zzz (??), 00:28, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>centos kernel panic
Результатов: примерно 944 000
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|3.15, анонн (ok), 00:36, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Я не помню когда последний раз в Винде видел бсод, а у
> них в релизе паника. Показывает "нужность" ос.
Это конечно же потому что в винде вылизали виндовую реализацию изоляции jail c отдельным, виртуальным сетевым стеком (vnet) и виртуальными ethernet интерфейсами (epair)
> The epair is a pair of Ethernet-like software interfaces, which are
> connected back-to-back with a virtual cross-over cable.
а не потому что "нету ничего - нету и проблем!"?
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|1.4, Аноним (4), 23:52, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Добавлена утилита trim
Даже не знаешь, как на такое реагировать.. Не могли бы господа, юзающие сабж, намекнуть на его преимущества? Для ленивых необразованных юзеров линукса ;)
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|2.6, zzz (??), 00:09, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Утилита позволяет в ручном режиме запустить TRIM на N Mb/Gb с указанного offset.
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|3.9, Суп из потрошков (?), 00:24, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Брр, ещё и офсетами баловаться. Я вставляю сасунговский, например, SSD в виндокомп и он просто работает. Но могу ещё поставить родной сасунговский драйвер с гуёй, где он мне ставит кнопки: сделать быстро! или сделать безопасно! или сделать как-то ещё. И всё потом работает годами.
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|4.13, DerRoteBaron (ok), 00:29, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Годом. Пока винда не включит "сделать медленно". Или "сделать глючно". Или вообще не скончается после очередного обновления
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|4.14, zzz (??), 00:32, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Действительно, ужас какой придумали эти
Reviewed by: hackers@
MFC after: 2 weeks
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|4.20, анонн (ok), 00:46, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Брр, ещё и офсетами баловаться.
В смысле - зелен виноград?
> Я ищу, качаю и бережно архивирую (вдруг через год будет очередная мертвая ссылка) из недр помо^W интернета для каждого накопителя отдельную утилиту и надеюсь, что она будет уметь делать что нужно, под нужной версией винды и работать годами!
поправил, не благодари.
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|5.21, Аноним (4), 00:53, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У тебя сетевая профдеформация)) Везде ищещь троллей и стеб. Наверно школьник или студент первых курсов..
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|2.17, анонн (ok), 00:43, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Добавлена утилита trim
> Даже не знаешь, как на такое реагировать.. Не могли бы господа, юзающие
> сабж, намекнуть на его преимущества? Для ленивых необразованных юзеров линукса ;)
Не путать с линуксячим fstrim
> trim – erase device blocks that have no needed contents
> The trim utility erases specified region of the device. It is mostly
> relevant for storage that implement trim (like flash based, or thinly
> provisioned storage). All erased data is lost.
т.е. утилита для возможности "напрямки" затереть блоки. Как уже отписался народ в списке рассылок - несколько неудачное имя.
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|2.18, Аноним (4), 00:43, 05/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, к этой новости нужны каменты объемом раза в 4 больше, чем сама новость. Чтобы хоть приблезительно понять, о чем там речь.
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|1.26, Аноним (26), 01:40, 05/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Фрибсд же закончили свое существование в 80-х. Сейчас три человека ее используют.
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