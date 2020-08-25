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Кодовая база FreeBSD переведена на использование OpenZFS (ZFS on Linux)

25.08.2020 09:08

Реализация файловой системы ZFS в основной ветке FreeBSD (HEAD) переведена на использование кода OpenZFS, развивающего кодовую базу "ZFS on Linux" в качестве эталонного варианта ZFS. Весной поддержка FreeBSD была перенесена в основной проект OpenZFS, после чего в нём была продолжена разработка всех связанных с FreeBSD изменений, а разработчики FreeBSD получили возможность оперативно переносить в систему все новшества, развиваемые проектом OpenZFS.

Среди возможностей, которые стали доступны во FreeBSD после перехода на OpenZFS: расширенная система квот, шифрование наборов данных, раздельный выбор классов распределения блоков (allocation classes), использование векторных процессорных инструкций для ускорения реализация RAIDZ и вычисления контрольных сумм, поддержка алгоритма сжатия ZSTD, режим multihost (MMP, Multi Modifier Protection), улучшенный инструментарий командной строки, исправление многих ошибок, связанных с состоянием гонки и блокировками.

Напомним, что в декабре 2018 года разработчики FreeBSD выступили с инициативой перехода на реализацию ZFS от проекта "ZFS on Linux" (ZoL), вокруг которого последнее время сосредоточилась вся активность, связанная с развитием ZFS. В качестве причины миграции была упомянута стагнация кодовой базы ZFS от проекта Illumos (форк OpenSolaris), которая ранее использовалась в качестве основы для переноса связанных с ZFS изменений во FreeBSD.

Основной вклад в поддержку кодовой базы ZFS в Illumos до недавнего времени вносила компания Delphix, развивающая операционную систему DelphixOS (форк Illumos). Три года назад компания Delphix приняла решение о переходе на "ZFS on Linux", что привело к стагнации ZFS от проекта Illumos и сосредоточении всей связанной с разработкой активности в проекте "ZFS on Linux", который теперь рассматривается как основная реализация OpenZFS.

Разработчики FreeBSD решили последовать общему примеру и не пытаться удержаться за Illumos, так как эта реализация уже сильно отстаёт по функциональности и требует больших ресурсов для сопровождения кода и переноса изменений. OpenZFS на основе "ZFS on Linux" теперь рассматривается как единый совместный проект по разработке ZFS.

  1. Главная ссылка к новости (https://svnweb.freebsd.org/bas...)
  2. OpenNews: Проект OpenZFS из-за политкорректности избавился от упоминания слова "slave" в коде
  3. OpenNews: Разработчики FreeNAS представили дистрибутив TrueNAS SCALE на базе Linux
  4. OpenNews: В ZFS on Linux добавлена поддержка FreeBSD
  5. OpenNews: Началось тестирование сборок FreeBSD, переведённых на "ZFS on Linux"
  6. OpenNews: Разработчики FreeBSD намерены сменить реализацию ZFS на "ZFS on Linux"
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53594-openzfs
Ключевые слова: openzfs, freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 09:17, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    ZFS on Linux, которому не светит попасть в Linux. Забавно.
     
     
  • 2.10, аноним12345 (?), 09:46, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какая альтернатива ?
     
     
  • 3.15, пох. (?), 09:50, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Утки!
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 09:59, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Уу
     
  • 2.29, Аноним (29), 10:51, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, все вроде поставляют ZoL. В ядро линукса она не попади последовать общему примеру и не пытатёт, но это не так уж важно.
     
  • 2.41, Аноним (41), 12:05, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В Убанте он уже из коробки поставляется, а жопные боли мейнтейнеров ядра не то чтобы кого-то сильно волнуют.
     
     
  • 3.47, Блабла (?), 12:46, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да-да, да так там прекрасно работает, что в случае чего после обновления ядра систему иногда приходится чинить, если root на zfs, если приводить пример, то хотя бы NixOS или Proxmox, которые действительно следят за такой конфигурацией при выкате обнов...
     
  • 3.51, Аноним (-), 13:20, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У мэйнтейнеров ядра нет жопных болей, потому что ZFS не свободна.
     
  • 3.53, Catwoolfii (ok), 13:54, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как в zol реализовано вытеснение arc? Если системе понадобится память
     
     
  • 4.58, пох. (?), 14:11, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как в zol реализовано вытеснение arc? Если системе понадобится память

    #ifdef illumos
    [вытесняем arc]
    #else
    crash
    #endif

    Но есть два прекрасных костылика и четыре подпорочки, позволяющие тебе зарезервировать неиспользуемую память, чтобы она пропадала впустую, пока не понадобится системе - и ни в коем случае не могла использоваться под кэш.

    notabug. wontfix.


      

     
  • 2.62, Аноним (62), 14:30, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот момент, когда точно "на", а не "в".
     

  • 1.3, pfg21 (ok), 09:23, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    мне так помнится хоронили мертворожденный ZoL вдоль и поперек...    
    а тута вот оно как михалыч....
     
     
  • 2.5, IdeaFix (ok), 09:26, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ну, фрю тоже хоронят, а у них скоро и системд будет и всё такое :)
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 09:57, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    systemd это хорошо, сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать
     
     
  • 4.43, EnemyOfDemocracy (?), 12:16, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    О, маркетинговые заклинания от РедХет!

    СистемД придумали для тупых, которые ленятся даже основы построения инфосистем изучить. Ну и дело идёт к связыванию пользовательских машин в распределённое облако, не беспокойтесь, вкрутят и не пискните. А "тысячи глаз", как водится, сразу ослепнут.

    СистемД -- для плохих и глупых людей.

     
     
  • 5.54, Онаним (?), 13:54, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    systemd - это прекрасно.
    Хотя бы тем, что кривые-косые скрипт-портянки инициализации больше не нужны.
    Тем, что есть система состояний, которая отслеживает реальное поведение процессов.
    Да, там много лишнего, но базовая функция - упрощение конфигурации инициализации - выполняется "на ура".
     
     
  • 6.57, OpenEcho (?), 14:09, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Да, там много лишнего, но базовая функция - упрощение конфигурации инициализации - выполняется "на ура".

    "Что то тут много лишнего" - подумала мышь залезая в мышеловку,
    "но ведь как все упрощенно чтоб добраться до сыра !" - продолжала восхищаться мышь...

     
  • 3.33, Аноним (33), 11:08, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну, фрю тоже хоронят, а у них скоро и системд будет и всё такое :)

    А кто этим заниматься будет? Попытка перенести launchd закончилась тем, что нет разработчиков.
    Только если Поттеринг лично займется.

     

  • 1.4, Аноним (4), 09:25, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    И те и другие не нужны когда есть нормальная, человеческая эталонная реализация в солярке. Не в опен солярке и ее отростках, а в правильной, закрытой.

    /thread

     
     
  • 2.7, pofigist (?), 09:30, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    О да, яб даже согласился, но... Есть одно но - сама солярка напоминает хорошо протухшего кадавра.
     
  • 2.11, аноним12345 (?), 09:46, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как вообще можно называть правильной закрытую реализацию ?
     
     
  • 3.26, Аноним (4), 10:33, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебе конпелять или чтобы работало? 🤣
     
     
  • 4.30, ананим.orig (?), 10:55, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мне и то, и другое.
    Или без обрезания вам ну никак? Понимаю.
     
  • 2.13, Карабьян (?), 09:49, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Посоветуйте, пожалуйста, современный браузер для нее
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 09:54, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем тебе браузер на сервере с дисковыми полками?
     
     
  • 4.20, mfa (?), 10:00, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а зачем тебе закрытая ось когда есть открытая...
     
     
  • 5.24, аноним12345 (?), 10:26, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно
     
  • 5.27, Аноним (4), 10:34, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если в приоритете стабильность и надежность то закрытая без вариантов. 🤗
     
     
  • 6.40, Аноним (29), 12:03, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вот теперь расскажи это портворксу, который основой для своей закрытой хранилки выбрал открытую бтрфс. И деллу, который за основу взял люстру+ext3.
     
     
  • 7.56, пох. (?), 14:01, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А им твои данные, походу, ни разу не жалко.

    > И деллу, который за основу взял люстру+ext3.

    Серьезно? Нет, в целом там феерических м-ков хватает, но этот выбор антитехнологий - просто второе место на конкурсе м-ков за каждую, и еще раз, почетное второе место - за уникальнейшее умение выбрать обе сразу.

     
  • 4.23, пох. (?), 10:23, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "google: unable to import zpool - что делать, АААААА!"

     
     
  • 5.31, Аноним (4), 10:56, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Гугл говорит что это проблема из ZoL. Не по адресу, дорогуша. 😂
     
     
  • 6.42, Fracta1L (ok), 12:13, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://docs.oracle.com/cd/E26505_01/html/E29493/fhknh.html

    > System Reboots Continuously Because of a ZFS-Related Panic (15809921)

    Снова мифотворцы опростались прилюдно

     
  • 2.17, пох. (?), 09:56, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > И те и другие не нужны когда есть нормальная, человеческая эталонная реализация в солярке.

    а тебя совсем не смущает тот факт, что авторы "нормальной-эталонной" предыдущие десять лет получали зарплату - от Дельфикса, а имена "разработчиков" орацла вообще никто не слышал?

    И при этом даже trim ниасилили.

    Я не знаю уже, куда от этого п-ца бежать. На марс на бочке под управлением андроида - идите нах.

     

  • 1.6, Сарабонг (?), 09:27, 25/08/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.9, pofigist (?), 09:33, 25/08/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.14, пох. (?), 09:50, 25/08/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.8, Hellraiser (??), 09:31, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на очереди ядро
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 11:50, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > на очереди ядро
    >> OpenZFS brings together developers and users from various open-source forks of the original ZFS on different platforms and we're always looking to grow our community.
    >> OpenZFS was announced in September 2013 as the truly open source successor to the ZFS project. Our community brings together developers from the illumos, FreeBSD, Linux, macOS, NetBSD, and Windows platforms,
    >> OpenZFS is an advanced file system and volume manager which was originally developed for Solaris and is now maintained by the OpenZFS community. This repository contains the code for running OpenZFS on Linux and FreeBSD.

    На очереди очередная опеннетная битва перепончатых за кубок Петросяна?

     
  • 2.38, Аноним (38), 11:50, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты давай через systemd не перескакивай, ядро будет финальным аккордом.
     
     
  • 3.44, Mega (??), 12:21, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    СистемД и будет ядром и будет называться сисдром.
     

  • 1.12, RaSla (?), 09:49, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >> поддержка алгоритма сжатия ZSTD

    Это когда же в OpenZFS появилась "поддержка алгоритма сжатия ZSTD" ?!.
    в changelog 0.8.2 - 0.8.4 я таких сообщений не видел, а до 0.8.2 такого функционала точно не было...

     
     
  • 2.22, efjjf246ajrji (?), 10:16, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/openzfs/zfs/pull/9735
     
     
  • 3.25, пох. (?), 10:31, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Просто п-ц какой-то. Начиная от реализации "мы не хотим отдельной пропети, но она нужна, поэтому мы ее размажем по метаданным" (что это было, блжад?) и заканчивая "ну тут библиотека, которую втащили целиком без ревью, лопается по стеку, но мы (сегодня) уверены что мы эти части не используем".

    В общем, типичный пример как раз того, чем плоха разработка от дельфиксов. Невменяемая помойка, слепленная из того что было под рукой. Причем не проходящая где-то по границам хорошо отлаженного и понятного кода, а норовящая влезть во все возможные и невозможные места, делая ни fs, ни код несовместимыми в принципе на каждом новом "улучшизме".

     

  • 1.28, Fwqer (?), 10:50, 25/08/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.32, Аноним (33), 11:07, 25/08/2020 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 3.34, Сарабонг (?), 11:13, 25/08/2020 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 3.35, Артёмъ (?), 11:19, 25/08/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 11:35, 25/08/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 5.39, анонн (ok), 11:58, 25/08/2020 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 6.48, pofigist (?), 12:47, 25/08/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 4.46, Аноним (33), 12:42, 25/08/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.50, zzz (??), 12:52, 25/08/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (8)

  • 1.45, Аноним (45), 12:37, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Illumos, давай досвиданья!
     
  • 1.49, Demo (??), 12:50, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > шифрование наборов данных

    В полку славянофилизмов прибыло.
    Догадайся, мол, сама, что имелось в виду шифрование датасетов.

    *лупашит себя ладонью по лбу*

     
     
  • 2.52, ss (??), 13:39, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >шифрование датасетов.

    а фиглишь кирилицей?

     
  • 2.59, пох. (?), 14:20, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В полку славянофилизмов прибыло.

    этот термин, для опоздавших родиться, широко использовался в советской компьютерной литературе 70х и 80х годов - потому что таки да, является прямым переводом data set (и да, в литературе по os/360 эти слова писали раздельно)

    В отличие от прочих порождений спящих разумов - ничего неправильного я в нем не вижу.

     
  • 2.63, userd (ok), 14:41, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> шифрование наборов данных
    > В полку славянофилизмов прибыло.
    > Догадайся, мол, сама, что имелось в виду шифрование датасетов.

    С разморозкой! Уже лет пятьдесят как :)
    Все, кому случилось применять JCL в ОС ЕС (давайте поностальгируем над «//GO.SYSIN DD *»?),
    помнят выражение «набор данных».

     

  • 1.55, Онаним (?), 13:58, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Последний оплот бздунов свободы рухнул и зохаван пингвином.
     
     
  • 2.60, Аноним (60), 14:24, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Свобода есть только GNU и FSF, а у бздунов есть только недальновидная вседозволенность. Так как пермиссивка-разрешиловка весьма удобна проприетарщикам.
     
  • 2.61, аноним12345 (?), 14:27, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пингвины — семейство нелетающих морских птиц, включающее в себя 18 видов — давно интересуют ученых и общественность, но их эволюционная история, однако, остается до конца не изученной.
     

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