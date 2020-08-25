Кодовая база FreeBSD переведена на использование OpenZFS (ZFS on Linux)

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|2.29, Аноним (29), 10:51, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, все вроде поставляют ZoL. В ядро линукса она не попади последовать общему примеру и не пытатёт, но это не так уж важно.
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|2.41, Аноним (41), 12:05, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В Убанте он уже из коробки поставляется, а жопные боли мейнтейнеров ядра не то чтобы кого-то сильно волнуют.
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|3.47, Блабла (?), 12:46, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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да-да, да так там прекрасно работает, что в случае чего после обновления ядра систему иногда приходится чинить, если root на zfs, если приводить пример, то хотя бы NixOS или Proxmox, которые действительно следят за такой конфигурацией при выкате обнов...
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|3.51, Аноним (-), 13:20, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У мэйнтейнеров ядра нет жопных болей, потому что ZFS не свободна.
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|4.58, пох. (?), 14:11, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А как в zol реализовано вытеснение arc? Если системе понадобится память
#ifdef illumos
[вытесняем arc]
#else
crash
#endif
Но есть два прекрасных костылика и четыре подпорочки, позволяющие тебе зарезервировать неиспользуемую память, чтобы она пропадала впустую, пока не понадобится системе - и ни в коем случае не могла использоваться под кэш.
notabug. wontfix.
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|1.3, pfg21 (ok), 09:23, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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мне так помнится хоронили мертворожденный ZoL вдоль и поперек...
а тута вот оно как михалыч....
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|2.5, IdeaFix (ok), 09:26, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Ну, фрю тоже хоронят, а у них скоро и системд будет и всё такое :)
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|3.18, Аноним (18), 09:57, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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systemd это хорошо, сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать
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|4.43, EnemyOfDemocracy (?), 12:16, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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О, маркетинговые заклинания от РедХет!
СистемД придумали для тупых, которые ленятся даже основы построения инфосистем изучить. Ну и дело идёт к связыванию пользовательских машин в распределённое облако, не беспокойтесь, вкрутят и не пискните. А "тысячи глаз", как водится, сразу ослепнут.
СистемД -- для плохих и глупых людей.
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|5.54, Онаним (?), 13:54, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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systemd - это прекрасно.
Хотя бы тем, что кривые-косые скрипт-портянки инициализации больше не нужны.
Тем, что есть система состояний, которая отслеживает реальное поведение процессов.
Да, там много лишнего, но базовая функция - упрощение конфигурации инициализации - выполняется "на ура".
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|6.57, OpenEcho (?), 14:09, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Да, там много лишнего, но базовая функция - упрощение конфигурации инициализации - выполняется "на ура".
"Что то тут много лишнего" - подумала мышь залезая в мышеловку,
"но ведь как все упрощенно чтоб добраться до сыра !" - продолжала восхищаться мышь...
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|3.33, Аноним (33), 11:08, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну, фрю тоже хоронят, а у них скоро и системд будет и всё такое :)
А кто этим заниматься будет? Попытка перенести launchd закончилась тем, что нет разработчиков.
Только если Поттеринг лично займется.
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|1.4, Аноним (4), 09:25, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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И те и другие не нужны когда есть нормальная, человеческая эталонная реализация в солярке. Не в опен солярке и ее отростках, а в правильной, закрытой.
/thread
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|2.7, pofigist (?), 09:30, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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О да, яб даже согласился, но... Есть одно но - сама солярка напоминает хорошо протухшего кадавра.
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|5.27, Аноним (4), 10:34, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если в приоритете стабильность и надежность то закрытая без вариантов. 🤗
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|6.40, Аноним (29), 12:03, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И вот теперь расскажи это портворксу, который основой для своей закрытой хранилки выбрал открытую бтрфс. И деллу, который за основу взял люстру+ext3.
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|7.56, пох. (?), 14:01, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А им твои данные, походу, ни разу не жалко.
> И деллу, который за основу взял люстру+ext3.
Серьезно? Нет, в целом там феерических м-ков хватает, но этот выбор антитехнологий - просто второе место на конкурсе м-ков за каждую, и еще раз, почетное второе место - за уникальнейшее умение выбрать обе сразу.
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|4.23, пох. (?), 10:23, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"google: unable to import zpool - что делать, АААААА!"
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|5.31, Аноним (4), 10:56, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Гугл говорит что это проблема из ZoL. Не по адресу, дорогуша. 😂
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|2.17, пох. (?), 09:56, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> И те и другие не нужны когда есть нормальная, человеческая эталонная реализация в солярке.
а тебя совсем не смущает тот факт, что авторы "нормальной-эталонной" предыдущие десять лет получали зарплату - от Дельфикса, а имена "разработчиков" орацла вообще никто не слышал?
И при этом даже trim ниасилили.
Я не знаю уже, куда от этого п-ца бежать. На марс на бочке под управлением андроида - идите нах.
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|2.37, Аноним (37), 11:50, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> на очереди ядро
>> OpenZFS brings together developers and users from various open-source forks of the original ZFS on different platforms and we're always looking to grow our community.
>> OpenZFS was announced in September 2013 as the truly open source successor to the ZFS project. Our community brings together developers from the illumos, FreeBSD, Linux, macOS, NetBSD, and Windows platforms,
>> OpenZFS is an advanced file system and volume manager which was originally developed for Solaris and is now maintained by the OpenZFS community. This repository contains the code for running OpenZFS on Linux and FreeBSD.
На очереди очередная опеннетная битва перепончатых за кубок Петросяна?
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|2.38, Аноним (38), 11:50, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты давай через systemd не перескакивай, ядро будет финальным аккордом.
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|1.12, RaSla (?), 09:49, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>> поддержка алгоритма сжатия ZSTD
Это когда же в OpenZFS появилась "поддержка алгоритма сжатия ZSTD" ?!.
в changelog 0.8.2 - 0.8.4 я таких сообщений не видел, а до 0.8.2 такого функционала точно не было...
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|3.25, пох. (?), 10:31, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Просто п-ц какой-то. Начиная от реализации "мы не хотим отдельной пропети, но она нужна, поэтому мы ее размажем по метаданным" (что это было, блжад?) и заканчивая "ну тут библиотека, которую втащили целиком без ревью, лопается по стеку, но мы (сегодня) уверены что мы эти части не используем".
В общем, типичный пример как раз того, чем плоха разработка от дельфиксов. Невменяемая помойка, слепленная из того что было под рукой. Причем не проходящая где-то по границам хорошо отлаженного и понятного кода, а норовящая влезть во все возможные и невозможные места, делая ни fs, ни код несовместимыми в принципе на каждом новом "улучшизме".
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|1.49, Demo (??), 12:50, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> шифрование наборов данных
В полку славянофилизмов прибыло.
Догадайся, мол, сама, что имелось в виду шифрование датасетов.
*лупашит себя ладонью по лбу*
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|2.59, пох. (?), 14:20, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В полку славянофилизмов прибыло.
этот термин, для опоздавших родиться, широко использовался в советской компьютерной литературе 70х и 80х годов - потому что таки да, является прямым переводом data set (и да, в литературе по os/360 эти слова писали раздельно)
В отличие от прочих порождений спящих разумов - ничего неправильного я в нем не вижу.
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|2.63, userd (ok), 14:41, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> шифрование наборов данных
> В полку славянофилизмов прибыло.
> Догадайся, мол, сама, что имелось в виду шифрование датасетов.
С разморозкой! Уже лет пятьдесят как :)
Все, кому случилось применять JCL в ОС ЕС (давайте поностальгируем над «//GO.SYSIN DD *»?),
помнят выражение «набор данных».
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|2.60, Аноним (60), 14:24, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Свобода есть только GNU и FSF, а у бздунов есть только недальновидная вседозволенность. Так как пермиссивка-разрешиловка весьма удобна проприетарщикам.
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|2.61, аноним12345 (?), 14:27, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пингвины — семейство нелетающих морских птиц, включающее в себя 18 видов — давно интересуют ученых и общественность, но их эволюционная история, однако, остается до конца не изученной.
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