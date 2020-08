Кодовая база FreeBSD переведена на использование OpenZFS (ZFS on Linux)

2.37 , Аноним ( 37 ), 11:50, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > на очереди ядро

>> OpenZFS brings together developers and users from various open-source forks of the original ZFS on different platforms and we're always looking to grow our community.

>> OpenZFS was announced in September 2013 as the truly open source successor to the ZFS project. Our community brings together developers from the illumos, FreeBSD, Linux, macOS, NetBSD, and Windows platforms,

>> OpenZFS is an advanced file system and volume manager which was originally developed for Solaris and is now maintained by the OpenZFS community. This repository contains the code for running OpenZFS on Linux and FreeBSD. На очереди очередная опеннетная битва перепончатых за кубок Петросяна?

2.38 , Аноним ( 38 ), 11:50, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ты давай через systemd не перескакивай, ядро будет финальным аккордом.

3.44 , Mega ( ?? ), 12:21, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – СистемД и будет ядром и будет называться сисдром.