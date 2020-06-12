The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Проект OpenZFS из-за политкорректности избавился от упоминания слова "slave" в коде

12.06.2020 21:48

Мэттью Аренс (Matthew Ahrens), один из двух изначальных авторов файловой системы ZFS, провёл чистку исходных текстов OpenZFS (ZFS on Linux) от употребления слова "slave", которое теперь воспринимается как неполиткорректное. По мнению Мэттью последствия человеческого рабства продолжают сказываться на обществе и в современных реалиях термин "slave" в компьютерных программах является дополнительным упоминанием о неприятном человеческом опыте.

Вместо термина "slave" в ZFS теперь используется слово "dependent". Из видимых изменения можно отметить переименование скрипта zpool.d/slaves, который теперь называется "dm-deps" по аналогии с "dmsetup deps". Вместо выражения "slave devices" в документации и информационных сообщениях применена фраза "dependent (underlying) devices". В заголовочном файле "freebsd/spl/sys/dkio.h" параметр dki_slave просто удалён из структуры dk_cinfo без предоставления замены. Вместо команды "zpool iostat -vc slaves" предложено использовать "zpool iostat -vc size".

Ссылки на каталог "/sys/class/block/$dev/slaves" сохранены, так как имя данного каталога в иерархии sysfs определяется ядром Linux и неподвластно для изменения разработчиками OpenZFS. Без использования данного каталога можно обойтись, так как те же сведения можно получить через команду "dmsetup deps", но выполнение dmsetup требует повышенных привилегий, в то время как каталог в /sys/ доступен на чтение любым пользователям.

Напомним, что неделю назад от терминов whitelist/blacklist и master/slave избавились разработчики языка Go, а до этого от использования master/slave в коде отказались проекты Python, Drupal, Django, CouchDB, Salt, MediaWiki и Redis. В DNS-сервере BIND вместо "master/slave" более предпочтительными теперь являются термины "primary/secondary". Комитет IETF (Internet Engineering Task Force), занимающийся развитием протоколов и архитектуры интернета, предложил альтернативы терминам "whitelist/blacklist" и "master/slave", предпочитаемые для использования в спецификациях - вместо "master/slave" рекомендуется использовать "primary/secondary", "leader/follower", "active/standby", "primary/replica", "writer/reader", "coordinator/worker" или "parent/helper", а вместо "blacklist/whitelist" - "blocklist/allowlist" или "block/permit".

Примечательно, что на GitHub число противников немного перевешивает сторонников переименования: 42 разработчика одобрили изменение, а 48 высказались против. Сторонники избавления от слова "slave" считают, что использование данного термина недопустимо, так как он заставляет некоторых людей чувствовать себя ущемлёнными и навевает воспоминания о былой дискриминации. В обществе указанное слово начало считаться оскорбительным и вызывает осуждение.

Противники переименования считают, что не следует смешивать политику и программирование, это лишь термины, значение которых уже устоялось в компьютерной технике, а негативная коннотация навязывается искусственными представлениями о политической корректности, мешающими использованию простого английского языка. Слово "slave" многогранно и несёт в себе несколько значений, которые применяются в зависимости от контекста. Без контента слова не имеют значения и слово оскорбительно только если контекст оскорбителен. Термин "slave" уже около 50 лет используется в компьютерных системах и в контексте IT воспринимается как "ведомый", а не "раб". Если допустить искажение контекста, то можно дойти до того, что любое слово может быть вырвано из контекста, подано в извращённом смысле и представлено как оскорбительное.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/zfs/c...)
  2. OpenNews: Язык Go избавляется от неполиткорректных терминов whitelist/blacklist и master/slave
  3. OpenNews: Проект Python для соблюдения политкорректности избавляется от терминов "master" и "slave"
  4. OpenNews: Выпуск ZFS on Linux 0.8.0, реализации ZFS для ядра Linux
  5. OpenNews: Линус Торвальдс пояснил, в чём проблемы реализации ZFS для ядра Linux
  6. OpenNews: В ZFS on Linux добавлена поддержка FreeBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53146-zfs
Ключевые слова: zfs, slave
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (88) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:55, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    прогнулись
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:56, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +28 +/
    Нет, просто идиоты.
     
     
  • 3.27, bfts (?), 22:31, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как теперь называть host? это же вроде как крамольная крамола
     
     
  • 4.32, Антон (??), 22:33, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хвост.
     
  • 3.86, trdm (ok), 00:15, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет, просто идиоты.

    рабы глупости.

     
  • 2.12, 123 (??), 22:06, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не прогнулись, а продались. Вы думаете это просто так многие делают?
     
     
  • 3.59, BlackRot (ok), 23:21, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типо у кого то комплексы?
     
     
  • 4.66, КО (?), 23:52, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Платят феминистки из фонда SJW созданного за счёт налогов.
     
  • 2.74, Dzen Python (ok), 00:02, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, просто боятся травли и судебных исков. Сейчас же, после бундов, бедненьких и несчастненьких "угнетенных" вообще ни тронуть нельзя будет, ни защититься от натравленной ими толпы. Sad. RIP society, welcome 451
     
     
  • 3.87, Аноним (87), 00:15, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > welcome 451

    Сегодня — 451, завтра — 1987.

     

  • 1.3, Аноним (3), 21:59, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Кукуху оторвало
     
     
  • 2.29, мелкий (?), 22:32, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    уже давно. я сам радфемкой стал и покрасил волосы в розовый
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 22:42, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Короче, был человеком, стал выродком.
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:59, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    А когда до атрибутов файлов 666 дойдет очередь? 666 оскорбляет чувства верующих
     
     
  • 2.8, Блабла (?), 22:03, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так в том наборе довольно много значений из диапазона 000-777, так что уберут сразу как запретят число 666 в математике :)
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 22:55, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Illegal_number *кхе-кхе*
     
     
  • 4.56, Евгений (??), 23:16, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как-то они на 1488 забыли в педивики
     

  • 1.5, pipirka (?), 22:00, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    куколд_фс
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:02, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Предлагаю запретить слова "крепость" и "право", так как они вызывают мучительные воспоминания о тёмных пятнах нашей истории.

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 22:28, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    А мне приходится каждый день РАБОТАТЬ. Предлагаю запретить это принижающее достоинство действие.
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:02, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Subject: [PATCH] Remove unnecessary references to niggers

    -/sys/class/block/$dev/niggers
    -uint_t dki_nigger; /* nigger number */

     
     
  • 2.9, Имя (?), 22:04, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Жопа есть а слова нет?
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 23:15, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так всё идёт к тому, чтобы слово "раб" и его производные искоренить.
     
     
  • 4.84, Аноним (87), 00:13, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы не один мыслепреступник не смел произнести вслух лозунг отцов-основателей:
    Freedom is slavery
     

  • 1.10, Lex (??), 22:05, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну кстати, в случае со слейв/мастер действительно не совсем понятно, почему, из всего многообразия слов и терминов, надо променять именно и исключительно их.

    п.с: хотя этот цирк гротескной т.н политкорректности чем-то напоминает поздний СССР. Даст б.-г, и закончит он так аналогично.

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:10, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Скорее сюда перекинется.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 22:56, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не перекинется. Носители R1a и R1b - радикально отличаются устройством мышления. Обезьяничанье допустимо, но - не проникает в глубинные и базовые слои формирования структуры мышления и ментальности.
     
  • 2.37, Аноним (40), 22:52, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    И чем же оно поздний СССР напоминает?
    В советской технической литературе (переводной, в том числе) применялись пары "ведущий/ведомый", "главный/подчинённый"... Кстати, по смысловому наполнению - более адекватные термины.
    А вот, как раз, "master/slave" - отрыжка важной части англосаксонской ментальности, мироустройства и привычек.
     
     
  • 3.70, Michael Shigorin (ok), 00:00, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И чем же оно поздний СССР напоминает?

    #9

     

  • 1.11, Аноним (11), 22:06, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    42 одобрили и 48 против, но все равно сделали. Демократия такая демократия.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 22:09, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    "Вы не понимаете, это другое."
     
     
  • 3.65, Аноним (65), 23:52, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, на github не проводилось голосования.
     
  • 2.22, Билл Джобс (?), 22:24, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 42 одобрили и 48 против, но все равно сделали. Демократия такая демократия.

    Надо было провести тайное голосование - тогда бы одобрили 142%.

     
     
  • 3.42, Аноним (40), 22:58, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не получилось бы. Там нет провокаторов на прикорме американского посольства и фондов. :)
     
     
  • 4.68, Аноним (87), 23:58, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А SJW типа не на прикорме?
     
  • 2.23, FreeFromSystemd (?), 22:25, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    за systemd в debian примерно так же голосовали
     
     
  • 3.62, Аноним (11), 23:34, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну там хотя бы формально перевес был.
     
  • 3.69, Аноним (87), 00:00, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > за systemd в debian примерно так же голосовали

    Не-сотрудники каноникла задавили сотрудников каноникла.
    В том, что нужно выкинуть SysV, все были единодушны. Просто представители спонсора очень хотели пропихнуть upstart, для участия в разработке которого нужно отказаться от своих авторских прав в пользу каноникла.

     
  • 2.67, Аноним (65), 23:52, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое отношение демократия имеет к иконкам emoji на github?
     
     
  • 3.71, Michael Shigorin (ok), 00:01, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже мозгов не положено.
     
  • 3.72, Аноним (87), 00:01, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, демократия — это не про голосование.
    Демократия — это про бомбардировки мирного населения.
     
     
  • 4.75, Аноним (65), 00:03, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какое голосование проводилось на github можешь пояснить?
     
     
  • 5.81, Аноним (87), 00:09, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поясняю: из-за этого до сих пор не разбомбили ни одного города, и даже санкций не ввели, поэтому слово "демократия" тут совершенно не к месту.
     
     
  • 6.85, Аноним (65), 00:14, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Демократия --- власть демоса, народа, политическая система, в основе которой лежит метод коллективного принятия решений путём честных и состязательных выборов. На github никаких выборов не проводилось, поэтому слово "демократия" тут совершенно не к месту.
     
     
  • 7.88, Аноним (87), 00:17, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Демократия --- власть демоса, народа, политическая система, в основе которой лежит метод коллективного принятия решений путём честных и состязательных выборов.

    TY. Made my day =)

     
     
  • 8.90, Аноним (65), 00:22, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ничто не выдавало Штирлица ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.13, Аноним (13), 22:09, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну наконец-то, заждались уже.
     
  • 1.16, Аноним (16), 22:11, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Учебники истории они тоже перепишут? 5 тысячелетий был строй «зависимости»?
     
     
  • 2.73, Michael Shigorin (ok), 00:02, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здрасьте, это как раз в процессе -- причём не только истории (она-то первой жертвой обычно оказывается), а и литературы.
     

  • 1.17, Ю.Т. (?), 22:13, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В лекционном материале по информатике, где есть master/slave, и раньше использовались не "господин" и "раб" (прикиньте звучание), а "ведущий-ведомый".
     
     
  • 2.77, Аноним (87), 00:07, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут дело в не в том, как это звучит для специалиста.
    Сейчас в опенсорсе происходит плавный переворот, связанный с отстранением технарей от любых руководящих процессов. То, что они недостаточно гибки и политкорректны, активно используется профессиональными менеджерами, чтобы выпихнуть технарей и получить себе тёплое местечко под солнцем.
     

  • 1.18, user90 (?), 22:15, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Остается списать такое разжижение мозгов на побочные эффекты covid, иного объяснения у меня нэтъ.
     
     
  • 2.76, Michael Shigorin (ok), 00:04, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Задолго до... собственно, посмотрите на русофобов-"обличителей расизма" и вспомните тот бородатый анекдот про "ненавижу расизм и негров".
    [I]
    Тысячи ри за спиной.
    Другие звёзды сияют в ночи.
    А грабли всё те же.
    [/I]
     

  • 1.19, Александр (??), 22:17, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Дон Кихоты весьма востребовальны в современном мире - очень нужны отвлекающие моменты от суровой действительности. Отцеживающие комара. Недавно мне знакомый рассказывал про поздний СССР: он в нём не жил, а рассказывал человеку в нём родившемуся и выросшему. С грустью могу заметить, что в современном поколении укоренилось искаженное понимание об СССР. Всё поливать грязью - себя не уважать.
     
     
  • 2.78, Michael Shigorin (ok), 00:07, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём это искажение как будто целенаправленно разводится -- одни (особенно понауехавшие и молодняк того же толка) рассказывают, как ВСЁ было плохо, другие (особенно последние пару лет) -- как ВСЁ было офигительно.

    Довольно давно подметил, что для организации _потенциала_ конфликта достаточно создать искуственную разницу на ровном месте -- и вот уже металлюги дерутся с гопотой якобы за разные виды шума...

     

  • 1.20, Alex (??), 22:17, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    dependent

    Через некоторое время это будет оскорблять мамикиных специалистов живущих с мамкой в 45 лет.

     
     
  • 2.47, zurapa (ok), 23:04, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне нет ещё 45 но я уже возмузён! Ох! Как я возмущён!
    Удалил все ZFS разделы, заглушил ZFS в системе.
    Когда уже наконец выпустят маньяка Рэйзера?!
     

  • 1.21, Аноним (21), 22:23, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    То ли ещё будет…
     
     
  • 2.79, Michael Shigorin (ok), 00:08, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://web.archive.org/web/20000830091703/http://www.lib.ru/POLITOLOG/AE/protokoly.txt
     

  • 1.25, Аноним (25), 22:29, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А если вспомнить что 99% всей цифровой техники имеет в своем составе триггеры типа master-slave (что кстати переводилось у нас как мастер-помощник) то останется всю цифровую технику заново перепроектировать.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 22:33, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ведущий-ведомый часто переводилось
     
  • 2.44, Аноним (40), 23:00, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чиво-чиво про триггеры?
     

  • 1.26, Повидло19 (?), 22:31, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раб - это давно очень приятная и добровольная практика сексуальных отношений.
     
     
  • 2.49, Аноним (49), 23:07, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И это запретят.
     
     
  • 3.83, Аноним (87), 00:11, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запретят только гетероcексуальный BDSM с мужчиной сверху, потому что он унижает женщин.
    Ибо равноправие.
     

  • 1.28, Фанатик (?), 22:31, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ключевые слова: zfs dependent from slave
     
  • 1.31, Повидло19 (?), 22:33, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кстати, да, в русском ведущий/ведомый.
     
  • 1.33, Аноним (33), 22:34, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Идиоты
     
  • 1.34, апаа (?), 22:35, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Казалось бы, причем тут славяне?
     
     
  • 2.45, Аноним (40), 23:02, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Как страшно жидь!"?
     
  • 2.80, Michael Shigorin (ok), 00:09, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Slavs are unrelated indeed.
    Lehitraot, jehudon.
     

  • 1.35, SubGun (??), 22:40, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    dependent долго не просуществует. Наркозависимые взбунтуются. Так и будут каждый год переименовывать.
     
  • 1.38, siu77 (ok), 22:55, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Мы не рабы... Поменяли "раба" на "зависимого".

    Прелесть старого синтаксиса в том, что если слейв стал мастером, сразу понятно, что с системой что-то не то. А если, допустим worker становится coordinator, то ничего страшного не транслируется, ну повысили работягу, подумаешь.

     
  • 1.41, mail (?), 22:57, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://9to5google.com/2020/06/12/google-android-chrome-blacklist-blocklist-mo

    [U: Android too] Google Chrome team moving away from the words ‘blacklist’ and ‘whitelist’ to be more inclusive

     
  • 1.43, zurapa (ok), 22:58, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    От дебилы!
    Ещё один повод не использовать ZFS.
     
     
  • 2.46, Аноним (40), 23:03, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Похоже, что здесь кто-то другой дебил.....
     

  • 1.50, Аноним (50), 23:09, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Dependent - это тоже опасно. Получается, что есть одни люди, зависимые от других. Это даже не открытое рабство, с которым надо бороться. Это скрытое рабство, которое кажется не рабством, а по факту таковым является. Я бы при виде этого слова расстроился бы больше.
     
  • 1.51, ann (??), 23:12, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Маразм крепчал и танки наши быстры.

    Так и представил себе разработчика, сидит такой, пишет код и тут встречает slave. Всё, ему сразу грустно, у него депресуха, он вспоминает рабство. Код сразу становится голимый, глючный и убоги.

    Потом он окончательно убеждается в никчёмности мира сего, разачаровывается в проекте и уходит в секту rust'оманов. Ведь теперь его от депресухи спасёт компилятор раста.

     
  • 1.53, Аноним (53), 23:15, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Меня слово ZFS оскорбляет. Оно напоминает мне о пропогандистах всяких ЛГБТ меньшинств машущих плакатами и бьющих витрины.
     
  • 1.55, Аноним (53), 23:15, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    42 за 48 против. А в результате все клали болт на большинство разработчиков. Такой он, опенсорс.
     
     
  • 2.58, ann (??), 23:19, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так к проприетарщине ещё хуже. Там даже видимого голосования не будет. Всунут что захотят и будут хавать люди, никуда не денуться. Главное чтобы дяде в карман капало, а надо оно кому или нет - по барабану.
     
  • 2.64, Аноним (65), 23:51, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое отношение имеют разработчики OpenZFS к сорока иконкам на github?
     

  • 1.57, Аноним (53), 23:16, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видимо пора делать форк. ClosedBlackFS
     
  • 1.60, Аноним (53), 23:21, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В проекте 1057 открытых issues но время они тратят на это.
     
  • 1.61, Аноним (61), 23:31, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Рабство нельзя победить заменой слов! Скорей наоборот, скрывая смысл действия за хитрым словом "отношения", "сотрудник" - рабство останется на всегда! "Раб" заменили на слово "рабочий" и что изменилось рабочий перестал быть рабом?

    ЧТО ЗА ДУРАЦКАЯ МОДА!!!!!!!

     
     
  • 2.82, Michael Shigorin (ok), 00:11, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Суть -- ничто, имидж -- всё".
    Некоторые действительно в это верят и так жи... в смысле делают вид, что живут.
     

  • 1.63, Аноним (63), 23:40, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Программисты предшествующих поколений смотрят и гордятся нашими достижениями.
     
  • 1.89, Игорь (??), 00:20, 13/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никто ещё не собирается переписывать интерфейс SPI?. Там же есть прекрасные обозначения: MOSI (master output slave input) и MISO (master input slave output). Да и другие интерфейсы, где это используется...
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру