Проект OpenZFS из-за политкорректности избавился от упоминания слова "slave" в коде

|
|
|
|
|
|3.27, bfts (?), 22:31, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
как теперь называть host? это же вроде как крамольная крамола
|
|2.12, 123 (??), 22:06, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Не прогнулись, а продались. Вы думаете это просто так многие делают?
|
|
|
|
|
|4.66, КО (?), 23:52, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Платят феминистки из фонда SJW созданного за счёт налогов.
|
|2.74, Dzen Python (ok), 00:02, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Нет, просто боятся травли и судебных исков. Сейчас же, после бундов, бедненьких и несчастненьких "угнетенных" вообще ни тронуть нельзя будет, ни защититься от натравленной ими толпы. Sad. RIP society, welcome 451
|
|1.4, Аноним (4), 21:59, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
|
А когда до атрибутов файлов 666 дойдет очередь? 666 оскорбляет чувства верующих
|
|
|
|2.8, Блабла (?), 22:03, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ну так в том наборе довольно много значений из диапазона 000-777, так что уберут сразу как запретят число 666 в математике :)
|
|1.6, Аноним (6), 22:02, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Предлагаю запретить слова "крепость" и "право", так как они вызывают мучительные воспоминания о тёмных пятнах нашей истории.
|
|
|
|2.24, Аноним (24), 22:28, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
|
А мне приходится каждый день РАБОТАТЬ. Предлагаю запретить это принижающее достоинство действие.
|
|1.7, Аноним (7), 22:02, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Subject: [PATCH] Remove unnecessary references to niggers
-/sys/class/block/$dev/niggers
-uint_t dki_nigger; /* nigger number */
|
|
|
|
|
|3.54, Аноним (54), 23:15, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
так всё идёт к тому, чтобы слово "раб" и его производные искоренить.
|
|
|
|4.84, Аноним (87), 00:13, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чтобы не один мыслепреступник не смел произнести вслух лозунг отцов-основателей:
Freedom is slavery
|
|1.10, Lex (??), 22:05, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Ну кстати, в случае со слейв/мастер действительно не совсем понятно, почему, из всего многообразия слов и терминов, надо променять именно и исключительно их.
п.с: хотя этот цирк гротескной т.н политкорректности чем-то напоминает поздний СССР. Даст б.-г, и закончит он так аналогично.
|
|
|
|
|
|3.40, Аноним (40), 22:56, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Не перекинется. Носители R1a и R1b - радикально отличаются устройством мышления. Обезьяничанье допустимо, но - не проникает в глубинные и базовые слои формирования структуры мышления и ментальности.
|
|2.37, Аноним (40), 22:52, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
|
И чем же оно поздний СССР напоминает?
В советской технической литературе (переводной, в том числе) применялись пары "ведущий/ведомый", "главный/подчинённый"... Кстати, по смысловому наполнению - более адекватные термины.
А вот, как раз, "master/slave" - отрыжка важной части англосаксонской ментальности, мироустройства и привычек.
|
|1.11, Аноним (11), 22:06, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
|
42 одобрили и 48 против, но все равно сделали. Демократия такая демократия.
|
|
|
|2.22, Билл Джобс (?), 22:24, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> 42 одобрили и 48 против, но все равно сделали. Демократия такая демократия.
Надо было провести тайное голосование - тогда бы одобрили 142%.
|
|
|
|3.42, Аноним (40), 22:58, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Не получилось бы. Там нет провокаторов на прикорме американского посольства и фондов. :)
|
|
|
|3.69, Аноним (87), 00:00, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> за systemd в debian примерно так же голосовали
Не-сотрудники каноникла задавили сотрудников каноникла.
В том, что нужно выкинуть SysV, все были единодушны. Просто представители спонсора очень хотели пропихнуть upstart, для участия в разработке которого нужно отказаться от своих авторских прав в пользу каноникла.
|
|
|
|3.72, Аноним (87), 00:01, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, демократия — это не про голосование.
Демократия — это про бомбардировки мирного населения.
|
|
|
|
|
|5.81, Аноним (87), 00:09, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Поясняю: из-за этого до сих пор не разбомбили ни одного города, и даже санкций не ввели, поэтому слово "демократия" тут совершенно не к месту.
|
|
|
|6.85, Аноним (65), 00:14, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Демократия --- власть демоса, народа, политическая система, в основе которой лежит метод коллективного принятия решений путём честных и состязательных выборов. На github никаких выборов не проводилось, поэтому слово "демократия" тут совершенно не к месту.
|
|
|
|7.88, Аноним (87), 00:17, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Демократия --- власть демоса, народа, политическая система, в основе которой лежит метод коллективного принятия решений путём честных и состязательных выборов.
TY. Made my day =)
|
|1.16, Аноним (16), 22:11, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Учебники истории они тоже перепишут? 5 тысячелетий был строй «зависимости»?
|
|
|
|2.73, Michael Shigorin (ok), 00:02, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Здрасьте, это как раз в процессе -- причём не только истории (она-то первой жертвой обычно оказывается), а и литературы.
|
|1.17, Ю.Т. (?), 22:13, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
В лекционном материале по информатике, где есть master/slave, и раньше использовались не "господин" и "раб" (прикиньте звучание), а "ведущий-ведомый".
|
|
|
|2.77, Аноним (87), 00:07, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тут дело в не в том, как это звучит для специалиста.
Сейчас в опенсорсе происходит плавный переворот, связанный с отстранением технарей от любых руководящих процессов. То, что они недостаточно гибки и политкорректны, активно используется профессиональными менеджерами, чтобы выпихнуть технарей и получить себе тёплое местечко под солнцем.
|
|1.18, user90 (?), 22:15, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Остается списать такое разжижение мозгов на побочные эффекты covid, иного объяснения у меня нэтъ.
|
|
|
|2.76, Michael Shigorin (ok), 00:04, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Задолго до... собственно, посмотрите на русофобов-"обличителей расизма" и вспомните тот бородатый анекдот про "ненавижу расизм и негров".
[I]
Тысячи ри за спиной.
Другие звёзды сияют в ночи.
А грабли всё те же.
[/I]
|
|1.19, Александр (??), 22:17, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Дон Кихоты весьма востребовальны в современном мире - очень нужны отвлекающие моменты от суровой действительности. Отцеживающие комара. Недавно мне знакомый рассказывал про поздний СССР: он в нём не жил, а рассказывал человеку в нём родившемуся и выросшему. С грустью могу заметить, что в современном поколении укоренилось искаженное понимание об СССР. Всё поливать грязью - себя не уважать.
|
|
|
|2.78, Michael Shigorin (ok), 00:07, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Причём это искажение как будто целенаправленно разводится -- одни (особенно понауехавшие и молодняк того же толка) рассказывают, как ВСЁ было плохо, другие (особенно последние пару лет) -- как ВСЁ было офигительно.
Довольно давно подметил, что для организации _потенциала_ конфликта достаточно создать искуственную разницу на ровном месте -- и вот уже металлюги дерутся с гопотой якобы за разные виды шума...
|
|1.20, Alex (??), 22:17, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
dependent
Через некоторое время это будет оскорблять мамикиных специалистов живущих с мамкой в 45 лет.
|
|
|
|2.47, zurapa (ok), 23:04, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Мне нет ещё 45 но я уже возмузён! Ох! Как я возмущён!
Удалил все ZFS разделы, заглушил ZFS в системе.
Когда уже наконец выпустят маньяка Рэйзера?!
|
|1.25, Аноним (25), 22:29, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
А если вспомнить что 99% всей цифровой техники имеет в своем составе триггеры типа master-slave (что кстати переводилось у нас как мастер-помощник) то останется всю цифровую технику заново перепроектировать.
|
|
|
|
|
|3.83, Аноним (87), 00:11, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Запретят только гетероcексуальный BDSM с мужчиной сверху, потому что он унижает женщин.
Ибо равноправие.
|
|1.35, SubGun (??), 22:40, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
dependent долго не просуществует. Наркозависимые взбунтуются. Так и будут каждый год переименовывать.
|
|1.38, siu77 (ok), 22:55, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Мы не рабы... Поменяли "раба" на "зависимого".
Прелесть старого синтаксиса в том, что если слейв стал мастером, сразу понятно, что с системой что-то не то. А если, допустим worker становится coordinator, то ничего страшного не транслируется, ну повысили работягу, подумаешь.
|
|1.50, Аноним (50), 23:09, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Dependent - это тоже опасно. Получается, что есть одни люди, зависимые от других. Это даже не открытое рабство, с которым надо бороться. Это скрытое рабство, которое кажется не рабством, а по факту таковым является. Я бы при виде этого слова расстроился бы больше.
|
|1.51, ann (??), 23:12, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Маразм крепчал и танки наши быстры.
Так и представил себе разработчика, сидит такой, пишет код и тут встречает slave. Всё, ему сразу грустно, у него депресуха, он вспоминает рабство. Код сразу становится голимый, глючный и убоги.
Потом он окончательно убеждается в никчёмности мира сего, разачаровывается в проекте и уходит в секту rust'оманов. Ведь теперь его от депресухи спасёт компилятор раста.
|
|1.53, Аноним (53), 23:15, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Меня слово ZFS оскорбляет. Оно напоминает мне о пропогандистах всяких ЛГБТ меньшинств машущих плакатами и бьющих витрины.
|
|1.55, Аноним (53), 23:15, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
42 за 48 против. А в результате все клали болт на большинство разработчиков. Такой он, опенсорс.
|
|
|
|2.58, ann (??), 23:19, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну так к проприетарщине ещё хуже. Там даже видимого голосования не будет. Всунут что захотят и будут хавать люди, никуда не денуться. Главное чтобы дяде в карман капало, а надо оно кому или нет - по барабану.
|
|2.64, Аноним (65), 23:51, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Какое отношение имеют разработчики OpenZFS к сорока иконкам на github?
|
|1.61, Аноним (61), 23:31, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Рабство нельзя победить заменой слов! Скорей наоборот, скрывая смысл действия за хитрым словом "отношения", "сотрудник" - рабство останется на всегда! "Раб" заменили на слово "рабочий" и что изменилось рабочий перестал быть рабом?
ЧТО ЗА ДУРАЦКАЯ МОДА!!!!!!!
|
|
|
|2.82, Michael Shigorin (ok), 00:11, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"Суть -- ничто, имидж -- всё".
Некоторые действительно в это верят и так жи... в смысле делают вид, что живут.
|
|1.63, Аноним (63), 23:40, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Программисты предшествующих поколений смотрят и гордятся нашими достижениями.
|
|1.89, Игорь (??), 00:20, 13/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Никто ещё не собирается переписывать интерфейс SPI?. Там же есть прекрасные обозначения: MOSI (master output slave input) и MISO (master input slave output). Да и другие интерфейсы, где это используется...
|