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Линус Торвальдс пояснил, в чём проблемы реализации ZFS для ядра Linux

10.01.2020 09:24

В ходе обсуждения тестов планировщика задач, один из участников дискуссии привёл пример того, что несмотря на заявления о необходимости сохранения совместимости при разработке ядра Linux, недавние изменения в ядре нарушили корректную работу модуля "ZFS on Linux". Линус Торвальдс ответил, что принцип "не ломать пользователей" относится к сохранению внешних интерфейсов ядра, используемых приложениями в пространстве пользователя, а также самого ядра. Но он не охватывает отдельно развиваемые сторонние надстроки над ядром, не принятые в основной состав ядра, авторы которых на свой страх и риск сами должны отслеживать изменения в ядре.

Что касается проекта "ZFS on Linux", то Линус не рекомендовал пользоваться модулем zfs из-за несовместимости лицензий CDDL и GPLv2. Ситуация такова, что из-за лицензионной политики компании Oracle шансы, что ZFS когда-нибудь сможет войти в основной состав ядра очень малы. Предлагаемые для обхода лицензионной несовместимости прослойки, транслирующие доступ к функциям ядра для внешнего кода, являются сомнительным решением - юристы продолжают спорить о том, приводит ли реэкспортирование GPL-функций ядра через обёртки к созданию производной работы, которую требуется поставлять под лицензией GPL.

Единственным вариантом, при котором Линус согласился бы принять код ZFS в основное ядро, называется получение от компании Oracle официального разрешения, заверенного главным юристом, а лучше самим Ларри Эллисоном. Промежуточные решения, такие как прослойки между ядром и кодом ZFS, недопустимы, с учётом агрессивной политики Oracle в отношении интеллектуальной собственности на программные интерфейсы (как пример, разбирательство с Google по поводу Java API). Кроме того, Линус считает стремление использовать ZFS лишь данью моде, а не техническими преимуществами. Тесты производительности, которые изучал Линус, не свидетельствуют в пользу ZFS, а отсутствие полноценного сопровождения не гарантирует стабильность в долгосрочной перспективе.

Напомним, что код ZFS распространяется под свободной лицензией CDDL, которая несовместима с GPLv2, что не позволяет добиться интеграции ZFS on Linux в состав основной ветки ядра Linux, так как смешивание кода под лицензиями GPLv2 и CDDL недопустимо. Для обхода данной лицензионной несовместимости проектом "ZFS on Linux" было решено распространять продукт целиком под лицензией CDDL в виде отдельно загружаемого модуля, который поставляется отдельно от ядра.

Возможность распространение готового модуля ZFS в составе дистрибутивов вызывает споры у юристов. Юристы организации Software Freedom Conservancy (SFC) считают, что поставка в дистрибутиве бинарного модуля ядра образует комбинированный с GPL продукт с требованием распространения итоговой работы под GPL. Юристы компании Canonical не согласны и утверждают, что поставка модуля zfs допускается, если компонент поставляется в виде самодостаточного модуля, отдельно от пакета с ядром. Canonical отмечает, что дистрибутивы давно используют подобный подход для поставки проприетарных драйверов, таких как драйверы NVIDIA.

Другая сторона парирует, что проблема совместимости с ядром в проприетарных драйверах решается поставкой небольшой прослойки, распространяемой под лицензией GPL (в ядро грузится модуль под лицензией GPL, который уже загружает проприетарные компоненты). Для ZFS подобную прослойку можно подготовить только в случае предоставления лицензионных исключений от компании Oracle. В Oracle Linux несовместимость с GPL решается подоставлением компанией Oracle лицензионного исключения, снимающего требование по лицензированию комбинированной работы под CDDL, но это исключение не действует для других дистрибутивов.

Обходным манёвром является поставка в дистрибутиве только исходных текстов модуля, которая не приводит к связыванию и рассматривается как поставка двух отдельных продуктов. В Debian для этого задействована система DKMS (Dynamic Kernel Module Support), при которой модуль поставляется в исходных текстах и собирается на системе пользователя, непосредственно после установки пакета.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В Ubuntu 19.10 появится экспериментальная поддержка ZFS для корневого раздела
  3. OpenNews: Выпуск ZFS on Linux 0.8.0, реализации ZFS для ядра Linux
  4. OpenNews: Началось тестирование сборок FreeBSD, переведённых на "ZFS on Linux"
  5. OpenNews: В состав Debian включена файловая система ZFS
  6. OpenNews: Организация SFC заявила, что поставка модуля ZFS в Ubuntu нарушает лицензию GPL
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: zfs, linux
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:50, 10/01/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Всё правильно Линус сказал.
     
  • 2, Аноним (2), 09:54, 10/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Переживём и без zfs, значит таков путь)
     
     
  • 4, пох. (?), 10:00, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И без линукса с его больными gpl-дро4ерством у6людками переживем тоже.

    А Линус может и дальше счастливо проматывать денежки редхатобиэма, полученные за пропихивание совершенно атехнологичного слоя соплей и клея в виде md/lvm/xfs

    Зато лицензия единственно-правильная, их бог - одобряе!

     

  • 3, Аноним (3), 09:55, 10/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы Линус на пальцах объяснил что к чему...
     
  • 5, Аноним (5), 10:03, 10/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Имхо, в очередной раз, хороший продукт ZFS медленно умирает без поддержки, из-за недальновидного руководства.

    Непонятная ситуация с невключением в ядро отталкивает многих пользователей от использования этой фс. Меньше пользователей — меньше разработчиков, проект малоподдерживаемый, фигово интегрированный в линуксовое ядро (сколько времени с кешами разобраться не могут).

    Открытая соляра умерла, популярность джавы падает, все наследство сана превращается в труху.

     
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