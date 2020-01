Линус Торвальдс опроверг проблемы с планировщиком задач, всплывшие в тесте производительности

> And then you write a blog-post blamings others, not understanding

> that it's your incorrect code that is garbage, and is giving random

> garbage values.

Прям почти старый добрый Линус :-)

> I repeat: do not use spinlocks in user space, unless you actually

> know what you're doing. And be aware that the likelihood that you

> know what you are doing is basically nil.

...и доходчивое разъяснение "на пальцах", почему именно.

> (Pretty much every time we picked an unfair - but fast - locking

> model in the kernel, we ended up regretting it eventually, and had

> to add fairness).

А вот об этом лет двадцать назад говорили солярочники -- мол, это ваш пингвин быстрый, пока не умеет кучу процессоров; а как обрастёт fine grained locking -- так и остепенится.

И ещё про particularly bad random number generator, угу. :)

PS: интересно, индусы успеют захавать гугль?