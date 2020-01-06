Линус Торвальдс опроверг проблемы с планировщиком задач, всплывшие в тесте производительности

2.14 , ыфвыфв ( ? ), 10:56, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Неа, он просто, как всегда, отмазался, чтоб не признавать что на протяжении десяток лет они были неправы (претензии к планировщику были задолго до этого теста).

3.24 , anonymous ( ?? ), 11:19, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Я не поддерживаю комментарий выше по поводу "молодец, опустил", однако всё же: Можно конкретнее про претензии к планировщику и какое они имеют отношение к данному тесту?

4.33 , Аноним ( 5 ), 11:44, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я не спец, поэтому вместо ссылок на технические детали дам ссылку на неприятную историю. По ссылкам ниже - история разработки разработчика-любителя: https://www.linux.org.ru/news/linux-general/2042898

https://www.linux.org.ru/news/linux-general/4044309

5.46 , Аноним ( 5 ), 12:14, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – > ссылку на неприятную историю Есть программист-любитель по имени Кон Коливас, для которого это не основная работа. Когда он писал свои первые программы на языке Си, то сообщество Open Source ему помогало, указая на ошибки, и это помогло ему со временем отточить свои навыки программирования. Со временем, он начинал писать хорошо, и переходил на новый, более сложный уровень, где всё повторялось. Кон являлся сторонником использования Linux на десктопе, и начал отправлять патчи в ядро, улучшающие отзывчивость системы на десктопе. По логике, со временем его патчи должны были принимать активнее, ведь со временем он улучшал навыки программирования, и начинал писать код всё лучше. Так и происходило, но в какой-то момент его патчи перестали принимать вообще. Я не знаю точной причины, и могу лишь предполагать. Может, это личная неприязнь: "а кто он такой? Вот мы - дипломированные спецы, выпускники Гарварда и MIT, а он кто?". Возможно что Кон был импульсивным и неприятным в общении, и разработчики ядра просто не могли терпеть ещё одного такого. Возможно, что Игно боялся увольнения и назначения вместо него Кона, если его планировщик всё-таки примут в ядро. Планировщик Кона предназначался для десктопов, и был направлен на рост отзывчивости в ущерб производительности. Сначала его не приняли, направив на доработку, указав на ошибки в коде. Потом ошибки были исправлены. но разработчики ядра нашли новые - уже не такие явные. Потом ошибки кончились, и тогда Инго сказал, что 'fair scheduling' "не нyжeн". Мол, выгода от этого планировщика субъективна, и её невозможно померить в цифрах. Тогда попросили добавить его как опцию, и возможность выбора планировщика в make menuconfig, как это сделано для планировщика ввода/вывода. Но тут уже сам Торвальдс сказал, что по его мнению, это нe нyжно. Несколько последующих лет, ситуация напоминала цирк. Кон бодался с разработчиками ядра, пытаясь протолкнуть в апстрим свои патчи, уже отполированные к этому моменту до блеска. Те придумывали красивые причины для отказа в приёме патчей. Юзеры над ситуацией потешались, а для популярных дистрибутивов Linux (таких как Ubuntu 6.06) были готовые сборки ядра с новым планировщиком (-ck (для Linux 2.4, -ck2 для Linux 2.6). Всё закончилось тем, что Инго Молнар написал планировщик CFS. Это был 'fair scheduling' планировщик - такой же, как -ck2. https://lwn.net/Articles/230501/ Приятно, что Инго не стал замалчивать вклад Коливаса, а поблагодарил его за то, что он его убедил в полезности 'fair scheduling'. Коливас заявил, что CFS повторяет его планировщик, просто написан полностью "с нуля" и без оглядки на его код. Так было некрасиво поступать. И тем не менее, теперь а апстриме есть 'fair scheduling' планировщик, а значит, Коливас больше не нужен. И он принял решение уйти из разработки ядра. Спустя 2 года он вернулся, выпустив BFS. BFS это пропатченный CFS для большей отзывчивости на десктопе. Она по-идее и так должна была быть хорошей, но Коливас заметил, что CFS имеет проблемы. В первые годы, BFS жёг напалмом, но впоследствие работу CFS подтянули до уровня BFS. Сейчас Коливас разрабатывает MyQSS

6.60 , Аноним ( 60 ), 13:05, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сильно напоминает историю с reiser4

7.96 , zzz ( ?? ), 14:28, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Это не то, что напоминает - это ситуация 1:1 и даже еще более стремна. Там хотя бы покривили носы, но сделали что-то аналогичное, а в случае с reiser разработку забанили, потому что, видите ли, файлуха не должна лезть в управление томами, но при этом протащили в апстрим btrfs по настоятельной просьбе оракла.

8.115 , Аноним ( 109 ), 15:10, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – текст свёрнут, показать Ничего общего Reiser4 не в ядре просто потому, что единственный разработчик 8... 9.134 , Аноним ( 60 ), 15:45, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать До того, как Шишкин стал маинтейнером, там было много разрабов, и о включении re... 6.141 , runoverheads ( ok ), 16:26, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – одна лирика, ни одной ссылки на тест.

если bfq так жёг, то чего его автор его закопал? а, так там не было масштабируемости на больших системах, регресс. то то злые мейнтейнеры не хотели его в апстрим

5.48 , Ordu ( ok ), 12:19, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ппц. Одна ссылка ведёт на страницу, где написано "AdBlock detected, а ну отключай его". Вторая в конечном итоге уводит на страницу, где требуется регистрация. Действительно, неприятная история. Какой-то анально-огороженный разработчик любитель.

6.52 , Аноним ( 5 ), 12:27, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это ссылки 07 и 09 годов. Арзив интернета в помощь

7.70 , Ordu ( ok ), 13:44, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А, вот почему ссылки исходно ведут на lor. Понятно. Лор как замена букмаркам браузера -- оригинально.

7.121 , Аноним ( 109 ), 15:15, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – > Это ссылки 07 и 09 годов. Арзив интернета в помощь Офигенно, учитывая, что текущий планировщик в проде где-то с 2010 года.

5.92 , Аноним ( 94 ), 14:22, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > https://www.linux.org.ru/news/linux-general/2042898

> https://www.linux.org.ru/news/linux-general/4044309 Ты сам-то эти страницы смотрел? В первой ссылка http://apcmag.com/6735/interview_con_kolivas перекидывает на страницу с предложение подписаться на этот apcmag, во второй чья-то жежешечка, для просмотра которой надо иметь учётку в ЖЖ, потому что просмотр только залогиненным лжеюзерам.

6.118 , Аноним ( 109 ), 15:13, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – А ты думал? Претензии к CFS есть, просто они секретные. Лучше не показывать их технически грамотным людям.

Вот один чувак выкатил претензии к CFS в паблик — и его сразу уделал некто Торвальдс.

3.139 , Аноним ( 140 ), 16:24, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > он просто, как всегда, отмазался, чтоб не признавать что на протяжении десяток лет они были неправы таки да - 12309 всё ещё случается.

2.58 , псевдонимус ( ? ), 12:57, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Линус технтчно описал сам себя когда ушёл в отпуск, а затем вернулся. Сегодняшний его взюрык у меня кроме кривой ухиылки ничего не вызывает %)

2.79 , Аноним ( 79 ), 13:57, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Линус сказал что так универсальнее. И заодно что так работает. Но не сказал что в конкретной задаче так лучше.

