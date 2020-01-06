Линус Торвальдс опроверг проблемы с планировщиком задач, всплывшие в тесте производительности

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|2.6, Аноним (6), 10:43, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Ничего не понял из текста, но я более за Линуса. гугл в
> утиль.
Спинлок, грубо говоря, это пустой цикл, выполняемый с целью задержки. Если открыть руководство по разработке для ОС с "более простым планировщиком, чем в Linux" -- там такое можно найти в разделе "модули ядра" и с оговоркой про IRQL (нет смысла объяснять, что это -- для разработчиков игр оно неведомо).
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|2.91, vitalif (ok), 14:21, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага, ну да, конечно, у Штадии проблемы из-за плохого планировщика в линуксе, а совсем не из-за сетевой задержки. Да-да...
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|2.93, Аноним (93), 14:22, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Из такого вольного пересказа Я бы тоже ничего не понял. Читайте ответ Линуса в оригинале.
Вкратце, чувак сам не понял, что он измеряет.
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|3.114, Michael Shigorin (ok), 15:09, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага. Мне особенно приглянулись вот эти кусочки:
> And then you write a blog-post blamings others, not understanding
> that it's your incorrect code that is garbage, and is giving random
> garbage values.
Прям почти старый добрый Линус :-)
> I repeat: do not use spinlocks in user space, unless you actually
> know what you're doing. And be aware that the likelihood that you
> know what you are doing is basically nil.
...и доходчивое разъяснение "на пальцах", почему именно.
> (Pretty much every time we picked an unfair - but fast - locking
> model in the kernel, we ended up regretting it eventually, and had
> to add fairness).
А вот об этом лет двадцать назад говорили солярочники -- мол, это ваш пингвин быстрый, пока не умеет кучу процессоров; а как обрастёт fine grained locking -- так и остепенится.
И ещё про particularly bad random number generator, угу. :)
PS: интересно, индусы успеют захавать гугль?
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|2.25, Аноним (25), 11:20, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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Линусу или пора опять в отпуск, подумать над своим поведением , или он обратно отрастил свои стальные CoC'и ? =D
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|1.7, anonymous (??), 10:46, 06/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Хм, неожиданно. Много лет использую spin lock-и в местах, где lock очень короткий и получаю прирост в производительности, как и в синтетических тестах, так и по метрикам production-а. А тут, выясняется, что сам Линус говорит, что spin lock-и использовать нельзя.
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|2.10, Аноним (6), 10:50, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Хм, неожиданно. Много лет использую spin lock-и в местах,
> где lock очень
> короткий
Важная деталь.
> сам Линус
> говорит, что spin lock-и использовать нельзя.
"использовать с большой осторожностью и полностью разбираясь в деталях"
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|3.29, anonymous (??), 11:32, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> сам Линус
>> говорит, что spin lock-и использовать нельзя.
>
> "использовать с большой осторожностью и полностью разбираясь в деталях"
Если быть конкретнее, то Линус говорит:
> Or, if you really want to use use spinlocks (hint: you don't), make sure that while you hold the lock, you're not getting scheduled away. You need to use a realtime scheduler for that
То есть с его точки зрения, я всё это время использовал spinlock-и неправильно. И я не говорю, что Линус не прав. Я лишь говорю, что это неожиданно (и является пищей для размышления). Хотя, мне всё же кажется, что область применения spinlock-ов шире, чем обозначил Линус, ибо успех на коротких lock-ах много раз переподтверждался на разных платформах (если они не одноядерные) и без realtime scheduling-а. То есть да, есть риск, что scheduler переключит поток, в котором я собирался разблокировать spin lock, но если lock достаточно короткий, то такое бывает очень редко, и в среднем будет (и есть) сильный выигрыш. Не очень понимаю, почему Линус так сказал...
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|4.31, anonymous (??), 11:41, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> то такое бывает очень редко
Из-за этого редко некоторые игры на Stadia лагают, поэтому Линус ему так и ответил что он **** и не разбирается в том, как работает spinlock на ОС без realtime scheduling-а. Вот и весь посыл, а ещё он сказал что всё что намерил разработчик - мусор. И правильно сказал, ибо в контексте, в котором пишет разработчик Stadia, оно мусором и является.
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|5.88, колба (?), 14:18, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а разве мерил разработчик стадии? там вроде какой-то левый чувак вобще..
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|4.36, Аноним (6), 11:53, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> я всё это время использовал spinlock-и неправильно
Не так что бы всё. Точнее можно оценить из соотношения времён взятия спинлока и длительности кванта планировщика.
> и является пищей для размышления
ИМХО именно с такой целью Линус и высказался.
Это примерно как в детстве учат: "не суй пальцы в розетку". Потом преподают закон Ома и так далее. Кто-то идёт в электрики, кто-то -- атомные электростанции строить. А некоторым и к старости нечего пальцы в розетку сувать.
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|5.120, Michael Shigorin (ok), 15:14, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это примерно как в детстве учат: "не суй пальцы в розетку".
Ой да. Единственно что дополню: по упорным типа меня лучше работало "сунешь пальцы в розетку -- долбанёт так, что мало не покажется". Чтоб когда всё-таки долбанёт, было над чем задуматься и попробовать выяснить, а они-то откуда заранее знали...
То есть от неоправданных догматов переходить к пониманию происходящего.
PS: а то розетка-то может быть обесточенной, "догмат" пострадает (и в следующий раз может не спасти своего носителя), поскольку был неверен изначально -- а понимание подскажет, почему пронесло.
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|4.87, колба (?), 14:16, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это говорит о том что вы не до конца понимаете как работает спинлок, но вам повезло и вы не получили от этого негативных последствий( либо не заметили их)
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|2.35, Аноним_t (?), 11:45, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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> Много лет использую spin lock-и в местах, где lock очень короткий и получаю прирост в производительности, как и в синтетических тестах, так и по метрикам production-а.
На коротких спинлоках статистически ты выигрываешь. Но изредка возможны (относительно большие) задержки, в тех случаях, когда твой спинлок был прерван перепланировкой. Тебя это устраивает, а игроделов - нет.
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|2.57, псевдонимус (?), 12:51, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ещё он говорил что обычный юзер имеет право менять системное время на хосте...много чего он говорил.
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|2.112, Egan (?), 15:06, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Имхо костыль. Что конкретно Вы этим костыляете - сказать затрудняюсь, но я бы не назвал это нормальной практикой.
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|1.8, Аноним (8), 10:47, 06/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если на MuQSS не будет провала (а я подозреваю что это так), то прав совсем не Линус
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|2.23, anonymous (??), 11:17, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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По такой же логике можно обвинить компилятор, если программа не работает, когда на самом деле она не работает из-за UB (мол "на другом-то компиляторе всё good!").
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|3.56, Аноним (8), 12:48, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Челюсть ставишь, что без спинлоков на CFS будет быстрее? Или просто так ляпнул, авось за умного сойти?
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|4.78, Аноним (6), 13:53, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Челюсть ставишь, что без спинлоков на CFS будет быстрее? Или просто так
> ляпнул, авось за умного сойти?
Это ты челюсть поставил вот этой заявой и предположениям выше про MuQSS. Так что ждём от тебя результатов и сорцов для повторения тестов (ты ведь не будешь подгонять цифирки, просто -- так принято).
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|2.41, Аноним (41), 12:04, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Независимо от результатов с muqss, это не противоречит словам Линуса, просто потому что этот планировщик как раз неуниверсален и разрабатывается исключительно для десктоп систем. Есть мир за пределами рача на твоём ноутбуке
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|3.55, Аноним (8), 12:47, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Где-то тут должна была быть логика, но она не обнаружена. Зачем мне планировщик, который не оптимизирован под мои задачи, на моём ноутбуке? Для понтов?
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|5.105, Аноним (8), 14:49, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он переоптимизирован настолько сильно, что стал работать медленнее? Ок
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|4.133, Аноним (133), 15:41, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Поддерживаю. В чем смысл одного универсального, но менее эффективного планировщика? Легче сопровождать? Лень?
Ну, собственно ничего нового. Линуксу фиолетово на десктоп, ясень пень.
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|3.89, zzz (??), 14:19, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Виндовый планировщик прекрасно отрабатывает как в серверной, так и в десктопной части.
Фрюшный планировщик прекрасно отрабатывает как в серверной, так и в десктопной части.
И только в б-жественном линуксе из-за "универсальности" планировщик толком не справляется ни с серверной, ни с десктопной частью.
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|4.95, ананим.orig (?), 14:26, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Виндовый …
> Фрюшный …
И тут же все вместе, включая набрасывающего на вентилятор, тут же отправились в пешее… догонять топ500
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|5.106, zzz (??), 14:51, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И что top500? Там серверная аль десктопная нагрузка?
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|6.122, Michael Shigorin (ok), 15:18, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> И что top500? Там серверная аль десктопная нагрузка?
Там ещё более другая, скорее пакетная. Ну, если учонные опять не этсамое...
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|6.128, ананим.orig (?), 15:25, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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т.е. наполовину:
> как в серверной, так и в десктопной части.
ты уже соврал.
теперь хочешь чтобы поймали и на второй?
А знаешь почему Джо неуловимый? :D
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|4.113, Аноним (109), 15:07, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Виндовый планировщик прекрасно отрабатывает как в серверной, так и в десктопной части.
> Фрюшный планировщик прекрасно отрабатывает как в серверной, так и в десктопной части.
Ну, если "отрабатывать" = "посасывать", то да.
Но я думал, что для этого есть специально обученные люди, а планировщики нужны для другого.
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|2.111, Аноним (109), 15:05, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Если на MuQSS
Это тот, который в idle грузит все ядра на 30-50%?
Спасибо, ешьте сами.
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|2.14, ыфвыфв (?), 10:56, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Неа, он просто, как всегда, отмазался, чтоб не признавать что на протяжении десяток лет они были неправы (претензии к планировщику были задолго до этого теста).
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|3.24, anonymous (??), 11:19, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я не поддерживаю комментарий выше по поводу "молодец, опустил", однако всё же:
Можно конкретнее про претензии к планировщику и какое они имеют отношение к данному тесту?
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|5.46, Аноним (5), 12:14, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> ссылку на неприятную историю
Есть программист-любитель по имени Кон Коливас, для которого это не основная работа. Когда он писал свои первые программы на языке Си, то сообщество Open Source ему помогало, указая на ошибки, и это помогло ему со временем отточить свои навыки программирования. Со временем, он начинал писать хорошо, и переходил на новый, более сложный уровень, где всё повторялось.
Кон являлся сторонником использования Linux на десктопе, и начал отправлять патчи в ядро, улучшающие отзывчивость системы на десктопе. По логике, со временем его патчи должны были принимать активнее, ведь со временем он улучшал навыки программирования, и начинал писать код всё лучше. Так и происходило, но в какой-то момент его патчи перестали принимать вообще.
Я не знаю точной причины, и могу лишь предполагать. Может, это личная неприязнь: "а кто он такой? Вот мы - дипломированные спецы, выпускники Гарварда и MIT, а он кто?". Возможно что Кон был импульсивным и неприятным в общении, и разработчики ядра просто не могли терпеть ещё одного такого. Возможно, что Игно боялся увольнения и назначения вместо него Кона, если его планировщик всё-таки примут в ядро.
Планировщик Кона предназначался для десктопов, и был направлен на рост отзывчивости в ущерб производительности. Сначала его не приняли, направив на доработку, указав на ошибки в коде. Потом ошибки были исправлены. но разработчики ядра нашли новые - уже не такие явные. Потом ошибки кончились, и тогда Инго сказал, что 'fair scheduling' "не нyжeн". Мол, выгода от этого планировщика субъективна, и её невозможно померить в цифрах. Тогда попросили добавить его как опцию, и возможность выбора планировщика в make menuconfig, как это сделано для планировщика ввода/вывода. Но тут уже сам Торвальдс сказал, что по его мнению, это нe нyжно.
Несколько последующих лет, ситуация напоминала цирк. Кон бодался с разработчиками ядра, пытаясь протолкнуть в апстрим свои патчи, уже отполированные к этому моменту до блеска. Те придумывали красивые причины для отказа в приёме патчей. Юзеры над ситуацией потешались, а для популярных дистрибутивов Linux (таких как Ubuntu 6.06) были готовые сборки ядра с новым планировщиком (-ck (для Linux 2.4, -ck2 для Linux 2.6).
Всё закончилось тем, что Инго Молнар написал планировщик CFS. Это был 'fair scheduling' планировщик - такой же, как -ck2. https://lwn.net/Articles/230501/ Приятно, что Инго не стал замалчивать вклад Коливаса, а поблагодарил его за то, что он его убедил в полезности 'fair scheduling'.
Коливас заявил, что CFS повторяет его планировщик, просто написан полностью "с нуля" и без оглядки на его код. Так было некрасиво поступать. И тем не менее, теперь а апстриме есть 'fair scheduling' планировщик, а значит, Коливас больше не нужен. И он принял решение уйти из разработки ядра.
Спустя 2 года он вернулся, выпустив BFS. BFS это пропатченный CFS для большей отзывчивости на десктопе. Она по-идее и так должна была быть хорошей, но Коливас заметил, что CFS имеет проблемы. В первые годы, BFS жёг напалмом, но впоследствие работу CFS подтянули до уровня BFS. Сейчас Коливас разрабатывает MyQSS
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|7.96, zzz (??), 14:28, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это не то, что напоминает - это ситуация 1:1 и даже еще более стремна. Там хотя бы покривили носы, но сделали что-то аналогичное, а в случае с reiser разработку забанили, потому что, видите ли, файлуха не должна лезть в управление томами, но при этом протащили в апстрим btrfs по настоятельной просьбе оракла.
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|8.115, Аноним (109), 15:10, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
Ничего общего Reiser4 не в ядре просто потому, что единственный разработчик 8... текст свёрнут, показать
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|6.141, runoverheads (ok), 16:26, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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одна лирика, ни одной ссылки на тест.
если bfq так жёг, то чего его автор его закопал? а, так там не было масштабируемости на больших системах, регресс. то то злые мейнтейнеры не хотели его в апстрим
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|5.48, Ordu (ok), 12:19, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ппц. Одна ссылка ведёт на страницу, где написано "AdBlock detected, а ну отключай его". Вторая в конечном итоге уводит на страницу, где требуется регистрация. Действительно, неприятная история. Какой-то анально-огороженный разработчик любитель.
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|7.70, Ordu (ok), 13:44, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А, вот почему ссылки исходно ведут на lor. Понятно. Лор как замена букмаркам браузера -- оригинально.
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|7.121, Аноним (109), 15:15, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Это ссылки 07 и 09 годов. Арзив интернета в помощь
Офигенно, учитывая, что текущий планировщик в проде где-то с 2010 года.
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|6.118, Аноним (109), 15:13, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А ты думал? Претензии к CFS есть, просто они секретные. Лучше не показывать их технически грамотным людям.
Вот один чувак выкатил претензии к CFS в паблик — и его сразу уделал некто Торвальдс.
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|3.139, Аноним (140), 16:24, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> он просто, как всегда, отмазался, чтоб не признавать что на протяжении десяток лет они были неправы
таки да - 12309 всё ещё случается.
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|2.58, псевдонимус (?), 12:57, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Линус технтчно описал сам себя когда ушёл в отпуск, а затем вернулся. Сегодняшний его взюрык у меня кроме кривой ухиылки ничего не вызывает %)
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|2.79, Аноним (79), 13:57, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Линус сказал что так универсальнее. И заодно что так работает. Но не сказал что в конкретной задаче так лучше.
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|1.11, Аноним (11), 10:52, 06/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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вантузный игродел решил попрграмировать под линукс и публично опозорился
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|1.12, Аноним (11), 10:54, 06/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> Автор теста попытался возразить Линусу
ахахаха, спорить с родителем самой linux-системы
лучше бы он этого не делал
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|2.15, Аноним (5), 10:59, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Автором планировщика для ядра Linux (что самого первого O(1), что второго, CFS) был Инго Молнар, Первый планировщик был хороший, но не идеальный, второй планировщик был ещё хуже. И когда пользователи стали жаловаться на баг 12309, вызванный переходом на CFS в ядре 2.6.23, Линус заявил, что это "совокупность багов, которые действуют в сумме, и эти баги трудно выловить по-одному и устранить". На самом деле, в более ранних версиях ядра (например 2.6.16) бага 12309 не было вообще, а его появление как-то чудесно совпало с появлением нового планировщика.
Альтернативные планировщики в ядро не принимались. Тоже озвучили какую-то благоприятную причину, а истинную, стыдную, не озвучили
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|3.17, Аноним (6), 11:04, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Другое дело, оффтопик. Вызвал timeBeginPeriod() и всё стало плавно. Правда, в документации к функции написаны странные вещи. :)
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|3.18, llol (?), 11:08, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> На самом деле, в более ранних
> версиях ядра (например 2.6.16)
> бага 12309 не было вообще, а его
> появление как-то чудесно совпало с
> появлением нового планировщика
И только разработчики с 10+ лет стажа сейчас тяжело вздохнули ибо знают, что ситуация, когда исправляешь один баг, и тут же всплывает пяток других, которые не были видны из-за первого бага, случаются очень часто.
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|3.30, ананим.orig (?), 11:37, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> И когда пользователи стали жаловаться на баг 12309 ........
есть планировщик задач, а есть планировщик ввода-вывода.
во-о-о-т...
наводящий вопрос - как ты думаешь о каком из них лет 10 назад спорили дяди пока ты прогуливался школу?
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|2.51, Ordu (ok), 12:26, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> ахахаха, спорить с родителем самой linux-системы
> лучше бы он этого не делал
Почему же лучше? Человек, в результате, получил обратную связь от Торвальдса. Если он не прекратит свои изыскания, но учтёт результаты беседы с Торвальдсом и продолжит исследования ещё месяца два, он будет понимать в применении спинлоков в играх столько, сколько мало кто понимает. Причём, при желании, у него есть опция написать более вдумчивую статью, сравнивающую спинлоки и мьютексы, и продолжить беседу с Торвальдсом. Вероятно, узнав ещё что-нибудь, из не лежащего на поверхности.
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|3.80, Аноним (79), 13:59, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет. Не потому что Линус прав, а потому что спорить с ним нельзя. О том и новость.
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|4.126, Michael Shigorin (ok), 15:23, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нет. Не потому что Линус прав, а потому что спорить с ним нельзя.
> О том и новость.
Ещё один чукча-писатель.
Новость о том, что блокировки -- это сложно. И с кондачка начинать негоже. Сперва -- тропарик :) (в данном случае изучение уже наработанного и осознание предметной области)
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|3.123, Аноним (109), 15:19, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что, спорить с ним нельзя?
Не стоит спорить с людьми, которые умнее и грамотнее тебя в предметной области.
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|4.127, Michael Shigorin (ok), 15:24, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> А что, спорить с ним нельзя?
> Не стоит спорить с людьми, которые умнее и грамотнее тебя
> в предметной области.
А вот разговаривать -- стоит. Скорее с "почему" и "зачем", по опыту.
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|4.135, псевдонимус (?), 15:50, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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От того что Линус грамотнее меня в своей предметной области игрушка шустрее работать не станет.как нет т не будет массового десктопа под ним. Одни фрикции устаревшего ещё при рождении ядра.
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|4.138, Аноним (94), 16:16, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как тогда вытащить из них то, чем они умнее и грамотнее? Иного приходится привселюдно неучем обозвать, чтобы он раскрылся и выдал что-то по существу. Понимаю, что это, в общем-то, разновидность троллинга, не самое лучшее дело для кармы, но приходится иногда и к таким методам прибегать.
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|1.19, Аноним (19), 11:08, 06/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Кон Коливас смотрит на эту дискуссию, как на битву нанайских мальчиков
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|1.26, Аноним (26), 11:21, 06/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Забавно читать про более простые планировщики Знания внутренностей ядра Windo... большой текст свёрнут, показать
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|2.34, Аноним (8), 11:45, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где почитать более свежие исходники ядра Windows? Дайте адрес на GitHub
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|3.37, Аноним (26), 11:54, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нигде. Проприетарщина. Тут Linux впереди планеты всей. Лишь бы работал хорошо. Исходный пост не про то, что Linux плох, а про то, что он не для тех задач и условий, для которых создавался Windows.
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|4.44, ананим.orig (?), 12:10, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ну и нафига тогда этот спич выше про вантуз, если сабж — цитата:
> … игр, создаваемых для сервиса Google Stadia, в котором игры выполняются на GPU в облачном окружении
?
очевидно вантузный шедулер тут не применим
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|5.65, Аноним (26), 13:18, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спич про Windows к содержимому ответа Linus'а, и некоторой части коментаторов в mailing list'е и здесь. В Google Stadia - вероятно не применим. Но ведь оригинальная статья упоминает Google Stadia лишь как начальный толчок к исследованию. А часть комментаторов просто начинает кидать гнилые помидоры в сторону Windows, не разбираясь толком ни в том, ни в другом.
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|6.90, ананим.orig (?), 14:19, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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про затмения на Марсе — тоже очень интересная тема.
при этом они также ничего не меняют (и не добавляют) к сабжу вообще и к содержимому ответа Linus'а в частности
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|7.125, Аноним (26), 15:23, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Интересная наверное тема, да Как по мне, так это Linus про планировщик Windows ... большой текст свёрнут, показать
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|3.61, Аноним (26), 13:10, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угу Процитирую эту статью Ну, во первых, термина busy в планировщике Windows... большой текст свёрнут, показать
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|4.69, Аноним (6), 13:40, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ну как бы ядро т е исполнитель и тред контекст исполнения, в т ч адрес испо... большой текст свёрнут, показать
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|5.103, Аноним (26), 14:49, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Люблю когда по делу переписка По первому куску кода WRK Не знаю, зачем сюда уж... большой текст свёрнут, показать
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|6.136, Аноним (6), 16:06, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Э, нет, дружище, я тут не весть какой помощник Мне это было интересно, когда со... большой текст свёрнут, показать
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|4.81, Ordu (ok), 14:00, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хочу уточнить: твои придирки, как я понял, относятся не к фактической части, а к теоретической? То есть ты не споришь с тем, что венда выполняет совершенно ненужные перекидывания потоков с ядра на ядро, тебя не устраивает то, как эти перекидывания объясняются, так?
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|5.129, Аноним (26), 15:28, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> То есть ты не споришь с тем, что венда выполняет совершенно ненужные перекидывания потоков с ядра на ядро,
Я утверждаю, что их нет (до введения Cache Aware Scheduling пару недель назад).
> тебя не устраивает то, как эти перекидывания объясняются, так?
Меня не устраивают неверные утверждения про то что современный планировщик Windows не в курсе про SMT/HT/NUMA/архитектуру Ryzen, или что он имеет всего одну глобальную очередь потоков на выполнение (или даже что он имеет одну локальную для ядра очередь потоков). А следовательно - про его простоту.
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|2.43, Аноним (6), 12:05, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Забавно читать про "более простые планировщики". Знания внутренностей ядра Windows типичного
> Linux-апологета видимо ограничивается уровнем Windows XP/слитых исходников Win2000.
А что, в тех сорцах есть планировщик?))
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|3.62, Аноним (26), 13:12, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Без понятия. Если не там, то вероятно в Windows Research Kernel есть. Там и исходники посвежее должны быть (Windows XP, а не 2000).
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|2.97, колба (?), 14:29, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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технически у виндовс нет универсального планировщика который создан с учётом и серверов и десктопов.. они сознательно от этого отказались разделив версии системы.. и да планировщик винды заточенный под десктопы сейчас возможно даже сложнее чем любой другой..
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|3.108, Аноним (26), 15:01, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Технически, у Windows только универсальный и есть. Код Windows клиентских и серверных редакций (отвечающий за планировщик потоков) един. Есть различия в стандартных значениях констант (Quantum Reset например, у серверных редакций промежуток времени выполнения одного потока дольше в 4 раза). Есть ограничения по количеству ядер (опять, зависит от редакции, на бывшей Home редакции не получится поднять датацентр, да и Pro ограничения маловаты для этого). Но планировщик один. В некоторых случаях он лучше Linux'ового (например для домашнего ПК, или для небольших датацентров из коробки, т.е. до того как прийдёт профи Linux админ и начнёт крутить параметры sysctl).
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|1.49, Аноним (49), 12:20, 06/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Для игр вообще должны применяться системы без многозадачности. Или с вытесняющей многозадачность там и задержки будут меньше. А все эти гугл стадии на веселеньком универсальном железе это прямой путь к лагам. Только для казуальщины может быть подойдут.
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|1.54, псевдонимус (?), 12:46, 06/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Время универсальных осей ушло и больше не вернётся. Вся эта перепалка маленькое тому подтверждение ;)
"Универсальный, отточенный десятилетиями" .
...опарь пекарь и аптекарь %)
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|1.64, Forth (ok), 13:17, 06/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Линус же указал страждущему правильный путь :)
Есть же планировщик реального времени FIFO. В нем вытеснения нет. Каждый spin-lock гарантировано дождется освобождения без прерывания.
Если spin-lock с таким же номером ядра/процессора как и твой, можно смело делать sched_yield, все равно другой тред занял этот лок на твоем же ядре. (И cpu affinity не забыть) :)
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|2.98, колба (?), 14:32, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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я в целом изначально удивлён что на стадии не риалтайм использовали, но думаю инженеры гугла по разному поиграются и в итоге найдут специфичное для своей системы решение которое будет лучше.
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|1.66, Аноним (66), 13:19, 06/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
Занятно, Линус обвиняет другого разработчика в некомпетентности, при этом сам по... большой текст свёрнут, показать
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|2.72, Аноним (79), 13:45, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Предположу что делать кастомную систему под каждую задачу ДОРАГА. Есть же системы реального времени для своих задач и прочие узкоспециализированные ос и стоят они дорага!!!!
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|3.137, Аноним (137), 16:15, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, стоит заметить, что север и десктоп очень разные и широко распространённые задачи. Совсем неплохо было бы иметь 2 планировщика. Та же jvm имеет 2 jit компилятора для сервера и клиента, бо юз кейсы очень разные и потенциальный выйгрыш того чтобы заморочится.
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|1.67, Аноним (66), 13:29, 06/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Это финиш Как не странно, в конечном счёте важно общее время выполнения - отзыв... большой текст свёрнут, показать
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|2.71, Аноним (6), 13:44, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наберите в поисковике "система реального времени", ознакомьтесь с определением -- есть куда двигаться дальше. ;)
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|3.74, Аноним (79), 13:49, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно и линукс с реалтайм ядром запускать, но есть минусы
- Приложения реального времени выполняются в пространстве ядра, следовательно, они могут переписать часть памяти ядра и сломать систему
- Взаимодействие между RT-подсистемой и Linux не может быть реального времени
- Ядро Linux выполняется в бэкграунде, следовательно, задачи Linux могут испытывать большие задержки
- Невозможно использовать драйверы Linux в задачах реального времени, следовательно, разработчики приложений реального времени вынуждены переписывать драйверы устройств поверх RT-подсистемы
Результат конечно может и быстрый, но минусы какбэ намекают.
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|4.100, Forth (ok), 14:45, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это если нужен hard-realtime. Для soft-realtime хватит и обычного preempt_rt.
Я не знаю как на x86, на cortex-a нас задержки устраивают. С sched_fifo в нашем проекте я пока не видел провалов планировщика, когда задача получила управление позже, чем ожидается.
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|1.68, Аноним (68), 13:35, 06/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Линус - в своём репертуаре.
Начиная со своего знаменитого спора с Таненбаумом.
А ведь профессор оказался прав, как бы зомбикам(и) не внушалось обратное.
В мире надёжности лучше - микро/экзо ядра, аппаратно разделённые адресные пространства процессов, и механизм сообщений над блкориующими каналами. Всё другое - костыли над костылями для скорбных умищем и танцы с бубном.
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|2.73, Аноним (6), 13:47, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И над этим всем великолепием зависла IRS таймера, переключающая контексты? ;)
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|2.76, Аноним (79), 13:51, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Тот-то Столлман так Гурд и не дописал. А все потому что это ваше микроядро тупо сложно писать. А время программиста дороже машинного времени.
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|3.104, zzz (??), 14:49, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Линукс крутится - грубо, на 10 млн серверов. Это 20 млн процессоров, это $1000 каждый, это 20 млрд.долл. Время программистов дороже этой суммы? Rly?
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|3.110, Аноним (110), 15:05, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зато гугл взял и написал. И дрова будут. Одно дело какие-то nicheброды без денег и с GPL с хитрым простым как 3 копейки планом поиметь корпорации, а другое - корпорация с кучей денег, имеющая весь мир, делающая ОС в интересах своих таких же бизнес-партнёров.
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|4.132, Michael Shigorin (ok), 15:34, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Зато гугл взял и написал. И дрова будут.
Зуб даёте? :)
> Одно дело какие-то nicheброды без денег и с GPL с хитрым простым
> как 3 копейки планом поиметь корпорации, а другое - корпорация
> с кучей денег, имеющая весь мир, делающая ОС в интересах своих
> таких же бизнес-партнёров.
По-моему:
- план приписан (а по себе людей не судят);
- лучше быть нищeбродом, чем ницшебродом (вроде гугля).
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|1.75, Annoynymous (ok), 13:50, 06/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Добавление специфичных оптимизаций, которые позволят снизить задержки в играх Google Stadia, могут повысить отзывчивость в конкретном случае, но скорее всего приведут к снижению эффективности планировщика в целом. Например, планировщик Windows ведёт себя лучше в обсуждаемых тестах, так как он значительно проще планировщика Linux и оптимизирован в основном для задач, специфичных для рабочего стола.
Так может, так и надо делать? провести специфичную оптимизацию, вынести её в отдельный планировщик, а на серверах пусть крутится серверный.
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|2.99, ананим.orig (?), 14:35, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Google Stadia — это и есть сервера.
к тому же вам уже скомпилировали вантуз. покупайте и пользуйтесь.
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|1.142, Аноним (140), 16:26, 06/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В оригинальном посте автор звукового сервера JACK сказал несколько дельных вещей, за это ему, автору поста, ck и автору новости - спасибо
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