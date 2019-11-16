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Верховный суд согласился возобновить связанное с Java и Android разбирательство между Google и Oracle

16.11.2019 10:28

Верховный суд США удовлетворил ходатайство компании Google о переводе рассмотрения тянущегося с 2010 года судебного разбирательсва "Oracle против Google" в высшую инстанцию. В прошлом году Федеральный апелляционный суд США удовлетворил апелляцию компании Oracle и пересмотрел вынесенное в пользу Google решение 2016 года, связанное с использованием Java API в платформе Android. В ответ на прошение Google Верховный суд США согласился изучить материалы дела и вернуться к рассмотрению вопроса о принадлежности программных интерфейсов (API) к интеллектуальной собственности.

Напомним, что в 2012 году судья, имеющий опыт программирования, согласился с позицией Google и признал, что формирующее API дерево имён является частью структуры команд - набора символов, связанного с определённой функцией. Подобный набор команд трактуется законом об авторском праве как не подпадающий под действие копирайта, так как дублирование структуры команд является непременным условием обеспечения совместимости и переносимости. Поэтому идентичность строк с декларациями и заголовочными описаниями методов не имеет значения - для реализации аналогичной функциональности формирующие API имена функций должны совпадать, даже если сама функциональность реализована по-другому. Так как существует только один способ выражения идеи или функции, то каждый волен использовать идентичные декларации и никто не может монополизировать такие выражения.

Компания Oracle подала апелляцию и добилась в Федеральном апелляционном суде США отмены решения - апелляционный суд признал, что Java API является интеллектуальной собственностью Oracle. После этого компания Google сменила тактику и попыталась доказать, что реализация Java API в платформе Android носит характер добросовестного использования, и данная попытка увенчалась успехом. Позиция Google сводилась к тому, что создание переносимого программного обеспечения не требует получения лицензии на API, а повторение API для создания совместимых функциональных аналогов относится к "добросовестному использованию". По мнению Google, отнесение API к категории интеллектуальной собственности негативно скажется на индустрии, так как подрывает развитие инноваций, а создание совместимых функциональных аналогов программных платформ может стать объектом судебных исков.

Компания Oracle второй раз подала апелляцию и опять дело было пересмотрено в её пользу. Суд постановил, что принцип "добросовестного использования" не применим к Android, так как данная платформа развивается компанией Google с корыстными целями, реализуемыми не через прямую продажу программного продукта, а через контроль над сопутствующими сервисами и рекламой. При этом Google удерживает контроль над пользователями через проприетарный API для взаимодействия со своими сервисами, который запрещено использовать для создания функциональных аналогов, т.е. использование Java API не ограничивается некоммерческим применением.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Компания Oracle выиграла апелляцию в деле против Google, связанном с Java и Android
  3. OpenNews: Юристы Oracle считают, что победа Google нанесла серьёзный удар по лицензии GPL
  4. OpenNews: Google одержал победу над Oracle в разбирательстве, связанном с использованием Java API в Android
  5. OpenNews: Компания Oracle оценила ущерб от Google Android в 9.3 млрд долларов
  6. OpenNews: В деле Oracle против Google суд признал, что Java API не является интеллектуальной собственностью
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: google, oracle, law
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 10:38, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вообще, андроид уже давно пора послать нахер с его джавой и гуглом.

    Пакетная система не очень, ядро старое, джава медленная(по сравнению с C/C++), ещё и гугол со своими сервисами и сбором данных.

    Да, я в курсе, что под андроид написано уже очень много аппок и первые несколько лет юзерам на какой нибуть новой ОС(или дистре линуха) будет не хватать привычных программ, но и оставаться на дроиде только из-за количества выпущенных под него приложений - немного тупо. Прогресс должен двигатся вперёд, а не стогнировать на одном месте.

     
     
  • 2.4, JavaIsSimplerThanC (?), 10:43, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    язык java вроде намного проще C++ ?
     
     
  • 3.9, Сигизмунд (?), 11:16, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С каких пор проще стало означать лучше?
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 11:32, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше вообще или лучше в чем то конкретно?
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:59, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Вообще, андроид уже давно пора послать нахер с его джавой и гуглом

    Почему многие думают, что если спалить свой дом на его месте магически появится вилла?
    Обгорелые вилы там появятся, если только.
    >Пакетная система не очень

    Зато доступны альтернативы например FDROID, или установка из файла, в отчичии от.
    > ядро старое

    Андроид причем?
    >джава медленная по сравнению с C/C++

    Медленная джава >текущий и крошащийся C/C++(на мобилках). Пользователи Symbian помнят как любой приложение могло наглухо повесить систему.
    > новой ОС(или дистре линуха)

    Десятки раз пытались создать на базе/портировать Linux на мобильные телефоны.
    ВСЕ. ПОПЫТКИ. ПРОВАЛИЛИСЬ.
    Но надо попробовать еще разок.
    Did I Ever Tell You What The Definition of Insanity Is?

    >Прогресс должен двигатся вперёд, а не стогнировать на одном месте.

    Выкинуть все накопленное на помойку и начать все с нуля.
    Вы называете это прогрессом? Я называю это кретинизмом.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:06, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подождите, но ведь линукс на мобилках занимает на сегодня доминирующее положение. Или я чего-то н понимаю? Вы имели в виду GNU/Linux? Зачем он там? Или просто окружение без трансляторов? Я так думаю плазма могла бы и взлететь при желании, но она просто никому не нужна без софта.
     
  • 3.10, лох (?), 11:20, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gnome движется в мобильном направлении. Адаптивный дизайн уже реализован в некоторых приложениях на основе libhandy. Соответственно недостатка в программах не будет.

    Осталось дело за железом (мобильниками).

     
  • 2.8, Аноним (-), 11:14, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Пакетная система не очень
    > Да, я в курсе, что под андроид написано уже очень много аппок и первые несколько лет юзерам на какой нибуть новой ОС(или дистре линуха) будет не хватать привычных программ
    > или дистре линуха

    Смотрю, до многих никак не дойдет, что отсутствие софта в линуксе непосредственно связано с его "столь развитой" пакетной системой. Настолько развитой, что разработчики вовсе предпочитают с ней не связываться.

     
     
  • 3.11, Аноним (7), 11:21, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отсутствие софта

    Только ведь для проприетарного софта это не имеет значения. Он может спокойно таскать всё своё с собой. Не аргумент. Обычно отсутствие софта вызвано жёсткой привязкой к winapi и говнокодом.

     
  • 3.12, лох (?), 11:22, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один раз написать манифест для flatpak у тебя вызывает трудности?
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:31, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ю отсутствие софта в линуксе
    Это как?
     
  • 2.14, Zenitur (ok), 11:31, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, но из-за сбора инфы, а не медленной Java. Медленная-то она медленная, но "железо" уже 20 лет как "подтянулось" за ней. А что "пакетная система не очень", хм, а что лучше? *.jar, *.sis, *.exe?
     

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