Верховный суд согласился возобновить связанное с Java и Android разбирательство между Google и Oracle

>Вообще, андроид уже давно пора послать нахер с его джавой и гуглом Почему многие думают, что если спалить свой дом на его месте магически появится вилла?

Обгорелые вилы там появятся, если только.

>Пакетная система не очень Зато доступны альтернативы например FDROID, или установка из файла, в отчичии от.

> ядро старое Андроид причем?

>джава медленная по сравнению с C/C++ Медленная джава >текущий и крошащийся C/C++(на мобилках). Пользователи Symbian помнят как любой приложение могло наглухо повесить систему.

> новой ОС(или дистре линуха) Десятки раз пытались создать на базе/портировать Linux на мобильные телефоны.

ВСЕ. ПОПЫТКИ. ПРОВАЛИЛИСЬ.

Но надо попробовать еще разок.

Did I Ever Tell You What The Definition of Insanity Is? >Прогресс должен двигатся вперёд, а не стогнировать на одном месте. Выкинуть все накопленное на помойку и начать все с нуля.

Вы называете это прогрессом? Я называю это кретинизмом.