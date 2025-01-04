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Наиболее важные события 2024 года, связанные с открытыми проектами

04.01.2025 20:38

Итоговая подборка наиболее важных и заметных событий 2024 года, связанных с открытыми проектами и информационной безопасностью:

За год на OpenNET было опубликовано 1569 новостей, на которые было оставлено 158 тысяч комментариев. Осенью 2024 года проекту OpenNET исполнилось 28 лет.

  1. OpenNews: Наиболее важные события 2023 года, связанные с открытыми проектами
  2. OpenNews: Наиболее важные события 2022 года, связанные с открытыми проектами
  3. OpenNews: Наиболее важные события 2021 года
  4. OpenNews: Наиболее важные события 2020 года
  5. OpenNews: Наиболее важные события 2019 года
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62475-summary
Ключевые слова: summary, report
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 20:54, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Попкорна есть не переесть
     
     
  • 2.21, Даа уж... (?), 00:04, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да для тебя-то тут всего кусочек одной из новостей. "Новые языки и компиляторы: Borgo (сочетает лучшие черты Go и Rust)", а ты уже о попкорне мечтаешь.
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:58, 04/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –8 +/
     
  • 1.8, Аноним (8), 21:45, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > было оставлено 158 тысяч комментариев

    До причёсывания модераторами и ботами или после?

     
     
  • 2.15, Аноним (2), 22:36, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты думал. Админу же приходится весь этот бред модерировать. Почти 400 комментов отборного бреда каждый день. А если чего не отмодерировал ркн на швабру насадит.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 23:27, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У админа есть эльфы-помощники, он не один.
     
     
  • 4.22, Аноним (2), 01:29, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эльф Миша давно ушел в закат. А остальное только нейросеть модерирует.
     
     
  • 5.26, Аноним (26), 04:54, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кстати, стало реально лучше после того как он пропал с концами отсюда.
     

  • 1.12, Аноним (18), 22:24, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько каментов было скрыто/удалено? Какой камент набрал больше всего плюсов/минусов?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:09, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нажми внизу страницы "лог модерирования". Там просто охрокрасная зебра.
     
     
  • 3.17, Аноним (18), 23:16, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я про годовую статистику, а не только эту новость.
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 23:31, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экстраполируй, будь мужиком
     
     
  • 5.23, Аноним (2), 01:30, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мем про экстраполяцию и свадебные торты.
     

  • 1.13, Аноним (13), 22:31, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    А изгнание российских специалистов Торвальдсом не важное событие?
     
     
  • 2.14, Аноним (2), 22:33, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ты дальше первого пункта прочитать не смог?
     
  • 2.24, Уникум (?), 01:45, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     

  • 1.20, Аноним (-), 23:44, 04/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Ребрендинг Apache из-за индейцев.

    Тот неловкий момент когда индеец немного прокачался и навешал белому человеку его же инструментарием :)

     
     
  • 2.25, BrainFucker (ok), 02:00, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сдаётся мне что индейца скорей всего использовал кто-то белый.
     

  • 1.27, Аноним (27), 05:34, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну за это надо выпить. Определённо выпить.
     

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