Наиболее важные события 2024 года, связанные с открытыми проектами

2.15 , Аноним ( 2 ), 22:36, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А ты думал. Админу же приходится весь этот бред модерировать. Почти 400 комментов отборного бреда каждый день. А если чего не отмодерировал ркн на швабру насадит.

3.18 , Аноним ( 18 ), 23:27, 04/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – У админа есть эльфы-помощники, он не один.

4.22 , Аноним ( 2 ), 01:29, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Эльф Миша давно ушел в закат. А остальное только нейросеть модерирует.

5.26 , Аноним ( 26 ), 04:54, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Кстати, стало реально лучше после того как он пропал с концами отсюда.

