Проект ExectOS развивает открытую ОС, нацеленную на совместимость с приложениями Windows

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|1.1, K_AHTOH (ok), 15:33, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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И чем она от ReactOS отличатся будет?
У последней уже стаж Первый выпуск 20 июля 1998
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|2.24, Аноним (-), 16:31, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И чем она от ReactOS отличатся будет?
Тут скорее вопрос - если дрова свои, то чем это отличается от Linux + WinE? А, тем что с дровами хуже чем в линухе? Ну, ок...
> У последней уже стаж Первый выпуск 20 июля 1998
И чего этот стаж ОС дает сам по себе? Особенно если авторы 3 раза переписывают ядро и не знают какую версию виндов они косплеят? Так что с драйверами у них тоже получилось не сильно лучше.
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|3.30, koblin (ok), 16:39, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Тут скорее вопрос - если дрова свои..
"а также способность использования драйверов, поставляемых для Windows"
вы читать когда-нибудь научитесь?
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|2.43, Bob (??), 17:03, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И чем она от ReactOS отличатся будет?
Отличия от ReactOS сводятся к тому, что ExectOS развивает отдельную самодостаточную ОС со своей архитектурой XT, предоставляющую слой для совместимости с приложениями для Windows, в то время как ReactOS пытается повторить Windows.
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|1.4, nc (ok), 15:41, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мне вообще интересно почему в ядро линукс до сих пор не встроили поддержку виндовских драйверов. Типа аналога wine для ядра. Было бы весьма удобно, и поспособствовало бы переходу на линукс большего числа людей.
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|2.8, Аноним (8), 15:45, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Раньше были попытки, для wifi и прочего.
Сейчас это уже не актуально - для всего, кроме экзотики драйверы в ядре. А для экзотики прослойка не поможет, тестировать не на чем.
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|2.9, Аноним (9), 15:46, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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1) У линукса с драйверами все в порядке. За исключением дров для видюх, но поверь, там бы твоя затея никак не помогла.
2) "Большее количество людей" от линукса отпугивает не гипотетическое так называемое "отсутствие дров", а совсем другие вещи. Необходимость предварительного обучения например.
3) У линукса нет необходимости в "большем количестве людей". Сейчас живем в золотые времена, когда пользователей не настолько мало, чтобы производители совсем забили на линукс, и их не настолько много, чтобы вирусописатели активизировались и начали активнее атаковать линукс-десктоп.
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|3.12, noc101 (ok), 15:53, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>2) "Большее количество людей" от линукса отпугивает не гипотетическое так называемое "отсутствие дров", а совсем другие вещи. Необходимость предварительного обучения например.
У Линукса огромное количество проблем. Но все они не столь важны перед первой проблемой и основной.
Это софт. Люди пользуются не ОС, а Софтом. Сколько ты не обучишь людей, если ему нужен фотошоп, корел дру, 3д макс и тп, то он даже с желанием, останется на винде.
Хотя, я верю что в будущем и это будет исправлено. Но когда, хз
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|4.18, Аноним (2), 16:08, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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людям всё это не нужно, достаточно предоставить диван помягче и жратвы побольше
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|4.21, Аноним (21), 16:11, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> если ему нужен фотошоп, корел дру, 3д макс и тп, то он даже с желанием, останется на винде.
все вспоминают фотошоп, корел дру и просмотровщик данных с МРТ, а по факту людям нужен лишь браузер
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|4.23, Аноним (-), 16:23, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> фотошоп, корел дру, 3д макс
Такое ощущение, что тут никого кроме дизайнеров не обитает. Чуть речь о софте, сразу вспоминают про эти фотошопы. Кому они нужны? 1% населения?
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|2.15, Ivan_83 (ok), 15:56, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во фре точно было можно ndis виндовые дрова запускать через какой то враппер, но сам не пробовал.
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|2.25, Аноним (25), 16:32, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В стародавние времена Микрософт были очень влиятельными. Засуживали и за меньшее
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|1.6, Golangdev (?), 15:43, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> предпринял попытку создания с нуля
> новой операционной системы
> под лицензией GPLv3
> прослойки пока только в планах
> Отличия от ReactOS
... просто к-к-к-омбо. Проект просто обречён на успех (нет).
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|2.17, Аноним (17), 16:02, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что тебе не нравится в лицензии GPLv3 - проприетарщикам содрать сложнее? Самая труЪ лицуха назло всяким корпорастам
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|1.11, noc101 (ok), 15:50, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я нигде не увидел про выделение десятки миллиардов под проект. Они хотят за донаты винду сделать?)))
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|1.14, Аноним (14), 15:56, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>В качестве причины создания новой ОС называется желание избавить себя от рамок и ограничений, которые могли бы сдерживать при реализации принципиально новых идей построения операционных систем. Некоторые идеи, которые пытаются воплотить авторы ExectOS, значительно расходятся с архитектурой других проектов, и их легче реализовать без оглядки на существующий код. Разработчики ExectOS также хотели получить полную свободу в экспериментах и возможность на начальной стадии не заботиться о совместимости и соответствии каким-либо требованиям.
Синдром неприятия чужой разработки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Синдром_неприятия_чужой_разработки
Вообще мне нравится что на этой сайте пишут про никому не известные маргинальные ОС, которые пишут из-за этого синдрома.
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|2.20, Аноним (2), 16:10, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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эту статью в википедии ты сам писал? ни одного референса на "синдром"
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|3.28, Аноним (29), 16:34, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это мecтный дypaчoк, он свою "теорию" здесь чуть ли не в каждом теме приплетает.
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|1.16, КО (?), 15:57, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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предоставляющую слой для совместимости с приложениями для Windows, в то время как ReactOS пытается повторить Windows
Я несколько раз прочитал, но пока так и не увидел отличий
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|1.19, kusb reg (ok), 16:08, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Три волнистые линии в логотипе ExectOS создают ощущение плавности и движения. Их расположение образует форму, напоминающую заглавную букву «E», что напрямую соответствует начальной букве ExectOS. Текущие волны символизируют динамизм, прогресс и движение вперед. Плавные кривые предполагают удобство взаимодействия с пользователем, а градиентные цвета символизируют разнообразие и адаптируемость. Все это передает послание об инновациях, удобстве для пользователя и адаптируемости. Он предлагает пользователям изучить новую операционную систему, которая обещает бесперебойную работу на компьютере.
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|2.26, Аноним (29), 16:33, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> реактос хотя бы на реальном железе запускается
Как выкидывало в синий экран на стадии загрузки 15 лет назад, так и выкидывает до сих пор. С - стабильность.
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|3.41, kusb reg (ok), 17:01, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня работает, относительно недавно даже перестал ломаться через некоторое время. Ещё бы сделали драйвера (видео, аудио, сеть...), несколько лучше совместимость с программами (браузером!), чуть больше стабильности и можно аккуратно юзать...
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|1.31, Аноним (-), 16:45, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Компоненты ядра в ExectOS отделены от подсистемы, обеспечивающей работу драйверов устройств, что позволяет обновлять основное ядро без необходимости перекомпиляции драйверов для нового ядра.
Круто.
>Код проекта написан на языке С и распространяется под лицензией GPLv3.
Респект.
Но зачем наводить мосты с маздаем я не понимаю. Приложения написанные под Виндовс должны игнорироваться, ибо Виндовс - это Зло.
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|2.33, Аноним (33), 16:51, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну выкинь тогда wine из ненужного на десктопе. Правда после этого без софта останешься.
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|1.32, Аноним (32), 16:46, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> ReactOS пытается повторить Windows
Учитывая, что в ReactOS уже тащат то, чего в Windows нет и не было (поддержка Btrfs), полагаю, что цели "повторить" уже нет. Это уже не повторение, а что-то "по мотивам".
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|2.42, kusb reg (ok), 17:02, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Под Btrfs просто драйвер нормальный, вот и затащили. Ntfs сложнее. Это можно и в винду поставить.
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|1.35, Аноним (35), 16:52, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>при реализации принципиально новых идей построения операционных систем
о которых ничего не сказано...
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