Проект ExectOS развивает открытую ОС, нацеленную на совместимость с приложениями Windows

Проект ExectOS предпринял попытку создания с нуля новой операционной системы, оснащённой микроядром с архитектурой XT, созданной по мотивам ядра Windows NT. Компоненты ядра в ExectOS отделены от подсистемы, обеспечивающей работу драйверов устройств, что позволяет обновлять основное ядро без необходимости перекомпиляции драйверов для нового ядра. Код проекта написан на языке С и распространяется под лицензией GPLv3.

Операционная система развивается с оглядкой на возможность предоставления прослойки для выполнения существующих приложений, использующих API Win32, а также способность использования драйверов, поставляемых для Windows. В текущем виде подобные прослойки пока только в планах, а для работы используются собственные приложения и драйверы. Отличия от ReactOS сводятся к тому, что ExectOS развивает отдельную самодостаточную ОС со своей архитектурой XT, предоставляющую слой для совместимости с приложениями для Windows, в то время как ReactOS пытается повторить Windows.

Архитектура ядра XT обеспечивает вытесняющую многозадачность и включает два базовых слоя: микроядро и компоненты, работающие в пространстве пользователя. Компоненты уровня ядра выполняются в отдельной защищённой области памяти и имеют полный доступ к аппаратному обеспечению и системным ресурсам. При этом в отличие от ядра NT в XT отсутствует отдельный уровень HAL (Hardware Abstraction Layer), работающий как прослойка между оборудованием и остальной операционной системой.

Уровень пользователя включает подсистемы, обеспечивающие возможность запуска приложений, написанных для различных операционных систем. Например, подобные подсистемы могут реализовать прослойки для поддержки POSIX-совместимого окружения или для обеспечения запуска программ на базе API Win32. Проектом также развивается собственный загрузчик XT Boot Loader, поддерживающий UEFI, и сборочный инструментарий XTChain на базе LLVM/Clang/LLD.

В текущем виде система поддерживает только процессоры на базе архитектур i686 и x86_64, но сборочный инструментарий дополнительно поддерживает и архитектуру ARM64. Проект развивается с 2022 года, но разработка пока не вышла за рамки начальной стадии. Для тестирования текущего состояния периодически формируются тестовые сборки, которые можно запускать в QEMU или загружать на системах с EFI с USB-накопителя.

В качестве причины создания новой ОС называется желание избавить себя от рамок и ограничений, которые могли бы сдерживать при реализации принципиально новых идей построения операционных систем. Некоторые идеи, которые пытаются воплотить авторы ExectOS, значительно расходятся с архитектурой других проектов, и их легче реализовать без оглядки на существующий код. Разработчики ExectOS также хотели получить полную свободу в экспериментах и возможность на начальной стадии не заботиться о совместимости и соответствии каким-либо требованиям.



