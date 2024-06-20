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Проект ExectOS развивает открытую ОС, нацеленную на совместимость с приложениями Windows

20.06.2024 15:19

Проект ExectOS предпринял попытку создания с нуля новой операционной системы, оснащённой микроядром с архитектурой XT, созданной по мотивам ядра Windows NT. Компоненты ядра в ExectOS отделены от подсистемы, обеспечивающей работу драйверов устройств, что позволяет обновлять основное ядро без необходимости перекомпиляции драйверов для нового ядра. Код проекта написан на языке С и распространяется под лицензией GPLv3.

Операционная система развивается с оглядкой на возможность предоставления прослойки для выполнения существующих приложений, использующих API Win32, а также способность использования драйверов, поставляемых для Windows. В текущем виде подобные прослойки пока только в планах, а для работы используются собственные приложения и драйверы. Отличия от ReactOS сводятся к тому, что ExectOS развивает отдельную самодостаточную ОС со своей архитектурой XT, предоставляющую слой для совместимости с приложениями для Windows, в то время как ReactOS пытается повторить Windows.

Архитектура ядра XT обеспечивает вытесняющую многозадачность и включает два базовых слоя: микроядро и компоненты, работающие в пространстве пользователя. Компоненты уровня ядра выполняются в отдельной защищённой области памяти и имеют полный доступ к аппаратному обеспечению и системным ресурсам. При этом в отличие от ядра NT в XT отсутствует отдельный уровень HAL (Hardware Abstraction Layer), работающий как прослойка между оборудованием и остальной операционной системой.

Уровень пользователя включает подсистемы, обеспечивающие возможность запуска приложений, написанных для различных операционных систем. Например, подобные подсистемы могут реализовать прослойки для поддержки POSIX-совместимого окружения или для обеспечения запуска программ на базе API Win32. Проектом также развивается собственный загрузчик XT Boot Loader, поддерживающий UEFI, и сборочный инструментарий XTChain на базе LLVM/Clang/LLD.

В текущем виде система поддерживает только процессоры на базе архитектур i686 и x86_64, но сборочный инструментарий дополнительно поддерживает и архитектуру ARM64. Проект развивается с 2022 года, но разработка пока не вышла за рамки начальной стадии. Для тестирования текущего состояния периодически формируются тестовые сборки, которые можно запускать в QEMU или загружать на системах с EFI с USB-накопителя.

В качестве причины создания новой ОС называется желание избавить себя от рамок и ограничений, которые могли бы сдерживать при реализации принципиально новых идей построения операционных систем. Некоторые идеи, которые пытаются воплотить авторы ExectOS, значительно расходятся с архитектурой других проектов, и их легче реализовать без оглядки на существующий код. Разработчики ExectOS также хотели получить полную свободу в экспериментах и возможность на начальной стадии не заботиться о совместимости и соответствии каким-либо требованиям.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск операционной системы ToaruOS 2.2 и языка программирования Kuroko 1.4
  3. OpenNews: Проект Neptune OS развивает слой совместимости с Windows на базе микроядра seL4
  4. OpenNews: Выпуск операционной системы ReactOS 0.4.14
  5. OpenNews: Ядро Maestro, написанное на Rust и частично совместимое с Linux
  6. OpenNews: Проект Tilck развивает упрощённое Linux-совместимое ядро
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61412-exectos
Ключевые слова: exectos, nt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, K_AHTOH (ok), 15:33, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    И чем она от ReactOS отличатся будет?
    У последней уже стаж Первый выпуск 20 июля 1998
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 15:35, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    более стильно, модно, молодёжно
     
  • 2.24, Аноним (-), 16:31, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И чем она от ReactOS отличатся будет?

    Тут скорее вопрос - если дрова свои, то чем это отличается от Linux + WinE? А, тем что с дровами хуже чем в линухе? Ну, ок...

    > У последней уже стаж Первый выпуск     20 июля 1998

    И чего этот стаж ОС дает сам по себе? Особенно если авторы 3 раза переписывают ядро и не знают какую версию виндов они косплеят? Так что с драйверами у них тоже получилось не сильно лучше.

     
     
  • 3.30, koblin (ok), 16:39, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Тут скорее вопрос - если дрова свои..

    "а также способность использования драйверов, поставляемых для Windows"
    вы читать когда-нибудь научитесь?

     
  • 2.43, Bob (??), 17:03, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И чем она от ReactOS отличатся будет?

    Отличия от ReactOS сводятся к тому, что ExectOS развивает отдельную самодостаточную ОС со своей архитектурой XT, предоставляющую слой для совместимости с приложениями для Windows, в то время как ReactOS пытается повторить Windows.

     

  • 1.4, nc (ok), 15:41, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне вообще интересно почему в ядро линукс до сих пор не встроили поддержку виндовских драйверов. Типа аналога wine для ядра. Было бы весьма удобно, и  поспособствовало бы переходу на линукс большего числа людей.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:45, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раньше были попытки, для wifi и прочего.
    Сейчас это уже не актуально - для всего, кроме экзотики драйверы в ядре. А для экзотики прослойка не поможет, тестировать не на чем.
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:46, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    1) У линукса с драйверами все в порядке. За исключением дров для видюх, но поверь, там бы твоя затея никак не помогла.
    2) "Большее количество людей" от линукса отпугивает не гипотетическое так называемое "отсутствие дров", а совсем другие вещи. Необходимость предварительного обучения например.
    3) У линукса нет необходимости в "большем количестве людей". Сейчас живем в золотые времена, когда пользователей не настолько мало, чтобы производители совсем забили на линукс, и их не настолько много, чтобы вирусописатели активизировались и начали активнее атаковать линукс-десктоп.
     
     
  • 3.12, noc101 (ok), 15:53, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >2) "Большее количество людей" от линукса отпугивает не гипотетическое так называемое "отсутствие дров", а совсем другие вещи. Необходимость предварительного обучения например.

    У Линукса огромное количество проблем. Но все они не столь важны перед первой проблемой и основной.
    Это софт. Люди пользуются не ОС, а Софтом. Сколько ты не обучишь людей, если ему нужен фотошоп, корел дру, 3д макс и тп, то он даже с желанием, останется на винде.

    Хотя, я верю что в будущем и это будет исправлено. Но когда, хз

     
     
  • 4.18, Аноним (2), 16:08, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    людям всё это не нужно, достаточно предоставить диван помягче и жратвы побольше
     
  • 4.21, Аноним (21), 16:11, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > если ему нужен фотошоп, корел дру, 3д макс и тп, то он даже с желанием, останется на винде.

    все вспоминают фотошоп, корел дру и просмотровщик данных с МРТ, а по факту людям нужен лишь браузер

     
  • 4.23, Аноним (-), 16:23, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > фотошоп, корел дру, 3д макс

    Такое ощущение, что тут никого кроме дизайнеров не обитает. Чуть речь о софте, сразу вспоминают про эти фотошопы. Кому они нужны? 1% населения?

     
     
  • 5.29, Аноним (29), 16:35, 20/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.15, Ivan_83 (ok), 15:56, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во фре точно было можно ndis виндовые дрова запускать через какой то враппер, но сам не пробовал.
     
  • 2.25, Аноним (25), 16:32, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В стародавние времена Микрософт были очень влиятельными. Засуживали и за меньшее
     

  • 1.5, Аноним (5), 15:42, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >нацеленную на совместимость с приложениями Windows

    try original:
    https://www.microsoft.com/software-download/windows11

     
     
  • 2.10, Admino (ok), 15:48, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Любишь мягкие црушные зонды?
     

  • 1.6, Golangdev (?), 15:43, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > предпринял попытку создания с нуля
    > новой операционной системы
    > под лицензией GPLv3
    > прослойки пока только в планах
    > Отличия от ReactOS

    ... просто к-к-к-омбо. Проект просто обречён на успех (нет).

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 16:02, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что тебе не нравится в лицензии GPLv3 - проприетарщикам содрать сложнее? Самая труЪ лицуха назло всяким корпорастам
     

  • 1.7, anonymous (??), 15:44, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где-то мы это уже видели... ReactOS, BolgenOS, ExectOS - все одно и то же :(
     

  • 1.11, noc101 (ok), 15:50, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я нигде не увидел про выделение десятки миллиардов под проект. Они хотят за донаты винду сделать?)))
     
  • 1.14, Аноним (14), 15:56, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >В качестве причины создания новой ОС называется желание избавить себя от рамок и ограничений, которые могли бы сдерживать при реализации принципиально новых идей построения операционных систем. Некоторые идеи, которые пытаются воплотить авторы ExectOS, значительно расходятся с архитектурой других проектов, и их легче реализовать без оглядки на существующий код. Разработчики ExectOS также хотели получить полную свободу в экспериментах и возможность на начальной стадии не заботиться о совместимости и соответствии каким-либо требованиям.

    Синдром неприятия чужой разработки
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Синдром_неприятия_чужой_разработки
    Вообще мне нравится что на этой сайте пишут про никому не известные маргинальные ОС, которые пишут из-за этого синдрома.

     
     
  • 2.20, Аноним (2), 16:10, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    эту статью в википедии ты сам писал? ни одного референса на "синдром"
     
     
  • 3.27, Аноним (14), 16:34, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >ты сам писал?

    Да.

     
  • 3.28, Аноним (29), 16:34, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это мecтный дypaчoк, он свою "теорию" здесь чуть ли не в каждом теме приплетает.
     

  • 1.16, КО (?), 15:57, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    предоставляющую слой для совместимости с приложениями для Windows, в то время как ReactOS пытается повторить Windows

    Я несколько раз прочитал, но пока так и не увидел отличий

     
  • 1.19, kusb reg (ok), 16:08, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Три волнистые линии в логотипе ExectOS создают ощущение плавности и движения. Их расположение образует форму, напоминающую заглавную букву «E», что напрямую соответствует начальной букве ExectOS. Текущие волны символизируют динамизм, прогресс и движение вперед. Плавные кривые предполагают удобство взаимодействия с пользователем, а градиентные цвета символизируют разнообразие и адаптируемость. Все это передает послание об инновациях, удобстве для пользователя и адаптируемости. Он предлагает пользователям изучить новую операционную систему, которая обещает бесперебойную работу на компьютере.
     
  • 1.22, жявамэн (ok), 16:17, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    реактос хотя бы на реальном железе запускается
     
     
  • 2.26, Аноним (29), 16:33, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > реактос хотя бы на реальном железе запускается

    Как выкидывало в синий экран на стадии загрузки 15 лет назад, так и выкидывает до сих пор. С - стабильность.

     
     
  • 3.41, kusb reg (ok), 17:01, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня работает, относительно недавно даже перестал ломаться через некоторое время. Ещё бы сделали драйвера (видео, аудио, сеть...), несколько лучше совместимость с программами (браузером!), чуть больше стабильности и можно аккуратно юзать...
     
  • 2.39, Медведь (ok), 16:56, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серьёзно? Фантазёр вы, батенька...
     

  • 1.31, Аноним (-), 16:45, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Компоненты ядра в ExectOS отделены от подсистемы, обеспечивающей работу драйверов устройств, что позволяет обновлять основное ядро без необходимости перекомпиляции драйверов для нового ядра.

    Круто.

    >Код проекта написан на языке С и распространяется под лицензией GPLv3.

    Респект.

    Но зачем наводить мосты с маздаем я не понимаю. Приложения написанные под Виндовс должны игнорироваться, ибо Виндовс - это Зло.

     
     
  • 2.33, Аноним (33), 16:51, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну выкинь тогда wine из ненужного на десктопе. Правда после этого без софта останешься.
     

  • 1.32, Аноним (32), 16:46, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ReactOS пытается повторить Windows

    Учитывая, что в ReactOS уже тащат то, чего в Windows нет и не было (поддержка Btrfs), полагаю, что цели "повторить" уже нет. Это уже не повторение, а что-то "по мотивам".

     
     
  • 2.42, kusb reg (ok), 17:02, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под Btrfs просто драйвер нормальный, вот и затащили. Ntfs сложнее. Это можно и в винду поставить.
     

  • 1.35, Аноним (35), 16:52, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >при реализации принципиально новых идей построения операционных систем

    о которых ничего не сказано...

     
  • 1.36, Аноним (-), 16:52, 20/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.40, dannyD (?), 16:59, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>с архитектурой XT

    на секунду подумал, что это под 8088 и 640к

     

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