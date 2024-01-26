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Удалённая уязвимость в прослойке Shim, позволяющая обойти UEFI Secure Boot

26.01.2024 14:04

В прослойке Shim, применяемой в большинстве Linux-дистрибутивов для верифицированной загрузки в режиме UEFI Secure Boot, выявлена уязвимость (CVE-2023-40547), которая может привести к удалённому выполнению кода и обходу механизма верифицированной загрузки UEFI Secure Boot. Атакующий, контролирующий HTTP-сервер, к которому обращается Shim, может вернуть специально оформленный ответ, приводящий к контролируемой записи в область за границу буфера для организации выполнения кода на раннем этапе загрузки.

Уязвимость вызвана ошибкой в коде загрузки файлов по HTTP, которая проявляется при обработке некорректных ответов, возвращённых HTTP-сервером, к которому обращается shim. Режим HTTPBoot в Shim поддерживается с 2016 года и позволяет организовать загрузку по сети, используя протокол HTTP для извлечения файла c загрузчиком, вызываемым на следующем этапе. Shim при загрузке файлов через HTTP выделяет буфер для принимаемых данных, учитывая не фактический размер данных, а размер, указанный в HTTP-заголовке "Content-Lenght". Соответственно, вернув в заголовке Content-Lenght меньшее значение, можно добиться записи хвоста запроса в память за границей буфера.

Shim заверен цифровой подписью Microsoft и верифицирует GRUB2 собственным сертификатом, что позволяет разработчикам дистрибутивов не заверять каждое обновление ядра и GRUB в Microsoft. Уязвимость в Shim даёт возможность вклинится в цепочку доверия при активном режиме Secure Boot и получить полный контроль за дальнейшим процессом загрузки, например, для загрузки другой ОС, модификации компонентов операционной системы и обхода защиты Lockdown.

Уязвимость устранена в выпуске Shim 15.8, но для полного блокирования атаки через Shim требуется заверения новой версии в Microsoft и внедрение её в дистрибутивах. Статус устранения уязвимости в дистрибутивах можно оценить на данных страницах: Debian, Ubuntu, SUSE, RHEL, Fedora. Проблема состоит в том, что без отзыва подписи к старой версии исправление бессмысленно, так как атакующий может для компрометации UEFI Secure Boot использовать загрузочный носитель с уязвимым выпуском Shim. Но отзыв подписи приведёт к невозможности верифицированной загрузки дистрибутивов, продолжающих использовать старый выпуск Shim.

Для блокирования уязвимости без отзыва цифровой подписи дистрибутивы могут использовать механизм SBAT (UEFI Secure Boot Advanced Targeting), поддержка которого реализована для GRUB2, shim и fwupd в большинстве популярных дистрибутивов Linux. SBAT разработан совместно с Microsoft и подразумевает добавление в исполняемые файлы компонентов UEFI дополнительных метаданных, которые включают информацию о производителе, продукте, компоненте и версии. Указанные метаданные заверяются цифровой подписью и могут отдельно включаться в списки разрешённых или запрещённых компонентов для UEFI Secure Boot.

SBAT позволяет блокировать использование цифровой подписи для отдельных номеров версий компонентов без необходимости отзыва ключей для Secure Boot. Блокирование уязвимостей через SBAT не требует использования списка отозванных сертификатов UEFI (dbx), а производится на уровне замены внутреннего ключа для формирования подписей и обновления GRUB2, shim и других поставляемых дистрибутивами загрузочных артефактов.

Кроме рассмотренной уязвимости в Shim 15.8 также исправлено несколько менее опасных проблем, эксплуатируемых локально:

  • CVE-2023-40548 - целочисленное переполнение в функции verify_sbat_section, приводящее к переполнению буфера на 32-разрядных системах.
  • CVE-2023-40546 - чтение из области памяти вне буфера при выводе сообщений об ошибках через функцию LogError().
  • CVE-2023-40549 - чтение из области памяти вне буфера при обработке в функции verify_buffer_authenticode() специально оформленного файла в формате PE.
  • CVE-2023-40550 - чтение из области памяти вне буфера в функции verify_buffer_sbat().
  • CVE-2023-40551 - чтение из области памяти вне буфера при разборе файлов в формате MZ.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Intel развивает виртуальную прошивку TD-Shim, написанную на Rust
  3. OpenNews: Обзор отличий UEFI Secure Boot загрузчика Shim и решения от Linux Foundation
  4. OpenNews: Леннарт Поттеринг предложил новую архитектуру верифицированной загрузки Linux
  5. OpenNews: Уязвимость в NTFS-драйвере из состава GRUB2, позволяющая выполнить код и обойти UEFI Secure Boot
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60501-shim
Ключевые слова: shim, uefi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.2, Аноним (2), 14:13, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И опять, и снова, и снова опять... 🤦‍♂️
     
     
  • 2.68, Жижа (?), 18:04, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Самый безопасный компьютер - выключенный, не мучайте себя.
     

  • 1.3, Карлос Сношайтилис (ok), 14:18, 26/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.4, Аноним (4), 14:24, 26/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 3.11, Аноним (-), 14:37, 26/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 4.17, Аноним (4), 14:41, 26/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 5.18, Аноним (4), 14:44, 26/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 6.20, Аноним (4), 14:45, 26/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 6.26, Аноним (4), 14:54, 26/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 7.31, Карлос Сношайтилис (ok), 15:00, 26/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 3.32, Карлос Сношайтилис (ok), 15:03, 26/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 5.48, Карлос Сношайтилис (ok), 15:41, 26/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 6.54, Аноним (54), 16:20, 26/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 2.59, Аноним (59), 16:57, 26/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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  • 3.65, Аноним (-), 17:27, 26/01/2024 Скрыто ботом-модератором
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     ....ответы скрыты модератором (25)

  • 1.13, YetAnotherOnanym (ok), 14:39, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > HTTP-сервер, к которому обращается Shim

    Какая прелесть!

     
     
  • 2.66, Аноним (66), 17:39, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я тоже не понял: при чём здесь какой-то сервер (тем более http) при загрузке?
     

  • 1.15, Аноним (-), 14:40, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Итого 4 "чтения из области памяти вне буфера" и 1 целочисленное переполнение...

    Вспоминается картинка с девушкой на диване, только на ее месте будет пользователь)
    Спасибо СИ, за то что ты есть!
    И главное в комментах будет полно народу который скажет "ничего страшного, ну подумаешь уязвимость"

     
     
  • 2.55, Аноним (54), 16:22, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты что, уязвимостей не видел? или видел и боялся?
     
     
  • 3.67, Аноним (-), 17:50, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ты что, уязвимостей не видел? или видел и боялся?

    Я смотрел на них с высшей степенью отвращения как на доказательство ограниченности "венца эволюции".
    Как в прочем и на сам код.

     

  • 1.16, Аноним (16), 14:40, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для блокирования уязвимости без отзыва цифровой подписи дистрибутивы могут использовать механизм SBAT

    Но конечно же они этого не делают, ибо куда там 2.5 васянам, из федоры и каноникла до современных решений, в остальных дистрах и этих васянов нет

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:53, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут есть хоть один человек со включённым секюрбутом?
     
     
  • 3.37, Карлос Сношайтилис (ok), 15:09, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем его отключать? Он не мешает, так-то. И shim не нужен для загрузки.
     
     
  • 4.46, AlexYeCu_not_logged (?), 15:20, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >А зачем его отключать? Он не мешает, так-то.

    Вообще-то как раз мешает: вынуждает добавлять ключи для загружаемых дистров через интерфейс, созданный анхуманми для анхуманов.

     
     
  • 5.49, Карлос Сношайтилис (ok), 15:43, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если задача установки дистров возникает регулярно, то согласен, проще отключить.
     
     
  • 6.81, AlexYeCu (ok), 18:51, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Если задача установки дистров возникает регулярно, то согласен, проще отключить.

    Про live-usb слыхал?

     
     
  • 7.83, Карлос Сношайтилис (ok), 18:59, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то знакомое... Кажется это то, что используют каждый день, потому что очень удобно.
     
  • 3.71, аллоним (?), 18:13, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня вааще загрузчик залочен.
     

  • 1.24, Аноним (-), 14:53, 26/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.28, нах. (?), 14:58, 26/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.42, Аноним (42), 15:15, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    It is a common piece of code that is safe, well-understood and audited so that it can be trusted and signed using platform keys
     
     
  • 2.45, Аноним (-), 15:19, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там точно написано piece of code ?
    Потому что, судя по новости, там словом ошиблись...

    Зато теперь мы знаем что значит "safe, well-understood and audited" в понимании авторов shim'a)

     
     
  • 3.69, Жижа (?), 18:07, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что вам это знание даёт? Откажетесь от его использования?
     

  • 1.47, Аноним (47), 15:24, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И опять, оказывается, из-за невнимательности программирования на сишке.
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 16:09, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, что едой не торгуют?
     

  • 1.50, InuYasha (??), 15:53, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > возвращённых HTTP-сервером, к которому обращается shim

    Погодите... а зачем Шиму вообще HTTP-сервер!?!? Это разве не три байта чтобы ключом микрософта подписаться?

     
  • 1.52, Аноним (53), 16:08, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ">Shim заверен цифровой подписью Microsoft

    Точка"

    У вас есть что предложить? )

     
     
  • 2.56, Аноним (54), 16:23, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    форк с другим названием и запросить другую подпись
     
     
  • 3.72, Аноним (-), 18:19, 26/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

  • 1.57, Аноним (57), 16:31, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не понял, он каждый раз при загрузке куда-то ломится в сеть по дефолту? На сервера МС? Или это опциоальное поведение?
     
  • 1.58, Bottle (?), 16:31, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Если бы программисты строили дома, то первый залетевший дятел разрушил бы всю цивилизацию.
     
  • 1.73, penetrator (?), 18:21, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    EFI модули давно подписаны кричали они

    P.S. хуже незащищенной системы, только иллюзия защищенной

     
  • 1.80, Аноним (-), 18:50, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > в большинстве Linux-дистрибутивов для верифицированной загрузки в режиме UEFI Secure Boot

    Вот поэтому секурбут нужно отключать. Я ещё лет 10 назад тут писал, что вреда от него больше, чем пользы.

     
     
  • 2.84, Аноним (84), 18:59, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    польза от него только микрософту, чтобы кроме винды ничо не ставили.
     

  • 1.82, Аноним (84), 18:59, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    т.е. некий вражеский код уже грузится по http и, удивительным образом, этого недостаточно чтобы контухтер был не ваш, и он ещё и может обойти секуре бут.
    ну прям дыра :-)
     
  • 1.85, Аноньимъ (ok), 19:09, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Shim заверен цифровой подписью Microsoft и

    Что могло пойти не так?

    > Для блокирования уязвимости без отзыва цифровой подписи дистрибутивы могут использовать механизм SBAT
    > SBAT разработан совместно с Microsoft

    Ok.

     

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