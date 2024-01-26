Удалённая уязвимость в прослойке Shim, позволяющая обойти UEFI Secure Boot

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|2.68, Жижа (?), 18:04, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Самый безопасный компьютер - выключенный, не мучайте себя.
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|2.66, Аноним (66), 17:39, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я тоже не понял: при чём здесь какой-то сервер (тем более http) при загрузке?
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|1.15, Аноним (-), 14:40, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Итого 4 "чтения из области памяти вне буфера" и 1 целочисленное переполнение...
Вспоминается картинка с девушкой на диване, только на ее месте будет пользователь)
Спасибо СИ, за то что ты есть!
И главное в комментах будет полно народу который скажет "ничего страшного, ну подумаешь уязвимость"
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|3.67, Аноним (-), 17:50, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ты что, уязвимостей не видел? или видел и боялся?
Я смотрел на них с высшей степенью отвращения как на доказательство ограниченности "венца эволюции".
Как в прочем и на сам код.
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|1.16, Аноним (16), 14:40, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Для блокирования уязвимости без отзыва цифровой подписи дистрибутивы могут использовать механизм SBAT
Но конечно же они этого не делают, ибо куда там 2.5 васянам, из федоры и каноникла до современных решений, в остальных дистрах и этих васянов нет
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|4.46, AlexYeCu_not_logged (?), 15:20, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>А зачем его отключать? Он не мешает, так-то.
Вообще-то как раз мешает: вынуждает добавлять ключи для загружаемых дистров через интерфейс, созданный анхуманми для анхуманов.
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|6.81, AlexYeCu (ok), 18:51, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Если задача установки дистров возникает регулярно, то согласен, проще отключить.
Про live-usb слыхал?
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|1.42, Аноним (42), 15:15, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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It is a common piece of code that is safe, well-understood and audited so that it can be trusted and signed using platform keys
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|2.45, Аноним (-), 15:19, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там точно написано piece of code ?
Потому что, судя по новости, там словом ошиблись...
Зато теперь мы знаем что значит "safe, well-understood and audited" в понимании авторов shim'a)
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|3.69, Жижа (?), 18:07, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что вам это знание даёт? Откажетесь от его использования?
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|1.47, Аноним (47), 15:24, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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И опять, оказывается, из-за невнимательности программирования на сишке.
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|1.50, InuYasha (??), 15:53, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> возвращённых HTTP-сервером, к которому обращается shim
Погодите... а зачем Шиму вообще HTTP-сервер!?!? Это разве не три байта чтобы ключом микрософта подписаться?
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|1.52, Аноним (53), 16:08, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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">Shim заверен цифровой подписью Microsoft
Точка"
У вас есть что предложить? )
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|1.57, Аноним (57), 16:31, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я не понял, он каждый раз при загрузке куда-то ломится в сеть по дефолту? На сервера МС? Или это опциоальное поведение?
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|1.58, Bottle (?), 16:31, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Если бы программисты строили дома, то первый залетевший дятел разрушил бы всю цивилизацию.
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|1.73, penetrator (?), 18:21, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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EFI модули давно подписаны кричали они
P.S. хуже незащищенной системы, только иллюзия защищенной
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|1.80, Аноним (-), 18:50, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> в большинстве Linux-дистрибутивов для верифицированной загрузки в режиме UEFI Secure Boot
Вот поэтому секурбут нужно отключать. Я ещё лет 10 назад тут писал, что вреда от него больше, чем пользы.
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|2.84, Аноним (84), 18:59, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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польза от него только микрософту, чтобы кроме винды ничо не ставили.
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|1.82, Аноним (84), 18:59, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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т.е. некий вражеский код уже грузится по http и, удивительным образом, этого недостаточно чтобы контухтер был не ваш, и он ещё и может обойти секуре бут.
ну прям дыра :-)
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|1.85, Аноньимъ (ok), 19:09, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Shim заверен цифровой подписью Microsoft и
Что могло пойти не так?
> Для блокирования уязвимости без отзыва цифровой подписи дистрибутивы могут использовать механизм SBAT
> SBAT разработан совместно с Microsoft
Ok.
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