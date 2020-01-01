Наиболее важные события 2019 года

Основные изменения в ядре: механизм шифрования файловых систем Adiantum, файловая система BinderFS, обработчики блокировок seccomp в пространстве пользователя, режим работы ext4 без учёта регистра символов, интерфейс асинхронного ввода/вывода io_uring, возможность использования NVDIMM в качестве ОЗУ, поддержка масштабируемого мониторинга очень больших ФС через fanotify, возможность настройки уровней сжатия Zstd в Btrfs, новый обработчик cpuidle TEO, реализация системных вызовов для решения проблемы 2038 года, возможность загрузки с устройств device-mapper без initramfs, LSM-модуль SafeSetID, поддержка комбинированных live-патчей,

драйверы для GPU Mali 4xx/ 6xx/7xx, device-mapper модуль dm-dust, поддержка Sound Open Firmware для DSP, оптимизация производительности BFQ, подсистема PSI (Pressure Stall Information), поддержка технологии управления энергопотреблением Intel Speed Select, системный вызов pidfd_open, возможность использования IPv4-адресов из подсети 0.0.0.0/8, возможность аппаратного ускорения nftables, поддержка HDR в подсистеме DRM, интеграция гипервизора ACRN,

экспериментальный драйвер exFAT, режим "lockdown" для ограничения доступа пользователя root к ядру, механизм fs-verity для контроля целостности файлов, возможность использования CIFS для корневого раздела, контроллер ввода/вывода iocost, ФС EROFS, модуль dm-clone для репликации внешних устройств, ФС virtiofs для экспорта каталогов в гостевые системы, поддержка GPU AMD Navi 12/14, AMD Arcturus, AMD Renoir, Intel Tiger Lake и Zhaoxi.





