Закрытие проекта Russian Fedora

В официальном телеграм-канале российского сообщества Fedora было объявлено о прекращении выхода локализованных сборок дистрибутива, ранее выпускавшихся под названием Russian Fedora (RFR). Сообщается, что проект Russian Fedora выполнил свою задачу: все его наработки приняты в официальные репозитории Fedora и в репозиторий RPM Fusion. Мейнтейнеры Russian Fedora теперь являются мейнтейнерами Fedora и RPM Fusion, поддержка пользователей и пакетов будет продолжена в рамках основного проекта Fedora.

Существующим пользователям Russian Fedora 29 (Russian Fedora 30 не был сформирован) необходимо преобразовать установку в обычный Fedora и отключить специфичные для Russian Fedora репозитории:

sudo dnf swap rfremix-release fedora-release --allowerasing sudo dnf swap rfremix-logos fedora-logos --allowerasing sudo dnf remove "russianfedora*" sudo dnf distro-sync --allowerasing

После преобразования необходимо обновить дистрибутив до актуальной версии: