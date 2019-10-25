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Закрытие проекта Russian Fedora

25.10.2019 17:57

В официальном телеграм-канале российского сообщества Fedora было объявлено о прекращении выхода локализованных сборок дистрибутива, ранее выпускавшихся под названием Russian Fedora (RFR). Сообщается, что проект Russian Fedora выполнил свою задачу: все его наработки приняты в официальные репозитории Fedora и в репозиторий RPM Fusion. Мейнтейнеры Russian Fedora теперь являются мейнтейнерами Fedora и RPM Fusion, поддержка пользователей и пакетов будет продолжена в рамках основного проекта Fedora.

Существующим пользователям Russian Fedora 29 (Russian Fedora 30 не был сформирован) необходимо преобразовать установку в обычный Fedora и отключить специфичные для Russian Fedora репозитории: 


   sudo dnf swap rfremix-release fedora-release --allowerasing
   sudo dnf swap rfremix-logos fedora-logos --allowerasing
   sudo dnf remove "russianfedora*"
   sudo dnf distro-sync --allowerasing

После преобразования необходимо обновить дистрибутив до актуальной версии: 


   sudo dnf upgrade --refresh
   sudo dnf install dnf-plugin-system-upgrade
   sudo dnf system-upgrade download --releasever=$(($(rpm -E %fedora) + 1)) --setopt=module_platform_id=platform:f$(($(rpm -E %fedora) + 1))
   sudo dnf system-upgrade reboot


  1. Главная ссылка к новости (https://t.me/rfrnews/1328...)
  2. OpenNews: Дистрибутив Fedora 31 перешёл на стадию бета-тестирования
  3. OpenNews: Релиз EPEL 8 с пакетами из Fedora для RHEL 8
  4. OpenNews: Представлен первый предварительный выпуск Fedora CoreOS
  5. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 30
  6. OpenNews: Выход адаптированной для России Fedora 10 - Russian Fedora
Автор новости: aim
Тип: К сведению
Ключевые слова: fedora
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  • 1.1, Аноним (1), 20:34, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    F
     
     
  • 2.29, Бананим (ok), 22:32, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    F is for Fedora?
     

  • 1.2, Онаним тот самый (?), 20:34, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну раз выполнил, то F.
     
     
  • 2.17, Нонон (?), 21:46, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такое F ?
     
     
  • 3.20, ig0r (??), 21:51, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://knowyourmeme.com/memes/press-f-to-pay-respects
     
  • 3.22, Урри (?), 21:53, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Детский мем такой, "Press 'F' to pay Respects".

    https://thequestion.ru/questions/347358/chto-znachit-mem-press-f-to-pay-respec

     

  • 1.4, Аноним (4), 20:48, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец здраво решение. А то надоело под каждый новый пакет новый дистр клепать.
     
     
  • 2.23, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:55, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кому надоело? Тут на опеннете раскручиватся дистры для разметки диска, «анонимного» выхода в сеть и для монтажа видео. Весь этот хлам никуда не денется.
     
  • 2.28, brzm (ok), 22:31, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кажется, вы немного неправы. Редкое событие - проект полностью выполнил свои цели. Всё возвращено в апстрим, процессы налажены, все счастливы. Откуда столько негатива, не нравится - не пользуйтесь.
    Например, человек/код сидит, пишет код/собирает пакеты/статьи и имеет смелость выкладывать свои наработки. Что в этом плохого? По вашей логике нужно всё взять и запретить, я верно понимаю? А как тогда учиться, улучшать, создавать социальные связи? Не кажется ли вам ваше мнение слишком резким?
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:49, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Кстати, Fedora 31 оффициально выйдет 29 октября. Уже сейчас можно скачать финальный iso https://dl.fedoraproject.org/pub/alt/stage/31_RC-1.9/ (именно он будет финальным).
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 21:49, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По доброй традиции жду два месяца после релиза, потом можно пользоваться.
     

  • 1.9, Аноним (9), 21:03, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличная новость, давно надо было так сделать.
     
  • 1.10, Аноним (10), 21:09, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > официальном телеграм-канале

    И на кого рассчитан "официальный канал" такого типа?)) Тут только что добавить: и фиг с ними!

     
  • 1.11, Аноним (11), 21:21, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Microsoft купил github, ibm redhat и сабж. Похоже линуксокопец на подходе!
     
     
  • 2.12, Аноним (10), 21:27, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А github какое отношение к линуксу имеет? Судьба красношляпых - ну то есть systemd и прочей такой же гадости - как-то не особо беспокоит.
     

  • 1.13, Иван (??), 21:31, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    наконец-то люди начнут учить английский
     
  • 1.15, n1rdeks (ok), 21:42, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Наконец оно закрылось.
    >В официальном телеграм-канале российского сообщества

    Который запрещён на территории РФ, как и Fedora, собственно.

     
     
  • 2.21, Гость (??), 21:52, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Попытки блокировать Telegram, которые осуществляются в России и сейчас, не означают запрет на пользование этим мессенджером, одно другому не противоречит" - замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
     
     
  • 3.26, йож (?), 22:17, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сухой закон. слегка подмоченный.
     
     
  • 4.27, йож (?), 22:17, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мочили-мочили...
     

  • 1.24, Аноним (24), 22:04, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где теперь брать taglib и unzip с патчами для кодировок?
     
  • 1.25, Аноним (25), 22:14, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фанбои Поттеринга свернули свою деятельность?
     

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