Закрытие проекта Russian Fedora

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|1.4, Аноним (4), 20:48, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Наконец здраво решение. А то надоело под каждый новый пакет новый дистр клепать.
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|2.23, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:55, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кому надоело? Тут на опеннете раскручиватся дистры для разметки диска, «анонимного» выхода в сеть и для монтажа видео. Весь этот хлам никуда не денется.
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|2.28, brzm (ok), 22:31, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кажется, вы немного неправы. Редкое событие - проект полностью выполнил свои цели. Всё возвращено в апстрим, процессы налажены, все счастливы. Откуда столько негатива, не нравится - не пользуйтесь.
Например, человек/код сидит, пишет код/собирает пакеты/статьи и имеет смелость выкладывать свои наработки. Что в этом плохого? По вашей логике нужно всё взять и запретить, я верно понимаю? А как тогда учиться, улучшать, создавать социальные связи? Не кажется ли вам ваше мнение слишком резким?
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|2.19, Аноним (19), 21:49, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По доброй традиции жду два месяца после релиза, потом можно пользоваться.
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|1.10, Аноним (10), 21:09, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> официальном телеграм-канале
И на кого рассчитан "официальный канал" такого типа?)) Тут только что добавить: и фиг с ними!
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|1.11, Аноним (11), 21:21, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Microsoft купил github, ibm redhat и сабж. Похоже линуксокопец на подходе!
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|2.12, Аноним (10), 21:27, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А github какое отношение к линуксу имеет? Судьба красношляпых - ну то есть systemd и прочей такой же гадости - как-то не особо беспокоит.
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|1.15, n1rdeks (ok), 21:42, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Наконец оно закрылось.
>В официальном телеграм-канале российского сообщества
Который запрещён на территории РФ, как и Fedora, собственно.
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|2.21, Гость (??), 21:52, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Попытки блокировать Telegram, которые осуществляются в России и сейчас, не означают запрет на пользование этим мессенджером, одно другому не противоречит" - замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
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