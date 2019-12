15 уязвимостей в USB-драйверах, поставляемых в ядре Linux

2.11 , Zenitur ( ok ), 09:59, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Зато работает даже на микроконт... ой, то есть одноплатных компьютерах, на роутерах, и на десктопах Pentium-133 и 32 Мб ОЗУ. А ваш Rust так умеет?

3.12 , Аноним ( 10 ), 10:01, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ты про жирные бинарники что ли? это фиксится

3.20 , burjui ( ok ), 10:57, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Умеет. На тех же Cortex-M3, например, заводится без проблем (я на STM32F1 и STM32F4 проверял). На старом пеньке - тем более. Вообще-то, Rust по производительности - на уровне C. На нём можно даже писать в сишном стиле, если сильно нужно (unsafe): с сырыми указателями и соответствующими рисками. Но даже в этом случае язык удобнее и безопаснее.

3.34 , Аноним ( 34 ), 13:24, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://www.reddit.com/r/rust/comments/e5npa3/a_rusty_fm_radio_si4703_fm_radio

3.35 , Нонон ( ? ), 14:06, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вообще то Раст умеет. У него бинарники такие же не требовательные как и у си.

Но я не из тех кто пропагандирует переписать все и вся на Раст)