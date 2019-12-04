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15 уязвимостей в USB-драйверах, поставляемых в ядре Linux

04.12.2019 08:53

Андрей Коновалов из компании Google опубликовал отчёт о выявлении очередных 15 уязвимостей (CVE-2019-19523 - CVE-2019-19537) в USB-драйверах, предлагаемых в ядре Linux. Это третья порция проблем, найденных при проведении fuzzing-тестирования USB-стека в пакете syzkaller - ранее данный исследователь уже сообщал о наличии 29 уязвимостей.

На этот раз в списке включены только уязвимости, вызванные обращением к уже освобождённым областям памяти (use-after-free) или приводящие к утечке данных из памяти ядра. Проблемы, которые могут использоваться для отказа в обслуживании в отчёт не включены. Уязвимости потенциально могут быть эксплуатируемы при подключении к компьютеру специально подготовленных USB-устройств. Исправления для всех упомянутых в отчёте проблем уже включены в состав ядра, но некоторые не вошедшие в отчёт ошибки пока остаются неисправленными.

Наиболее опасные уязвимости класса "use-after-free", которые могут привести к выполнению кода атакующего, устранены в драйверах adutux, ff-memless, ieee802154, pn533, hiddev, iowarrior, mcba_usb и yurex. Под CVE-2019-19532 дополнительно сведены 14 уязвимостей в HID-драйверах, вызванные ошибками, допускающими запись за пределы границы буфера (out-of-bounds write). В драйверах ttusb_dec, pcan_usb_fd и pcan_usb_pro найдены проблемы, приводящие к утечке данных из памяти ядра. В коде USB-стека для работы с символьными устройствами выявлена проблема (CVE-2019-19537), вызванная состоянием гонки (race condition).

Также можно отметить выявление четырёх уязвимостей (CVE-2019-14895, CVE-2019-14896, CVE-2019-14897, CVE-2019-14901) в драйвере для беспроводных чипов Marvell, которые могут привести к переполнению буфера. Атака может быть совершена удалённо через отправку определённым образом оформленных кадров при соединении с беспроводной точкой доступа злоумышленника. В качестве наиболее вероятной угрозы отмечается удалённый отказ в обслуживании (крах ядра), но не исключается и возможность выполнения кода в системе.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Intel подготовил начальную реализацию драйвера USB 4.0 для ядра Linux
  3. OpenNews: В USB-драйверах из состава ядра Linux выявлено 15 уязвимостей
  4. OpenNews: Атака на заблокированный ПК через USB
  5. OpenNews: В USB-стеке ядра Linux выявлено 14 уязвимостей
  6. OpenNews: Представлена техника атаки, позволяющая шпионить за соседними USB-устройствами
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: usb, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Zenitur (ok), 09:07, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дело PVS Studio живёт и здравствует? Или Андрею - всеобщие почёт и уважение, ведь он же в Google работает, а не в каком-то там PVS?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:07, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    pvs - это статический анализ.
     
     
  • 3.25, Andrew (??), 11:21, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И то и то можно использовать для поиска уязвимостей. Статический анализатор кода PVS-Studio как защита от уязвимостей нулевого дня - https://www.viva64.com/ru/b/0689/
     
  • 3.36, анонимайзер (ok), 14:55, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ты беса вызвал?
     
  • 2.18, Sluggard (ok), 10:42, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А Андрей тоже проводил статический анализ кода проприетарной неизвестно сколько стоящей балалайкой, с последующим размещением рекламы везде, где только можно? Да вроде нет...
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:20, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Типичные такие C-проблемы
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:20, 04/12/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:24, 04/12/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.5, Аноним (4), 09:25, 04/12/2019 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.6, qetui (?), 09:27, 04/12/2019 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.8, Аноним (8), 09:37, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Типичные новости сишников.
     
     
  • 2.19, i (??), 10:54, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    откуда вы повыползали такие не типичные, или нетрадиционные точнее..
     
     
  • 3.30, Anonn (?), 11:48, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что не так? Все верно и регулярно.
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:39, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Уязвимости потенциально могут быть эксплуатируемы при подключении к компьютеру специально подготовленных USB-устройств.

    https://wiki.gentoo.org/wiki/Allow_only_known_usb_devices

     
     
  • 2.13, хотел спросить (?), 10:05, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не для этого разве пилится USB Guard?
     
     
  • 3.15, Аноним (14), 10:07, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    usbauth должен быть лучше, но для него гуя нет.
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 12:10, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вариантов защиты от чужих USB устройств есть очень много, например еще этот: https://wiki.gentoo.org/wiki/Silk_Guardian

    Варианты описанные в: https://wiki.gentoo.org/wiki/Allow_only_known_usb_devices самые лучшие.

    Для серверов хватает опций ядра:
    CONFIG_GRKERNSEC_DENYUSB
    CONFIG_GRKERNSEC_DENYUSB_FORCE

    Для рабочих станций используется штатный механизм eudev (udev) который блокирует чужие USB устройства на уровне ядра в sysfs. Никаких левых прог устанавливать не надо.

     
  • 4.32, Аноним (32), 12:10, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тонко. Зачот.
     
  • 3.33, Аноним (31), 12:23, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У https://usbguard.github.io тот же принцип блокировки авторизации чужих USB, что используется eudev/udev:
    https://www.kernel.org/doc/Documentation/usb/authorization.txt

    Только в этой доке: https://wiki.gentoo.org/wiki/Allow_only_known_usb_devices используется стандартный язык правил eudev/udev и не надо чего-то дополнительного устанавливать.

     

  • 1.10, Аноним (10), 09:57, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    зато не на хипстерском языке! как деды завещали!
     
     
  • 2.11, Zenitur (ok), 09:59, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато работает даже на микроконт... ой, то есть одноплатных компьютерах, на роутерах, и на десктопах Pentium-133 и 32 Мб ОЗУ. А ваш Rust так умеет?
     
     
  • 3.12, Аноним (10), 10:01, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты про жирные бинарники что ли? это фиксится
     
  • 3.20, burjui (ok), 10:57, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умеет. На тех же Cortex-M3, например, заводится без проблем (я на STM32F1 и STM32F4 проверял). На старом пеньке - тем более. Вообще-то, Rust по производительности - на уровне C. На нём можно даже писать в сишном стиле, если сильно нужно (unsafe): с сырыми указателями и соответствующими рисками. Но даже в этом случае язык удобнее и безопаснее.
     
  • 3.34, Аноним (34), 13:24, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.reddit.com/r/rust/comments/e5npa3/a_rusty_fm_radio_si4703_fm_radio
     
  • 3.35, Нонон (?), 14:06, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вообще то Раст умеет. У него бинарники такие же не требовательные как и у си.
    Но я не из тех кто пропагандирует переписать все и вся на Раст)
     

  • 1.16, Аноним (16), 10:08, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Предлагаю отныне CVE расшифровывать как C Vulnerabilities and Exposures.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:07, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попытка пошутить зачтена!
     

  • 1.17, Аноним (17), 10:08, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >о выявлении очередных 15 уязвимостей

    Это не новость ибо жаст фофан же.

     
     
  • 2.24, burjui (ok), 11:17, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хюмор модьюл активэйтед, джоук детектед, коммент скор инкрементэд.
     

  • 1.21, eganru (?), 10:58, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Недавно проводил анализ Си кода PSV-studio. Ругается на встроенные функции.
     
     
  • 2.28, Andrey_Karpov (ok), 11:35, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эээ... Прошу пояснить, что Вы имеете в виду?
     

  • 1.22, NaN (?), 11:03, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >вызванные обращением к уже освобождённым областям памяти

    Я вот не пойму, поле освобождения памяти указатель принципиально не обнуляют что-ли?

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 11:25, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Указатель на память, например, может быть скопирован, а при освобождении это не учтено.
     
     
  • 3.29, NaN (?), 11:40, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, ясно, спасибо.
     
  • 2.27, burjui (ok), 11:25, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего, доступ там через копии указателей: допустим, есть коллбек с указателем на данные, память освободили, коллбек сработал и что-нибудь записал по уже висячему указателю.
     

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