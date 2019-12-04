15 уязвимостей в USB-драйверах, поставляемых в ядре Linux

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|1.1, Zenitur (ok), 09:07, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Дело PVS Studio живёт и здравствует? Или Андрею - всеобщие почёт и уважение, ведь он же в Google работает, а не в каком-то там PVS?
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|2.18, Sluggard (ok), 10:42, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А Андрей тоже проводил статический анализ кода проприетарной неизвестно сколько стоящей балалайкой, с последующим размещением рекламы везде, где только можно? Да вроде нет...
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|2.19, i (??), 10:54, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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откуда вы повыползали такие не типичные, или нетрадиционные точнее..
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|2.11, Zenitur (ok), 09:59, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зато работает даже на микроконт... ой, то есть одноплатных компьютерах, на роутерах, и на десктопах Pentium-133 и 32 Мб ОЗУ. А ваш Rust так умеет?
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|3.20, burjui (ok), 10:57, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Умеет. На тех же Cortex-M3, например, заводится без проблем (я на STM32F1 и STM32F4 проверял). На старом пеньке - тем более. Вообще-то, Rust по производительности - на уровне C. На нём можно даже писать в сишном стиле, если сильно нужно (unsafe): с сырыми указателями и соответствующими рисками. Но даже в этом случае язык удобнее и безопаснее.
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|3.35, Нонон (?), 14:06, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вообще то Раст умеет. У него бинарники такие же не требовательные как и у си.
Но я не из тех кто пропагандирует переписать все и вся на Раст)
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|1.16, Аноним (16), 10:08, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Предлагаю отныне CVE расшифровывать как C Vulnerabilities and Exposures.
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|1.17, Аноним (17), 10:08, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>о выявлении очередных 15 уязвимостей
Это не новость ибо жаст фофан же.
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|2.24, burjui (ok), 11:17, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хюмор модьюл активэйтед, джоук детектед, коммент скор инкрементэд.
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|1.21, eganru (?), 10:58, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Недавно проводил анализ Си кода PSV-studio. Ругается на встроенные функции.
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|1.22, NaN (?), 11:03, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>вызванные обращением к уже освобождённым областям памяти
Я вот не пойму, поле освобождения памяти указатель принципиально не обнуляют что-ли?
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|2.26, Аноним (26), 11:25, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Указатель на память, например, может быть скопирован, а при освобождении это не учтено.
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|2.27, burjui (ok), 11:25, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее всего, доступ там через копии указателей: допустим, есть коллбек с указателем на данные, память освободили, коллбек сработал и что-нибудь записал по уже висячему указателю.
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