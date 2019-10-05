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Intel подготовил начальную реализацию драйвера USB 4.0 для ядра Linux

05.10.2019 22:45

Компания Intel представила в списке рассылки разработчиков ядра Linux начальную реализацию кода для поддержки в ядре спецификации USB 4.0. Новая версия интерфейса USB основана на протоколе Thunderbolt 3 и обеспечивает пропускную способность до 40 Гбит/с, сохраняя обратную совместимость с USB 2.0 и USB 3.2.

По аналогии с Thunderbolt интерфейс USB 4.0 позволяет туннелировать различные протоколы поверх одного кабеля с разъёмом Type-C, включая PCIe, Display Port и USB 3.x, а также программные реализации протоколов, например, для организации сетевых линков между хостами. За создание различных типов туннелей для подключения нескольких устройств через один разъём отвечает менеджер соединений (Connection Manager), который может быть реализован как программно, так и на уровне прошивки.

Патчи основаны на уже входящем в ядро Linux драйвере Thunderbolt, добавляют поддержку устройств Thunderbolt 3 в программную реализацию менеджера соединений и адаптирует его для работы с хостами и устройствами, совместимыми с USB4. Предложенный код пока имеется статус предварительной реализации для обсуждения и ещё не охватывает все возможности USB 4.0, например, не поддерживает механизмы управления питанием. При этом код уже поддерживает создание туннелей для PCIe, Display и USB 3.x, а также организацию сетевых каналов между напрямую подключёнными хостами в режиме P2P.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2019/10/...)
  2. OpenNews: В USB-стеке ядра Linux выявлено 14 уязвимостей
  3. OpenNews: Представлена техника атаки, позволяющая шпионить за соседними USB-устройствами
  4. OpenNews: Атака на заблокированный ПК через USB
  5. OpenNews: Linux будет первой ОС с поддержкой USB 3
  6. OpenNews: Инициатива по предоставлению идентификаторов USB-устройств для открытого оборудования
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: usb
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Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:00, 05/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –17 +/
    еще один гвоздь в крышку гроба разъема type-c. А так хорошо начиналось
     
     
  • 2.14, Annoynymous (ok), 00:10, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    У тебя всё в порядке? USB4.0 предполагает только разъём USB Type-C.
     
  • 2.21, анон (?), 01:30, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у тебя уже пюрешечка
     
  • 2.28, Нонон (?), 02:02, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я почитал про компьюерный тайп с, говорят что у него разъем не такой уж и долговечный.. типа больше шансов роаздолбаться.. ну и топят за то что один из самых удачных разъемов у Айфона..

    Ну и в принципе я с этим согласен.. пусть заново разъем для флешек придумывают пока тайп си ещё не пропихнут в массы насильно

     
     
  • 3.30, Онаним (?), 02:20, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  ну и топят за то что один из самых удачных разъемов у Айфона..

    У айфона (Lightning) действительно самый удачный разъем ever, этого не отнять, но какое это имеет отношение к USB?

    > пусть заново разъем для флешек придумывают

    Зачем? Отличный разъем для флэшек давно придуман, называется SD.

     

  • 1.2, Сейд (ok), 23:02, 05/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спасибо.
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:03, 05/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И вся эта теоретическая красота уже сейчас погребена под совершено мерзким отсуствием стандартизации кабелей, которые могут быть от просто зарядного до включающим в себя все эти линии. Таким образом, беря кабель в руки ты до конца точно не знаешь что это такое, потому что разъём один. Спасибо, стандартизаторы хреновы.
     
     
  • 2.8, Сейд (ok), 23:35, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Раньше кабель вставляли по 2 раза, каждой стороной, теперь по 5 раз каждым кабелем.
     
  • 2.9, CrazyAlex (?), 23:41, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А купить один приличный кабель религия не велит?
     
     
  • 3.17, анончик (?), 00:51, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сразу и под usb-c pd и под thunderbolt? не, пока это два разных кабеля.
     
     
  • 4.19, Дмитрий (??), 01:25, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуюсь каждый день: https://www.apple.com/ru/shop/product/MQ4H2ZM/A/п╨п╟п╠п╣п╩я▄-thunderbolt-3-usbБ─▒c-п╢п╩п╦п╫п╬п╧-08-п╪
     
     
  • 5.20, Дмитрий (??), 01:27, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Извиняюсь, ссылку криво встало: https://www.apple.com/ru/shop/product/MQ4H2ZM/A/
     
     
  • 6.24, анончик (?), 01:46, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и шо, оно реально выдерживыет 20v 3a usb-pd?
     
     
  • 7.27, Дмитрий (??), 01:54, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ноут заряжает без каких-либо проблем 87w (20 вольт 4.35 ампера).
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:09, 05/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    В винде поддержка usb4 давно как уже есть.
     
     
  • 2.10, ананим.orig (?), 23:42, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    пруф?
     
  • 2.31, IRASoldier_registered (ok), 02:53, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше 2020го не будет.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:13, 05/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Флехами не пользуюсь, нужные файлы закидываю в облако, принтер подключаю через LPT, мышь и клаву через ps/2. Зачем нужен USB 4.0?
     
     
  • 2.6, Сейд (ok), 23:21, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для зарядки и вывода на дисплей изображения.
     
  • 2.7, анон (?), 23:28, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    судя по твоим технологиям, облако у тебя - дискетка =)

    И хорошо, если 3.5"

     
     
  • 3.18, Аноним (5), 01:01, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дискет нормальных уже не делают, поэтому пользуюсь настоящим облаком.
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 04:06, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А модем на 1200 или на 2400?
     
  • 2.11, AKTEON (?), 23:44, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >нужные файлы закидываю в облако
    >через LPT, мышь и клаву через ps/2

    Верните Мой 2008й

     
     
  • 3.13, Ананнимас (?), 00:05, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Это 98й скорее
     
  • 3.34, Аноним (34), 04:19, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    95 скорее, в 98 уже у всех усб был
     

  • 1.12, Аноним (12), 23:46, 05/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > USB 4.0 позволяет туннелировать различные протоколы поверх одного
    > кабеля с разъёмом Type-C, включая PCIe, Display Port и USB 3.x

    У меня сейчас 8 портов USB. С USB 4.0 это будет еще и 8 портов PCIe + 8 Display Port. За всё это ненужное придется платить. Вместо того, чтобы подогнать устройства к единому интерфейсу, они объединяют кучу интерфейсов в один... Это будет очень дорогой монстр, с кучей проблем с совместимостью, которые уже есть.

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:23, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Стандартизация снизит затраты. Вместо кучи разных портов будет несколько одинаковых, это получится дешевле даже при большем неиспользуемом функционале. Разработчики железа лучше тебя  умеют экономить, не сомневайся.
    Разумеется, это не имеет ни малейшего отношения к надёжности таких решений, хотя, по  идее, на thunderbolt технологию уже немного пообкатали.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 01:52, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Или же это просто исход непомерных амбиций корпораций
     
  • 2.16, commiethebeastie (ok), 00:33, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не обязательно реализовывать.
     
     
  • 3.25, Аноним (26), 01:50, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Круто. Уже куча разных проводов, которые нужно подбирать, что бы не спалить. Теперь нужно ещё будет проверять, а та ли реализация usb 4 у подключаемого устройства и компа, которая нужна просто чтобы устройство работало.
     

  • 1.22, Анонимно (?), 01:42, 06/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У меня есть тандерболд 3 и для него девайсы стоят неподъемных денег. И под usb4 будет ценник конский. Короче - usb3 вполне достаточно для задач. Вся эта "попытка эволюции" всего лишь выкачка денег
     
  • 1.23, Аноним (23), 01:42, 06/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё больше вытаскивают PCI-e наружу. Ещё важнее станет включённый IOMMU и корректная работа устройств с ним. А то флешками начнут всю RAM сканить.
     
     
  • 2.29, аноним3 (?), 02:08, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    они об этом не думают. они думают о кучи нового барахла, которое будет продаваться и постоянно сбоить и при этом все это нужно будет кому то обслуживать. сплошная наваруха.
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 03:12, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > они думают о кучи нового барахла, которое будет продаваться
    > все это нужно будет кому то обслуживать.

    обслуживать нужно будет только то барахло которое будет _покупаться_
    чувствуешь разницу?

     
     
  • 4.35, Аноним (35), 04:42, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >которое будет _покупаться_

    чувствуешь разницу?

    Это ты так намекаешь, что не стоит брать барахло с usb4? Дак кто ж нас спросит? Будут производить, и усё с юсб4. Фенита.

    bluetooth, принимай пополнение. Такого тебе кадра нарисовали! Образованный, революционер!

    Надеюсь, практически будет использоваться ультраусеченное подмножество стандарта. Надеюсь, но готовлюсь к цирку.

     
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