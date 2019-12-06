W3C придал WebAssembly статус рекомендованного стандарта

|
|1.1, Ан (??), 21:26, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
|
Да наступит в вебе еще больший зоопарк. Теперь уже кому не лень умеет и будет уметь компиляться в wasm. Лучше бы исправили все недостатки JS и оставили его мэинстримом.
|
|
|
|2.2, foo1 (?), 21:31, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
|
как исправить неисправимое ? да и вебмакаки будут против .. им же так нравится npm зоопарк
|
|
|
|3.4, Ан (??), 21:33, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно подумать у других популярных языков в репозиториях не зоопарк.
|
|
|
|
|
|5.10, Ан (??), 21:56, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Надо просто фильтровать что устанавливаешь и не ставить сомнительные непопулярные вещи. А выбирать те которые хорошо поддерживаются сообществом и не будет проблем.
|
|2.3, MG (??), 21:32, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Все что попало в JavaScript и останется в нем, иначе если что то удалить или изменить то сломается весь вебю Так что JavaScript только и будет что обрастать легаси все больше и больше
|
|2.5, proninyaroslav (ok), 21:34, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
>Лучше бы исправили все недостатки JS
Многие архитектурные косяки уже не исправить по простой причине - обратная совместимость. Его конечно за последние годы очень развили, но это больше похоже на маскировку архитектурных косяков (обмазывание абстракциями), чтобы в повседневной жизни они встречались как можно реже, пока не копанёшь глубже.
|
|2.17, Аноним84701 (ok), 22:28, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
>> статуса рекомендованного стандарта. WebAssembly предоставляет не зависящий от браузера универсальный низкоуровневый промежуточный
> Да наступит в вебе еще больший зоопарк.
Как будто эти рекомендаций еще на что-то влияют.
Все будет так, как решат разработчики основных браузерных движков - т.е. Гугл, Google и Гугол с Гуглем.
|
|
|
|3.26, Anonymoustus (ok), 23:18, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну а Консорциум задним числом закрепит в рекомендации статус-кво. Ему корпорации за это и платят, в общем-то.
|
|
|
|2.7, DerRoteBaron (ok), 21:43, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Из-за владельца, не желавшего ни открывать код, ни латать уязвимости быстро.
А также из-за установки зловредов самим установщиком флэша, и открывшем дорогу другим зловредам, использующим подобный дизайн в установке (включая хром и амиги с яндекс барами и браузерами)
|
|2.9, НяшМяш (ok), 21:48, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
- нет опенсорсных инструментов для создания контента
- нет опенсорсных инструментов для проигрывания контента
- использовал плагин (как следствие плохая безопасность)
- развитие браузерных стандартов
А так идея флеша в принципе была хорошая. А ActionScript мог бы стать неплохой заменой JavaScriptу.
|
|
|
|
|
|4.31, НяшМяш (ok), 23:36, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В то время, когда Apple выкатила бочку против флеша, айфоны были не так чтобы очень популярны (напомню, это примерно 2010 год, тогда вышел 3GS), а флеш был очень силён в десктопе и вебе. Apple был просто вишенкой на том торте из проблем, который и похоронил флеш.
|
|2.35, Аноним (35), 00:35, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Флэш лучше, потому что его можно не ставить. А это добро устанешь выкорчёвывать.
|
|1.12, Аноним (12), 22:14, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Да здравствуют утечки памяти в веб! Да здравствуют тормоза на все ядра! Да здравствуют новые вирусы! С файлами, сокетами и т.д. Ура!
|
|1.13, Аноним (13), 22:16, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Консорциум W3C объявил о придании технологии WebAssembly статуса рекомендованного стандарта.
> WebAssembly предоставляет не зависящий от браузера универсальный низкоуровневый промежуточный
> код для выполнения приложений, скомпилированных из различных языков программирования.
> WebAssembly позиционируется как более перспективная и переносимая между браузерами технология
> создания высокопроизводительных web-приложений...
Которые будут хорошо майнить...
|
|1.15, user90 (?), 22:22, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
И главное, что такое прокатывает: ".. не зависящий от браузера .. код для выполнения приложений"! Т. е. не у кого даже мысли не возникает, что что-то тут концептуально сильно не так))
|
|
|
|2.42, Аноним (42), 02:44, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> не зависящий от браузера
как и html с его <!--[if !IE]>, как css с moz/ms/o/webkit, как javascript с "var isIE = /*@cc_on!@*/false || !!document.documentMode;"...
|
|2.45, Анон Анонов (?), 03:13, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Просмотри спеку глазами, а не задним отверстием. WebAssembly это интерпретируемый бинарь, у него нет доступа ни к чему, только к памяти. И поэтому его главная фишка именно в переносимости.
|
|
|
|3.46, Аноним (46), 04:00, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тоже самое говорили и про существующие веб технологии, но это не помешало корпорациям оптимизировать определенные вещи или же создать свои надстройки только под свой браузер.
|
|1.16, Аноним (16), 22:24, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
>В WebAssembly не требуется применение сборщика мусора, так как применяется явное управление памятью.
>применяется явное управление памятью.
>явное управление памятью.
Опять 25. То прямое управление памятью - зло (Rust), то теперь для браузеров это добро (WebAssemply)
|
|
|
|
|
|
|
|4.32, хотел спросить (?), 23:59, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Blazor УГ.. я больше в Bridge.NET верю.
Возможно они и веб ассембли запилят, разговоары были подобные, но началась ли работа пока не знаю.
|
|2.19, SomeBody (??), 22:50, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Прямое управление памятью в WASM != прямое управление памятью погромистом. Полезнее отдать это на откуп компилятору/стандартной библиотеке.
К тому же уже и язык есть, который позволяет это сделать:
1. Берем Rust
2. Компилируем его в WASM
3. PROFIT
|
|1.23, Anonymoustus (ok), 23:15, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> WebAssembly позиционируется как более перспективная и переносимая между браузерами технология создания высокопроизводительных web-приложений.
Были жабо-апплеты? Были. Нету.
Был флеш? Был. Нету.
Было WebAssembly? Не было. Налетай, обмазывайся!
|
|
|
|2.37, Аноним (37), 00:43, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Галочку "Оставить только html" выставьте в браузере и будет вам безопасность. Правда половина интернета будет выглядеть просто как белый лист.
|
|
|
|2.38, Аноним (37), 00:46, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Своя ОС, свой фаервол, свой битторрент-клиент, свой xmpp-сервак/клиент, и многие другие радости, запиханные в браузер вместо того, чтобы заинсталить их в систему и хорошенько подумать на тему того, почему людям проще всё иметь в одном окошке, а не тыкать по этому всему дрьму с крестиками и панельками.
|
|1.33, Аноним (33), 23:59, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кто знает как отключить WebAssembly в браузере по умолчанию? как проверить, включён ли WebAssembly в браузере?
|
|1.36, Аноним (35), 00:38, 07/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>выполнения кода в любых инфраструктурах, операционных системах и устройствах, не ограничиваясь браузерами
Гнилая отмазка, чтобы дать сайтам доступ к системе.
|
|1.43, Аноним (42), 02:54, 07/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> WebAssembly System Interface - API для прямого взаимодействия с операционной системой (POSIX API для работы с файлами, сокетами и т.п.)
Щито?!
|