W3C придал WebAssembly статус рекомендованного стандарта

2.7 , DerRoteBaron ( ok ), 21:43, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Из-за владельца, не желавшего ни открывать код, ни латать уязвимости быстро.

А также из-за установки зловредов самим установщиком флэша, и открывшем дорогу другим зловредам, использующим подобный дизайн в установке (включая хром и амиги с яндекс барами и браузерами)

2.9 , НяшМяш ( ok ), 21:48, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – - нет опенсорсных инструментов для создания контента

- нет опенсорсных инструментов для проигрывания контента

- использовал плагин (как следствие плохая безопасность)

- развитие браузерных стандартов

А так идея флеша в принципе была хорошая. А ActionScript мог бы стать неплохой заменой JavaScriptу.

Qt ?

Так вот почему Adobe решила отправить флеш! Apple, конечно же, ни при чём.

В то время, когда Apple выкатила бочку против флеша, айфоны были не так чтобы очень популярны (напомню, это примерно 2010 год, тогда вышел 3GS), а флеш был очень силён в десктопе и вебе. Apple был просто вишенкой на том торте из проблем, который и похоронил флеш.

Флэш лучше, потому что его можно не ставить. А это добро устанешь выкорчёвывать.