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W3C придал WebAssembly статус рекомендованного стандарта

06.12.2019 20:48

Консорциум W3C объявил о придании технологии WebAssembly статуса рекомендованного стандарта. WebAssembly предоставляет не зависящий от браузера универсальный низкоуровневый промежуточный код для выполнения приложений, скомпилированных из различных языков программирования. WebAssembly позиционируется как более перспективная и переносимая между браузерами технология создания высокопроизводительных web-приложений. WebAssembly может применяться для решения задач, требующих высокой производителости, например, кодирования видео, обработки звука, манипуляции с графикой и 3D, разработки игр, криптографических операций, математических вычислений и создания переносимых реализаций языков программирования.

WebAssembly во многом напоминает Asm.js, но отличается тем, что является бинарным форматом, не завязанным на JavaScript. В WebAssembly не требуется применение сборщика мусора, так как применяется явное управление памятью. Благодаря задействованию JIT для WebAssembly можно добиться уровня производительности близкого к нативному коду. Среди основных задач WebAssembly выделяется обеспечение переносимости, предсказуемость поведения и идентичности выполнения кода на разных платформах. Последнее время WebAssembly также продвигается в качестве в универсальной платформы для безопасного выполнения кода в любых инфраструктурах, операционных системах и устройствах, не ограничиваясь браузерами.

W3C стандартизировал три спецификации, связанные с WebAssembly:

  • WebAssembly Core - описывает низкоуровневую виртуальную машину для выполнения промежуточного кода WebAssembly. Связанные с WebAssembly ресурсы поставляется в формате ".wasm", напоминающий файл ".class" в Java и содержащий статические данные и сегменты кода для работы с этими данными.
  • WebAssembly Web API - определяет программный интерфейс на основе механизма Promise для запроса и выполнения ресурсов ".wasm". Формат ресурсов WebAssembly оптимизирован для начала выполнения не дожидаясь полной загрузки файла, что позволяет повысить отзывчивость web-приложений.
  • WebAssembly JavaScript Interface - предоставляет API для интеграции с JavaScript. Позволяет получать значения и передавать параметры в функции WebAssembly. Выполнение WebAssembly соответствует модели безопасности JavaScript и всё взаимодействие с основной системой производится по аналогии с выполнением JavaScript-кода.

В будущем планируется подготовить спецификации для таких возможностей WebAssembly, как:

  • Многопоточность с разделяемой памятью и атомарным доступом к памяти;
  • Векторные операции на основе SIMD, позволяющие распараллеливать выполнение циклов;
  • Эталонные типы для прямых ссылок на объекты из кода WebAssembly;
  • Возможность вызова функций без расходования дополнительного пространства в стеке;
  • Интеграция с модулями ECMAScript - возможность загрузки кода WebAssembly из JavaScript как модулей, соответствующих спецификации ECMAScript 6;
  • Режим работы со сборщиком мусора;
  • Отладочные интерфейсы;
  • WASI (WebAssembly System Interface) - API для прямого взаимодействия с операционной системой (POSIX API для работы с файлами, сокетами и т.п.).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.w3.org/2019/12/pre...)
  2. OpenNews: Mozilla, Fastly, Intel и Red Hat продвигают WebAssembly, как платформу для универсального применения
  3. OpenNews: Представлен Lucet, компилятор для WebAssembly
  4. OpenNews: Mozilla развивает WASI для использования WebAssembly вне браузера
  5. OpenNews: Запуск WebAssembly runtime как модуля ядра Linux
  6. OpenNews: Сравнение производительности различных реализаций WebAssembly
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал имя
Тип: Программы
Ключевые слова: webassembly, w3c
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Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ан (??), 21:26, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Да наступит в вебе еще больший зоопарк. Теперь уже кому не лень умеет и будет уметь компиляться в wasm. Лучше бы исправили все недостатки JS и оставили его мэинстримом.
     
     
  • 2.2, foo1 (?), 21:31, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    как исправить неисправимое ? да и вебмакаки будут против .. им же так нравится npm зоопарк
     
     
  • 3.4, Ан (??), 21:33, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать у других популярных языков в репозиториях не зоопарк.
     
     
  • 4.8, foo1 (?), 21:44, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    такой же адовый и трешовый ? ) чего то сомневаюсь
     
     
  • 5.10, Ан (??), 21:56, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надо просто фильтровать что устанавливаешь и не ставить сомнительные непопулярные вещи. А выбирать те которые хорошо поддерживаются сообществом и не будет проблем.
     
  • 2.3, MG (??), 21:32, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все что попало в JavaScript и останется в нем, иначе если что то удалить или изменить то сломается весь вебю Так что JavaScript только и будет что обрастать легаси все больше и больше
     
  • 2.5, proninyaroslav (ok), 21:34, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Лучше бы исправили все недостатки JS

    Многие архитектурные косяки уже не исправить по простой причине - обратная совместимость. Его конечно за последние годы очень развили, но это больше похоже на маскировку архитектурных косяков (обмазывание абстракциями), чтобы в повседневной жизни они встречались как можно реже, пока не копанёшь глубже.

     
  • 2.17, Аноним84701 (ok), 22:28, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >> статуса рекомендованного стандарта. WebAssembly предоставляет не зависящий от браузера универсальный низкоуровневый промежуточный
    > Да наступит в вебе еще больший зоопарк.

    Как будто эти рекомендаций еще на что-то влияют.
    Все будет так, как решат разработчики основных браузерных движков  - т.е. Гугл, Google и Гугол с Гуглем.

     
     
  • 3.26, Anonymoustus (ok), 23:18, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну а Консорциум задним числом закрепит в рекомендации статус-кво. Ему корпорации за это и платят, в общем-то.
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:36, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Спрашивается, нафига от Флэша уходили?
     
     
  • 2.7, DerRoteBaron (ok), 21:43, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Из-за владельца, не желавшего ни открывать код, ни латать уязвимости быстро.
    А также из-за установки зловредов самим установщиком флэша, и открывшем дорогу другим зловредам, использующим подобный дизайн в установке (включая хром и амиги с яндекс барами и браузерами)
     
  • 2.9, НяшМяш (ok), 21:48, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    - нет опенсорсных инструментов для создания контента
    - нет опенсорсных инструментов для проигрывания контента
    - использовал плагин (как следствие плохая безопасность)
    - развитие браузерных стандартов
    А так идея флеша в принципе была хорошая. А ActionScript мог бы стать неплохой заменой JavaScriptу.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 21:59, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qt ?
     
  • 3.27, Anonymoustus (ok), 23:19, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так вот почему Adobe решила отправить флеш! Apple, конечно же, ни при чём.
     
     
  • 4.31, НяшМяш (ok), 23:36, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В то время, когда Apple выкатила бочку против флеша, айфоны были не так чтобы очень популярны (напомню, это примерно 2010 год, тогда вышел 3GS), а флеш был очень силён в десктопе и вебе. Apple был просто вишенкой на том торте из проблем, который и похоронил флеш.
     
  • 2.35, Аноним (35), 00:35, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Флэш лучше, потому что его можно не ставить. А это добро устанешь выкорчёвывать.
     

  • 1.12, Аноним (12), 22:14, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да здравствуют утечки памяти в веб! Да здравствуют тормоза на все ядра! Да здравствуют новые вирусы! С файлами, сокетами и т.д. Ура!
     
     
  • 2.28, Anonymoustus (ok), 23:20, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не торопи события, анон. Они ещё засунут это в ядро линукса (уже работы идут).
     

  • 1.13, Аноним (13), 22:16, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Консорциум W3C объявил о придании технологии WebAssembly статуса рекомендованного стандарта.
    >  WebAssembly предоставляет не зависящий от браузера универсальный низкоуровневый промежуточный
    > код для выполнения приложений, скомпилированных из различных языков программирования.
    > WebAssembly позиционируется как более перспективная и переносимая между браузерами технология
    > создания высокопроизводительных web-приложений...

    Которые будут хорошо майнить...

     
  • 1.14, DEF (?), 22:20, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Теперь Wordpress можно переписать на Rust. Бугага!
     
  • 1.15, user90 (?), 22:22, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    И главное, что такое прокатывает: ".. не зависящий от браузера .. код для выполнения приложений"! Т. е. не у кого даже мысли не возникает, что что-то тут концептуально сильно не так))
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 02:44, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не зависящий от браузера

    как и html с его <!--[if !IE]>, как css с moz/ms/o/webkit, как javascript с "var isIE = /*@cc_on!@*/false || !!document.documentMode;"...

     
  • 2.45, Анон Анонов (?), 03:13, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просмотри спеку глазами, а не задним отверстием. WebAssembly это интерпретируемый бинарь, у него нет доступа ни к чему, только к памяти. И поэтому его главная фишка именно в переносимости.
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 04:00, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже самое говорили и про существующие веб технологии, но это не помешало корпорациям оптимизировать определенные вещи или же создать свои надстройки только под свой браузер.
     

  • 1.16, Аноним (16), 22:24, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >В WebAssembly не требуется применение сборщика мусора, так как применяется явное управление памятью.
    >применяется явное управление памятью.
    >явное управление памятью.

    Опять 25. То прямое управление памятью - зло (Rust), то теперь для браузеров это добро (WebAssemply)

     
     
  • 2.18, proninyaroslav (ok), 22:39, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В разработке GC для wasm https://github.com/WebAssembly/gc . Просто в JS машине уже есть свой сборщик, а wasm как бы и не рассчитывался на языки со своим рантаймом (а значит и со своим GC).
     
     
  • 3.22, hardij (?), 23:08, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Blazor в радость, дотнет в сладость
     
     
  • 4.25, proninyaroslav (ok), 23:18, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Blazor в радость, дотнет в сладость

    Носить рантайм, хоть и ужатый, такая себе радость.

     
  • 4.32, хотел спросить (?), 23:59, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Blazor УГ.. я больше в Bridge.NET верю.

    Возможно они и веб ассембли запилят, разговоары были подобные, но началась ли работа пока не знаю.

     
  • 2.19, SomeBody (??), 22:50, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Прямое управление памятью в WASM != прямое управление памятью погромистом. Полезнее отдать это на откуп компилятору/стандартной библиотеке.

    К тому же уже и язык есть, который позволяет это сделать:

    1. Берем Rust
    2. Компилируем его в WASM
    3. PROFIT

     

  • 1.20, Аноним (20), 22:53, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > W3C прОдал WebAssembly статус
     
  • 1.21, Аноним (21), 22:59, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Они упорно пытаются переизобрести джаву.
     
     
  • 2.24, Anonymoustus (ok), 23:15, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее, помесь жабы с флешем.
     
     
  • 3.40, VEG (ok), 01:24, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет и нет. WebAssembly гораздо более простой.
     

  • 1.23, Anonymoustus (ok), 23:15, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > WebAssembly позиционируется как более перспективная и переносимая между браузерами технология создания высокопроизводительных web-приложений.

    Были жабо-апплеты? Были. Нету.

    Был флеш? Был. Нету.

    Было WebAssembly? Не было. Налетай, обмазывайся!

     
     
  • 2.44, Аноним (42), 03:00, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был Silverlight? Был. Нету.
     

  • 1.29, Корец (?), 23:26, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Безопасность всё?
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 00:43, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Галочку "Оставить только html" выставьте в браузере и будет вам безопасность. Правда половина интернета будет выглядеть просто как белый лист.
     

  • 1.30, Аноним (30), 23:27, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то будет нормальный софт прямо в браузере.
     
     
  • 2.38, Аноним (37), 00:46, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Своя ОС, свой фаервол, свой битторрент-клиент, свой xmpp-сервак/клиент, и многие другие радости, запиханные в браузер вместо того, чтобы заинсталить их в систему и хорошенько подумать на тему того, почему людям проще всё иметь в одном окошке, а не тыкать по этому всему дрьму с крестиками и панельками.
     

  • 1.33, Аноним (33), 23:59, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто знает как отключить WebAssembly в браузере по умолчанию? как проверить, включён ли WebAssembly в браузере?
     
     
  • 2.39, Fyjy (?), 01:20, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такое «браузер по умолчанию»?
    https://github.com/stevespringett/disable-webassembly
    Вот так отключать.
     

  • 1.34, Аноним (35), 00:06, 07/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Автозапуск скачаных .exe и прочих CD.
     
  • 1.36, Аноним (35), 00:38, 07/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >выполнения кода в любых инфраструктурах, операционных системах и устройствах, не ограничиваясь браузерами

    Гнилая отмазка, чтобы дать сайтам доступ к системе.

     
  • 1.41, Аноним (41), 01:40, 07/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > напоминающий файл ".class" в Java

    Ясно, понятно.

     
  • 1.43, Аноним (42), 02:54, 07/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > WebAssembly System Interface - API для прямого взаимодействия с операционной системой (POSIX API для работы с файлами, сокетами и т.п.)

    Щито?!

     
  • 1.47, Аноним (47), 04:12, 07/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно больше стандартов для обфускации!
     
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