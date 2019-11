Mozilla, Fastly, Intel и Red Hat продвигают WebAssembly, как платформу для универсального применения

2.3 , пох. ( ? ), 09:59, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – угу, но такую, специальную яву, для модных-молодежных альтернативно-одаренных программистов-победителей специальных олимпиад, неспособных в объектно-ориентированный код. 2.4 , Анонимист ( ? ), 10:02, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – С языка снял. Прям 1995-ым повеяло.

2.5 , Аноним ( 5 ), 10:05, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – скорее llvm. P.S. компиляция llvm-байткода в бинарь - это жесть. Некоторые пихают в пакеты llvm-байткод, который потом ООООЧЕЕЕЕНЬ ДОООЛГООO компилируется в нативный код, отжирая при этом дофига памяти. Зато кроссплатформенно, блин. Это у нас такое будущее? С потребителями, которые согласны всё часами компилить у себя, вместо того, чтобы скинуться по 1 копейке с человека и заплатить за аренду сборочной инфраструктуры на годы вперёд?

3.20 , Аноним ( 20 ), 11:02, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну так спонсируют это начинание Intel и IBM. Может они же лоббировали отказ от NaCl в браузерах. Вообще современный код содержит огромную кучу мусора, которая не будет выполнена никогда и кода создающего переменные, которые никому не нужны. Вот именно он и компилируется очень долго, а потом и выполняется очень долго. Bloatware...

4.26 , Аноним ( 26 ), 11:47, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > современный код содержит огромную кучу мусора, которая не будет выполнена никогда Пожалуйста, скажите, что вы не про обработку ошибок, происходящих раз в год.

2.7 , Аноним ( 7 ), 10:18, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Даже такой далёкий от разработки человек как я читал о том, что в отличие от Явы ентот webAssembly нативно интегрирован в систему, а не выполняется отдельно. Из него можно DOM пинать уже сейчас и даже системные штуки в будущем. Именно поэтому Ява так и не смогла нормально прижиться в вебе. И флеш тоже, хоть и глубже зашёл.

3.10 , Аноним ( 10 ), 10:36, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > нативно интегрирован в систему и давно внутренности броузера получили статус "системы"?

4.16 , Andrey Mitrofanov_N0 ( ?? ), 10:48, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> нативно интегрирован в систему

> и давно внутренности броузера получили статус "системы"? Нудк, дебияно-редхаты не нужны: особо "прозорливые" уже окрестили системой щупальцы GAFAM-а. </brought to ypu by hypno toad>

3.11 , Аноним ( 11 ), 10:38, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В твоём себе полная помойка, предланаешь её и на десктопах устроить?

3.13 , Аноним ( 13 ), 10:41, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >ентот webAssembly нативно интегрирован в систему угу, смотрим выше & дальше >> В отличие от разделения на процессы, WebAssembly-обработчики являются легковесными

>> и почти не требуют дополнительных ресурсов - взаимодействие между обработчиками не сильно

>> медленее вызова обычных функций. Еще одна прослойка и ключевое: почти не требуют дополнительных ресурсов

и

не сильно медленее вызова обычных функций

3.22 , istepan ( ok ), 11:07, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – wasm не умеет в dom.

То что сейчас имеется, это вызов js функций.

2.18 , proninyaroslav ( ok ), 10:58, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Они яву изобретают? "Безопасную". Выйдет ли конечно безопасная или очередная, покажет время.

2.24 , rm1 ( ? ), 11:10, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скорее JVM а не яву, у явовской виртуальной машины на входе байткод, в который кажется могли компилироваться ещё несколько языков помимо самой явы.