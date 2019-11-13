Mozilla, Fastly, Intel и Red Hat продвигают WebAssembly, как платформу для универсального применения

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|2.3, пох. (?), 09:59, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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угу, но такую, специальную яву, для модных-молодежных альтернативно-одаренных программистов-победителей специальных олимпиад, неспособных в объектно-ориентированный код.
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|2.5, Аноним (5), 10:05, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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скорее llvm.
P.S. компиляция llvm-байткода в бинарь - это жесть. Некоторые пихают в пакеты llvm-байткод, который потом ООООЧЕЕЕЕНЬ ДОООЛГООO компилируется в нативный код, отжирая при этом дофига памяти. Зато кроссплатформенно, блин. Это у нас такое будущее? С потребителями, которые согласны всё часами компилить у себя, вместо того, чтобы скинуться по 1 копейке с человека и заплатить за аренду сборочной инфраструктуры на годы вперёд?
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|3.20, Аноним (20), 11:02, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так спонсируют это начинание Intel и IBM. Может они же лоббировали отказ от NaCl в браузерах. Вообще современный код содержит огромную кучу мусора, которая не будет выполнена никогда и кода создающего переменные, которые никому не нужны. Вот именно он и компилируется очень долго, а потом и выполняется очень долго. Bloatware...
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|4.26, Аноним (26), 11:47, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> современный код содержит огромную кучу мусора, которая не будет выполнена никогда
Пожалуйста, скажите, что вы не про обработку ошибок, происходящих раз в год.
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|2.7, Аноним (7), 10:18, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже такой далёкий от разработки человек как я читал о том, что в отличие от Явы ентот webAssembly нативно интегрирован в систему, а не выполняется отдельно. Из него можно DOM пинать уже сейчас и даже системные штуки в будущем. Именно поэтому Ява так и не смогла нормально прижиться в вебе. И флеш тоже, хоть и глубже зашёл.
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|3.10, Аноним (10), 10:36, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> нативно интегрирован в систему
и давно внутренности броузера получили статус "системы"?
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|4.16, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:48, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> нативно интегрирован в систему
> и давно внутренности броузера получили статус "системы"?
Нудк, дебияно-редхаты не нужны: особо "прозорливые" уже окрестили системой щупальцы GAFAM-а. </brought to ypu by hypno toad>
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|3.11, Аноним (11), 10:38, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В твоём себе полная помойка, предланаешь её и на десктопах устроить?
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|3.13, Аноним (13), 10:41, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>ентот webAssembly нативно интегрирован в систему
угу, смотрим выше & дальше
>> В отличие от разделения на процессы, WebAssembly-обработчики являются легковесными
>> и почти не требуют дополнительных ресурсов - взаимодействие между обработчиками не сильно
>> медленее вызова обычных функций.
Еще одна прослойка и ключевое:
почти не требуют дополнительных ресурсов
и
не сильно медленее вызова обычных функций
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|2.18, proninyaroslav (ok), 10:58, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Они яву изобретают?
"Безопасную". Выйдет ли конечно безопасная или очередная, покажет время.
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|2.24, rm1 (?), 11:10, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее JVM а не яву, у явовской виртуальной машины на входе байткод, в который кажется могли компилироваться ещё несколько языков помимо самой явы.
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|1.2, Аноним (2), 09:56, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да понятно. Пусть обпродвигаются. Глядишь что и выйдет. В текущем виде это ппц.
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|2.14, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:43, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Инструментарий для кроссплатформенной малвари? Ну-ну.
И тут нам всем резко нужен Микрософт Антивирус и Винукс Фаундейшен Землина.
</больше пиара-продвижения!>
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|3.23, MS (??), 11:08, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а мы тут причем? Мы - корпорация зла, забыли?! У нас кроссплатформенный код - на C,C++,C#, наконец.
А ЭТО - это вам к вашим любимым корпорациям добра, делающим правой рукой.
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|1.15, Аноним (15), 10:46, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На расововерной сишечке можно будет сайты делать. Осталось только придумать зачем
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|2.17, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:55, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> На расововерной сишечке можно будет сайты делать. Осталось только придумать зачем
Щупальца "продвижения" уже зарулила гениальную идею в твой мосх, да?
Не трепыхайся под-на щупальце -- она знает зачем. Резистенс футиле юл би ассимилейтед.
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|1.19, Аноним (19), 11:00, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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То что сразу думают и делают sandbox-окружения - правильно, но для пользователя они будут ещё одним диалогом "разрешить доступ к ... ?", который мало кто читает. Получится ещё один ActiveX.
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|1.25, JL2001 (ok), 11:34, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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как же задолбали эти 100500 вариантов виртмашин
их наверно уже больше чем дистрибутивов, и каждая такая же уникальная, развиваемая самобытно, со свежими уникальными впечатлениями разрабов виртмашинок от одних и тех же граблей
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