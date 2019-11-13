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Mozilla, Fastly, Intel и Red Hat продвигают WebAssembly, как платформу для универсального применения

13.11.2019 09:37

Компании Mozilla, Fastly, Intel и Red Hat объединили свои усилия в развитии технологий, способствующих превращению WebAssembly в универсальную платформу для безопасного выполнения кода в любых инфраструктурах, операционных системах и устройствах. Для совместной разработки runtime и компиляторов, позволяющих применять WebAssembly не только в web-браузерах, образовано сообщество Bytecode Alliance.

Для создания поставляемых в формате WebAssembly переносимых программ, которые можно выполнять вне браузера, предлагается использовать API WASI (WebAssembly System Interface), предоставляющий программные интерфейсы для прямого взаимодействия с операционной системой (POSIX API для работы с файлами, сокетами и т.п.). Отличительной особенностью модели выполнения приложений, использующих WASI, является запуск в sandbox-окружении для изоляции от основной системы и применение механизма безопасности на основе управления возможностями - для действий с каждым из ресурсов (файлы, каталоги, сокеты, системные вызовы и т.п.) приложению должны быть даны соответствующие полномочия (предоставляется только доступ к заявленной функциональности).

Одной из целей созданного альянса является решение проблемы распространения современных модульных приложений, имеющих большое число зависимостей. В подобных приложениях каждая зависимость может быть потенциальным источником уязвимостей или атак. Получение контроля за зависимостью позволяет получить контроль и за всеми связанными с ней приложениями. Доверие к приложению, автоматически подразумевает наличие доверия и ко всем зависимостям, но зависимости зачастую разрабатываются и сопровождаются посторонними командами, деятельность которых невозможно проконтролировать. Участники Bytecode Alliance намерены подготовить целостное решение для безопасного выполнения WebAssembly-приложений, изначально не заслуживающих доверия.

Для защиты предлагается использовать концепцию нанопроцессов, в которых каждый модуль зависимости выделяется в отдельно изолированный WebAssembly-модуль, полномочия которого задаются в привязке только к этому модулю (например, библиотека для обработки строк не сможет открыть сетевой сокет или файл). В отличие от разделения на процессы, WebAssembly-обработчики являются легковесными и почти не требуют дополнительных ресурсов - взаимодействие между обработчиками не сильно медленнее вызова обычных функций. Разделение может производиться не только на уровне отдельных модулей, но и на уровне групп модулей, которым, например, необходима работа с общими областями памяти

Запрашиваемые полномочия смогут определяться как на уровне самих зависимостей, так и делегироваться зависимостям по цепочке родительскими модулями (ресурсы в WASI ассоциируются со специальным типом файловых дескрипторов - capability). Например, модулю может быть делегирована возможность обращения к определённому каталогу и системным вызовам, и в случае компрометации инфраструктуры разработки модуля или выявления уязвимости, при атаке доступ будет ограничен лишь этими ресурсами. Декларирование ресурсов создателями модулей может стать индикатором подозрительной активности, например, когда модуль для обработки текста запрашивает полномочие на открытие сетевого соединения. Изначально заданные полномочия проверяются и в случае их изменения загрузка зависимости отвергается до обновления локальной сигнатуры модуля.

Для совместной разработки под крыло Bytecode Alliance переведено несколько связанных с WebAssembly проектов, ранее обособленно развиваемых компаниями-учредителями альянса:

  • Wasmtime - runtime для выполнения WebAssembly-приложений с расширениями WASI как обычных обособленных приложений. Поддерживается как запуск байткода WebAssembly при помощи специальной утилиты командной строки, так и компоновка готовых исполняемых файлов (wasmtime встраивается в приложение как библиотека). Wasmtime имеет гибкую модульную структуру, которая позволяет масштабировать runtime для различных применений, например, можно сформировать урезанную версию для устройств с ограниченными ресурсами;
  • Lucet - компилятор и runtime для выполнения программ в формате WebAssembly. Отличительной особенностью Lucet является применение вместо JIT полноценной упреждающей компиляции (AOT, ahead-of-time) в машинный код, пригодный для прямого исполнения. Проект развивался компанией Fastly и оптимизирован для потребления минимальных ресурсов и очень быстрого запуска новых экземпляров (Fastly применяет Lucet в движке облачных edge-вычислений, использующем WebAssembly для обработчиков, запускаемых на каждый запрос). В рамках совместного проекта компилятор Lucet планируется перевести на использование Wasmtime в качестве основы;
  • WAMR (WebAssembly Micro Runtime) - ещё один runtime для выполнения WebAssembly, изначально разработанный компанией Intel для применения в устройствах интернета вещей. WAMR оптимизирован для минимального потребления ресурсов и может применяться на устройствах с небольшим объёмом оперативной памяти. Проект включает в себя интерпретатор и виртуальную машину для выполнения байткода WebAssembly, API (подмножество Libc) и инструментарий для динамического управления приложениями;
  • Cranelift - генератор кода, транслирующий независимое от аппаратных архитектур промежуточное представление в исполняемый машинный код, оптимизированный для конкретных аппаратных платформ. Cranelift поддерживает распараллеливание компиляции функций для очень быстрой генерации результата, что позволяет использовать его для создания JIT-компиляторов (JIT на базе Cranelift используется в виртуальной машине Wasmtime);
  • WASI common - обособленная реализация API WASI (WebAssembly System Interface) для организации взаимодействия с операционной системой;
  • cargo-wasi - модуль к пакетному менеджеру Cargo, реализующий команду для компиляции кода на языке Rust в байткод WebAssembly с задействованием интерфейса WASI для использования WebAssembly вне браузера;
  • wat и wasmparser - парсеры для разбора текстового (WAT, WAST) и бинарного представлений байткода WebAssembly.

Напомним, WebAssembly во многом напоминает Asm.js, но отличается тем, что является бинарным форматом, не завязанным на JavaScript и позволяющим выполнять в браузере низкоуровневый промежуточный код, скомпилированный из различных языков программирования. В WebAssembly не требуется применение сборщика мусора, так как применяется явное управление памятью. Благодаря задействованию JIT для WebAssembly можно добиться уровня производительности близкого к нативному коду. Среди основных задач WebAssembly выделяется обеспечение переносимости, предсказуемость поведения и идентичности выполнения кода на разных платформах.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Представлен Lucet, компилятор для WebAssembly
  3. OpenNews: Mozilla развивает WASI для использования WebAssembly вне браузера
  4. OpenNews: Запуск WebAssembly runtime как модуля ядра Linux
  5. OpenNews: Сравнение производительности различных реализаций WebAssembly
  6. OpenNews: Google прекращает поддержку Portable Native Client в пользу WebAssembly
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: webassembly
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  • 1.1, Аноним (1), 09:52, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    Они яву изобретают?
     
     
  • 2.3, пох. (?), 09:59, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    угу, но такую, специальную яву, для модных-молодежных альтернативно-одаренных программистов-победителей специальных олимпиад, неспособных в объектно-ориентированный код.

     
  • 2.4, Анонимист (?), 10:02, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    С языка снял. Прям 1995-ым повеяло.
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:05, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скорее llvm.

    P.S. компиляция llvm-байткода в бинарь - это жесть. Некоторые пихают в пакеты llvm-байткод, который потом ООООЧЕЕЕЕНЬ ДОООЛГООO компилируется в нативный код, отжирая при этом дофига памяти. Зато кроссплатформенно, блин. Это у нас такое будущее? С потребителями, которые согласны всё часами компилить у себя, вместо того, чтобы скинуться по 1 копейке с человека и заплатить за аренду сборочной инфраструктуры на годы вперёд?

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:02, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так спонсируют это начинание Intel и IBM. Может они же лоббировали отказ от NaCl в браузерах. Вообще современный код содержит огромную кучу мусора, которая не будет выполнена никогда и кода создающего переменные, которые никому не нужны. Вот именно он и компилируется очень долго, а потом и выполняется очень долго. Bloatware...
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 11:47, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > современный код содержит огромную кучу мусора, которая не будет выполнена никогда

    Пожалуйста, скажите, что вы не про обработку ошибок, происходящих раз в год.

     
  • 2.7, Аноним (7), 10:18, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже такой далёкий от разработки человек как я читал о том, что в отличие от Явы ентот webAssembly нативно интегрирован в систему, а не выполняется отдельно. Из него можно DOM пинать уже сейчас и даже системные штуки в будущем. Именно поэтому Ява так и не смогла нормально прижиться в вебе. И флеш тоже, хоть и глубже зашёл.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:36, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > нативно интегрирован в систему

    и давно внутренности броузера получили статус "системы"?

     
     
  • 4.16, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:48, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> нативно интегрирован в систему
    > и давно внутренности броузера получили статус "системы"?

    Нудк, дебияно-редхаты не нужны:  особо "прозорливые" уже окрестили системой щупальцы GAFAM-а.  </brought to ypu by hypno toad>

     
  • 3.11, Аноним (11), 10:38, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В твоём себе полная помойка, предланаешь её и на десктопах устроить?
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:41, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >ентот webAssembly нативно интегрирован в систему

    угу, смотрим выше & дальше

    >> В отличие от разделения на процессы, WebAssembly-обработчики являются легковесными
    >> и почти не требуют дополнительных ресурсов - взаимодействие между обработчиками не сильно
    >> медленее вызова обычных функций.

    Еще одна прослойка и ключевое:

    почти не требуют дополнительных ресурсов
    и
    не сильно медленее вызова обычных функций

     
  • 3.22, istepan (ok), 11:07, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    wasm не умеет в dom.
    То что сейчас имеется, это вызов js функций.
     
  • 2.18, proninyaroslav (ok), 10:58, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Они яву изобретают?

    "Безопасную". Выйдет ли конечно безопасная или очередная, покажет время.

     
  • 2.24, rm1 (?), 11:10, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее JVM а не яву, у явовской виртуальной машины на входе байткод, в который кажется могли компилироваться ещё несколько языков помимо самой явы.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:56, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да понятно. Пусть обпродвигаются. Глядишь что и выйдет. В текущем виде это ппц.
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:11, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Нужно больше изолированного говнокода.
     
  • 1.8, zurapa (ok), 10:20, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А это не подобно электрону?
     
  • 1.9, anonblmous (?), 10:21, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Инструментарий для кроссплатформенной малвари? Ну-ну.
     
     
  • 2.14, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:43, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Инструментарий для кроссплатформенной малвари? Ну-ну.

    И тут нам всем резко нужен Микрософт Антивирус и Винукс Фаундейшен Землина.
    </больше пиара-продвижения!>

     
     
  • 3.23, MS (??), 11:08, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а мы тут причем? Мы - корпорация зла, забыли?! У нас кроссплатформенный код - на C,C++,C#, наконец.

    А ЭТО - это вам к вашим любимым корпорациям добра, делающим правой рукой.

     

  • 1.12, Аноним (11), 10:40, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Записал всех 4 во враги человечества.
    Go away!
     
  • 1.15, Аноним (15), 10:46, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На расововерной сишечке можно будет сайты делать. Осталось только придумать зачем
     
     
  • 2.17, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:55, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > На расововерной сишечке можно будет сайты делать. Осталось только придумать зачем

    Щупальца "продвижения" уже зарулила гениальную идею в твой мосх, да?
    Не трепыхайся под-на щупальце -- она знает зачем.   Резистенс футиле юл би ассимилейтед.

     

  • 1.19, Аноним (19), 11:00, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    То что сразу думают и делают sandbox-окружения - правильно, но для пользователя они будут ещё одним диалогом "разрешить доступ к ... ?", который мало кто читает. Получится ещё один ActiveX.
     
  • 1.21, Аноним (21), 11:02, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А ведь мою идею позаимствовали. Впрочем, не жалко. Дарю. )))
     
  • 1.25, JL2001 (ok), 11:34, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как же задолбали эти 100500 вариантов виртмашин
    их наверно уже больше чем дистрибутивов, и каждая такая же уникальная, развиваемая самобытно, со свежими уникальными впечатлениями разрабов виртмашинок от одних и тех же граблей
     
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