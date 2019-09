Firefox переходит на сокращённый цикл подготовки релизов

> Мне бы не ноооовшества, а исправления ошибок, которым уже более десятилетия. Но и несколько летней давности тоже.

> более десятилетия Экий вы торопыга! Мой "любимый" баг:

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=19261

> When resizing the window, need to keep place in content

> Opened [b] 20 years[/b] ago Updated 2 years ago

> Status: NEW

> Load a long HTML document, and scroll half way down. Now take note of your place

> in the content, then resize the window horizontally. Notice how, after reflow,

> we've just lost your place in the content, so that you have to scroll around to find it. т.е. в кратце: любое изменение размера окна и текcт "улетает" вверх или вниз.

Особенно заметно на достаточно больших документах (книги, документация и т.д.).

То же самое происходит при текстовом зуме/увеличении размера шрифта (обычно Ctrl +). Но это видимо слишком скучные вещи, куда интереснее новые формы табов до пользователя доводить ;)