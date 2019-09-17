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Firefox переходит на сокращённый цикл подготовки релизов

17.09.2019 19:40

Разработчики Firefox объявили о сокращении цикла подготовки новых выпусков браузера до четырёх недель (ранее выпуски готовились 6-8 недель). Firefox 70 будет выпущен в соответствии со старым графиком 22 октября, затем через шесть недель 3 декабря будет подготовлен релиз Firefox 71, после чего последующие выпуски будут формироваться раз в четыре недели (7 января, 11 февраля, 10 марта и т.д.).

Ветка с длительным сроком поддержки (ESR) как и раньше будет выпускаться раз в год и поддерживаться ещё три месяца после формирования следующей ESR-ветки. Корректирующие обновления для ESR-ветки будут синхронизированы с обычными выпусками и также будут выпускаться раз в 4 недели. Следующим ESR-релизом станет Firefox 78, намеченный на июнь 2020 года. На 4-недельный цикл формирования релизов также будет переведена разработка SpiderMonkey и Tor Browser.

В качестве причины сокращения цикла разработки называется желание более оперативно доводить новые возможности до пользователей. Предполагается, что более частые выпуски позволят повысить гибкость планирования разработки продукта и реализации приоритетных изменений, соответствующих требованиям бизнеса и рынка. По мнению разработчиков четырёхнедельный цикл разработки позволяет добиться оптимального баланса между быстротой предоставления новых Web API и обеспечением качества и стабильности.

Сокращение времени на подготовку релиза приведёт к уменьшению времени тестирования бета-выпусков, ночных сборок и выпусков Developer Edition, что планируется компенсировать более частым формирования обновлений для тестовых сборок. Вместо подготовки двух новых бета-версий в неделю планируется адаптировать для бета-ветки схему частого выпуска обновлений, ранее применяемую для ночных сборок.

Для снижения риска возникновения непредвиденных проблем при добавлении некоторых значительных новшеств, связанные с ними изменения будут доводиться до пользователей релизов не разом, а постепенно - вначале возможность будет активироваться для небольшого процента пользователей, а потом доводиться до полного охвата или динамически отключаться при выявлении недоработок. Кроме того, для тестирования новшеств и принятия решений по их включению в основной состав в рамках программы Test Pilot пользователям будет предлагаться принять участие в проведении экспериментов, не привязанных к циклу подготовки релизов.

  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2019...)
  2. OpenNews: Firefox переходит на плавающий график подготовки релизов
  3. OpenNews: Firefox на пути сокращения цикла разработки
  4. OpenNews: Разработчики Mozilla намереваются увеличить интервал между выпусками Firefox с 6 до 9 недель
  5. OpenNews: Новая схема подготовки релизов Firefox
  6. OpenNews: Разработчики Mozilla рассматривают предложение о сокращении цикла подготовки релизов Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, mozilla
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  • 1.1, Аноним (1), 20:35, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Куда уж чаще, блин.
     
     
  • 2.30, timur.davletshin (ok), 22:12, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Да тоже вот. Ускоряют "инфляцию", а потом деноминацию придётся делать и будет у нас вмеcто 100-ки какой-нибудь опять FF1.0
     
     
  • 3.68, Аноним (68), 16:25, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже есть опыт будет так идти до 1000, а там будет уже 1k19 и так до 2k, а потом перейдут на SNAPSHOT версии скорее всего, но это не скоро еще...
     
  • 2.34, Аноним (34), 22:49, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кажется вы не поняли смысл, чем чаще выходит новая версия, тем чаще выходит об этом новость, это бесплатная реклама на том же опеннете и др.
     
     
  • 3.35, Нууааа (?), 22:55, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кажится наши Альты и Росы об этом не знают!
     
     
  • 4.51, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 08:14, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кажится наши Альты и Росы об этом не знают!

    Знают.  Об этом все знают.  Не все мараться хотят.

     
  • 2.57, заминированный тапок (?), 12:42, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну судя по всему раст им позволил ещё сократить вменя на тестирвоание (опять же, как там они вещали про один из главных аргументов в использованиии раст для написание кернел-модулей)

    скоро сократят цикл разработки до настоящего "*уяк-*уяк и в продакшн" (влажные же мечты эффективных менеджеров), а раст там как-то сам разберётся

     
  • 2.66, Аноним (66), 15:59, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто считайте, что они перешли на rolling.
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:37, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Нужно вообще упразднить все релиз-каналы кроме ESR и Nightly.
     
     
  • 2.52, ryoken (ok), 09:09, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом есть некий смысл, ящитаю :D.
    На венде у меня собссно Nightly, обновляется как сволочь, иногда по 3 билда в день притаскивает. Ну и на телефоне оно же и так же. А у юзеров в конторе - ESR.
     
     
  • 3.76, Kuromi (ok), 21:17, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Три билда это если что-то мощно сломали и срочно откатывают. Так-то уже с год как 2 билда в день, каждые 12 часов.
     

  • 1.3, A.Stahl (ok), 20:39, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    Ну х.з. что там за новшества такие они хотят до меня доносить быстрее: я давно уже ченджлог Файерфокса читаю по диагонали так как там ничего особо интересного нет. Что-то ускорили, что-то изменили, какю-то бестолковую возможность временно внедрили.
    Думаю в результате только багов прибавится у конечных пользователей.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 21:22, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > какю-то бестолковую возможность временно внедрили

    Добро пожаловать в файрфоксо-мирок.

     
  • 2.20, Аноним (20), 21:29, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > Ну х.з. что там за новшества такие они хотят до меня доносить

    от ЧСВ-то не лопни. До тебя они ничего не хотят доносить.
    Они донесут до кодошлепов божественного vue.js, а тебя - просто заставят переставлять самую-последнюю-только-сегодня-вышла версию - сперва раз в месяц, потом раз в неделю.

    Кстати, надо бы им запилить фичреквест - версионно-независимый api для проверки последнести версии. Не номера, а именно что она - последняя. Разумеется, запросом к мазила-сайту со случайным сливом полного урла и, желательно, всех прочих параметров с места, с которого запросили.

    Ну а веб-мартышки быстренько добавят во фронтенд проверку - если не последняя, показать вместо сайта указующий перст - "обновляться марш вот туда!"

     
     
  • 3.38, Коньвпальто (?), 23:19, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я полный чайник в этом вопросе, но почти уверен что как vue абсолютно пофиг на версию фаирфокса, ибо Бабель наверняка. Зачем такую ерунду писать... В детстве яваскриптом отдавило что-нибудь? :)
     
     
  • 4.41, Коньвпальто (?), 23:34, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пожалуй метаморфоза с джиэс за последние 4 года одно из самых больших удивлений последнего времени, лично для меня. Бррр, как вспомню эти портянки... жалко все это приходится прогонять через Бабель и прочее получая на выходе кашу, работающую на ие11 и прочей недобитой ереси
     
     
  • 5.42, Коньвпальто (?), 23:47, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которую вы потом лицезрение в браузере думая что вот как-то так оно и устроено ;) это давно не так. нет, я не пишу на джиэс, просто интересуюсь, реакт очень забавен, Ву и энгулярчик что-то не зашли под пивко, лень. Но это нормальный код, во всех перечисленных проявлениях как и вообще современный джиэс, мало имеющий отношение к тому что вы привыкли понимать под ним. К сожалению до этого не доперли не только сторонние наблюдатели, а и процентов 50 кодеров до сих пописывающих в портянки.
     
     
  • 6.56, пох. (?), 12:32, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    лично я в своем немодном браузере все чаще лицезрею пустое место, и ,чертыхаясь,... текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.62, Коньвпальто (?), 13:22, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по загорающемуся значку react dev tools в моем модном, но мне пофиг и бра... текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.67, пох. (?), 16:09, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну вот не работает - в али сломали логинформу впрочем, до нее сломали оплату, р... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.69, Коньвпальто (?), 16:35, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Es6 compatibility list Chrome 51 May 2016 Firefox 54 Jun 2017 Edge 14 Aug 2016 ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.70, Коньвпальто (?), 16:42, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И я там сверху фигню сверху сморозил про ес2015, это тоже самое что ес6 Извиняю... текст свёрнут, показать
     
  • 9.71, Коньвпальто (?), 17:01, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что касается функционала, то сайт у Али просто омерзителен Причем был он омер... текст свёрнут, показать
     
  • 9.73, Коньвпальто (?), 17:32, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А логин-форма и оплаты - я могу только попытаться припомнить, что раньше они в а... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.78, пох. (?), 07:20, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не, для логина был и всплывающий диалог - в случае, когда логин потребовался по ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.79, Коньвпальто (?), 12:22, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почти в всех Зинаид сейчас десяточка, иногда семерочка, хрюшек почти не встретиш... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.82, пох. (?), 14:03, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и что - все равно ведь ничего не открывается, потому что камень немодный - а до ... текст свёрнут, показать
     
  • 11.80, Коньвпальто (?), 12:30, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А по существу 1 Рекапча нужна, чтобы повысить входной уровень для писателей бо... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.81, пох. (?), 13:54, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на сайтике мелкого мэйлфовардера, ага, я прям поверил на этой системе ими пользо... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.83, Коньвпальто (?), 14:38, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да я прекрасно понял чего вы хотите, не надо уже сотый раз разжевывать, не такой... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.84, Коньвпальто (?), 14:39, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про капчу очевидно, что сарказм был терпеть их ненавижу... текст свёрнут, показать
     
  • 14.85, пох. (?), 17:40, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    на крайняк - асфальтовый каток Если закатать им всех улучшаек того, что от улуч... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.86, Коньвпальто (?), 20:30, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Катки сейчас совсем не те, что были 10 лет назад, боюсь вы будете разочарованы, ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 16.87, Коньвпальто (?), 20:32, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так что звоните доктору Эммету, это единственный выход говорят его можно найт... текст свёрнут, показать
     
  • 2.53, ryoken (ok), 09:10, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это просто, они хотят быстрее и чаще забивать юзерам новые зондофичи :D.
     
     
  • 3.55, Аноним (55), 11:20, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага. Внедрение DNS-over-NSA, например, постепенно включается сначала для тестовых сборок, потом для пользователей США, потом для стран-союзников, потом для всего мира — каждый этап с новым релизом. С новой схемой это внедрение произойдёт гораздо быстрее.
     
  • 3.58, заминированный тапок (?), 12:47, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нет, просто команда переписывания чего-либо на раст настолько быстра в переписывании, что уже начала переписывать на рат код FF по N-циклу
     
     
  • 4.59, заминированный тапок (?), 12:48, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *на раст
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:41, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Мне бы не ноооовшества, а исправления ошибок, которым уже более десятилетия. Но и несколько летней давности тоже.
     
     
  • 2.23, Аноним84701 (ok), 21:49, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Мне бы не ноооовшества, а исправления ошибок, которым уже более десятилетия. Но и несколько летней давности тоже.
    >  более десятилетия

    Экий вы торопыга!

    Мой "любимый" баг:
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=19261
    > When resizing the window, need to keep place in content
    > Opened [b] 20 years[/b] ago Updated 2 years ago
    > Status: NEW
    > Load a long HTML document, and scroll half way down. Now take note of your place
    >  in the content, then resize the window horizontally. Notice how, after reflow,
    > we've just lost your place in the content, so that you have to scroll around to find it.

    т.е. в кратце: любое изменение размера окна и текcт "улетает" вверх или вниз.
    Особенно заметно на достаточно больших документах (книги, документация и т.д.).
    То же самое  происходит при текстовом зуме/увеличении размера шрифта (обычно Ctrl +).

    Но это видимо слишком скучные вещи, куда интереснее новые формы табов до пользователя доводить ;)

     
     
  • 3.32, Аноним (32), 22:16, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гы, чуть под стол не сполз, 20 лет багу. Сильно.
     
  • 2.25, Аноним (25), 21:51, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это фичи. Зачем убирать фичи их и так не много.
     
  • 2.60, заминированный тапок (?), 12:51, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    растописатели не исправляют старые ошибки, они просто переписывают на раст старые ошибки
     

  • 1.5, timur.davletshin (ok), 20:42, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Я так понимаю, что какой-то нетрадиционный человек на должности манагера решил, что у Firefox доля малая из-за меньшего номера версии, чем у Chrome?
     
     
  • 2.19, Аноним (17), 21:27, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Схемы версионирования:

    1. Семантическое версионирование. Имеет смысл для либ. Для приложух же — meh.
    2. Версия равна году, под-версия - кварталу или полугодию. Самое то для приложух.
    3. Целое число, увеличивающееся раз в месяц; отсчет идет с единицы. Самая бессмысленная х_йня.

     
     
  • 3.49, пох. (?), 07:34, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Семантическое версионирование. Имеет смысл для либ.

    имеет смысл для нормальных разработчиков - не ляпающих новые фичи раз в четыре недели. Немодно, немолодежно, непохоже на "новые стандарты", когда каждый день в поведении или l&f "что-нибудь новенькое" и хорошо еще если отключаемое еще одним к тремстам имевшимся волшебным заклинаниям.
    Для либ (в линухе) и тем более давно сломано и не работает. Пользователю незачем знать,какая у него либа. redhat знает лучше и имеет (совершенно не user-friendly и out-of-control) методы контролировать.

    > Версия равна году, под-версия - кварталу или полугодию.

    совершенно бессмысленная херня. Мне совершенно все равно (и я все равно не помню) в каком году вышел photoshop cs2 (и я бы совершенно не огорчился, если бы его версия была просто 6). Мне достаточно знания того, что он не требует (сейчас) кривых хаков и лицензионного сервера где-то в интернете, и нормально работает с пленочными фотками.
    И бесполезен с тем что наснимает коробка от фуджи - ей подавай самый распоследний.

    > Целое число, увеличивающееся раз в месяц; отсчет идет с единицы.

    чуть лучше предыдущего - в мурзиле 60 окончательно сломана работа с плагинами vcenter, и это можно запомнить. Какая там версия модно сегодня и какая была позавчера - запоминать незачем, "все одинаковые".

     

  • 1.6, FSA (??), 20:43, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Всё-таки они решили перегнать хром по номеру версии...
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:47, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    скорее systemd
     

  • 1.7, Йопта (?), 20:46, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикольно,давно про такое думал, по идеи теперь, и стабильнее будет и быстрее будут тестировать бетки
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 21:10, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > и быстрее будут тестировать беЛки

    Так, наверное, правильнее. :-)

     
     
  • 3.27, Аноним (27), 21:55, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    белки уже пару деноминаций, как пропали
     

  • 1.9, Аноним (9), 20:57, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такими темпами через 10 лет будет Firefox 365. А потом будут приходить обновы 365.0.1, 365.0.2 итд.
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 23:32, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через 10 лет будет Firefox ~190.
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 07:14, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Через пару лет с такими эффективными менеджерами Firefox уже не будет.
     
     
  • 4.88, artenox (?), 11:34, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Через пару лет с такими эффективными менеджерами Firefox уже не будет"
    Ты говоришь прямо как пользователи форума mozilla russia. Тоже без расширений жить не можешь? А по моему мнению, Firefox'ом наконец-то стало можно пользоваться. Спасибо эффективным менеджерам, что не слушали старперов.
     
     
  • 5.89, artenox (?), 11:40, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще с фанатами браузеров лучше не общаться. Нервы дороже.
    Операфаны вот поливали грязью cloudflare sni (а шифрование хорошая вещь), потому что он у них в престоопере не работал (потом запилили и они замолкли). Никто и не подумал, а может в консерватории что-то не то=браузер уг.
     
     
  • 6.90, artenox (?), 11:41, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно также я не читаю комменты к фильмам, например.
     
  • 2.77, Kuromi (ok), 21:33, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С той сокростью с которой ФФ теряет юзеров будут ли они через пару лет, вот в чем вопрос. Не случайно же один из их бывших топов не так давно опубликовал статью, в которой прмо обвинял Гугл в саботаже, дескать в код их продуктов намерянно вносились баги проявляющиеся тольков  ФФ и эти баги фиксились месяцами. Так это иил нет, конечно, вопрос, хотя наличие Chrome-only фич в продуктах гугл уже давно никого не удивляет.
    Ну и сервисы многие уже давно стали тестировать функционал под ФФ по остаточному принципу, что особо пугает.
     

  • 1.10, Аноним (10), 20:59, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Скоро выброс? )
     
  • 1.11, Аноним2 (?), 21:02, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И зачем тогда номер версии? Пусть уж дату в конце ставят.
     
     
  • 2.28, tre89 (?), 21:56, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лучше 0 дописать в конце номера версии, заодно хром обгонят
     

  • 1.12, Аноним (12), 21:08, 17/09/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.13, Аноним (13), 21:09, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    fast food, fast sex, fast life, fast death
     
  • 1.14, Аноним (14), 21:09, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это называется, мол мы сделали всё, что могли.
     
  • 1.15, Ilya Indigo (ok), 21:10, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В качестве причины сокращения цикла разработки называется желание...

    ... обогнать Chrome!

     
  • 1.18, Аноним (20), 21:25, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    учитывая их любовь к новым прекрасным api в каждой новой версии - теперь вебмакаки будут что-нибудь улучшать раз в месяц, а не раз в полтора.

    похоже, основной смысл именно в этом - окончательно лишить альтернативные проекты шансов работать в современном альтернативно-одаренном вебе.

    должен остаться только хром!

     
     
  • 2.22, Аноним (2), 21:35, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо за то, что обозвал меня вебмакакой. Хотя макаки - это те, кто не могут в VanillaJS, и именно для VanillaJS и нужно быстрое внедрение фич. Чтобы можно было просто кодить без костылей вроде бандлеров и npm, как в старых добрых начале нулевых.
     
     
  • 3.50, пох. (?), 07:36, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да-да, без костылей, с поддержкой единственно-верного браузера самой наираспоследней версии.

     

  • 1.21, Злой Линус (?), 21:32, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда эти редиски сделают что-нибудь  с окном мастер пароля!? Эта зараза часто выскакивает в ненужный момент и перехватывает фокус.
     
  • 1.24, Аноним (25), 21:50, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проще было совсем отказаться от обновлений и заняться чем-нибудь полезным.
     
  • 1.26, tre89 (?), 21:53, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    количество не переходит в качество никогда
     
     
  • 2.29, Аноним (27), 21:57, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    скажи это блинам
     
     
  • 3.75, tre89 (?), 19:08, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > скажи это блинам

    ну если они код будут повторять как блины, то согласен

     

  • 1.31, Аноним (32), 22:13, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как сидел на ESR ветке так и буду. И пошли они полем лесом да торфяником со своими "быстрыми" релизами.
     
     
  • 2.37, vz_2 (?), 23:18, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На ESR плохо работает или вообще не хочет работать ДБО.
     

  • 1.33, Аноним (33), 22:44, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну это хорошо, а то новые версии долго выходят.
     
  • 1.36, vz_2 (?), 23:17, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прочитав заголовок понял что будут ишачить пользователей в качестве бета-тестеров. Ну спасибо.
     
  • 1.39, Аноним (40), 23:24, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Догнать и перегнать Хромиум! Шестинедельку за четыре недели!
     
     
  • 2.48, Аноним (47), 07:24, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Товарищ!
             На фичи
                      решил
                               наплевать,
    И с ретингом
                      стало
                               тухло?
    Версию
             гордо
                      начни
                               повышать!
    Обгоняй
                    буржуинов
                               из гугла!
     

  • 1.43, Аноним (43), 23:50, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А че так редко то? Хочу каждый день официальные версии, что каждый день FF обновлялся, прям как винда
     
     
  • 2.45, 123 (??), 01:17, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    nightly
     

  • 1.44, Аноним (44), 00:42, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сижу на бете, обновляется часто, особых проблем нет. ЧЯДНТ?
    Сечас 70.0b7
     
  • 1.46, Аноним (46), 05:21, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > желание более оперативно доводить новые возможности до пользователей
    > изменения будут доводиться до пользователей релизов не разом, а постепенно

    Понятненько

     
  • 1.54, Аноним (54), 09:39, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше версий богу версий!
     
  • 1.61, Аноним (61), 13:02, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Выпустили бы flatpak, чтобы я поставил его и забыл про обновления.
     
  • 1.63, Аноним (63), 14:48, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    выполним 6-8 недельку за 4 недели, товарищи!
     
     
  • 2.64, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 14:56, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > выполним 6-8 недельку за 4 недели, товарищи!

    Пусть напрягутся и "пятилетку - в три года", ....
    ....хоть пару лет их не видеть и не слышать.

     

  • 1.65, Анонимчик (?), 14:57, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мой любимый браузер, если бы не rust компилять, то вообще бы был топ
     
  • 1.72, iZEN (ok), 17:04, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора отказаться от версий Firefox - он достаточно стабилен, чтобы пользователь мог понять разницу между Fx 68 и Fx 72, например. Внутреннюю нумерацию релизов можно сохранить.
     
  • 1.74, Аноним (74), 17:49, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    С 2017 года сбежало 60млн пользователей фуррифокса на дестопе. Работают люди :)
     

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