Firefox переходит на сокращённый цикл подготовки релизов

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|2.30, timur.davletshin (ok), 22:12, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Да тоже вот. Ускоряют "инфляцию", а потом деноминацию придётся делать и будет у нас вмеcто 100-ки какой-нибудь опять FF1.0
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|3.68, Аноним (68), 16:25, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уже есть опыт будет так идти до 1000, а там будет уже 1k19 и так до 2k, а потом перейдут на SNAPSHOT версии скорее всего, но это не скоро еще...
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|2.34, Аноним (34), 22:49, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кажется вы не поняли смысл, чем чаще выходит новая версия, тем чаще выходит об этом новость, это бесплатная реклама на том же опеннете и др.
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|2.57, заминированный тапок (?), 12:42, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну судя по всему раст им позволил ещё сократить вменя на тестирвоание (опять же, как там они вещали про один из главных аргументов в использованиии раст для написание кернел-модулей)
скоро сократят цикл разработки до настоящего "*уяк-*уяк и в продакшн" (влажные же мечты эффективных менеджеров), а раст там как-то сам разберётся
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|2.52, ryoken (ok), 09:09, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В этом есть некий смысл, ящитаю :D.
На венде у меня собссно Nightly, обновляется как сволочь, иногда по 3 билда в день притаскивает. Ну и на телефоне оно же и так же. А у юзеров в конторе - ESR.
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|3.76, Kuromi (ok), 21:17, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Три билда это если что-то мощно сломали и срочно откатывают. Так-то уже с год как 2 билда в день, каждые 12 часов.
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|1.3, A.Stahl (ok), 20:39, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+17 +/–
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Ну х.з. что там за новшества такие они хотят до меня доносить быстрее: я давно уже ченджлог Файерфокса читаю по диагонали так как там ничего особо интересного нет. Что-то ускорили, что-то изменили, какю-то бестолковую возможность временно внедрили.
Думаю в результате только багов прибавится у конечных пользователей.
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|2.17, Аноним (17), 21:22, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> какю-то бестолковую возможность временно внедрили
Добро пожаловать в файрфоксо-мирок.
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|2.20, Аноним (20), 21:29, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> Ну х.з. что там за новшества такие они хотят до меня доносить
от ЧСВ-то не лопни. До тебя они ничего не хотят доносить.
Они донесут до кодошлепов божественного vue.js, а тебя - просто заставят переставлять самую-последнюю-только-сегодня-вышла версию - сперва раз в месяц, потом раз в неделю.
Кстати, надо бы им запилить фичреквест - версионно-независимый api для проверки последнести версии. Не номера, а именно что она - последняя. Разумеется, запросом к мазила-сайту со случайным сливом полного урла и, желательно, всех прочих параметров с места, с которого запросили.
Ну а веб-мартышки быстренько добавят во фронтенд проверку - если не последняя, показать вместо сайта указующий перст - "обновляться марш вот туда!"
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|3.38, Коньвпальто (?), 23:19, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я полный чайник в этом вопросе, но почти уверен что как vue абсолютно пофиг на версию фаирфокса, ибо Бабель наверняка. Зачем такую ерунду писать... В детстве яваскриптом отдавило что-нибудь? :)
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|4.41, Коньвпальто (?), 23:34, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пожалуй метаморфоза с джиэс за последние 4 года одно из самых больших удивлений последнего времени, лично для меня. Бррр, как вспомню эти портянки... жалко все это приходится прогонять через Бабель и прочее получая на выходе кашу, работающую на ие11 и прочей недобитой ереси
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|5.42, Коньвпальто (?), 23:47, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Которую вы потом лицезрение в браузере думая что вот как-то так оно и устроено ;) это давно не так. нет, я не пишу на джиэс, просто интересуюсь, реакт очень забавен, Ву и энгулярчик что-то не зашли под пивко, лень. Но это нормальный код, во всех перечисленных проявлениях как и вообще современный джиэс, мало имеющий отношение к тому что вы привыкли понимать под ним. К сожалению до этого не доперли не только сторонние наблюдатели, а и процентов 50 кодеров до сих пописывающих в портянки.
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|6.56, пох. (?), 12:32, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
лично я в своем немодном браузере все чаще лицезрею пустое место, и ,чертыхаясь,... текст свёрнут, показать
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|8.67, пох. (?), 16:09, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
ну вот не работает - в али сломали логинформу впрочем, до нее сломали оплату, р... текст свёрнут, показать
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|10.78, пох. (?), 07:20, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не, для логина был и всплывающий диалог - в случае, когда логин потребовался по ... текст свёрнут, показать
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|12.82, пох. (?), 14:03, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и что - все равно ведь ничего не открывается, потому что камень немодный - а до ... текст свёрнут, показать
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|12.81, пох. (?), 13:54, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на сайтике мелкого мэйлфовардера, ага, я прям поверил на этой системе ими пользо... текст свёрнут, показать
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|14.85, пох. (?), 17:40, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
на крайняк - асфальтовый каток Если закатать им всех улучшаек того, что от улуч... текст свёрнут, показать
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|2.53, ryoken (ok), 09:10, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это просто, они хотят быстрее и чаще забивать юзерам новые зондофичи :D.
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|3.55, Аноним (55), 11:20, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага. Внедрение DNS-over-NSA, например, постепенно включается сначала для тестовых сборок, потом для пользователей США, потом для стран-союзников, потом для всего мира — каждый этап с новым релизом. С новой схемой это внедрение произойдёт гораздо быстрее.
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|3.58, заминированный тапок (?), 12:47, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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нет, просто команда переписывания чего-либо на раст настолько быстра в переписывании, что уже начала переписывать на рат код FF по N-циклу
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|1.4, Аноним (4), 20:41, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Мне бы не ноооовшества, а исправления ошибок, которым уже более десятилетия. Но и несколько летней давности тоже.
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|2.23, Аноним84701 (ok), 21:49, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Мне бы не ноооовшества, а исправления ошибок, которым уже более десятилетия. Но и несколько летней давности тоже.
> более десятилетия
Экий вы торопыга!
Мой "любимый" баг:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=19261
> When resizing the window, need to keep place in content
> Opened [b] 20 years[/b] ago Updated 2 years ago
> Status: NEW
> Load a long HTML document, and scroll half way down. Now take note of your place
> in the content, then resize the window horizontally. Notice how, after reflow,
> we've just lost your place in the content, so that you have to scroll around to find it.
т.е. в кратце: любое изменение размера окна и текcт "улетает" вверх или вниз.
Особенно заметно на достаточно больших документах (книги, документация и т.д.).
То же самое происходит при текстовом зуме/увеличении размера шрифта (обычно Ctrl +).
Но это видимо слишком скучные вещи, куда интереснее новые формы табов до пользователя доводить ;)
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|1.5, timur.davletshin (ok), 20:42, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Я так понимаю, что какой-то нетрадиционный человек на должности манагера решил, что у Firefox доля малая из-за меньшего номера версии, чем у Chrome?
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|2.19, Аноним (17), 21:27, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Схемы версионирования:
1. Семантическое версионирование. Имеет смысл для либ. Для приложух же — meh.
2. Версия равна году, под-версия - кварталу или полугодию. Самое то для приложух.
3. Целое число, увеличивающееся раз в месяц; отсчет идет с единицы. Самая бессмысленная х_йня.
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|3.49, пох. (?), 07:34, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Семантическое версионирование. Имеет смысл для либ.
имеет смысл для нормальных разработчиков - не ляпающих новые фичи раз в четыре недели. Немодно, немолодежно, непохоже на "новые стандарты", когда каждый день в поведении или l&f "что-нибудь новенькое" и хорошо еще если отключаемое еще одним к тремстам имевшимся волшебным заклинаниям.
Для либ (в линухе) и тем более давно сломано и не работает. Пользователю незачем знать,какая у него либа. redhat знает лучше и имеет (совершенно не user-friendly и out-of-control) методы контролировать.
> Версия равна году, под-версия - кварталу или полугодию.
совершенно бессмысленная херня. Мне совершенно все равно (и я все равно не помню) в каком году вышел photoshop cs2 (и я бы совершенно не огорчился, если бы его версия была просто 6). Мне достаточно знания того, что он не требует (сейчас) кривых хаков и лицензионного сервера где-то в интернете, и нормально работает с пленочными фотками.
И бесполезен с тем что наснимает коробка от фуджи - ей подавай самый распоследний.
> Целое число, увеличивающееся раз в месяц; отсчет идет с единицы.
чуть лучше предыдущего - в мурзиле 60 окончательно сломана работа с плагинами vcenter, и это можно запомнить. Какая там версия модно сегодня и какая была позавчера - запоминать незачем, "все одинаковые".
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|1.6, FSA (??), 20:43, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Всё-таки они решили перегнать хром по номеру версии...
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|1.7, Йопта (?), 20:46, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Прикольно,давно про такое думал, по идеи теперь, и стабильнее будет и быстрее будут тестировать бетки
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|2.16, Аноним (16), 21:10, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> и быстрее будут тестировать беЛки
Так, наверное, правильнее. :-)
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|1.9, Аноним (9), 20:57, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Такими темпами через 10 лет будет Firefox 365. А потом будут приходить обновы 365.0.1, 365.0.2 итд.
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|3.47, Аноним (47), 07:14, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Через пару лет с такими эффективными менеджерами Firefox уже не будет.
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|4.88, artenox (?), 11:34, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Через пару лет с такими эффективными менеджерами Firefox уже не будет"
Ты говоришь прямо как пользователи форума mozilla russia. Тоже без расширений жить не можешь? А по моему мнению, Firefox'ом наконец-то стало можно пользоваться. Спасибо эффективным менеджерам, что не слушали старперов.
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|5.89, artenox (?), 11:40, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще с фанатами браузеров лучше не общаться. Нервы дороже.
Операфаны вот поливали грязью cloudflare sni (а шифрование хорошая вещь), потому что он у них в престоопере не работал (потом запилили и они замолкли). Никто и не подумал, а может в консерватории что-то не то=браузер уг.
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|2.77, Kuromi (ok), 21:33, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С той сокростью с которой ФФ теряет юзеров будут ли они через пару лет, вот в чем вопрос. Не случайно же один из их бывших топов не так давно опубликовал статью, в которой прмо обвинял Гугл в саботаже, дескать в код их продуктов намерянно вносились баги проявляющиеся тольков ФФ и эти баги фиксились месяцами. Так это иил нет, конечно, вопрос, хотя наличие Chrome-only фич в продуктах гугл уже давно никого не удивляет.
Ну и сервисы многие уже давно стали тестировать функционал под ФФ по остаточному принципу, что особо пугает.
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|1.15, Ilya Indigo (ok), 21:10, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В качестве причины сокращения цикла разработки называется желание...
... обогнать Chrome!
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|1.18, Аноним (20), 21:25, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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учитывая их любовь к новым прекрасным api в каждой новой версии - теперь вебмакаки будут что-нибудь улучшать раз в месяц, а не раз в полтора.
похоже, основной смысл именно в этом - окончательно лишить альтернативные проекты шансов работать в современном альтернативно-одаренном вебе.
должен остаться только хром!
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|2.22, Аноним (2), 21:35, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Спасибо за то, что обозвал меня вебмакакой. Хотя макаки - это те, кто не могут в VanillaJS, и именно для VanillaJS и нужно быстрое внедрение фич. Чтобы можно было просто кодить без костылей вроде бандлеров и npm, как в старых добрых начале нулевых.
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|3.50, пох. (?), 07:36, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да-да, без костылей, с поддержкой единственно-верного браузера самой наираспоследней версии.
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|1.21, Злой Линус (?), 21:32, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда эти редиски сделают что-нибудь с окном мастер пароля!? Эта зараза часто выскакивает в ненужный момент и перехватывает фокус.
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|1.24, Аноним (25), 21:50, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Проще было совсем отказаться от обновлений и заняться чем-нибудь полезным.
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|3.75, tre89 (?), 19:08, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> скажи это блинам
ну если они код будут повторять как блины, то согласен
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|1.31, Аноним (32), 22:13, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как сидел на ESR ветке так и буду. И пошли они полем лесом да торфяником со своими "быстрыми" релизами.
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|2.37, vz_2 (?), 23:18, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На ESR плохо работает или вообще не хочет работать ДБО.
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|1.36, vz_2 (?), 23:17, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прочитав заголовок понял что будут ишачить пользователей в качестве бета-тестеров. Ну спасибо.
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|2.48, Аноним (47), 07:24, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Товарищ!
На фичи
решил
наплевать,
И с ретингом
стало
тухло?
Версию
гордо
начни
повышать!
Обгоняй
буржуинов
из гугла!
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|1.43, Аноним (43), 23:50, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А че так редко то? Хочу каждый день официальные версии, что каждый день FF обновлялся, прям как винда
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|1.44, Аноним (44), 00:42, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сижу на бете, обновляется часто, особых проблем нет. ЧЯДНТ?
Сечас 70.0b7
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|1.46, Аноним (46), 05:21, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> желание более оперативно доводить новые возможности до пользователей
> изменения будут доводиться до пользователей релизов не разом, а постепенно
Понятненько
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|2.64, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 14:56, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> выполним 6-8 недельку за 4 недели, товарищи!
Пусть напрягутся и "пятилетку - в три года", ....
....хоть пару лет их не видеть и не слышать.
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|1.72, iZEN (ok), 17:04, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пора отказаться от версий Firefox - он достаточно стабилен, чтобы пользователь мог понять разницу между Fx 68 и Fx 72, например. Внутреннюю нумерацию релизов можно сохранить.
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|1.74, Аноним (74), 17:49, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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С 2017 года сбежало 60млн пользователей фуррифокса на дестопе. Работают люди :)
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