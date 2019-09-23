Релиз операционной системы ReactOS 0.4.12

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|1.1, Аноним (1), 23:27, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+43 +/–
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>Операционная система находится на "альфа"-стадии разработки
уже 20 лет.
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|2.55, Аноним (-), 01:46, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+21 +/–
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Почему, мистер Андерсон, почему? Во имя чего? Что Вы делаете?
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|2.83, Аноним (83), 03:53, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Всего на семь лет моложе линукса. Если сравнить, чего добился линукс за 20 лет…
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|3.86, milinsky (ok), 04:36, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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>Если сравнить, чего добился линукс за 20 лет…
Стал ядром для множества ОС на разных платформах от десктопа до кофеварки, заполонил овервсе смартфоны, и даже умеет запускать вин приложения не хуже ReactOS (скорее даже лучше)? Ну ты конечно же об этом не знал.
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|4.92, Тот_Самый_Анонимус (?), 05:28, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>заполонил овервсе смартфоны
Вы, заявители столь громких фраз, всегда двуличны. Как вирус на андройде — так андройд не линукс, а на линухе нет вирусов (тм), а как проценты считать, так он сразу становится линухом.
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|5.94, Аноним (94), 05:33, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Андроед безусловно линукс, самый популярный линукс, но не ГНУ, что говорит о том, что можыт быть не так уж и нужен этот гну. Может использовать юзерленд от андроид или фряхи или от openindiana.
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|5.103, Аноним (103), 07:04, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Различие (различие) между вирусами и троянами изучите. Придерживаясь строгости формулировок, на Андроиде нет вирусов.
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|6.105, Аноним (103), 07:07, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вдогонку. Зашитый (не наложенный) в код приложения зловредный функционал также неправомерно называть вирусом. Данное приложение принято называть бомбой. Именно к этому типу принадлежит большинство зловредов для Андроида. Такое приложение может существовать для любой ОС.
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|5.114, Diozan (ok), 08:09, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А много ли вирусов под Андроид? Самораспространяющихся и самостоятельно заражающих устройства от одного к другому, а не тех, что пользователь сам себе установил, которых и вирусом назвать нельзя?
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|6.131, Тот_Самый_Анонимус (?), 08:52, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тогда исключаем из виндовых вирусов вирусы с кейгенов и тех что ОН САМ СЕБЕ УСТАНОВИЛ, и оп, под винду нет вирусов. Ибо сама система их не устанавливает.
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|7.146, Аноним (103), 09:28, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы играете формулировками. Основное свойств вируса - самовоспроизводимость, установка без ведома пользователя. Все остальное пользователь ставит себе сам, поэтому да, все остальное (трояны, бомбы) вирусами называть неправомерно.
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|9.246, ф (?), 07:50, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
дак настрой, будь мужиком а то все если да если ты еще предложи разъе... текст свёрнут, показать
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|5.205, Аноним (205), 14:28, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Операционная систем не является собственным ядром.
И не ври, ты не тот самый.
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|4.127, Анони (?), 08:40, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я как-то видел вакансии в питерской редмонд на Qt для мультиварок и т.п.
Аналогично и с автомобильных компах заходит.
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|4.226, Nxxx (?), 20:12, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А вы сравните насколько винда сложнее и функциональние юниксовой архитектуры из 1959 года.
И да, Wine - это не Linux, это отдельный продукт, используемый в разных местах.
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|3.91, Тот_Самый_Анонимус (?), 05:25, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Если сравнить, чего добился линукс за 20 лет…
Ну ты объективно сравнивай. Ведь в линь кучу бабла ввалили, а до сих пор <2%.
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|4.95, Аноним (83), 05:37, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В десктопный линукс никто бабло не вваливал (и не надо, имхо).
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|6.252, Аноним (251), 08:27, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Неа, десктопы/воркстейшны им довольно безразличны.
Вроде есть, но больше для вида или узких юзкейсов вписывания в комплексную инфраструктуру от RH
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|4.155, Аноним (155), 10:21, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> до сих пор <2%
Ты забыл посчитать сервера, мобилки, роутеры и эмбедовку.
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|5.219, Тот_Самый_Анонимус (?), 18:53, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Читай выше аргумент про вирусы.
Сервера — это не пользовательские машины, как и роутеры (которые и под фрёй бывают).
А Андройд — не линух. Или запусти его приложения на линухе без эмулятора.
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|6.253, Аноним (251), 08:29, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Андроид сам лишь приложение, которое работает поверх линукса, в jvm
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|7.185, Аноним (185), 12:44, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну так на то они и умные -- продукты заказать, доставку оплатить
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|7.213, Аноним (213), 17:08, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не хотелось бы разочаровывать, но да. Люди с самсунговских смарт-холодильников умудрялись в твиттер постить. Вот до чего техника дошла.
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|5.206, iPony129412 (?), 14:29, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как вы надоели со своими 2%. Это было 10 лет назад https://www.w3schools.com/browsers/browsers_os.asp Linux — 6.2% в августе, в июле было 6.3%
Как вы надоели со своим сайтом для веб девелоперов.
Причём как что так сразу веб обезьянами их называют, а как числа про линукс показывать, то к ним бегут.
Это очень специфичный сайт, поэтому он не отображает реальную рыночнкю долю и близко.
PS: ещё бы статистику Opennet привёл бы c 33% (?) линуксов
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|6.268, пох. (?), 17:06, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ещё бы статистику Opennet привёл бы c 33% (?) линуксов
А чего это только 33? Так мало опеннетчиков умеет поменять своему йожу user-agent?
Должно быть не меньше 86% - и то за счет тех еще недоперевоспитанных линуксоидов, которые меняют в другую сторону.
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|3.98, Ya (??), 06:31, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если бы в своё время IBM ввалил свой лярд не в Linux а ReactOS то ещё неизвестно что стояло бы на кофеварках сегодня.
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|4.101, Аноним (101), 06:51, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Линукс, естественно! Реакт даже с миллиардом остался бы в состоянии альфы - мелкософту прямые конкуренты (даже такие ущербные) не нужны. МС нашли бы кучу нарушенных патентов и прикрыли лавочку.
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|5.134, Тот_Самый_Анонимус (?), 08:54, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>МС нашли бы кучу нарушенных патентов и прикрыли лавочку.
Можно перебазировать штаб-квартиру в нормальную страну, где нет патентов на ПО и оп, — майкрософт соcёт лыжи. Но для рабов правовой системы с патентами на ПО это даже помыслить нельзя.
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|6.139, ф (?), 09:12, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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можно :)
а потом в альтернативной вселенной найти дурачков, которые будут "ввалил свой лярд" в проект со штаб-квартирой в Эритрее и маркетолагими типа ДжеДи без какого-либо шанса заработать на этом...
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|7.233, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:37, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Совсем не аргумент. Никак не опровергает мой ответ пердыдущему оратору. Но у вас проблемы с пониманием причинно-следственных связей.
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|8.237, ф (?), 23:13, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
а я и не опровергал я же всецело поддержал ваше предложение ... текст свёрнут, показать
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|10.273, ф (?), 23:06, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
И что Почему вы уверенны, что можно давить только на разработчика ПО Их продук... текст свёрнут, показать
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|2.170, Васька (??), 12:00, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что проект крайне сложный, это вам не с нуля написать гавноос, тут совместимость нужна.
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|3.224, Аноним (224), 19:20, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не оправдывает баги из за которых крашится ядро и собственные драйвера. Без совместимости имеют право крашится лишь сторонние программы и драйвера. А ядро может крашится только от кривых рук разработчиков.
Кстати, разве открытые исходники не должны упрощать реализацию совместимости? Свежие браузеры традиционно в ReactOS не работают. Gtk лишь недавно начал хоть как то работать.
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|1.5, Аноним (5), 23:35, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Эти тошнотворные голубые иконки...
Кто-то решил что всё свободное должно быть в голубых тонах...
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|3.61, Аноним (5), 01:57, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Она ужасна. Надо обязательно чтобы иконки папок были обязательно не как в офтопике, голубые, тошнотворные.
В KolibriOS, Haiku OS жёлтого цвета иконки папок и в целом нормальная гамма.
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|2.199, burjui (ok), 13:55, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Учитывая текущие темпы разработки, более уместен другой вопрос: когда допишут? *canned laugh*
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|1.13, Аноним (5), 23:48, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Может ли в запуск: Steam, Origin, Battlenet, Epic Games Launcher, GOG, Uplay, Discord? Может ли в запуск игр?
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|2.14, Аноним (2), 23:51, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это тебе не винда, а полуобрубок на базе вайна. Костыль на базе костыля.
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|3.15, Аноним (5), 23:58, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну так Вайн вроде запускает по крайней мере некоторое из списка. За последни пол года 2 раза переустановил видну, хотя зарекся, до сих пор советь мучает. А так бы давал диск с этим. Пусть в свои танки гоняют, уроды.
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|4.23, zzz (??), 00:18, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так у тебя жи линукс, в котором игорей непочатый край. Или куда?
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|4.107, Аноним (103), 07:11, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А некоторые нужные НЕ запускает. Например, государственные приложения типа "Справки БК". Оно требует некоторые версии .NET (для установки и работы разные), которые в Wine вроде бы ставятся, но на самом деле не работают.
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|5.115, ф (?), 08:12, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну а ты в курсе, что устанавлива .NET на машине где нет винды нарушаешь права майкрософт?
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|6.125, АнонАнон (?), 08:38, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скажите для того кто в танке - а разве нельзя использовать mono вместо NET? Если нет, то зачем тогда этот mono вообще нужен?
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|5.124, Аноним (5), 08:34, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>А некоторые нужные НЕ запускает. Например, государственные приложения типа "Справки БК".
Ты понимаешь что ты — поехавший уже, всё? Ты зачем пишешь это в вопросе про игры?
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|6.129, ф (?), 08:49, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А чем Справки БК хуже сапера или паука? Также весело можно проводить время :)
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|6.214, Алексей Михайлович (?), 17:28, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что игродрочеры всех задолбали уже со своими цветными картинками. Для работы-то явно не дотан с танками нужен.
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|3.62, Аноним (5), 02:02, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Возможность запускать игры - возможность ставить на ПК "обычных людей" со спокойной совестью, а не слать на хер, в случае стечения не благоприятных обстоятельств.
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|1.17, Кир (?), 00:02, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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У меня как раз есть свободный ноут, не пожалею, поставлю это чудо и выложу на ютубчик видео со всеми косяками и багами. Не надеюсь, что разрабам станет стыдно, но хоть душу отведу.
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|2.18, Аноним (5), 00:06, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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По тестируй игры какие-нибудь. Игры интересны широкой группе населения.
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|3.25, Кир (?), 00:25, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А ребята-то не промах! Они подстраховались, их поделие не умеет грузиться с флешки. Точнее, энтузизисты как-то извращаются, используя одновременно live- и boot-образы, но я не любитель стоя и в гамаке.
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|6.168, ievoochielaPh5Ph (ok), 11:39, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В ночных сборках почти осилили. Будет в релизе 0.4.13
Последние лет 10 ответ «в ночных сборках почти осилили, будет в следующем релизе». Но воз и ныне там.
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|4.259, Аноним (259), 10:04, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А ребята-то не промах!
Ой какие они сякие, не дали кой-кому слово сдержать.
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|5.269, Кир (?), 17:49, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну нет у меня привода для опт. дисков, выбросил давно. И даже если б был -- портить болванку ради такого чуда?
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|6.270, Аноним (259), 18:33, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> портить болванку ради такого чуда?
Ради того, что бы сдержать слово: "поставлю это чудо и выложу на ютубчик видео"
Как не дорого ты себя оценил.)
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|2.30, АнонАнон (?), 00:35, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я понимаю когда стыдно сборщикам очередного дистрибутива Linux, но настоящим программистам то чего стыдиться?
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|3.32, Кир (?), 00:39, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"Настоящим программистам" РекталОСи не до Linux, им бы хотя бы до Haiku дотянуться, которая, кстати, умеет давно и загрузку с флешки, и на реальном железе чудно запускается, включая WiFi и прочее... А вы давно используете сабж в качестве основной ОС? Поделитесь впечатлениями!
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|4.38, АнонАнон (?), 01:03, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вы тут каждого будете спрашивать как React в качестве основной системы? Не имею понятия - с версии 0.3.9 за проектом не слежу. А 0.3.9 на реальном железе "запускалась и даже не падала" (с). Много лет прошло, вряд-ли стало хуже.
Может расскажете как вам Haiku в повседневном использовании?)
Я использую Windows.
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|5.43, Кир (?), 01:27, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про использование сабжа как основной ОС -- один раз-то и спросил, видимо, не только мне интересно ;) Про Хайку -- простояла 3 дня, особых проблем не заметил, разве что WebPositive таки пока кривоват. Но это приложение, а самой Хайкой был скорее приятно удивлен. И да, много лет прошло, я уж забыл, когда последний оптический привод выкинул, а РекталОС все не научилась с флешки грузиться без бубна и танцев... М-да, печалька.
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|6.56, Аноним (56), 01:47, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Попробовал однажды рeктaлось в виртуалке - так хост нaмepтво завис, пришлось ребутать. Так и должно быть?
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|5.167, ievoochielaPh5Ph (ok), 11:38, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А вы тут каждого будете спрашивать как React в качестве основной системы?
> Не имею понятия - с версии 0.3.9 за проектом не слежу.
> А 0.3.9 на реальном железе "запускалась и даже не падала" (с).
> Много лет прошло, вряд-ли стало хуже.
Про Haiku, если правда интересно, на Хабре целый цикл идет последние месяца полтора типа «Мой NN день с Haiku». Чувак нахваливает Хайку и поливает дерьмом Linux(при чем по тексту видно, что Linux он никогда не видел). При этом по своему опыту с Haiku в этом году могу сказать, что система не пригодна для повседневного использования, но в отличии от ReactOS она хотя бы загружается, ставится и работает, в ней проблемы с наличием ПО под нее(тупо нет даже браузера который бы работал и не падал).
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|2.37, Jedi8208to8208be (?), 01:01, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ты чо какой ноут
АЛЬФА же!!!11
можно только крутить в вируалке и записывать аж полутораминутные видосы о том как все круто
большее пока не поддерживается
вы должны быть благодарны уже за это
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|2.99, Аноним (99), 06:33, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ничего у тебя не выйдет. Это поделие работает только на виртуалках, и то кое-как. Был у меня на работе старый комп под списание - кор 2 Дуо, 2гб, мать не помню. Решил попробовать 0.4.11 и 0.4.12 ночную. Ну система то поставилась, но дров под сетевуху не нашло. Попробовал поставить все возможные дрова, начиная с вин95 и заканчивая вин8 (включая серверные) - ставились все, а после установки требовали ребута. Ну и после ребута система не грузилась от слова совсем. О дровах на звук, видео или ещё чего даже не заикаюсь...
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|2.102, doctorishe (?), 07:00, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты, прежде чем ставить "на ноут" - уточни у "авторов" этого "поделия" - не портит-ли это барахло, как раньше, диски во время своей так называемой "работы". И вообще - запустится-ли ЭТО на твоем процессоре. У меня есть все основания полагать, что это все стремно. Ибо руки у "авторов" из одного, всем известного места растут.
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|2.108, Аноним (103), 07:13, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> поставлю
Расскажешь. Мне ни разу ReactOS поставить не удалось ни на какую аппаратуру. Впрочем, мне еще много чего поставить не удалось. Например, дистрибутив РОСА. Хотя всё остальное вроде удалось.
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|2.138, Аноним (136), 09:12, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не советую. Она и минуту стабильно проработать не может в виртуалбоксе. Особенно если запустить process exllorer и начать drag,n dropaть файлы.
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|2.216, Кир (?), 18:23, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вот, эксперимент с экскрементом закончился не начавшись: сделал все как описано здесь: https://reactos.org/wiki/User:Illen/RAM_Boot. Конец немного предсказуем, РекталОС не загрузилась. Танцевать с бубном далее нет ни малейшего желания, мысли в связи к сабжем преимущественно о лошадях, если вы понимаете о чем я ;)
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|1.19, Аноним (19), 00:10, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Как бы там ни было, но по моим наблюдениям проект ReactOS успешно развивается.
Версия от версии отличаются существенно своей стабильностью, работой внешних приложений, качеством интерфейса.
За что спасибо программистам, тестерам и тем, кто дает денежку на развитие.
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|2.29, Имя (?), 00:33, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как давно используете в качестве основной рабочей системы?
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|2.31, doctorishe (?), 00:37, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уже на реальном железе ректал запускается с несколькими ядрами? Не портит физически харды? Или все в том-же состоянии, как перед тем как вам на лор-е показали как загрузчик писать? Вы там обращайтесь, если что, я вам еще мб чего покажу.
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|1.33, Аноним (33), 00:43, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ладно, околотусовка. У сей ОСи есть одно важное преимущество перед Linux. Есть довольно большой пласт программ с открытым кодом. Да, в том числе и свободным. Который вы даже под вайном не запустите. И если понадобятся такие программы, то прикажите винду водружать? Так что нихай пилят. Ускорились бы только. А то 20 лет многовато. А ось уже сейчас нужна в виде релиза, а не альфы.
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|2.34, Кир (?), 00:46, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Оооооооочень интересно, и что же такого не запустится под wine-ом, но запустится под сабжем, учитывая, что реализацию API погромисты сабжа невозбранно из wine-а и тырят?
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|2.49, Аноним (-), 01:38, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Начинай перечислять этот важынй софт с открытыми исходниками, который без peктaля ну никак не запустится! Штук 20 хотя-бы давай (без мeтодички).
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|3.67, Аноним (5), 02:17, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>Есть довольно большой пласт программ с открытым кодом. Да, в том числе и свободным. Который вы даже под вайном не запустите.
Открытое ПО взялось из Юникса от-туда в Линукс а потов в Виндоус. Я не могу придумать ни одной открытой проги, которая бы была бы на офтопике и не была на онтопике.
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|5.187, НяшМяш (ok), 12:59, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если это то, что я нагуглил - то такое и даром не нужно. А если и нужно - какая проблема портировать код на C# ?
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|6.172, Гентушник (ok), 12:07, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А есть какие-нибудь действительно полезные примеры?
На вскидку например Media Player Classic (mpc) и FAR.
Но особо крупных проектов вспомнить не могу, зато мелочи навалом.
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|7.191, Аноним (94), 13:08, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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MPC наврно единственный который изначально с винды на линукс перекочевал. И то сначала был закрытым. И далеко не уникальный по функционалу. Виндо-разработчиков нет привычки писать бесплатный софт. Единственное что я смог вспомнить это для прожига болванок. А так всё спо с никсов пришло. Я не знаю кросплатформенных файловых менеджеров, фар не считается.
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|7.192, ф (?), 13:12, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да, не очень крупных проектов много... думаю каждый вспомнит... миранда, суматра-пдф... виртуалдуб и т.д.
но, во-первых, что из этого не имеет аналогов и, во-вторых, не работает вод вином?
и да... фар же вроде бы портировали...
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|7.220, Кир (?), 18:53, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только что стартанул MPC под wine-ом. Работает, немного артефачит, правда. Но если не устраивают 100500 плееров для Linux, то можно и MPC заюзать ;)
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|2.81, Аноним (83), 03:50, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тут есть одна закавыка: программы нужно запускать здесь и сейчас, а не через ещё двадцать лет.
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|2.200, burjui (ok), 14:02, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К тому времени, когда ReactOS будет работать на уровне семёрки, уже выйдет Windows 20 на ядре Linux со встроенной подсистемой win64.
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|1.36, Аноним (36), 00:51, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Майкрософт уже опенсорсный exFat в глотку пингвину засовывает "НАТЕ ЖРИТЕ!"
А в реактос еще даже НТФС не появилась
Что они мародируют? Шиндошс95?
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|1.65, ievoochielaPh5Ph (ok), 02:09, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как там их серверая WooS под которую они получали деньги из бюджета РФ и грант от Самсунга? Уже заняла лидирующие позиции, как они обещали беря наши деньги?
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|2.66, Аноним (5), 02:13, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>беря наши деньги?
Что значит наши? Они нашими никогда не были. Они ихними были. Ихнее здеся усё. Хотят даюти, хотят отдают. Кто ты такой чтобы спрашивать.
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|3.76, ievoochielaPh5Ph (ok), 03:34, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда они брали бюджетные деньги я был российским налогоплательщиком и это были мои деньги, деньги заплаченные мной в бюджет и фактически украденные(так как они никакого продукта в ответ не показали) мошенниками из ReactOS
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|4.211, Аноним (211), 16:47, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если ты был российским налогоплательщиком, значит должен был соблюдать законы РФ. А по законам РФ бюджет составляется правительством и утверждается госдумой. Ты при этом в сторонке молчишь в тряпочку. Голос можешь подавать раз в 5 лет - выборы в думу, раз в 6 лет - президента. Всё остальное время за тебя решают они.
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|2.118, ф (?), 08:19, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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они пытались присосаться Ж)
Но как этим что-то замещать? Там же ничего не работает...
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|3.162, Аноним (162), 11:30, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дело не в том, что что-то не работает. Российские чиновники на корню куплены микрософтом и даже если реактос будет идеален, придумают сто причин завернуть переход на нее. Так же и с линуксами.
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|4.190, ф (?), 13:08, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Российские чиновники на корню куплены микрософтом
агент трамп во всю работает над этим...
вот чиновникам взяли и запретили американцы виндовыми изкаробочными шрифтами пользоваться...
агент трамп немного еще поработает и майкрософтовцы офис им запретят юзать :)))
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|1.75, A.S. (?), 03:19, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Для тех кто в танке. ReactOS в первую очередь исследовательский проект, а уже потом среда для запуска ваших любимых игрулек и приложений. Если не интересно как устроена Windows, то и ReactOS вам никчему.
Насчёт разработки. Да всё медленно так как активных раработчиков человек 20. Сравните с сотнями в Wine и тысячами в Linux. После этого вопрос отпадёт сам собой.
Насчёт железа. ReactOS может запускаться на старом железе (даже серверном), но только не с usb. Последнюю проблему решает Вадим Галянт и его работа вылилась в перелопачивание PnP-менеджера, ядра и Hal. Кстати, его сборки работают только со стеком драйверов Windows и не работают с родным стеком ReactOS. Следить за прогрессом можно тут: http://vgal.ru.com/
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|2.77, ievoochielaPh5Ph (ok), 03:35, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, например они исследовали куда можно потратить $100000 полученные из российского бюджета. Оказалось куда угодно! Неплохое исследование.
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|3.196, Аноним (3), 13:39, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пруф про $100 000 (баксов) из российского бюджета в студию или звездунишка.
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|2.80, Кир (?), 03:45, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
На этом можно было и закончить пост Т е 99 999 99 потенциальных пользователе... текст свёрнут, показать
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|2.82, Аноним (83), 03:52, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Если не интересно как устроена Windows
Windows 2000? С тех пор многое изменилось, знаете ли.
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|2.97, Аноним (5), 05:49, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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>Для тех кто в танке. ReactOS в первую очередь исследовательский проект, а уже потом среда для запуска ваших любимых игрулек и приложений.
Господарь, я ж тебе говорю, им не интересно как устроенна Виндовс, им в танки играть интересно. Пусть исследователи, хотя бы один из них, начнет исследовать в сторону поддержки игр, при условии что Вайн их поддерживает.
В отличии от злопыхателей негативино относящихся ко всему что не является линукс, не важно: фря, хайку, openindianan и т.д. я желаю развития ReactOS т.к. конкуренция всегда хорошо. Именно для повышения популярности я советую озаботиться запуском игр. Если для Линукса существуют различные эмуляторы Proton и автоматизаторы запуска (lutris) для эмуляторов, почему нельзя сделать то же самое для ReactOS? B вообще игры это двигатель прогресса и железа и софта. Все нововведения в ОС и железе делались ради рынка игр. Говорить что исследователи исследуют работу Виндовс и не интересуются играми это кривить душою.
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|3.156, Аноним (103), 10:45, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> им в танки играть интересно
Правда в том, что часть (по крайней мере) закупок Windows в учреждениях для этого и делается. А смех в том, что танки под Linux работают (как и пасьянс).
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|4.174, Аноним (5), 12:09, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне плевать на учреждения, я про домашние ПК, 775 сокет интел коре два дуо с 2 гб рам, в лучшем случае интел квад с 4 гб.
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|5.176, ievoochielaPh5Ph (ok), 12:21, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мне плевать на учреждения, я про домашние ПК, 775 сокет интел коре
> два дуо с 2 гб рам, в лучшем случае интел квад
> с 4 гб.
Хм. Что мешает поставить в 775ый Зион на 771ый(их продают на Али за копейки уже готовые к установке в 775ый) и добить памяти(у меня на таком звере стояло 12 гигов, сейчас зверь работает в качестве печатной машинки у знакомого пенсионера, мне стал не нужен, а человеку был нужен комп, отдал что было, с Зионом и 12 гигами рама, поставил Ubuntu c Mate, человек пользуется и всем доволен)
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|6.240, Аноним (5), 23:48, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не на железо старое жаловался, я про бесплатную, легальную замену винде для старого железа и слабых игр.
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|6.241, Аноним (5), 23:52, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ReactOS могла бы иметь ошеломляющий успех как бесплатная замена винде на домашних ПК. Домашних ПК не бывает без игр, не обязательно самых новых, но хотя бы классики. Но как стало ясно по комментариям здеся, видно что эта ReactOS вещь в себе, разработчикам интересно "изучать устройство виндавз"...
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|7.248, ф (?), 08:04, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ReactOS могла бы иметь ошеломляющий успех как бесплатная замена винде на домашних
> ПК. Домашних ПК не бывает без игр
вы пишите из 2000-го?
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|9.255, ф (?), 08:53, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
это не шутка такие мнения ранее звучали в любой новости к реактоси 20, 15 и ... текст свёрнут, показать
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|3.212, Аноним (212), 16:56, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Именно для повышения популярности я советую озаботиться запуском игр.
Им бы для начала озаботиться запуском самой ОС
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|1.87, Дымч (?), 04:43, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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До сих пор не загружается iso сабжа через grub ?
Они даже элементарный загрузчик не довели до ума... Жаба душит отдавать целую флешку чтобы проверить поддерживается физическое железо, загружается или нет :( Откровенным издевательством выглядит возможность сделать загрузочную флешку (пусть даже и с потерей разделов) только через оффтопный софт.
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|2.100, ievoochielaPh5Ph (ok), 06:48, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У проекта нет цели загружаться. С момента захвата над ним контроля российским пиарщиком у проекта цели только получать донаты и получать гранты, полученное тратить на пиарщика и получать их дальше. Из проекта же ушли все иностранные программисты, то есть настоящие программисты, остался только российский пиар ради грантов.
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|2.104, doctorishe (?), 07:05, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да? Я им ВЕСНОЙ на лоре разжевал, как писать и загрузчик и даже привел простой пример банальной ос :) Правда та ос не делала нифига, только выводила 1 текстовую строку, в которой выражала свое мнение об реакте и ее авторах. Но у нее было одно большое достоинство по сравнению с ЭТИМ. Оно грузилось и работало :)
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|3.113, Аноним (162), 08:02, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А могли бы наверно патч сделать. В этом вся суть русскоязычных форумов. Нужно показать себя и обгадить окружающих. Опционально в дальнейшем рассказывать об этом.
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|4.116, ievoochielaPh5Ph (ok), 08:13, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем человек будет писать патч для системы разработчики которой преследуют цель попила грантов и донатов? Зачем?
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|5.137, Аноним (162), 09:11, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вы уверены, что цель именно такая? Что это не ваши домыслы, в смысле.
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|6.145, ievoochielaPh5Ph (ok), 09:25, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А вы уверены, что цель именно такая? Что это не ваши домыслы,
> в смысле.
Когда проект появился, то думал, что иные. После определенных событий и моментов убежден, как и все кого я знаю, что цели сменились и сейчас есть только цель рубить бабло с лохов и грантов
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|7.160, Аноним (162), 11:19, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Даже если так, абсолютное подавляющее большинство стартапов работают исключительно на привлечение денег инвесторов. На которые уже обычно другие люди достигают заявленных целей.
В этом смысле реактосники ничем не отличаются, даже наверно мало хотят.
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|5.151, dr.rulez (ok), 09:37, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да понимаешь, дело в том, что загрузчик - это вообще такой детский сад, что "писать патч" никакого смысла не имеет. Весь загрузчик, это от силы строк 30-40. Ты или знаешь, как грузить ОС, или нет. За 20 (ДВАДЦАТЬ!!!) лет можно было и самим научиться. А у них оно не то что на нормальном актуальном железе не работает, так по весне и не на всех виртуалках работало. Когда им на это указали, они знаешь что ответили? "Это в виртуалбокс ошибка". Прикинь? Нормально так - это не они не умеют программировать, это виртуальная машина кривая. Все вот умеют грузится, а вот реакт весь из себя такой ТРУ, что не может. Это такой фееричный брет и пи-пи-пи-пи, что рукалицо, это самое малое, что после этого можно выразить. Только матюги. И то - не факт.
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|6.161, Аноним (162), 11:25, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну так пришлите им эти 40 строк. Будете всем говорить, что без вашего патча оно 20 лет не грузилось. Размажьте этих отсталых ламеров.
Любой проект с открытым кодом - это код, как правило поставляющийся без условий и обязательств. Вы не должны требовать от разработчиков быть хорошими программистами.
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|7.164, ievoochielaPh5Ph (ok), 11:32, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Любой проект с открытым кодом - это код, как правило поставляющийся без
> условий и обязательств. Вы не должны требовать от разработчиков быть хорошими
> программистами.
Пока они не взяли под обещание, что через год будет серверная система WooS, которая посрамит всех, денег из бюджета России мы были не в праве требовать. С той поры мы хотим понять куда же делись наши деньги.
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|4.117, ф (?), 08:16, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А могли бы наверно патч сделать
патч на реактос называется виндавс
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|6.144, ф (?), 09:23, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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какая разница для юзера закрытый или открытый, если целью реактосников является запуск виндовс софта (а оно на 99,999% с закрытым кодом) и железа с виндовс дровами (99,999% с закрытым кодом)...
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|1.120, Cesar (??), 08:22, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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я бы заплатил за DirectX 11 для Windos XP x86/64
кто мне может скомпилить такую либу?
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|2.126, ievoochielaPh5Ph (ok), 08:40, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> я бы заплатил за DirectX 11 для Windos XP x86/64
> кто мне может скомпилить такую либу?
Microsoft, только у тебя денег не хватит :-D
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|2.141, Аноним (136), 09:15, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это бесполезно, хрюшу дропули все уже. Вот-вот все семёрку дропнут в пользу 10ки.
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|3.143, Cesar (??), 09:21, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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у меня на ХР 64 всё работает - тулза, которая TRIM запускает для SSD, AeroSnap, MyPal c html5 для youtuba, нет только DirectX 11/12 и USB 3.0 тожа работает, система core i7-4770/16 Gb RAM
Вчера апгрейднул Yamaha 744 - поставил аудиофильские кондеры, ОУ OPA 2132 - и теперь на 7ку вообще не кайф переходить, т.к. дров на неё нет, а звук стал просто космический...
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|4.166, ievoochielaPh5Ph (ok), 11:34, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> у меня на ХР 64 всё работает - тулза, которая TRIM запускает
> для SSD, AeroSnap, MyPal c html5 для youtuba, нет только DirectX
> 11/12 и USB 3.0 тожа работает, система core i7-4770/16 Gb RAM
> Вчера апгрейднул Yamaha 744 - поставил аудиофильские кондеры, ОУ OPA 2132 -
> и теперь на 7ку вообще не кайф переходить, т.к. дров на
> неё нет, а звук стал просто космический...
Одна проблема у тебя, врешь постоянно.
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|6.207, НяшМяш (ok), 15:25, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> RAM-диск под TEMP (очень бережет SSD)
На этом моменте я перестал воспринимать твои посты...
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|6.223, Аноним (223), 19:09, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а как ты установил драйверы для интеловского USB3? можно подробнее
у меня тоже есть мать с таким чипсетом, и ХР там остался на одном из разделов после апгрейда компа, для ностальгии так сказать:) так вот, завести USB3 там никак не удалось, только усб2 работал .
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|7.239, Cesar (??), 23:43, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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посмотрел, в БИОСе xHCI стоит в режиме Smart AUTO - значит у меня USB3 в ХР работает наверное как USB2
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|9.266, Cesar (??), 13:22, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
я в своё время специально перешел с Ivy Bridge core i5-330 на Haswell, потому чт... текст свёрнут, показать
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|4.193, Аноним (193), 13:26, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>апгрейднул Yamaha 744 - поставил аудиофильские кондеры, ОУ OPA 2132 ... звук стал просто космический
Ещё есть куда стремиться. Плату свою сделай, а то, вдруг, там на оригинальной дорожки не из бескислородной меди.
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|2.158, Аноним (83), 11:04, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да проблемы особой нет, надо только придумать, как WDDM-драйверы прикрутить к системе. Ну там, ядро пропатчить чуточку…
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|1.122, Аноним (19), 08:24, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Новость о выходе нового релиза ReactOS на opennet.ru опубликовали в тот-же день что и на оф. сайте - reactos.org
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|2.135, ф (?), 08:55, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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никогда. задачи такой не стоит.
если хочешь узнать что там будет пилиться в ближайшие пару лет - смотри какие темы предлагают и выбирают в рамках Google Summer of Code
если бы не гугель - там бы вообще ничего не появлялось...
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|1.133, ryoken (ok), 08:53, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Попробовать водрузить на Opteron180+Asus A8N5X? :D
SCSI-дрова сие поделие вообще воспринимает, по F6 и уже в готовом состоянии? (стоит в компе Adaptec A3200s, этакий авианосец 4-канальный)
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|1.148, лрплп (?), 09:30, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Развитие сабжа стало напоминать создание новой оболочки для линукса, хотя единственная его задача запускать виндовые программы в линуксе. Чтобы это было удобно делать нужны какие-то контейнеры с сабжем, которые пускаются в 1 клик, хранят данные отдельно от системы, изолированы и т д.
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|1.149, seven (??), 09:32, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем кнопка установки в Live версии, если это не работает? Или все же работает?
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|2.165, ievoochielaPh5Ph (ok), 11:33, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем кнопка установки в Live версии, если это не работает? Или все
> же работает?
А там ничего не работает. Почему эта кнопка должна?
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|1.180, g13b (?), 12:29, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сдаётся мне - ко времени окончательного релиза этого поделия винда уже сама будет открытой. Особенно с теми темпами, которыми микрософт ломится в опенсорс. Перейдут на другую бизнес модель...и всё...будет вам Linux 10.
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|1.203, Аноним (203), 14:18, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть одна программулинка виндовая. Ability Cash. Так, учет финансов. Маленькая шустрая и бесплатная. Это моя лакмусовая бумажка для Реакта. Если снова крашится вся система после ее запуска (а точнее попытки закрытия окна), то ненужно.
А еще поганый багтрекер.
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|2.208, НяшМяш (ok), 15:28, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если даже от такой программы реактось валится, то мы уж как-нибудь на вайне с виртуалками пересидим.
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|1.210, Аноним (262), 16:47, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> установочный ISO-образ (122 Мб)
Последний установленный образ "нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows" системы 4,31ГБ.
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|2.221, ф (?), 18:57, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> установочный ISO-образ (122 Мб)
> Последний установленный образ "нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows" системы 4,31ГБ
slitaz linux установочный iso-образ 50 метров + wine 70 метров < 122 метров
при этом эта связка будет работать на реальном железе, не падать каждые 5 минут в бсод, запускаться с нормальной ФС (а не с fat32), там будет печать, возможность соединиться с виндовой шарой и т.д.
И главное на этой связке можно будет запустить значительно больше виндового софта чем на реактоси
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|4.247, ф (?), 07:56, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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чувак. тут тема о реактоси, где вообще пустота.
в вайне софт можно запустить (если так уж прижало запускать вендософт без винды) и это реально использовать.
в реактоси, которая берет код из вайна, вообще все лишено смысла (хоть пол дня возись, хоть три) - она валится на каждом шагу даже в виртуалке и вообще еще ничего не умеет... проект 23 года в стадии глубокой альфы...
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|3.228, ф (?), 20:35, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> и замены ей нет.
да. такого клоунского проекта больше нет
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|3.229, Кир (?), 20:54, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Затем, что ReactOS лучшая ОС в перспективе, и замены ей нет.
Самому не смешно?
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|3.242, Аноним (5), 23:55, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Затем, что ReactOS лучшая ОС в перспективе, и замены ей нет.
Алексей Панин король Галактики в перспективе!
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|2.236, Аноним (5), 21:51, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1.Удваиваю вопрос: я не понимаю зачем это?
1.1 Способно ли это загружаться?
1.2 Портит ли это НЖМД?
1.3 Какие игры это запускает?
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|3.249, Аноним (19), 08:11, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Загружаться и устанавливаться на реальном железе почти неспособно Всё может быт... текст свёрнут, показать
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|1.264, InuYasha (?), 12:29, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то кругом одни разговоры - о сырости. Разве не было ещё 10 лет назад скринов с запущенным UT? o_O
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