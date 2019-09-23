Релиз операционной системы ReactOS 0.4.12

2.18 , Аноним ( 5 ), 00:06, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – По тестируй игры какие-нибудь. Игры интересны широкой группе населения.

3.25 , Кир ( ? ), 00:25, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – А ребята-то не промах! Они подстраховались, их поделие не умеет грузиться с флешки. Точнее, энтузизисты как-то извращаются, используя одновременно live- и boot-образы, но я не любитель стоя и в гамаке.

4.57 , Аноним ( - ), 01:49, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – За 20 лет не оcилили флешку? ну дают, кудесники...

5.59 , Аноним ( 3 ), 01:53, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В ночных сборках почти осилили. Будет в релизе 0.4.13

6.68 , Кир ( ? ), 02:26, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – "Да, но пока нет" (C)

6.168 , ievoochielaPh5Ph ( ok ), 11:39, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В ночных сборках почти осилили. Будет в релизе 0.4.13 Последние лет 10 ответ «в ночных сборках почти осилили, будет в следующем релизе». Но воз и ныне там.

4.198 , Аноним ( 3 ), 13:41, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Можно с флешки, но только через рамбут метод https://reactos.org/wiki/User:Illen/RAM_Boot

4.259 , Аноним ( 259 ), 10:04, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А ребята-то не промах! Ой какие они сякие, не дали кой-кому слово сдержать.

5.269 , Кир ( ? ), 17:49, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну нет у меня привода для опт. дисков, выбросил давно. И даже если б был -- портить болванку ради такого чуда?

6.270 , Аноним ( 259 ), 18:33, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > портить болванку ради такого чуда? Ради того, что бы сдержать слово: "поставлю это чудо и выложу на ютубчик видео" Как не дорого ты себя оценил.)

2.30 , АнонАнон ( ? ), 00:35, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я понимаю когда стыдно сборщикам очередного дистрибутива Linux, но настоящим программистам то чего стыдиться?

3.32 , Кир ( ? ), 00:39, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – "Настоящим программистам" РекталОСи не до Linux, им бы хотя бы до Haiku дотянуться, которая, кстати, умеет давно и загрузку с флешки, и на реальном железе чудно запускается, включая WiFi и прочее... А вы давно используете сабж в качестве основной ОС? Поделитесь впечатлениями!

4.38 , АнонАнон ( ? ), 01:03, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вы тут каждого будете спрашивать как React в качестве основной системы? Не имею понятия - с версии 0.3.9 за проектом не слежу. А 0.3.9 на реальном железе "запускалась и даже не падала" (с). Много лет прошло, вряд-ли стало хуже. Может расскажете как вам Haiku в повседневном использовании?) Я использую Windows.

5.39 , Аноним ( 5 ), 01:15, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Я использую Windows. Я тоже. https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2017/04/we-know-that-feel.jpg 5.43 , Кир ( ? ), 01:27, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про использование сабжа как основной ОС -- один раз-то и спросил, видимо, не только мне интересно ;) Про Хайку -- простояла 3 дня, особых проблем не заметил, разве что WebPositive таки пока кривоват. Но это приложение, а самой Хайкой был скорее приятно удивлен. И да, много лет прошло, я уж забыл, когда последний оптический привод выкинул, а РекталОС все не научилась с флешки грузиться без бубна и танцев... М-да, печалька.

6.56 , Аноним ( 56 ), 01:47, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Попробовал однажды рeктaлось в виртуалке - так хост нaмepтво завис, пришлось ребутать. Так и должно быть?

5.167 , ievoochielaPh5Ph ( ok ), 11:38, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А вы тут каждого будете спрашивать как React в качестве основной системы?

> Не имею понятия - с версии 0.3.9 за проектом не слежу.

> А 0.3.9 на реальном железе "запускалась и даже не падала" (с).

> Много лет прошло, вряд-ли стало хуже. Про Haiku, если правда интересно, на Хабре целый цикл идет последние месяца полтора типа «Мой NN день с Haiku». Чувак нахваливает Хайку и поливает дерьмом Linux(при чем по тексту видно, что Linux он никогда не видел). При этом по своему опыту с Haiku в этом году могу сказать, что система не пригодна для повседневного использования, но в отличии от ReactOS она хотя бы загружается, ставится и работает, в ней проблемы с наличием ПО под нее(тупо нет даже браузера который бы работал и не падал).

2.37 , Jedi8208to8208be ( ? ), 01:01, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ты чо какой ноут

АЛЬФА же!!!11

можно только крутить в вируалке и записывать аж полутораминутные видосы о том как все круто

большее пока не поддерживается

вы должны быть благодарны уже за это

3.50 , Аноним ( - ), 01:39, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Твоя грамматика xpoмать...

2.99 , Аноним ( 99 ), 06:33, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ничего у тебя не выйдет. Это поделие работает только на виртуалках, и то кое-как. Был у меня на работе старый комп под списание - кор 2 Дуо, 2гб, мать не помню. Решил попробовать 0.4.11 и 0.4.12 ночную. Ну система то поставилась, но дров под сетевуху не нашло. Попробовал поставить все возможные дрова, начиная с вин95 и заканчивая вин8 (включая серверные) - ставились все, а после установки требовали ребута. Ну и после ребута система не грузилась от слова совсем. О дровах на звук, видео или ещё чего даже не заикаюсь...

2.102 , doctorishe ( ? ), 07:00, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты, прежде чем ставить "на ноут" - уточни у "авторов" этого "поделия" - не портит-ли это барахло, как раньше, диски во время своей так называемой "работы". И вообще - запустится-ли ЭТО на твоем процессоре. У меня есть все основания полагать, что это все стремно. Ибо руки у "авторов" из одного, всем известного места растут.

2.108 , Аноним ( 103 ), 07:13, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > поставлю Расскажешь. Мне ни разу ReactOS поставить не удалось ни на какую аппаратуру. Впрочем, мне еще много чего поставить не удалось. Например, дистрибутив РОСА. Хотя всё остальное вроде удалось.

2.138 , Аноним ( 136 ), 09:12, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не советую. Она и минуту стабильно проработать не может в виртуалбоксе. Особенно если запустить process exllorer и начать drag,n dropaть файлы.

2.216 , Кир ( ? ), 18:23, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот, эксперимент с экскрементом закончился не начавшись: сделал все как описано здесь: https://reactos.org/wiki/User:Illen/RAM_Boot. Конец немного предсказуем, РекталОС не загрузилась. Танцевать с бубном далее нет ни малейшего желания, мысли в связи к сабжем преимущественно о лошадях, если вы понимаете о чем я ;)

2.263 , Онаним ( ? ), 11:51, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Открой для себя druaga1.

