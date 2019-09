Релиз операционной системы ReactOS 0.4.12

2.34 , Кир ( ? ), 00:46, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Оооооооочень интересно, и что же такого не запустится под wine-ом, но запустится под сабжем, учитывая, что реализацию API погромисты сабжа невозбранно из wine-а и тырят?

2.49 , Аноним ( - ), 01:38, 24/09/2019 Начинай перечислять этот важынй софт с открытыми исходниками, который без peктaля ну никак не запустится! Штук 20 хотя-бы давай (без мeтодички).

3.67 , Аноним ( 5 ), 02:17, 24/09/2019 >Есть довольно большой пласт программ с открытым кодом. Да, в том числе и свободным. Который вы даже под вайном не запустите. Открытое ПО взялось из Юникса от-туда в Линукс а потов в Виндоус. Я не могу придумать ни одной открытой проги, которая бы была бы на офтопике и не была на онтопике.

4.79 , Аноним ( 79 ), 03:43, 24/09/2019 Просто на вскидочку ShareX.

5.84 , Аноним ( 94 ), 04:17, 24/09/2019 Впервые слышу.

5.187 , НяшМяш ( ok ), 12:59, 24/09/2019 Если это то, что я нагуглил - то такое и даром не нужно. А если и нужно - какая проблема портировать код на C# ?

4.110 , Гентушник ( ok ), 07:53, 24/09/2019 Виндовс-онли открытого ПО навалом, но в основном мне попадались всякие небольшие программки, а не крупные проекты. Многие из них можно запустить и под вайн.

Вот например: https://github.com/erengy/taiga

^_^

5.128 , Аноним ( 5 ), 08:40, 24/09/2019 А есть какие-нибудь действительно полезные примеры?

6.172 , Гентушник ( ok ), 12:07, 24/09/2019 > А есть какие-нибудь действительно полезные примеры? На вскидку например Media Player Classic (mpc) и FAR.

Но особо крупных проектов вспомнить не могу, зато мелочи навалом.

7.191 , Аноним ( 94 ), 13:08, 24/09/2019 MPC наврно единственный который изначально с винды на линукс перекочевал. И то сначала был закрытым. И далеко не уникальный по функционалу. Виндо-разработчиков нет привычки писать бесплатный софт. Единственное что я смог вспомнить это для прожига болванок. А так всё спо с никсов пришло. Я не знаю кросплатформенных файловых менеджеров, фар не считается.

8.209 , rico ( ok ), 16:16, 24/09/2019 Double Commander кроссплатформенный ... 8.215 , Гентушник ( ok ), 18:12, 24/09/2019 MPC есть под линукс Гугл про это не знает, на оффсайте тоже только вендо-версии... 9.230 , Аноним ( 5 ), 21:34, 24/09/2019 целых джва https github com mpc-hc https github com ahjolinna mpc-qt ... 10.235 , Гентушник ( ok ), 21:40, 24/09/2019 Первый как я понимаю windows-only, ибо System Requirements Windows Vista, 7, 8,... 7.192 , ф ( ? ), 13:12, 24/09/2019 да, не очень крупных проектов много... думаю каждый вспомнит... миранда, суматра-пдф... виртуалдуб и т.д. но, во-первых, что из этого не имеет аналогов и, во-вторых, не работает вод вином? и да... фар же вроде бы портировали...

8.194 , Аноним ( 94 ), 13:32, 24/09/2019 Миранда крупный проект, самому не смешно Вообще зачем ты мне пытаешься доказать... 9.222 , ф ( ? ), 18:59, 24/09/2019 внимательно читать не пробовал ... 7.220 , Кир ( ? ), 18:53, 24/09/2019 Только что стартанул MPC под wine-ом. Работает, немного артефачит, правда. Но если не устраивают 100500 плееров для Linux, то можно и MPC заюзать ;)

8.231 , Аноним ( 5 ), 21:35, 24/09/2019 Зачем пой вайном, есть исходники, собрать можно же https github com mpc-hc ht... 7.267 , Аноним ( 267 ), 16:12, 25/09/2019 FAR давно портировали же https://github.com/elfmz/far2l

2.81 , Аноним ( 83 ), 03:50, 24/09/2019 Тут есть одна закавыка: программы нужно запускать здесь и сейчас, а не через ещё двадцать лет.

2.200 , burjui ( ok ), 14:02, 24/09/2019 К тому времени, когда ReactOS будет работать на уровне семёрки, уже выйдет Windows 20 на ядре Linux со встроенной подсистемой win64.