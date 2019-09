Компания Microsoft опубликовала открытую платформу .NET Core 3.0

2.63 , leap42 ( ok ), 03:23, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – гляньте вот сюда как-нибудь: https://www.techempower.com/benchmarks/#section=data-r18&hw=ph&test=plaintext потом сравните сложность написания и поддержки веб-приложения на C, C++ и C# с точки зрения бизнеса, а не пионерства...

3.67 , Аноним ( 67 ), 06:22, 24/09/2019 Действительно, почему бы C/C++ не сравнивать с Rust, Go. Не с C#

3.83 , Анонимус2 ( ? ), 10:32, 24/09/2019 Никто в здравом уме последние лет 20 не пишет веб-приложения на c или c++. Php, python, perl, ruby, java - с ними сравнивайте.

4.93 , Аномномномнимус ( ? ), 13:08, 24/09/2019 Qt машет вам из-за угла пальцем животворящим пальцем

3.90 , IvAnZ ( ? ), 12:07, 24/09/2019 У нас было и есть куча разрабов под .NET, и Core стал несильной экономией средств, так как в AWS теперь можно пускать Linux вместо Windows и оставить разрабов всех даже не переучивая.

2.86 , Аноним ( 86 ), 11:01, 24/09/2019 Они туда вкрячут Electron ;)

2.89 , Anonim ( ?? ), 11:46, 24/09/2019 Всё уже в вэбе, гуй никому на фиг не сдался

3.94 , vityusha ( ? ), 13:37, 24/09/2019 Реальный мир несколько сложнее, чем вам кажется....

3.105 , garrick ( ? ), 14:56, 24/09/2019 Интересно как вы этот web запускать собрались прямо из терминала.

4.123 , аноним3 ( ? ), 20:21, 24/09/2019 до терминала надо еще добраться, потому как оттуда разве что интерпретируемые типа питона запустятся и то если к нему прикрутишь хотя бы ткинтер.

5.124 , аноним3 ( ? ), 20:22, 24/09/2019 при условии что хотя бы иксы есть.

4.132 , Аноним ( - ), 18:09, 25/09/2019 А чем браузер отличается от любого другого гуи-приложения? А раз только терминал, тогда вообще никакого гуя - ни веб, ни классического. Посмотрите на исходный комментарий, там противопоставлются web-app vs. classic-gui-app, а не консоль и гуй.

5.133 , vityusha ( ? ), 18:42, 25/09/2019 Только размером и требовательностью к ресурскам. Сравните hello world на Gtk/Qt и на Electron. А так - конечно ничем, и там и там hello world.