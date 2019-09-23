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Компания Microsoft опубликовала открытую платформу .NET Core 3.0

23.09.2019 20:55

Компания Microsoft представила выпуск открытой платформы .NET Core 3.0 для Windows, macOS и Linux. Исходные тексты компонентов .NET Core распространяются под лицензиями MIT и Apache 2.0. Кроме Windows заявлена поддержка Red Hat Enterprise Linux 6 и 7, CentOS 7, Debian 9+, Fedora 28+, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2+, openSUSE 15+, Oracle Linux 7, Alpine Linux 3.8+, Ubuntu 16.04+, Linux Mint 18+, macOS 10.13+. Также сообщается о согласовании поставки .NET Core 3.0 в составе дистрибутива RHEL 8 в наборе Red Hat Application Streams.

В состав .NET Core входят CoreCLR (.NET runtime c низкоуровневыми классами, сборщиком мусора, JIT-компилятором RyuJIT, средствами для загрузки байткода и его компиляции в машинный код), стандартные библиотеки, библиотеки CoreFX, WPF, Windows Forms, WinUI, Entity Framework и утилиты, предоставляющие средства для разработки микросервисов, библиотек, серверных и консольных приложений на базе платформы .NET. .NET Core построен на модульной основе и изначально развивается как многоплатформенный продукт, обеспечивающий полноценную поддержку Linux. Для запуска и сборки приложений .NET Core предлагается интерфейс командной строки dotnet, который предоставляет типовой набор команд для выбора runtime, определения политики загрузки, инициализации проекта, сборки, создания пакета, публикации и выполнения приложения.

Новый выпуск примечателен включением в состав фреймворка для разработки клиентских приложений WPF, позволяющего создавать интерфейсы пользователя с использованием языка разметки XAML и библиотеки готовых элементов интерфейса WinUI (Windows UI Library). В состав также включены компоненты для создания интерфейсов с использованием классической библиотеки классов Windows Forms, которая представляет собой надстройку над Windows API (User32 и GDI+). Поддержка создания графических приложений ограничена платформой Windows, как при использовании Windows Forms, так и при применении WPF.

Некоторые другие новшества .NET Core 3.0:

  • Возможность создания самодостаточных приложений (формируется исполняемый файл, включающий .NET Core и зависимости);
  • Поддержка TLS 1.3 и HTTP/2.0;
  • Реализация API для встраиваемых и IoT устройств (GPIO, PWM, SPI, I2C);
  • Поддержка архитектуры ARM64 (для Linux) и плат Raspberry Pi;
  • Возможность одновременного запуска нескольких экземпляров .NET Core на одной системе;
  • Новый высокопроизводительный API для работы с форматом JSON;
  • Поддержка языка C# 8 с реализацией асинхронных потоков, типов System.Index и System.Range, операторов "??=" и "^", рекурсивных шаблонов, выражений switch и ссылочных типов, которые могут или не могут принимать значение null;
  • Сокращено потребление памяти сборщиком мусора и повышена эффективность работы на многоядерных системах;
  • Проведена адаптация .NET Core для работы в изолированных контейнерах на базе Docker;
  • Проведена большая оптимизация производительности.

Помимо .NET Core 3.0 также опубликованы стек для разработки web-приложений ASP.NET Core 3.0, ORM-прослойка Entity Framework Core 3.0 (драйверы, имеются в том числе для SQLite и PostgreSQL) и Entity Framework 6.3 (EF6). Из улучшений в ASP.NET Core 3.0 выделяется возможность создания клиентских web-приложений на языке C# вместо JavaScript (используется Blazor и WebAssembly), поддержка бэкендов на базе gRPC, включение HTTP/2, поддержка аутентификации для Web API, поддержка Kerberos.

  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Microsoft представил унифицированную платформу .NET 5 с поддержкой Linux и Android
  3. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала открытую платформу .NET Core 2.0
  4. OpenNews: Релиз Mono 5.0, открытой реализации платформы .Net
  5. OpenNews: Microsoft открыл код WPF, Windows Forms и WinUI
  6. OpenNews: Компания Microsoft представила Mu, открытую модульную систему для создания UEFI-прошивок
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dotnet
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  • 1.1, Дегенератор (ok), 21:23, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Господа № 203, кажется вам вскоре больше нечем будет понтоваться. 2020... "Компания Microsoft опубликовала открытую платформу Windows"... Зачем вы сопротивляетесь, мистер Андерсон?
     
     
  • 2.18, пох. (?), 21:48, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    главное чтоб не наоборот - "приняла решение о закрытии убыточной платформы windows, клиентам предложена миграция на продукты ibmhat. Компания microsoft после оптимизации планирует заняться производством умных унитазов, безумных кофеварок и уже выпустила концепт летающего тостера. Управляются интуитивно-приятным приложением, разумеется, через облачный сервис где-то в Azure. Мы видим свое будущее в Интернете дрянных Вещей, а не в развитии устаревшей концепции "десктопа"

     
  • 2.39, Аноним (-), 23:10, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    M$ EEE в действии. Главное быть наготове - нож в спину может последовать в любой момент.
     
     
  • 3.45, Дегенератор (ok), 23:27, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > M$ EEE в действии. Главное быть наготове - нож в спину может
    > последовать в любой момент.

    Какую спину? Вы все "плохим игроком в доте" стоИте.

     
  • 2.57, Ivan_83 (ok), 00:59, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А толку то?
    Венда весьма уныла, это всё ещё хуже чем дела в опенсорце.
     
  • 2.58, aploskov (ok), 01:59, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Господа, M$ с огромной радостью представляет вам новый OpenSource зонд. Он настолько огромный, что с лёгкостью заткнёт любую дырку.
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:26, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >  WPF, позволяющего создавать кроссплатформенные интерфейсы пользователя

    А вот это уже интересно. И какой там у него бэкенд на линухе? GTK? Qt? Или что-то свое? А с вяленым как дела?

     
     
  • 2.4, Ignis (?), 21:29, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В статье написано что ограничено платформамами Винды пока
     
     
  • 3.22, Fracta1L (ok), 21:51, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +30 +/
    Кроссплатформенные интерфейсы пользователя, но только для Windows. Ясно.
     
     
  • 4.76, Аноним (76), 09:04, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так всегда было... И так будет :-)
     
  • 4.88, Аноним (88), 11:35, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise и т.д. -- чем не разные платформы? :)
     
     
  • 5.131, Аноним (131), 09:59, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тем, что редакции.
     
  • 2.6, Денис (??), 21:31, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Поддержка создания графических приложений ограничена платформой Windows, как при использовании Windows Forms, так и при применении WPF.
     
  • 2.7, Keroosha (?), 21:31, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хрень, никто даже и не думает об этом
    https://github.com/dotnet/wpf/issues/48
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:33, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В тексте новости ошибка - WPF есессно win only, ибо завязан на рендеринг через directx. Что-то очень похожее делает проект https://avaloniaui.net , вот там действительно кроссплатформенно
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:28, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там гуй вменяемый кроссплатформенный не появился еще?
     
     
  • 2.40, Аноним (-), 23:11, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    "M$" и "вменяемый" в одном предложении? LOL
     
  • 2.71, Аноним (71), 08:12, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    неа, кросс-платформенный только для web (на html,css)
    но зато не надо javascript обмазыватся - можно писать на более вменяемом и типизированном C#
     
     
  • 3.77, garrick (?), 09:07, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Есть же Java. Чем не угодила?
     
     
  • 4.84, VEG (ok), 10:43, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C# на порядок лучше.
     
     
  • 5.91, VladSh (?), 12:43, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Та не, больше!
     
  • 5.101, правдоруб (?), 14:34, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сильнейшая аргументация. Здравым смыслом нельзя объяснить выбор платформы которая полноценно работает только на винде. Ни тебе ни мобильной разработки, ни серверной. Зачем разраб изначально себе подкладывает грабли понять невозможно.

     
     
  • 6.107, Аноним (107), 15:12, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Полноценно - это значит непременно с гуем Еще примеры есть Вот это уже откро... текст свёрнут, показать
     

  • 1.5, Аноним (3), 21:30, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И все равно страшно на нем начинать делать что-то, хоть и сися неплоха сама по себе. Опыт вендорлока с майками (сильверлайт) еще долго выветриваться будет из сознания.
     
     
  • 2.26, Аномномномнимус (?), 22:07, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    И с флешами. И с ойпхонами. И с джавой. По сравнению с ними дотнет кор совсем не страшный
     
     
  • 3.100, правдоруб (?), 14:17, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Жаба на приколочена к винде и средства разработки тоже.
    Не надо ля-ля.
     
     
  • 4.106, Аноним (107), 14:58, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> Жаба на приколочена к винде и средства разработки тоже.

    .net core работает как на Windows, так и Linux с macOS, есть и кроссплатформенные среды разработки типа JetBrains Rider и VS Code.
    "Приколочена к винде" разве что Visual Studio и её основа - WPF, ну так никто не заставляет этим пользоватся. Дотнет кор никогда не позиционировался как средство разработки гуя, и вряд ли будет, учитывая современные тенденции (хотя и тут есть определенные опции).

    >>Не надо ля-ля.

    Вот-вот.

     
     
  • 5.113, garrick (?), 17:47, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >типа JetBrains Rider

    Вы как раз привели очень удачный пример "ущербности" Java и гуя на ней...

     
     
  • 6.126, Аноним (-), 20:56, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для протокола - лично я про ущербность Java ничего не говорил Большие молодцы... текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.134, Печаль (?), 18:50, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оне смог дождаться загрузки ни одной из их айдэ
     
  • 4.114, Аномномномнимус (?), 17:59, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mono и Xamarin тоже не приколочены. А вот гугль уже наелся свободок жабы, да.
    Равно как и сотни поделок на жабе которые как бе должны быть кроссплатформенные, но на самом деле даже не близко, проще через wine запустить
     

  • 1.10, annual slayer (?), 21:35, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Поддержка создания графических приложений ограничена платформой Windows, как при использовании Windows Forms, так и при применении WPF.

    это слегка глупо со стороны микрософта (и в контексте их политики последних пары лет):

    на гтк и кути столько жалоб, что у впф были бы неиллюзорные шансы доминировать

     
     
  • 2.11, Аноним (9), 21:38, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Овчинка выделки не стоит, там проще все с нуля переписать. Если вам нравится подход WPF, обратите внимание на https://avaloniaui.net/ (уже есть линк выше , ну да ладно). Они пока ещё в начале пути, но выглядит интересно’ есть даже РоС в Web Assembly
     
     
  • 3.14, annual slayer (?), 21:44, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    лично мне гтк нравится больше всех (но его главный недостаток, что т.к. они подневольны ред^wайбиэму, они не могут принимать все решения в рамках нормальных технических дискуссий как в настоящих опенсорс проектах, и часто идут на поводу у команды дизайнеров, которые, мягко говоря, имеют другие цели у себя в головах или где там)
     
     
  • 4.17, annual slayer (?), 21:48, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    например, эти у~бки чисто из принципа захардкодили отключение подчеркивания на кнопках (даже код не удален, а тупо значение настройки было изменено с чтения конфига на "0")

    или ломание апи тем каждые пару релизов и принципиальное нежедание документировать эту часть апи


    всякое такое

     
     
  • 5.23, annual slayer (?), 21:54, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    но с положительной стороны гтк использует богоподобный гобжект, почит ванильный css для темок и, менее важно сейчас, но хорошо в плане перспективы -- на мобильных устройствах он использует те же наборы виджетов, что и на десктопе, без разделения на десктоп-онли виджеткит и какой-то отдельный инородный десктоп/мобайл набор
     
  • 2.19, Аноним вопрошающий (?), 21:49, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чем оно лучше QML?
     
  • 2.27, Аномномномнимус (?), 22:10, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сам по себе куть жалоб практически нет, это отличный инструмент.
    Ну и до кучи https://wiki.qt.io/Language_Bindings#Qt_for_C.23.2FMono.2F.Net_.28QtSharp.29
     
     
  • 3.50, annual slayer (?), 23:51, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Жалобы на Qt только у криворуких бoлванов вроде тебя.

    как там си биндинги поживают?

     
  • 2.49, iLex (ok), 23:50, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    WPF - это та хрень с вечно мыльными шрифтами, где даже пустая формочка уровня Hello World'а грузится секунд десять? Спасибо, Electron и то лучше.
     
     
  • 3.79, Аноним (79), 09:23, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и как там в параллельной вселенной? погода хорошая?
     
  • 3.98, хотел спросить (?), 13:46, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    точно не лучше.. со шрифтами они порешали... неидеально, но вполгне годно
     
  • 2.72, тоже Аноним (ok), 08:39, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > это слегка глупо со стороны микрософта

    Скорее - с вашей стороны. Вы правда думаете, что для портирования на другие платформы WinAPI, которое лежит под всей графикой Корки, майкрософту нужно просто слегка захотеть?
    А сделать второй Qt, только свой и лучше, да еще и переползти на него всем дотНетом... это им просто слабо.

     
     
  • 3.96, Аноним (96), 13:41, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> это слегка глупо со стороны микрософта
    > Скорее - с вашей стороны. Вы правда думаете, что для портирования на
    > другие платформы WinAPI, которое лежит под всей графикой Корки, майкрософту нужно
    > просто слегка захотеть?

    Ну да. И договориться с Wine. :)

     
     
  • 4.109, тоже Аноним (ok), 15:34, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну да. И договориться с Wine. :)

    Кабы Wine полноценно покрывал всех винапишных тараканов - на нем уже собрали бы WinuxNG и автоматически обновлялись с Десяточки.

     
     
  • 5.130, annual slayer (?), 07:46, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кабы Wine полноценно покрывал всех винапишных тараканов - на нем уже собрали
    > бы WinuxNG и автоматически обновлялись с Десяточки.

    сделал столько опечаток в слове "реактОС"

     
  • 3.129, annual slayer (?), 07:44, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скорее - с вашей стороны. Вы правда думаете, что для портирования на другие платформы WinAPI, которое лежит под всей графикой Корки, майкрософту нужно просто слегка захотеть?

    дело не в том, что они сами не хотят портировать это, а в том, что принципиально не готовы рассматривать даже пулл реквэсты

     

  • 1.12, Аноним (12), 21:40, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот пишут и спрашивают про гуй. Вы видели какой гуй в вин10? Там один венигрет. Что говорить о других платформах, если они норм гуй на одной запилить не в состоянии.
     
     
  • 2.15, IRASoldier_registered (ok), 21:46, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Вы видели какой гуй в вин10? Там

    ...минимализм. Гуй, который не вырывает тебе глаза стеклянными кнопками и выпуклыми рамками.

     
     
  • 3.25, Аноним (25), 22:01, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жаль только, кроме гуя (да и то местами) там нет вообще ничего минималистичного
     
     
  • 4.116, IRASoldier_registered (ok), 18:42, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > жаль только, кроме гуя (да и то местами) там нет вообще ничего
    > минималистичного

    Приложения, написанные на чистом WinAPI весьма минималистичны. Да, искусство создания таковых несколько, хм, элитарно, но оно ещё не утеряно и продолжает сохранять определенное количество приверженцев.


     
  • 2.21, Аноним (21), 21:51, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что тебе мешает отрисовать интерфейс самому? Qt декорируется каскадными таблица как сайт. Можешь сделать что угодно.
     

  • 1.24, Аноним (25), 21:58, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кто бы что ни говорил, но по скорости решения задач "запилить фичу А в продукте B" с майкрософтом по-прежнему не идут ни в какое сравнение ни гугл, ни все остальные. Эту бы энергию, да в мирных целях.
     
     
  • 2.35, Аноним (12), 23:04, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Кто бы чтобы не говорил, но винда была, есть и будет всегда ОС номер один на настольном ПК. Они мобилки прокакали, сервера прокакали, они все прокакали, но вот настольные ПК в их руке и ни мак, ни линукс никогда не достигнут этой высоты,как бы линуксоиды не пердели.
     
     
  • 3.59, Аноним (59), 02:06, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За счёт того, что они были первыми, кто так распространил свой продукт среди корпоративных сотрудников? Люди просто даже не знают, с чем они работают. Слово "ворд" стало нарицательным для бабулек, которые уже начинают путаться в экселе, т.е. которые вообще не понимают как это работает. А потом вы удивляетесь, с чего бы это "никто" не хочет переходить на опенсорс...

    И всё таки тема о другом, а именно о том, что MS типо вроде как делает кроссплатформ под свои решения, что пугает учитывая печальную историю тех же офисов...
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML

     
     
  • 4.64, Аноним (64), 03:40, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > За счёт того, что они были первыми, кто так распространил свой продукт среди корпоративных сотрудников?

    1) Apple? Им кто-то мешал сделать то же самое? И все шансы были но они их профукали.
    2) Linux? Смешно то, что как раз в корпоративной среде подвижки в его сторону худо-бедно, но есть.
    3) домашние компы? Э-э, тут все остальные ОС давай, до свиданья.

     
     
  • 5.136, ы (?), 23:58, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. не, ну AppleWorks был с 84, Lotus с 83 тоже. лотуса уже вообще не осталось, а первый переродился в iWork, у которого распространённость даже среди мак-юзеров небольшая.
     
  • 4.135, ы (?), 23:49, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > они были первыми, кто так распространил свой продукт среди корпоративных сотрудников?

    не, на постсоветском пространстве сначала был Лексикон, и он успешно сдал позиции. где он щас?

    > MS типо вроде как делает кроссплатформ

    была такая штука -- internet explorer for macintosh, в 1996 году. были ещё для соляриса, и, кажется, ирикса.

    майкрософт всю жизнь делает кросс-платформ и никто от этого не умер.

     

  • 1.28, Мимоход (?), 22:15, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пофиг на гуй. Вот C# 8 — это гуд.
     
     
  • 2.54, JL2001 (ok), 00:44, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > C# 8 — это гуд.

    чем?

     
     
  • 3.69, Илья (??), 07:05, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну там окончательно смешали ссылочные и значимые типы. Если вы лет 10 назад выучили дотнет - то всё норм. А если студент - то вам и ну нужно знать, зачем все эти вопросики ставить.

    В интерфейсах теперь можно определять методы. Очень удобно, методы можно определять там, где нельзя. Теперь интерфейс и абстрактный класс это примерно одно и то же.

    Про другие мандеть не буду. так как там вроде нет "странностей"

     
     
  • 4.120, Аноним (120), 20:00, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > зачем все эти вопросики ставить.

    Эта вещь уничтожит 95% NPE!

    > В интерфейсах теперь можно определять методы

    В Java тоже самое, интрефейсы отличаются от абстрактных классов тем что интерфейы не хранят состояний.

     
     
  • 5.127, Илья (??), 22:26, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эта вещь уничтожит 95% NPE!

    У нас так говорили про аттрибуты jet brains [NotNull] и [CanBeNull]. В итоге NRE (да, именно  nre:) стреляют не реже, но зато на каждом поле болтается по аттрибуту

     

  • 1.29, Аноним (29), 22:21, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Через пару лет Поттеринг напишет DE на этом для линукса, все прочие DE вымрут.

    Будет весело.)))

     
  • 1.30, Аномномномнимус (?), 22:33, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Больше всего ожидается как раз кроссплатформенный гуй и, раз на то пошло, то и HTTP/3. Докер, линух и распберри и до 3-ей версии прекрасно  работали, непонятно почему это "некоторые другие новшества".
     
  • 1.31, suse (?), 22:33, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что то не вижу я в репе openSuse 3ий версии.Пока ещё только 2ая
     
     
  • 2.33, Аномномномнимус (?), 22:41, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    на бубунте уже накатилось
     

  • 1.34, Аноним (34), 22:43, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как программист на шарпе, доволен такими новостями.
     
     
  • 2.102, правдоруб (?), 14:41, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Как можно быть в принципе довольным сидя на шарпее? Это же костыльная штука на ОС отличных от винды и мобильниках. У вас, наверное, очень скромные амбиции как у разработчика.
     
     
  • 3.108, Аноним (107), 15:21, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Рекомендую все-таки выбраться из криокамеры:) То, что вы пишите - это даже не вкусовщина, это просто технически неверно. Складывается ощущение, что последние лет 5 вы совершенно не следили за этой областью, но мнение сейчас имеете.
    У вас, похоже, Баллмер все еще скачет и орёт "девелоперс!". У нас же дотнет разрабатывается на гитхабе (даже пулл-реквесты принимают!) и работает одинаково, что на винде, что на линуксе, что на маке (и на ARMах тоже, кстати).
     

  • 1.36, Аноним (36), 23:06, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    кто в курсе, Xamarin больше не нужен?
     
     
  • 2.65, AJ (??), 04:35, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как это не нужен? Его подтянули (вроде) до .netstandart 2.1
    WPF и WinForms - сугубо виндовые вещи, хоть и с открытым исходным кодом.
    Другое дело, нужен ли он изначально? :-) Кто-то да юзает.
     
  • 2.70, Илья (??), 07:06, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нужен
     

  • 1.37, Аноним (37), 23:06, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mono теперь не нужен?
     
     
  • 2.43, Аноним (-), 23:13, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А когда-то был нужен?
     

  • 1.38, Аноним (38), 23:07, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Еще годика два и такими темпами можно будет закопать GTK как ненужно, и писать все на qt или дот.нете. Прекрасно.
     
     
  • 2.47, аноним3 (?), 23:32, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ошибочка. проскочила новость , что мелкософт пилит новую ось виндовс коре на ядрышке линукса и все эти всплески открытости приурочены к новому набору желающих бесплатно помочь им в будущем продвижении их платформы. но это пока только не установленная новость. так что ничего сказать нельзя. но как то не похоже на то , что бы эта фирмочка страдала свободолюбием и открытостью за бесплатно.
     
     
  • 3.80, жека воробьев (?), 09:38, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    источник?
     
     
  • 4.97, Аноним (96), 13:46, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > источник?

    Источник не скажу, но первоисточник Опеннет. Тут не раз на эту тему шутили :)

     
     
  • 5.121, аноним3 (?), 20:15, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    источников полон свет. поройся в сети. кто нибудь расскажет. но там читал о утечке о сотрудника мелкомягких. может найдешь еще. или в запасниках яндекса в старых страницах. если не удалили еще.
     

  • 1.48, Аноним (48), 23:40, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >.NET Core

    Поздно они стали это предлагать вне винды. Для ынтырпрайза есть Go.

     
     
  • 2.56, Аноним (56), 00:48, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты думаешь, они просто так его сделали? Если посмотреть на историю, то корпорации регулярно пытаются захватить рынок посмотрев на успех конкурентов на рынке. В данном случае корпорация "добра" (Микрософт) конкурирует с корпорацией "зла" (Гугл). Другой корпорации "зла" -- Ораклу, видимо и так норм, хотя она и барахтается. Раньше, когда ещё были живы санки, было всё наоборот.
     

  • 1.51, richman1000000 (?), 00:39, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Сокращено потребление памяти сборщиком мусора и повышена эффективность работы на многоядерных системах;

    Тьфу, а нельзя сделать программу по нормальному чтобы не нужны были всяки сборщики? Неужели разрабы настолько отупели что не могут применить нормальное решение?

     
     
  • 2.55, Аноним (-), 00:45, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Покажи этим бeздарям как надо! Еще бaбла срубишь на курсах для рaзРAБов))
     
  • 2.60, имя (ok), 02:48, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тьфу, а нельзя сделать программу по нормальному чтобы не нужны были всяки сборщики? Неужели разрабы настолько отупели что не могут применить нормальное решение?

    А вы, я смотрю, много высокоэффективных бизнесов построили…

     
  • 2.62, leap42 (ok), 03:17, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а какое нормальное? только не говорите про Rust, оно не пригодно для энтерпрайзной разработки и никогда не будет (могу даже пояснить почему).

    количество разрабов растет с каждым годом, а средний их уровень падает. так что да, можно сказать, что разрабы тупеют и будут тупеть дальше.

     
     
  • 3.74, JL2001 (ok), 08:58, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Rust, оно не пригодно для
    > энтерпрайзной разработки и никогда не будет (могу даже пояснить почему)

    поясните, пожалуйста, почему?

     
     
  • 4.122, аноним3 (?), 20:19, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сам язык уродский, с этой его ооп и прочими кренделями с выражениями типа 1.2.3.4.5.(). прикинь его поддерживать с постоянного меняющимся синтаксисом языка? да и через год там уже мало кто что поймет. код уйдет на свалку и переписывание. на той же с/с++.
     

  • 1.61, kiwinix (?), 03:05, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и зачем оно нужно, если виндовые программы с гуем как не запускались так и не будут запускаться?

    Ну а виндовые программы без гуя - никому и нафиг не сдались

     
     
  • 2.63, leap42 (ok), 03:23, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    гляньте вот сюда как-нибудь: https://www.techempower.com/benchmarks/#section=data-r18&hw=ph&test=plaintext

    потом сравните сложность написания и поддержки веб-приложения на C, C++ и C# с точки зрения бизнеса, а не пионерства...

     
     
  • 3.67, Аноним (67), 06:22, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно, почему бы C/C++ не сравнивать с Rust, Go. Не с C#
     
  • 3.83, Анонимус2 (?), 10:32, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто в здравом уме последние лет 20 не пишет веб-приложения на c или c++. Php, python, perl, ruby, java - с ними сравнивайте.
     
     
  • 4.93, Аномномномнимус (?), 13:08, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qt машет вам из-за угла пальцем животворящим пальцем
     
  • 3.90, IvAnZ (?), 12:07, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас было и есть куча разрабов под .NET, и Core стал несильной экономией средств, так как в AWS теперь можно пускать Linux вместо Windows и оставить разрабов всех даже не переучивая.
     
  • 2.86, Аноним (86), 11:01, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они туда вкрячут Electron ;)
     
  • 2.89, Anonim (??), 11:46, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всё уже в вэбе, гуй никому на фиг не сдался
     
     
  • 3.94, vityusha (?), 13:37, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Реальный мир несколько сложнее, чем вам кажется....
     
  • 3.105, garrick (?), 14:56, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно как вы этот web запускать собрались прямо из терминала.
     
     
  • 4.123, аноним3 (?), 20:21, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    до терминала надо еще добраться, потому как оттуда разве что интерпретируемые типа питона запустятся и то если к нему прикрутишь хотя бы ткинтер.
     
     
  • 5.124, аноним3 (?), 20:22, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    при условии что хотя бы иксы есть.
     
  • 4.132, Аноним (-), 18:09, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем браузер отличается от любого другого гуи-приложения? А раз только терминал, тогда вообще никакого гуя - ни веб, ни классического. Посмотрите на исходный комментарий, там противопоставлются web-app vs. classic-gui-app, а не консоль и гуй.
     
     
  • 5.133, vityusha (?), 18:42, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только размером и требовательностью к ресурскам. Сравните  hello world на Gtk/Qt и на Electron. А так - конечно ничем, и там и там hello world.
     

  • 1.66, Аноним (66), 05:23, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Интересно, а много ли народу этим пользуется в Linux, учитывая, что оно не до конца кроссплатформенное и, наверное, никогда таковым не станет...
     
     
  • 2.68, Anonymqwe (?), 07:02, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А вы саму новость читали перед оставлением своего комментария? Там указаны сборки под Линукс дистрибутивы, и партнерская программа с Redhat.
     
     
  • 3.75, JL2001 (ok), 09:02, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А вы саму новость читали перед оставлением своего комментария? Там указаны сборки
    > под Линукс дистрибутивы, и партнерская программа с Redhat.

    сборки и партнёрская не гарантируют что этим пользуются

     
  • 3.78, Аноним (78), 09:20, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Человек же понятно написал: "... оно не до конца кроссплатформенное...". Там UI не кроссплатформенный. Из новости: "Поддержка создания графических приложений ограничена платформой Windows, как при использовании Windows Forms, так и при применении WPF".
     
  • 2.73, windowos (?), 08:40, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Конечно много, уже даже давно powershell стоит
     
  • 2.92, Аномномномнимус (?), 13:07, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Много народа этим пользуется для веб прилаг, UI пока не много
     

  • 1.81, mumu (ok), 09:59, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Особо радует, что релиз .Net Core 3.0 блокировал релиз PowerShell 7.0. Вот он теперь не за горами. Он станет дефолтным для следующих серверных виндов и не будет истории как с powershell 6.*, когда под виндой что-то встроенное работает, а под никсами нет. Один язык автоматизации, чтобы рулить над всеми.
     
     
  • 2.82, fske (?), 10:12, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если PS7 будет такой же тормозной, как и PS6, то пусть закопают его поглубже. На линуксах этот хлам вообще еле шевелится
     
  • 2.99, Michael Shigorin (ok), 13:47, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Один язык автоматизации, чтобы рулить над всеми.

    (зловещий хохот из мрака) "Без systemd-powershelld вы обречены, лузеры!"

     
     
  • 3.117, Аноним (96), 18:51, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Один язык автоматизации, чтобы рулить над всеми.
    > (зловещий хохот из мрака) "Без systemd-powershelld вы обречены, лузеры!"

    А это идея. Леннарта в Микрософт!

     
     
  • 4.128, аноним3 (?), 23:57, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поддержать идею)) постановляю леню к мелкомягким.
     

  • 1.85, Аноним (86), 10:59, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    MS хочет залезть со своим зондом сразу на все платформы.
     
  • 1.87, Аноним (87), 11:18, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто оставлю это здесь: https://dotnet.microsoft.com/download/linux-package-manager/debian9/sdk-curren
     
  • 1.112, none_first (ok), 17:28, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Новый выпуск примечателен включением в состав фреймворка для разработки клиентских приложений WPF,

    и тут же
    >оддержка создания графических приложений ограничена платформой Windows, как при использовании Windows Forms, так и при применении WPF.

    на стадии второго E
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Embrace,_Extend,_and_Extinguish

     
     
  • 2.115, VEG (ok), 18:27, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не поняли смысл EEE. Он в принципе не применим к .NET Core, так как он никогда не был уже устоявшимся стандартом. MS изначально его и пилила. Без неё его бы и не было.

    Что касается WPF (Windows Presentation Foundation) и WinForms, то неудивительно, что эти библиотеки только под винду. Там не просто так Windows в названии. Они опираются на API, которые есть только под Windows. К слову, MS библиотеки для гуёв под Android и iOS тоже поддерживает, они тоже являются врапперами над родными гуями этих ОС. И это правильный подход. Гайдлайны по гуям у каждой платформы свои, а вся внутренняя логика может быть общей.

     
     
  • 3.125, none_first (ok), 20:54, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы не поняли смысл EEE. Он в принципе не применим к .NET
    > Core, так как он никогда не был уже устоявшимся стандартом. MS
    > изначально его и пилила. Без неё его бы и не было.

    из описания
    >создание и продвижение на рынок своей реализации некой ранее существовавшей технологии

    технология называется (условно) виртуальная машина для байткода (пример jvm) их есть и было до..., а теперь вот одна из реализаций под названием .НЕТ

    в нвр её активно пропедапливают как ОСС (в части коре) для применения в линухах, в частности...

    > Что касается WPF (Windows Presentation Foundation) и WinForms, то неудивительно, что эти
    > библиотеки только под винду. Там не просто так Windows в названии.
    > Они опираются на API, которые есть только под Windows. К слову,
    > MS библиотеки для гуёв под Android и iOS тоже поддерживает, они
    > тоже являются врапперами над родными гуями этих ОС. И это правильный
    > подход. Гайдлайны по гуям у каждой платформы свои, а вся внутренняя
    > логика может быть общей.

    все это просто слова, а вот такое пропихивание виндовзонли тулов, под лозунгом оножоткрытое и есть вторая часть. Прямо сказано - хотите гуй - пилите или в виннду, писать раперы для МС сввистоперделок желающих мало, есть моно - но мало кому нуно ;) (со своими кастылями)

     

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