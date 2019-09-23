Компания Microsoft опубликовала открытую платформу .NET Core 3.0

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|1.1, Дегенератор (ok), 21:23, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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Господа № 203, кажется вам вскоре больше нечем будет понтоваться. 2020... "Компания Microsoft опубликовала открытую платформу Windows"... Зачем вы сопротивляетесь, мистер Андерсон?
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|2.18, пох. (?), 21:48, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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главное чтоб не наоборот - "приняла решение о закрытии убыточной платформы windows, клиентам предложена миграция на продукты ibmhat. Компания microsoft после оптимизации планирует заняться производством умных унитазов, безумных кофеварок и уже выпустила концепт летающего тостера. Управляются интуитивно-приятным приложением, разумеется, через облачный сервис где-то в Azure. Мы видим свое будущее в Интернете дрянных Вещей, а не в развитии устаревшей концепции "десктопа"
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|2.39, Аноним (-), 23:10, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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M$ EEE в действии. Главное быть наготове - нож в спину может последовать в любой момент.
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|3.45, Дегенератор (ok), 23:27, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> M$ EEE в действии. Главное быть наготове - нож в спину может
> последовать в любой момент.
Какую спину? Вы все "плохим игроком в доте" стоИте.
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|2.57, Ivan_83 (ok), 00:59, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А толку то?
Венда весьма уныла, это всё ещё хуже чем дела в опенсорце.
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|2.58, aploskov (ok), 01:59, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Господа, M$ с огромной радостью представляет вам новый OpenSource зонд. Он настолько огромный, что с лёгкостью заткнёт любую дырку.
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|1.2, Аноним (2), 21:26, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> WPF, позволяющего создавать кроссплатформенные интерфейсы пользователя
А вот это уже интересно. И какой там у него бэкенд на линухе? GTK? Qt? Или что-то свое? А с вяленым как дела?
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|2.4, Ignis (?), 21:29, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В статье написано что ограничено платформамами Винды пока
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|3.22, Fracta1L (ok), 21:51, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+30 +/–
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Кроссплатформенные интерфейсы пользователя, но только для Windows. Ясно.
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|4.88, Аноним (88), 11:35, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise и т.д. -- чем не разные платформы? :)
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|2.6, Денис (??), 21:31, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Поддержка создания графических приложений ограничена платформой Windows, как при использовании Windows Forms, так и при применении WPF.
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|2.9, Аноним (9), 21:33, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В тексте новости ошибка - WPF есессно win only, ибо завязан на рендеринг через directx. Что-то очень похожее делает проект https://avaloniaui.net , вот там действительно кроссплатформенно
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|2.71, Аноним (71), 08:12, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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неа, кросс-платформенный только для web (на html,css)
но зато не надо javascript обмазыватся - можно писать на более вменяемом и типизированном C#
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|5.101, правдоруб (?), 14:34, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Сильнейшая аргументация. Здравым смыслом нельзя объяснить выбор платформы которая полноценно работает только на винде. Ни тебе ни мобильной разработки, ни серверной. Зачем разраб изначально себе подкладывает грабли понять невозможно.
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|6.107, Аноним (107), 15:12, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
Полноценно - это значит непременно с гуем Еще примеры есть Вот это уже откро... текст свёрнут, показать
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|1.5, Аноним (3), 21:30, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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И все равно страшно на нем начинать делать что-то, хоть и сися неплоха сама по себе. Опыт вендорлока с майками (сильверлайт) еще долго выветриваться будет из сознания.
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|4.106, Аноним (107), 14:58, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Жаба на приколочена к винде и средства разработки тоже.
.net core работает как на Windows, так и Linux с macOS, есть и кроссплатформенные среды разработки типа JetBrains Rider и VS Code.
"Приколочена к винде" разве что Visual Studio и её основа - WPF, ну так никто не заставляет этим пользоватся. Дотнет кор никогда не позиционировался как средство разработки гуя, и вряд ли будет, учитывая современные тенденции (хотя и тут есть определенные опции).
>>Не надо ля-ля.
Вот-вот.
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|5.113, garrick (?), 17:47, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>типа JetBrains Rider
Вы как раз привели очень удачный пример "ущербности" Java и гуя на ней...
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|4.114, Аномномномнимус (?), 17:59, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Mono и Xamarin тоже не приколочены. А вот гугль уже наелся свободок жабы, да.
Равно как и сотни поделок на жабе которые как бе должны быть кроссплатформенные, но на самом деле даже не близко, проще через wine запустить
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|1.10, annual slayer (?), 21:35, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Поддержка создания графических приложений ограничена платформой Windows, как при использовании Windows Forms, так и при применении WPF.
это слегка глупо со стороны микрософта (и в контексте их политики последних пары лет):
на гтк и кути столько жалоб, что у впф были бы неиллюзорные шансы доминировать
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|2.11, Аноним (9), 21:38, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Овчинка выделки не стоит, там проще все с нуля переписать. Если вам нравится подход WPF, обратите внимание на https://avaloniaui.net/ (уже есть линк выше , ну да ладно). Они пока ещё в начале пути, но выглядит интересно’ есть даже РоС в Web Assembly
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|3.14, annual slayer (?), 21:44, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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лично мне гтк нравится больше всех (но его главный недостаток, что т.к. они подневольны ред^wайбиэму, они не могут принимать все решения в рамках нормальных технических дискуссий как в настоящих опенсорс проектах, и часто идут на поводу у команды дизайнеров, которые, мягко говоря, имеют другие цели у себя в головах или где там)
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|4.17, annual slayer (?), 21:48, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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например, эти у~бки чисто из принципа захардкодили отключение подчеркивания на кнопках (даже код не удален, а тупо значение настройки было изменено с чтения конфига на "0")
или ломание апи тем каждые пару релизов и принципиальное нежедание документировать эту часть апи
всякое такое
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|5.23, annual slayer (?), 21:54, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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но с положительной стороны гтк использует богоподобный гобжект, почит ванильный css для темок и, менее важно сейчас, но хорошо в плане перспективы -- на мобильных устройствах он использует те же наборы виджетов, что и на десктопе, без разделения на десктоп-онли виджеткит и какой-то отдельный инородный десктоп/мобайл набор
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|2.49, iLex (ok), 23:50, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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WPF - это та хрень с вечно мыльными шрифтами, где даже пустая формочка уровня Hello World'а грузится секунд десять? Спасибо, Electron и то лучше.
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|2.72, тоже Аноним (ok), 08:39, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> это слегка глупо со стороны микрософта
Скорее - с вашей стороны. Вы правда думаете, что для портирования на другие платформы WinAPI, которое лежит под всей графикой Корки, майкрософту нужно просто слегка захотеть?
А сделать второй Qt, только свой и лучше, да еще и переползти на него всем дотНетом... это им просто слабо.
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|3.96, Аноним (96), 13:41, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> это слегка глупо со стороны микрософта
> Скорее - с вашей стороны. Вы правда думаете, что для портирования на
> другие платформы WinAPI, которое лежит под всей графикой Корки, майкрософту нужно
> просто слегка захотеть?
Ну да. И договориться с Wine. :)
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|4.109, тоже Аноним (ok), 15:34, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну да. И договориться с Wine. :)
Кабы Wine полноценно покрывал всех винапишных тараканов - на нем уже собрали бы WinuxNG и автоматически обновлялись с Десяточки.
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|5.130, annual slayer (?), 07:46, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кабы Wine полноценно покрывал всех винапишных тараканов - на нем уже собрали
> бы WinuxNG и автоматически обновлялись с Десяточки.
сделал столько опечаток в слове "реактОС"
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|3.129, annual slayer (?), 07:44, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Скорее - с вашей стороны. Вы правда думаете, что для портирования на другие платформы WinAPI, которое лежит под всей графикой Корки, майкрософту нужно просто слегка захотеть?
дело не в том, что они сами не хотят портировать это, а в том, что принципиально не готовы рассматривать даже пулл реквэсты
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|1.12, Аноним (12), 21:40, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот пишут и спрашивают про гуй. Вы видели какой гуй в вин10? Там один венигрет. Что говорить о других платформах, если они норм гуй на одной запилить не в состоянии.
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|2.15, IRASoldier_registered (ok), 21:46, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Вы видели какой гуй в вин10? Там
...минимализм. Гуй, который не вырывает тебе глаза стеклянными кнопками и выпуклыми рамками.
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|3.25, Аноним (25), 22:01, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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жаль только, кроме гуя (да и то местами) там нет вообще ничего минималистичного
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|4.116, IRASoldier_registered (ok), 18:42, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> жаль только, кроме гуя (да и то местами) там нет вообще ничего
> минималистичного
Приложения, написанные на чистом WinAPI весьма минималистичны. Да, искусство создания таковых несколько, хм, элитарно, но оно ещё не утеряно и продолжает сохранять определенное количество приверженцев.
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|2.21, Аноним (21), 21:51, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что тебе мешает отрисовать интерфейс самому? Qt декорируется каскадными таблица как сайт. Можешь сделать что угодно.
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|1.24, Аноним (25), 21:58, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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кто бы что ни говорил, но по скорости решения задач "запилить фичу А в продукте B" с майкрософтом по-прежнему не идут ни в какое сравнение ни гугл, ни все остальные. Эту бы энергию, да в мирных целях.
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|2.35, Аноним (12), 23:04, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Кто бы чтобы не говорил, но винда была, есть и будет всегда ОС номер один на настольном ПК. Они мобилки прокакали, сервера прокакали, они все прокакали, но вот настольные ПК в их руке и ни мак, ни линукс никогда не достигнут этой высоты,как бы линуксоиды не пердели.
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|3.59, Аноним (59), 02:06, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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За счёт того, что они были первыми, кто так распространил свой продукт среди корпоративных сотрудников? Люди просто даже не знают, с чем они работают. Слово "ворд" стало нарицательным для бабулек, которые уже начинают путаться в экселе, т.е. которые вообще не понимают как это работает. А потом вы удивляетесь, с чего бы это "никто" не хочет переходить на опенсорс...
И всё таки тема о другом, а именно о том, что MS типо вроде как делает кроссплатформ под свои решения, что пугает учитывая печальную историю тех же офисов...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML
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|4.64, Аноним (64), 03:40, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> За счёт того, что они были первыми, кто так распространил свой продукт среди корпоративных сотрудников?
1) Apple? Им кто-то мешал сделать то же самое? И все шансы были но они их профукали.
2) Linux? Смешно то, что как раз в корпоративной среде подвижки в его сторону худо-бедно, но есть.
3) домашние компы? Э-э, тут все остальные ОС давай, до свиданья.
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|5.136, ы (?), 23:58, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1. не, ну AppleWorks был с 84, Lotus с 83 тоже. лотуса уже вообще не осталось, а первый переродился в iWork, у которого распространённость даже среди мак-юзеров небольшая.
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|4.135, ы (?), 23:49, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> они были первыми, кто так распространил свой продукт среди корпоративных сотрудников?
не, на постсоветском пространстве сначала был Лексикон, и он успешно сдал позиции. где он щас?
> MS типо вроде как делает кроссплатформ
была такая штука -- internet explorer for macintosh, в 1996 году. были ещё для соляриса, и, кажется, ирикса.
майкрософт всю жизнь делает кросс-платформ и никто от этого не умер.
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|3.69, Илья (??), 07:05, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну там окончательно смешали ссылочные и значимые типы. Если вы лет 10 назад выучили дотнет - то всё норм. А если студент - то вам и ну нужно знать, зачем все эти вопросики ставить.
В интерфейсах теперь можно определять методы. Очень удобно, методы можно определять там, где нельзя. Теперь интерфейс и абстрактный класс это примерно одно и то же.
Про другие мандеть не буду. так как там вроде нет "странностей"
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|4.120, Аноним (120), 20:00, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> зачем все эти вопросики ставить.
Эта вещь уничтожит 95% NPE!
> В интерфейсах теперь можно определять методы
В Java тоже самое, интрефейсы отличаются от абстрактных классов тем что интерфейы не хранят состояний.
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|5.127, Илья (??), 22:26, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Эта вещь уничтожит 95% NPE!
У нас так говорили про аттрибуты jet brains [NotNull] и [CanBeNull]. В итоге NRE (да, именно nre:) стреляют не реже, но зато на каждом поле болтается по аттрибуту
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|1.29, Аноним (29), 22:21, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Через пару лет Поттеринг напишет DE на этом для линукса, все прочие DE вымрут.
Будет весело.)))
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|1.30, Аномномномнимус (?), 22:33, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Больше всего ожидается как раз кроссплатформенный гуй и, раз на то пошло, то и HTTP/3. Докер, линух и распберри и до 3-ей версии прекрасно работали, непонятно почему это "некоторые другие новшества".
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|2.102, правдоруб (?), 14:41, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Как можно быть в принципе довольным сидя на шарпее? Это же костыльная штука на ОС отличных от винды и мобильниках. У вас, наверное, очень скромные амбиции как у разработчика.
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|3.108, Аноним (107), 15:21, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Рекомендую все-таки выбраться из криокамеры:) То, что вы пишите - это даже не вкусовщина, это просто технически неверно. Складывается ощущение, что последние лет 5 вы совершенно не следили за этой областью, но мнение сейчас имеете.
У вас, похоже, Баллмер все еще скачет и орёт "девелоперс!". У нас же дотнет разрабатывается на гитхабе (даже пулл-реквесты принимают!) и работает одинаково, что на винде, что на линуксе, что на маке (и на ARMах тоже, кстати).
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|2.65, AJ (??), 04:35, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как это не нужен? Его подтянули (вроде) до .netstandart 2.1
WPF и WinForms - сугубо виндовые вещи, хоть и с открытым исходным кодом.
Другое дело, нужен ли он изначально? :-) Кто-то да юзает.
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|1.38, Аноним (38), 23:07, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Еще годика два и такими темпами можно будет закопать GTK как ненужно, и писать все на qt или дот.нете. Прекрасно.
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|2.47, аноним3 (?), 23:32, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ошибочка. проскочила новость , что мелкософт пилит новую ось виндовс коре на ядрышке линукса и все эти всплески открытости приурочены к новому набору желающих бесплатно помочь им в будущем продвижении их платформы. но это пока только не установленная новость. так что ничего сказать нельзя. но как то не похоже на то , что бы эта фирмочка страдала свободолюбием и открытостью за бесплатно.
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|4.97, Аноним (96), 13:46, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> источник?
Источник не скажу, но первоисточник Опеннет. Тут не раз на эту тему шутили :)
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|5.121, аноним3 (?), 20:15, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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источников полон свет. поройся в сети. кто нибудь расскажет. но там читал о утечке о сотрудника мелкомягких. может найдешь еще. или в запасниках яндекса в старых страницах. если не удалили еще.
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|1.48, Аноним (48), 23:40, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>.NET Core
Поздно они стали это предлагать вне винды. Для ынтырпрайза есть Go.
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|2.56, Аноним (56), 00:48, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты думаешь, они просто так его сделали? Если посмотреть на историю, то корпорации регулярно пытаются захватить рынок посмотрев на успех конкурентов на рынке. В данном случае корпорация "добра" (Микрософт) конкурирует с корпорацией "зла" (Гугл). Другой корпорации "зла" -- Ораклу, видимо и так норм, хотя она и барахтается. Раньше, когда ещё были живы санки, было всё наоборот.
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|1.51, richman1000000 (?), 00:39, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Сокращено потребление памяти сборщиком мусора и повышена эффективность работы на многоядерных системах;
Тьфу, а нельзя сделать программу по нормальному чтобы не нужны были всяки сборщики? Неужели разрабы настолько отупели что не могут применить нормальное решение?
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|2.55, Аноним (-), 00:45, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Покажи этим бeздарям как надо! Еще бaбла срубишь на курсах для рaзРAБов))
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|2.60, имя (ok), 02:48, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тьфу, а нельзя сделать программу по нормальному чтобы не нужны были всяки сборщики? Неужели разрабы настолько отупели что не могут применить нормальное решение?
А вы, я смотрю, много высокоэффективных бизнесов построили…
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|2.62, leap42 (ok), 03:17, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а какое нормальное? только не говорите про Rust, оно не пригодно для энтерпрайзной разработки и никогда не будет (могу даже пояснить почему).
количество разрабов растет с каждым годом, а средний их уровень падает. так что да, можно сказать, что разрабы тупеют и будут тупеть дальше.
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|3.74, JL2001 (ok), 08:58, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Rust, оно не пригодно для
> энтерпрайзной разработки и никогда не будет (могу даже пояснить почему)
поясните, пожалуйста, почему?
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|4.122, аноним3 (?), 20:19, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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сам язык уродский, с этой его ооп и прочими кренделями с выражениями типа 1.2.3.4.5.(). прикинь его поддерживать с постоянного меняющимся синтаксисом языка? да и через год там уже мало кто что поймет. код уйдет на свалку и переписывание. на той же с/с++.
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|1.61, kiwinix (?), 03:05, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну и зачем оно нужно, если виндовые программы с гуем как не запускались так и не будут запускаться?
Ну а виндовые программы без гуя - никому и нафиг не сдались
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|3.67, Аноним (67), 06:22, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Действительно, почему бы C/C++ не сравнивать с Rust, Go. Не с C#
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|3.83, Анонимус2 (?), 10:32, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никто в здравом уме последние лет 20 не пишет веб-приложения на c или c++. Php, python, perl, ruby, java - с ними сравнивайте.
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|3.90, IvAnZ (?), 12:07, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У нас было и есть куча разрабов под .NET, и Core стал несильной экономией средств, так как в AWS теперь можно пускать Linux вместо Windows и оставить разрабов всех даже не переучивая.
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|4.123, аноним3 (?), 20:21, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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до терминала надо еще добраться, потому как оттуда разве что интерпретируемые типа питона запустятся и то если к нему прикрутишь хотя бы ткинтер.
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|4.132, Аноним (-), 18:09, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чем браузер отличается от любого другого гуи-приложения? А раз только терминал, тогда вообще никакого гуя - ни веб, ни классического. Посмотрите на исходный комментарий, там противопоставлются web-app vs. classic-gui-app, а не консоль и гуй.
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|5.133, vityusha (?), 18:42, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только размером и требовательностью к ресурскам. Сравните hello world на Gtk/Qt и на Electron. А так - конечно ничем, и там и там hello world.
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|1.66, Аноним (66), 05:23, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Интересно, а много ли народу этим пользуется в Linux, учитывая, что оно не до конца кроссплатформенное и, наверное, никогда таковым не станет...
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|2.68, Anonymqwe (?), 07:02, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А вы саму новость читали перед оставлением своего комментария? Там указаны сборки под Линукс дистрибутивы, и партнерская программа с Redhat.
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|3.75, JL2001 (ok), 09:02, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А вы саму новость читали перед оставлением своего комментария? Там указаны сборки
> под Линукс дистрибутивы, и партнерская программа с Redhat.
сборки и партнёрская не гарантируют что этим пользуются
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|3.78, Аноним (78), 09:20, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Человек же понятно написал: "... оно не до конца кроссплатформенное...". Там UI не кроссплатформенный. Из новости: "Поддержка создания графических приложений ограничена платформой Windows, как при использовании Windows Forms, так и при применении WPF".
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|1.81, mumu (ok), 09:59, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Особо радует, что релиз .Net Core 3.0 блокировал релиз PowerShell 7.0. Вот он теперь не за горами. Он станет дефолтным для следующих серверных виндов и не будет истории как с powershell 6.*, когда под виндой что-то встроенное работает, а под никсами нет. Один язык автоматизации, чтобы рулить над всеми.
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|2.82, fske (?), 10:12, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если PS7 будет такой же тормозной, как и PS6, то пусть закопают его поглубже. На линуксах этот хлам вообще еле шевелится
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|2.99, Michael Shigorin (ok), 13:47, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Один язык автоматизации, чтобы рулить над всеми.
(зловещий хохот из мрака) "Без systemd-powershelld вы обречены, лузеры!"
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|3.117, Аноним (96), 18:51, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Один язык автоматизации, чтобы рулить над всеми.
> (зловещий хохот из мрака) "Без systemd-powershelld вы обречены, лузеры!"
А это идея. Леннарта в Микрософт!
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|2.115, VEG (ok), 18:27, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы не поняли смысл EEE. Он в принципе не применим к .NET Core, так как он никогда не был уже устоявшимся стандартом. MS изначально его и пилила. Без неё его бы и не было.
Что касается WPF (Windows Presentation Foundation) и WinForms, то неудивительно, что эти библиотеки только под винду. Там не просто так Windows в названии. Они опираются на API, которые есть только под Windows. К слову, MS библиотеки для гуёв под Android и iOS тоже поддерживает, они тоже являются врапперами над родными гуями этих ОС. И это правильный подход. Гайдлайны по гуям у каждой платформы свои, а вся внутренняя логика может быть общей.
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|3.125, none_first (ok), 20:54, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вы не поняли смысл EEE. Он в принципе не применим к .NET
> Core, так как он никогда не был уже устоявшимся стандартом. MS
> изначально его и пилила. Без неё его бы и не было.
из описания
>создание и продвижение на рынок своей реализации некой ранее существовавшей технологии
технология называется (условно) виртуальная машина для байткода (пример jvm) их есть и было до..., а теперь вот одна из реализаций под названием .НЕТ
в нвр её активно пропедапливают как ОСС (в части коре) для применения в линухах, в частности...
> Что касается WPF (Windows Presentation Foundation) и WinForms, то неудивительно, что эти
> библиотеки только под винду. Там не просто так Windows в названии.
> Они опираются на API, которые есть только под Windows. К слову,
> MS библиотеки для гуёв под Android и iOS тоже поддерживает, они
> тоже являются врапперами над родными гуями этих ОС. И это правильный
> подход. Гайдлайны по гуям у каждой платформы свои, а вся внутренняя
> логика может быть общей.
все это просто слова, а вот такое пропихивание виндовзонли тулов, под лозунгом оножоткрытое и есть вторая часть. Прямо сказано - хотите гуй - пилите или в виннду, писать раперы для МС сввистоперделок желающих мало, есть моно - но мало кому нуно ;) (со своими кастылями)
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