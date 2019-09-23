Компания Microsoft опубликовала открытую платформу .NET Core 3.0

2.115 , VEG ( ok ), 18:27, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы не поняли смысл EEE. Он в принципе не применим к .NET Core, так как он никогда не был уже устоявшимся стандартом. MS изначально его и пилила. Без неё его бы и не было. Что касается WPF (Windows Presentation Foundation) и WinForms, то неудивительно, что эти библиотеки только под винду. Там не просто так Windows в названии. Они опираются на API, которые есть только под Windows. К слову, MS библиотеки для гуёв под Android и iOS тоже поддерживает, они тоже являются врапперами над родными гуями этих ОС. И это правильный подход. Гайдлайны по гуям у каждой платформы свои, а вся внутренняя логика может быть общей.

3.125 , none_first ( ok ), 20:54, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вы не поняли смысл EEE. Он в принципе не применим к .NET

> Core, так как он никогда не был уже устоявшимся стандартом. MS

> изначально его и пилила. Без неё его бы и не было. из описания

>создание и продвижение на рынок своей реализации некой ранее существовавшей технологии технология называется (условно) виртуальная машина для байткода (пример jvm) их есть и было до..., а теперь вот одна из реализаций под названием .НЕТ в нвр её активно пропедапливают как ОСС (в части коре) для применения в линухах, в частности... > Что касается WPF (Windows Presentation Foundation) и WinForms, то неудивительно, что эти

> библиотеки только под винду. Там не просто так Windows в названии.

> Они опираются на API, которые есть только под Windows. К слову,

> MS библиотеки для гуёв под Android и iOS тоже поддерживает, они

> тоже являются врапперами над родными гуями этих ОС. И это правильный

> подход. Гайдлайны по гуям у каждой платформы свои, а вся внутренняя

> логика может быть общей. все это просто слова, а вот такое пропихивание виндовзонли тулов, под лозунгом оножоткрытое и есть вторая часть. Прямо сказано - хотите гуй - пилите или в виннду, писать раперы для МС сввистоперделок желающих мало, есть моно - но мало кому нуно ;) (со своими кастылями)

