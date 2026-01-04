The OpenNET Project / Index page

Выпуск Box64 0.4.0, эмулятора для запуска x86-игр на системах ARM64, RISC-V и Loongarch64

04.01.2026 09:16

Опубликован выпуск эмулятора Box64 0.4.0, предназначенного для запуска Linux-программ, собранных для архитектуры x86_64, на оборудовании с процессорами ARM64, RISC-V и Loongarch64. Проект уделяет большое внимание организации запуска игровых приложений и предоставляет возможность запуска Windows-сборок через Wine и Proton. Исходные тексты проекта написаны на языке Си и распространяются под лицензией MIT.

Особенностью проекта является применение гибридной модели выполнения, при которой эмуляция применяется только к машинному коду самого приложения и специфичных библиотек. Типовые системные библиотеки, включая libc, libm, GTK, SDL, Vulkan и OpenGL, подменяются на варианты, родные для целевых платформ. Таким образом, библиотечные вызовы выполняются без эмуляции, что позволяет добиться значительного увеличения производительности.

Эмуляция кода, для которого отсутствуют родные для целевой платформы замены, выполняется с использованием техники динамической перекомпиляции (DynaRec) из одного набора машинных инструкций в другой. По сравнению с интерпретацией машинных инструкций динамическая перекомпиляция демонстрирует в 5-10 раз более высокую производительность.

В новой версии:

  • Представлен унифицированный декодировщик префиксов кода операций (prefix opcode decoder), задействованный в интерпретаторе и во всех бэкендах динамической перекомпиляции (DynaRec). Новый декодировщик более универсально обрабатывает редкие сочетания префиксов опкодов и позволяет обойтись без специфичных "хаков" и дублирования кода в интерпрететоре и бэкендах DynaRec. Переработка декодировщика привела к удалению лишнего кода, упрощению сопровождения кодовой базы и возможности работы DynaRec с нетипичными комбинациями префиксов опкодов.
  • Началась работа над механизмом для удаления из памяти блоков кода, сконвертированных в нативный код, но уже не используемых. Подобная оптимизация позволяет сократить потребление памяти при запуске приложений, выполняющих большой объём операций при запуске, таких как Steam и приложения, использующие libcef.
  • Улучшена поддержка архитектуры ARM64: Реализован сборочный профиль для CPU NVIDIA GB10. В бэкенде динамической перекомпиляции (DynaRec) продолжена реализация техник оптимизации циклов, таких как вынос операций выставления регистров XMM/YMM из тела цикла.
  • Повышена стабильность и производительность бэкенда динамической перекомпиляции для архитектуры RISC-V. Обеспечен корректный запуск Steam, Proton и Wine, но для работы с защищённым DRM-контентом, требующим эмуляции системных вызовов Windows, требуется оборудование с поддержкой 48-разрядного адресного пространства (SV48) или использование модифицированных сборок Wine и Proton.
  • Значительно продвинулась разработка бэкенда для архитектуры Loongarch, которая доведена до возможности запуска Steam, Wine и Proton, но пока отстаёт по функциональности от бэкенда для систем ARM64. Для работы пока требуется использование в ядре страниц памяти, размером 4K (по умолчанию для Loongarch обычно выставляется 16K). Производительности уже достаточно для запуска игр на CPU Loongarch 3A6000 (2.5 GHz c 4 физическими ядрами).

  • Повышена стабильность режима Box32, обеспечивающего поддержку 32-разрядных исполняемых файлов в Box64. В данном режиме отмечается повышение стабильность работы Steam на всех архитектурах и возможность использования внутриигровых оверлеев в некоторых OpenGL-играх.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64552-box86
Ключевые слова: box86, emulator
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Анонимище (?), 10:52, 04/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Вот офигеют трояны из пиратских виндовских сборок когда увидят в каких условиях они запущены
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 12:39, 04/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >Вот офигеют трояны из пиратских виндовских сборок когда увидят в каких условиях они запущены

    Кстати, я ради интереса скачал сборку винды Сергея Стрельца и через онлайн-дефендеры пропускал каталоги и файлы. Нашёл вирусы в каталоге Аактиваторов. Мда... варез он такой, варез. Годы идут в сборщики вареза не меняются.

     
     
  • 3.9, тысячеглазое информбюро (?), 13:55, 04/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я тебе по секрету как нелинуксоид линуксоиду скажу, что активаторы как правило всегда определяются как вирусы, вне зависимости от того, несут они вредоносную активность для пользователя или нет. Вообще, удивительно об этом не знать, но, в конце-концов, мы же на опенете, а здесь и не такое случается.
     
     
  • 4.14, Анонимище (?), 15:10, 04/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могу еще добавить, что если у одного из множества антивирусов случится ложное срабатывание на ПО, то если вы - мелкий разработчик, то вам будет сложно оперативно растолкать производителей антивируса чтобы они признали срабатывание ложным. В результате легитимное ПО от небольших разработчиков чаще оказывается помечено как зловредное (или подозрительное) чем такое же безвредное ПО от крупных контор
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 15:21, 04/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да там в сигнатуры ТАКОЕ попадает, что лицо отбить можно. Помнится, собирал что-то mingw, и все антивирусы и clamav начинали ругаться на свежий exe. Хорошо что и clamav ругался - посмотрел сигнатуру по которой типо определяло, а там, блин, строка как раз mingw gcc определенной версии, и всё что собрано этой версией с debug символами == вирус.
     
     
  • 6.17, Аноним (17), 15:37, 04/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да у антивирусов любая прога, у которой в импортах CreateProcess - уже сразу вирус.
     
  • 3.13, Аноним (17), 14:55, 04/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И как оно называлось? Страшный ужасный HackTool.Generic?
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:04, 04/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хорошая вещь, можно на малинке или андроид смартфоне поиграть в фоллаут 3 или полноценных героев (не VCMI). А если девайс достаточно мощный, то и какую нибудь GTA 5 запустить в 30-60 FPS, пруфы на ютубе
     
     
  • 2.6, Tita_M (ok), 12:27, 04/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >GTA 5 в 30-60 fps

    Ого до чего смартфонное железо дошло!
    Может когда Vulkan широко распространится на смартфонах, на них больше полноценных игр появится, а то засилье донатных помоек утомляет.

     
     
  • 3.10, тысячеглазое информбюро (?), 14:00, 04/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, на либрефонах всяких то навряд ли. А так, если без прослоек типа этого непойми что, то на современных флагманах очень даже возможно. Типа, Геншин в разрешении 720р где-то на стабильных 30 фпс.
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:40, 04/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:44, 04/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >можно на малинке или андроид смартфоне поиграть в

    Недавно Samsung представила новый Exynos 2600 с графикой Xclipse 960, которую делали совместно с AMD:
    https://semiconductor.samsung.com/processor/mobile-processor/exynos-2600/

     
  • 2.16, mos (??), 15:23, 04/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем это нужно?
    Дитятко не наигралось на ПК?
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:27, 04/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Понапридумают себе архитектур, а потом x86 эмульгируют.
     
     
  • 2.11, Аноним (12), 14:16, 04/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так Apple давно ещё сделали "Rosetta", а с выходом M1 "Rosetta 2":
    https://en.wikipedia.org/wiki/Rosetta_(software)

    И кстати про производительности очень даже неплохо.
    Если нужен именно ARM, то сейчас самый выгодный по цена/производительность это Mac mini на M4 (16+256).

     

