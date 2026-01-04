Выпуск Box64 0.4.0, эмулятора для запуска x86-игр на системах ARM64, RISC-V и Loongarch64

|
1.3, Анонимище (?), 10:52, 04/01/2026
Вот офигеют трояны из пиратских виндовских сборок когда увидят в каких условиях они запущены
2.7, Аноним (-), 12:39, 04/01/2026
>Вот офигеют трояны из пиратских виндовских сборок когда увидят в каких условиях они запущены
Кстати, я ради интереса скачал сборку винды Сергея Стрельца и через онлайн-дефендеры пропускал каталоги и файлы. Нашёл вирусы в каталоге Аактиваторов. Мда... варез он такой, варез. Годы идут в сборщики вареза не меняются.
3.9, тысячеглазое информбюро (?), 13:55, 04/01/2026
Я тебе по секрету как нелинуксоид линуксоиду скажу, что активаторы как правило всегда определяются как вирусы, вне зависимости от того, несут они вредоносную активность для пользователя или нет. Вообще, удивительно об этом не знать, но, в конце-концов, мы же на опенете, а здесь и не такое случается.
4.14, Анонимище (?), 15:10, 04/01/2026
Могу еще добавить, что если у одного из множества антивирусов случится ложное срабатывание на ПО, то если вы - мелкий разработчик, то вам будет сложно оперативно растолкать производителей антивируса чтобы они признали срабатывание ложным. В результате легитимное ПО от небольших разработчиков чаще оказывается помечено как зловредное (или подозрительное) чем такое же безвредное ПО от крупных контор
5.15, Аноним (15), 15:21, 04/01/2026
Да там в сигнатуры ТАКОЕ попадает, что лицо отбить можно. Помнится, собирал что-то mingw, и все антивирусы и clamav начинали ругаться на свежий exe. Хорошо что и clamav ругался - посмотрел сигнатуру по которой типо определяло, а там, блин, строка как раз mingw gcc определенной версии, и всё что собрано этой версией с debug символами == вирус.
6.17, Аноним (17), 15:37, 04/01/2026
Да у антивирусов любая прога, у которой в импортах CreateProcess - уже сразу вирус.
1.4, Аноним (4), 11:04, 04/01/2026
Хорошая вещь, можно на малинке или андроид смартфоне поиграть в фоллаут 3 или полноценных героев (не VCMI). А если девайс достаточно мощный, то и какую нибудь GTA 5 запустить в 30-60 FPS, пруфы на ютубе
2.6, Tita_M (ok), 12:27, 04/01/2026
>GTA 5 в 30-60 fps
Ого до чего смартфонное железо дошло!
Может когда Vulkan широко распространится на смартфонах, на них больше полноценных игр появится, а то засилье донатных помоек утомляет.
3.10, тысячеглазое информбюро (?), 14:00, 04/01/2026
Ну, на либрефонах всяких то навряд ли. А так, если без прослоек типа этого непойми что, то на современных флагманах очень даже возможно. Типа, Геншин в разрешении 720р где-то на стабильных 30 фпс.
