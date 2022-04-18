The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Новые версии эмуляторов Box86 и Box64, позволяющих запускать x86-игры на системах ARM

18.04.2022 14:24

Опубликованы выпуски эмуляторов Box86 0.2.6 и Box64 0.1.8, предназначенных для запуска Linux-программ, собранных для архитектур x86 и x86_64, на оборудовании с процессорами ARM, ARM64, PPC64LE и RISC-V. Проекты развиваются синхронно одной командой разработчиков - Box86 ограничивается возможностью запуска 32-разрядных приложений x86, а Box64 обеспечивает запуск 64-разрядных исполняемых файлов. Проект уделяет большое внимание организации запуска игровых приложений, в том числе предоставляя возможность запуска Windows-сборок через wine и Proton. Исходные тексты проекта написаны на языке Си и распространяются (Box86, Box64) под лицензией MIT.

Особенностью проекта, является применение гибридной модели выполнения, при которой эмуляция применяется только к машинному коду самого приложения и специфичных библиотек. Типовые системные библиотеки, включая libc, libm, GTK, SDL, Vulkan и OpenGL, подменяются на варианты, родные для целевых платформ. Таким образом, библиотечные вызовы выполняются без эмуляции, что позволяет добиться значительного увеличения производительности.

Эмуляция кода, для которого отсутствуют родные для целевой платформы замены, выполняется с использованием техники динамической перекомпиляции (DynaRec) из одного набора машинных инструкций в другой. По сравнению с интерпретацией машинных инструкций динамическая перекомпиляция демонстрирует в 5-10 раз более высокую производительность.

В тестах производительности эмуляторы Box86 и Box64 при выполнении на платформах Armhf и Aarch64 существенно опередили проекты QEMU и FEX-emu, а в отдельных тестах (glmark2, openarena) позволили добиться производительности идентичной запуску сборки, родной для целевой платформы. В тестах 7-zip и dav1d, выполняющих интенсивные вычисления, производительность Box64 составила от 27% до 53% от производительности родного приложения (для сравнения QEMU показал результат в 5-16%, а FEX-emu - 13-26%). Дополнительно было произведено сравнение с эмулятором Rosetta 2, применяемым компанией Apple для запуска x86-кода на системах с ARM-чипом M1. Rosetta 2 обеспечил выполнение теста на базе 7zip с производительностью 71% от родной сборки, а Box64 - 57%.

Что касается совместимости с приложениями, то из 165 протестированных игр, успешно заработали около 70%. Ещё примерно 10% работают, но с определённым оговорками и ограничениями. Среди поддерживаемых игр WorldOfGoo, Airline Tycoon Deluxe, FTL, Undertale, A Risk of Rain, Cook Serve Delicious и большинство игр компании GameMaker. Из игр, с которыми отмечаются проблемы, упоминаются игры на базе движка Unity3D, который завязан на пакет Mono, эмуляция которого пока не всегда работает из-за применяемой в Mono JIT-компиляции, а также имеет достаточно высокие требования к графике, не всегда достижимые на ARM-платах. Подмена библиотек GTK-приложений пока ограничивается GTK2 (подмена GTK3/4 реализована не полностью).

Основные изменения в новых выпусках:

  • Добавлена обвязка для библиотеки Vulkan. Добавлена поддержка графического API Vulkan и DXVK (реализация DXGI, Direct3D 9, 10 и 11 поверх Vulkan).
  • Улучшены обвязки для библиотек GTK. Добавлены обвязки для gstreamer и библиотек, обычно используемых в GTK-приложениях.
  • Добавлена начальная поддержка (пока только режим интерпретации) архитектур RISC-V и PPC64LE.
  • Внесены исправления, нацеленные на улучшение поддержки SteamPlay и прослойки Proton. Обеспечена возможность запуска многих Linux и Windows игр из Steam на платах AArch64, таких как Raspberry Pi 3 и 4.
  • Улучшено управление памятью, работа mmap и отслеживание нарушений защиты памяти.
  • Улучшена поддержка системного вызова clone в libc. Добавлена поддержка новых системных вызовов.
  • В движке динамической перекомпиляции улучшена работа с регистрами SSE/x87, добавлена поддержка новых машинных кодов, оптимизированы преобразования чисел float и double, улучшена обработка внутренних переходов, упрощено добавление поддержки новых архитектур.
  • Улучшен загрузчик файлов в формате ELF.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.10.0
  3. OpenNews: Выпуск эмулятора QEMU 6.2
  4. OpenNews: Релиз RustZX 0.15.0, кросплатформенного эмулятора ZX Spectrum
  5. OpenNews: Эмулятор RISC-V в форме пиксельного шейдера, позволивший запустить Linux в VRChat
  6. OpenNews: Доступен форк zsnes, эмулятора Super Nintendo
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57037-box86
Ключевые слова: box86, box64
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:07, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >для запуска Linux-программ

    Они натянули глобус на сову, но зачем?
    Когда можно было скомпилировать сову сразу под глобус.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 15:23, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    А как же проприетарная сова, которая внутри снапа, внутри докера? Как ты её собрался перекомпилировать?
     
     
  • 3.10, Аноним (1), 16:18, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > же проприетарная сова, которая внутри снапа, внутри докера

    Может линоксоидам стоит перестать жрать кактус причинным местом?

     
     
  • 4.16, Аноним (16), 16:47, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проприетарии, выпускающие эти снапы с флетпаками, мнеия рядовых линуксоидов не спрашивают.
     
     
  • 5.18, keydon (ok), 17:03, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не пользоваться проприетарщиной, не?
     
     
  • 6.22, Аноним (2), 17:30, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Узнать что не все в жизни крутится вокруг твоих желаний и нужный софт только проприетарный и только от производителя?
     
  • 6.29, борланд (?), 19:11, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блобики в ядре не жмут, борец мамкин?
     
  • 4.19, Serge (??), 17:03, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может линоксоидам стоит перестать жрать кактус причинным местом?

    Некоторым линуксоидам причинное место не дает жить спокойно без коитуса с кактусом. Именно поэтому они и стали линуксоидами.

     
  • 4.21, Да ну нах (?), 17:15, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жрать кактус мордой - то еще занятие...
    По теме, пускай будет на всякий случай - не догонят так согреются.
    Кстати, тут уже ниже написали, что случаи всякие бывают.
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:54, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не все совы одинаково с исходниками.
     

  • 1.3, YM2608 (?), 15:30, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    а вот эмулятор для запуска DX11 игр на Windos XP до сих пор не сделали, хотя вот из вчерашних новостей доля Windows 11 меньше, чем у Windows XP SP3
    https://lenta.ru/news/2022/04/14/windowsxp/
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:34, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    ничего желтее ленты не нарыл?
     
     
  • 3.12, YM2608 (?), 16:21, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эта новость есть и на ixbt.com
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:34, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы найдите сначала 32-битные DX11-игры, бгг.
     
     
  • 3.9, YM2608 (?), 16:17, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я пользуюсь XP64 - ничем не хуже 32-битной, все игры запускаются.
    (моя система на ХР64: i7-4770/16Гб/Geforce 970)
     
     
  • 4.13, Аноним (5), 16:32, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам сказать, какая доля у XP64, или сами догадаетесь?
     
     
  • 5.20, keydon (ok), 17:14, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять секта долей? Мозилла каждые N релизов не устает напоминать что очередной функцией пользуется меньшинство пользователей, поэтому они ее выпиливают, а большинству нравятся новые изменения, только файрфоксу это почему-то не помогает.
     
     
  • 6.23, Аноним (2), 17:32, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может перестать слушать что они говорят и начать думать своей головой? Любому нормальному человеку понятно что Мозилла убирает функции потому что у Мозиллы нет денег поддерживать весь функционал. Вот они и сокращают функционал.
     
  • 2.8, iPony129412 (?), 15:55, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так от этого смысла кому-то пилить что-то на тему игрушек для XP не добавляется.
     
     
  • 3.11, YM2608 (?), 16:20, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а какой смысл пилить эти эмуляторы Box86 и Box64 ? за эти деньги заплатят?
     
     
  • 4.14, iPony129412 (?), 16:38, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну уж явно заинтересованных больше, чем у совсем крошечной горстки луддитов.
     
  • 4.24, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (?), 18:08, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всяко больше смысла делать эмуль с x86/x64 на арм чем поддерживать устаревшую и не поддерживающую меинтейнерами ос
    Рынок арм развивается, а игрушки и софт хер кто портирует на арм
     
  • 4.30, Мохнатый пись (?), 19:13, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти эмуляторы это задел на новый стимдек (не обязательно прямо следующий) на арме или даже риск-в. Это инвестиция в будущую платформу.
     
  • 2.15, Аноним (15), 16:46, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Банкоматы на хр да киоски?
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 18:22, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем играть на банкомате?
     
  • 2.17, Аноним (-), 16:52, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Журналисты ссылаются на отчет аналитической компании Lansweeper, согласно которому доля Windows 11 на рынке ОС от Microsoft составила 1,44 процента. Выяснилось, что актуальную операционную систему опережает даже устаревшая Windows XP, которая получила долю в 1,71 процент. Выход XP состоялся в 2001 году.
    >>
    >> Лидером рынка остается Windows 10, доля которой составила 80,34 процента. Ниже располагается Windows 7, которая имеет долю в 4,7 процента. По информации Lansweeper, данные были взяты от 30 миллионов устройств Windows из 60 тысяч организаций по всему миру.

    Ух ты, семёрка опережает хрюшу меньше, чем в 3 раза, неожиданно. А хрюшка-то уже почти взрослая стала - скоро 21 год ("It was released to manufacturing on August 24, 2001, and later to retail on October 25, 2001.", wiki), сможет начать бухать (и наконец спиться :), шучу). А вообще, учитывая огромную детскую смертность у lts-релизов операционок, такой долгий срок активной жизни - это большое достижение. Кто ещё такого смог достичь?

     
     
  • 3.28, ТТфье (?), 18:52, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    она же умерла в возрасте 13 лет.

    похороните уже...

    сколько можно над трупом издеваться?

     

  • 1.6, Administrator (ok), 15:38, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А де apk скачать на мобилу?
     
  • 1.26, Аноним (26), 18:26, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понял, на Линукс можно поиграть в гта 5?
     
     
  • 2.27, Аноним (16), 18:43, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Андроеде в мобиле.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру