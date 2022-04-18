Новые версии эмуляторов Box86 и Box64, позволяющих запускать x86-игры на системах ARM

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|1.1, Аноним (1), 15:07, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>для запуска Linux-программ
Они натянули глобус на сову, но зачем?
Когда можно было скомпилировать сову сразу под глобус.
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|2.2, Аноним (2), 15:23, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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А как же проприетарная сова, которая внутри снапа, внутри докера? Как ты её собрался перекомпилировать?
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|3.10, Аноним (1), 16:18, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> же проприетарная сова, которая внутри снапа, внутри докера
Может линоксоидам стоит перестать жрать кактус причинным местом?
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|4.16, Аноним (16), 16:47, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проприетарии, выпускающие эти снапы с флетпаками, мнеия рядовых линуксоидов не спрашивают.
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|6.22, Аноним (2), 17:30, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Узнать что не все в жизни крутится вокруг твоих желаний и нужный софт только проприетарный и только от производителя?
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|4.19, Serge (??), 17:03, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Может линоксоидам стоит перестать жрать кактус причинным местом?
Некоторым линуксоидам причинное место не дает жить спокойно без коитуса с кактусом. Именно поэтому они и стали линуксоидами.
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|4.21, Да ну нах (?), 17:15, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жрать кактус мордой - то еще занятие...
По теме, пускай будет на всякий случай - не догонят так согреются.
Кстати, тут уже ниже написали, что случаи всякие бывают.
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|3.9, YM2608 (?), 16:17, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я пользуюсь XP64 - ничем не хуже 32-битной, все игры запускаются.
(моя система на ХР64: i7-4770/16Гб/Geforce 970)
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|5.20, keydon (ok), 17:14, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опять секта долей? Мозилла каждые N релизов не устает напоминать что очередной функцией пользуется меньшинство пользователей, поэтому они ее выпиливают, а большинству нравятся новые изменения, только файрфоксу это почему-то не помогает.
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|6.23, Аноним (2), 17:32, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может перестать слушать что они говорят и начать думать своей головой? Любому нормальному человеку понятно что Мозилла убирает функции потому что у Мозиллы нет денег поддерживать весь функционал. Вот они и сокращают функционал.
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|2.8, iPony129412 (?), 15:55, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так от этого смысла кому-то пилить что-то на тему игрушек для XP не добавляется.
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|3.11, YM2608 (?), 16:20, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а какой смысл пилить эти эмуляторы Box86 и Box64 ? за эти деньги заплатят?
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|4.24, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (?), 18:08, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всяко больше смысла делать эмуль с x86/x64 на арм чем поддерживать устаревшую и не поддерживающую меинтейнерами ос
Рынок арм развивается, а игрушки и софт хер кто портирует на арм
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|4.30, Мохнатый пись (?), 19:13, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эти эмуляторы это задел на новый стимдек (не обязательно прямо следующий) на арме или даже риск-в. Это инвестиция в будущую платформу.
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|2.17, Аноним (-), 16:52, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Журналисты ссылаются на отчет аналитической компании Lansweeper, согласно которому доля Windows 11 на рынке ОС от Microsoft составила 1,44 процента. Выяснилось, что актуальную операционную систему опережает даже устаревшая Windows XP, которая получила долю в 1,71 процент. Выход XP состоялся в 2001 году.
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>> Лидером рынка остается Windows 10, доля которой составила 80,34 процента. Ниже располагается Windows 7, которая имеет долю в 4,7 процента. По информации Lansweeper, данные были взяты от 30 миллионов устройств Windows из 60 тысяч организаций по всему миру.
Ух ты, семёрка опережает хрюшу меньше, чем в 3 раза, неожиданно. А хрюшка-то уже почти взрослая стала - скоро 21 год ("It was released to manufacturing on August 24, 2001, and later to retail on October 25, 2001.", wiki), сможет начать бухать (и наконец спиться :), шучу). А вообще, учитывая огромную детскую смертность у lts-релизов операционок, такой долгий срок активной жизни - это большое достижение. Кто ещё такого смог достичь?
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|3.28, ТТфье (?), 18:52, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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она же умерла в возрасте 13 лет.
похороните уже...
сколько можно над трупом издеваться?
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