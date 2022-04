Новые версии эмуляторов Box86 и Box64, позволяющих запускать x86-игры на системах ARM

>> Журналисты ссылаются на отчет аналитической компании Lansweeper, согласно которому доля Windows 11 на рынке ОС от Microsoft составила 1,44 процента. Выяснилось, что актуальную операционную систему опережает даже устаревшая Windows XP, которая получила долю в 1,71 процент. Выход XP состоялся в 2001 году.

>>

>> Лидером рынка остается Windows 10, доля которой составила 80,34 процента. Ниже располагается Windows 7, которая имеет долю в 4,7 процента. По информации Lansweeper, данные были взяты от 30 миллионов устройств Windows из 60 тысяч организаций по всему миру. Ух ты, семёрка опережает хрюшу меньше, чем в 3 раза, неожиданно. А хрюшка-то уже почти взрослая стала - скоро 21 год ("It was released to manufacturing on August 24, 2001, and later to retail on October 25, 2001.", wiki), сможет начать бухать (и наконец спиться :), шучу). А вообще, учитывая огромную детскую смертность у lts-релизов операционок, такой долгий срок активной жизни - это большое достижение. Кто ещё такого смог достичь?