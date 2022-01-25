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Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.10.0

25.01.2022 23:01

После полутора лет разработки Опубликован выпуск RetroArch 1.10.0, надстройки для эмуляции различных игровых консолей, позволяющей запускать классические игры при помощи простого унифицированного графического интерфейса. Поддерживается использование эмуляторов таких консолей, как Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Могут использоваться геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, XBox 1 и XBox360, а так же геймпады общего назначения, такие как Logitech F710. Эмулятор поддерживает такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотку игры назад, горячее подключение игровых пультов и видеостриминг.

В новой версии:

  • Для Vulkan и шейдеров Slang реализована поддержка расширенного динамического диапазона (HDR, High Dynamic Range).
  • Улучшена поддержка сетевой игры (netplay): Полностью переработан код для поддержки uPnP. Доведена до рабочего состояния реализация relay-серверов и предоставлена возможность развёртывания собственных релеев. Добавлен текстовый чат. В интерфейсе Lobby Viewer осуществлено разделение комнат для игры через интернет и локальную сеть.
  • В меню XMB реализован эффект для скрытия элементов меню рядом с нижней и верхней границей экрана. В настройках "Settings -> User Interface -> Appearance" можно изменить интенсивность вертикального затухания.
  • Значительно улучшен эмулятор Xbox.
  • В эмулятор приставок Nintendo 3DS добавлены плагины Jaxe, A5200 и WASM4 (для игр на WebAssembly).
  • Улучшена поддержка Wayland: реализована возможность использования колеса мыши и добавлена библиотека libdecor для декорирования окон на стороне клиента.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.libretro.com/index...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Lakka 3.4 и эмулятора игровых консолей RetroArch 1.9.9
  3. OpenNews: Взлом сборочного сервера и компрометация репозиториев сообщества Libretro, развивающего RetroArch
  4. OpenNews: Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.9.0
  5. OpenNews: Выпуск Lakka 3.6, дистрибутива для создания игровых консолей
  6. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5.9 для упрощения доступа к играм из Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56547-retroarch
Ключевые слова: retroarch, game
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:05, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Эмуляторы - зло! Играть надо на "железе", только так можно получить тот самый опыт, которым был задуман разрабами. А это - только суррогат.
     
     
  • 2.2, васёк (?), 23:16, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    согласен с экспертом с опеннета!

    а приставку подключать к ЭЛТ-телевизоу, запивать спиртом Royal размешанным с Invite!

    полное погружение

     
     
  • 3.3, Генри Форд (?), 23:19, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кинескоп посадишь, ска! К ЭЛТ-телевизору он подключать собрался!
     
  • 3.4, Аноним (1), 23:22, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разумеется, у ЖК цветопередача - фуфло. Вот были ЭЛТ, но нет, т.к. за них много не заломишь, ибо технология отточена придумали новую хрень (ущербную по сути), которую ввиду новизны можно дорого продавать.
     
     
  • 4.8, Онаним (?), 23:34, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нормальных калиброванных IPS LCD (хотя бы GB-R, главное чтобы не WLED) терпимая цветопередача.

    А хуже чем у CRT, цветопередачи нет и не было никогда (разве что у проекторов, но это уже в сторону от дисплеев) - луч всегда засвечивал "лишнего" по бокам в горизонтальной развёртке, а при плохой настройке - ещё и по вертикали мог соседние строки подсвечивать. Не встречал ни одного CRT дисплея, у которого первая проблема бы не встречалась, в итоге цвета всегда выглядели по сравнению с LCD очень блекленько, и всегда наблюдался хотя бы минимальный, но цветовой муар, а тонкие вертикальные полосы имели окантовки (на хреново настроенных дисплеях - и горизонтальные тоже). Причём чем выше было предельное разрешение дисплея - тем хуже были спецэффекты.

    Сейчас бы с современными LCD матрицами убрать синюшные светодиоды подсветки и впилить назад лампы, и была бы конфетка - жёлтенький бы появился настоящий, но, к сожалению, современная дисплейная шлакоиндустрия рванула под поезд^W^W за дешевизной там, где она вообще не оправдана.

     
  • 4.9, Онаним (?), 23:42, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ещё про OLED вспомнил - это вообще погремушка, параметры которой могут в пределах одной матрицы плавать непредсказуемым образом, для цвета она вообще непригодна, поэтому не рассматриваем.
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:25, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    10-я четвертинка половинки ядра самого бюджетного планшета в 1млн раз круче того ЖЕЛЕЗА....
     
     
  • 3.10, Онаним (?), 23:43, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только игр для этого планшета нормальных оказывается на порядки меньше, чем для того железа.
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:26, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Z80 не назван - закапываем :)
     
     
  • 2.7, Аноним (1), 23:29, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем? Спектрум - какое-то убожество, а не компьютер. Вот если бы нельзя было собрать такой за дёшево по дендрофекальной технологии - им бы только отъявленные маргиналы бы пользовались. А как деньги у людей появились - сразу со Спек свалили, оно и понятно.
     
     
  • 3.11, Онаним (?), 23:44, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Э нет, это вы просто прелести того же NES не ковыряли :D
     
  • 2.12, Онаним (?), 23:45, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там не может не быть Z80, там Game Boy есть.
     
  • 2.13, муу (?), 23:49, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ретроарч это только "рожа" к ядрам (cores) которых вагон и пара тележек,
    там такие системы есть о которые устарели задолго до того как ты брат ононим родился )
     
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