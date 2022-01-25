Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.10.0

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|1.1, Аноним (1), 23:05, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Эмуляторы - зло! Играть надо на "железе", только так можно получить тот самый опыт, которым был задуман разрабами. А это - только суррогат.
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|2.2, васёк (?), 23:16, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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согласен с экспертом с опеннета!
а приставку подключать к ЭЛТ-телевизоу, запивать спиртом Royal размешанным с Invite!
полное погружение
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|3.4, Аноним (1), 23:22, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разумеется, у ЖК цветопередача - фуфло. Вот были ЭЛТ, но нет, т.к. за них много не заломишь, ибо технология отточена придумали новую хрень (ущербную по сути), которую ввиду новизны можно дорого продавать.
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|4.8, Онаним (?), 23:34, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У нормальных калиброванных IPS LCD (хотя бы GB-R, главное чтобы не WLED) терпимая цветопередача.
А хуже чем у CRT, цветопередачи нет и не было никогда (разве что у проекторов, но это уже в сторону от дисплеев) - луч всегда засвечивал "лишнего" по бокам в горизонтальной развёртке, а при плохой настройке - ещё и по вертикали мог соседние строки подсвечивать. Не встречал ни одного CRT дисплея, у которого первая проблема бы не встречалась, в итоге цвета всегда выглядели по сравнению с LCD очень блекленько, и всегда наблюдался хотя бы минимальный, но цветовой муар, а тонкие вертикальные полосы имели окантовки (на хреново настроенных дисплеях - и горизонтальные тоже). Причём чем выше было предельное разрешение дисплея - тем хуже были спецэффекты.
Сейчас бы с современными LCD матрицами убрать синюшные светодиоды подсветки и впилить назад лампы, и была бы конфетка - жёлтенький бы появился настоящий, но, к сожалению, современная дисплейная шлакоиндустрия рванула под поезд^W^W за дешевизной там, где она вообще не оправдана.
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|4.9, Онаним (?), 23:42, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, ещё про OLED вспомнил - это вообще погремушка, параметры которой могут в пределах одной матрицы плавать непредсказуемым образом, для цвета она вообще непригодна, поэтому не рассматриваем.
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|2.5, Аноним (5), 23:25, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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10-я четвертинка половинки ядра самого бюджетного планшета в 1млн раз круче того ЖЕЛЕЗА....
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|3.10, Онаним (?), 23:43, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот только игр для этого планшета нормальных оказывается на порядки меньше, чем для того железа.
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|2.7, Аноним (1), 23:29, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем? Спектрум - какое-то убожество, а не компьютер. Вот если бы нельзя было собрать такой за дёшево по дендрофекальной технологии - им бы только отъявленные маргиналы бы пользовались. А как деньги у людей появились - сразу со Спек свалили, оно и понятно.
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|2.13, муу (?), 23:49, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ретроарч это только "рожа" к ядрам (cores) которых вагон и пара тележек,
там такие системы есть о которые устарели задолго до того как ты брат ононим родился )
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