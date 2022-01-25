Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.10.0

2.2 , васёк ( ? ), 23:16, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – согласен с экспертом с опеннета! а приставку подключать к ЭЛТ-телевизоу, запивать спиртом Royal размешанным с Invite! полное погружение

3.3 , Генри Форд ( ? ), 23:19, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Кинескоп посадишь, ска! К ЭЛТ-телевизору он подключать собрался!

3.4 , Аноним ( 1 ), 23:22, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разумеется, у ЖК цветопередача - фуфло. Вот были ЭЛТ, но нет, т.к. за них много не заломишь, ибо технология отточена придумали новую хрень (ущербную по сути), которую ввиду новизны можно дорого продавать.

4.8 , Онаним ( ? ), 23:34, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У нормальных калиброванных IPS LCD (хотя бы GB-R, главное чтобы не WLED) терпимая цветопередача. А хуже чем у CRT, цветопередачи нет и не было никогда (разве что у проекторов, но это уже в сторону от дисплеев) - луч всегда засвечивал "лишнего" по бокам в горизонтальной развёртке, а при плохой настройке - ещё и по вертикали мог соседние строки подсвечивать. Не встречал ни одного CRT дисплея, у которого первая проблема бы не встречалась, в итоге цвета всегда выглядели по сравнению с LCD очень блекленько, и всегда наблюдался хотя бы минимальный, но цветовой муар, а тонкие вертикальные полосы имели окантовки (на хреново настроенных дисплеях - и горизонтальные тоже). Причём чем выше было предельное разрешение дисплея - тем хуже были спецэффекты.



Сейчас бы с современными LCD матрицами убрать синюшные светодиоды подсветки и впилить назад лампы, и была бы конфетка - жёлтенький бы появился настоящий, но, к сожалению, современная дисплейная шлакоиндустрия рванула под поезд^W^W за дешевизной там, где она вообще не оправдана.

4.9 , Онаним ( ? ), 23:42, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А, ещё про OLED вспомнил - это вообще погремушка, параметры которой могут в пределах одной матрицы плавать непредсказуемым образом, для цвета она вообще непригодна, поэтому не рассматриваем.

2.5 , Аноним ( 5 ), 23:25, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – 10-я четвертинка половинки ядра самого бюджетного планшета в 1млн раз круче того ЖЕЛЕЗА....

3.10 , Онаним ( ? ), 23:43, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот только игр для этого планшета нормальных оказывается на порядки меньше, чем для того железа.

