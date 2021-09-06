Выпуск дистрибутива Lakka 3.4 и эмулятора игровых консолей RetroArch 1.9.9

Опубликован релиз дистрибутива Lakka 3.4, позволяющего превратить компьютеры, телеприставки или одноплатные компьютеры в полноценную игровую консоль для запуска ретро игр. Проект является модификацией дистрибутива LibreELEC, изначально рассчитанного на создание домашних кинотеатров. Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD), Raspberry Pi 1-4, Orange Pi, Cubieboard, Cubieboard2, Cubietruck, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 и т.д. Для установки достаточно записать дистрибутив на SD-карту или USB-накопитель, подключить геймпад и загрузить систему. Одновременно представлен новый выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.9.9, который составляет основу дистрибутива Lakka. RetroArch обеспечивает эмуляцию широкого спектра устройств и поддерживает такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотка игры назад, горячее подключение геймпадов и видео стримминг. Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Поддерживаются геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая PlayStation 3, DualShock 3, 8bitdo, Nintendo Switch, Xbox One и Xbox 360. В новом выпуске RetroArch: Реализована поддержка расширенного динамического диапазона (HDR, High Dynamic Range), которая пока ограничена только для драйверов, использующих Direct3D 11/12. Для Vulkan, Metal и OpenGL поддержку HDR планируют реализовать позднее.

В порте для приставок Nintendo 3DS добавлена поддержка отображения интерактивного меню в области нижнего сенсорного экрана.

В меню "Cheats" реализована поддержка расширенного поиска.

На платформах с поддержкой инструкций ARM NEON задействованы оптимизации для ускорения обработки и преобразования звука.

Добавлена поддержка технологии AMD FSR (FidelityFX Super Resolution) для снижения потери качества картинки при масштабировании для экранов с высоким разрешением. AMD FSR можно использовать с драйверами для графических API Direct3D10/11/12, OpenGL Core, Metal и Vulkan. Кроме обновления RetroArch в Lakka 3.4 предложен новый выпуск Mesa 21.2 и обновлены версии эмуляторов и игровых движков. Добавлены новые эмуляторы PCSX2 (Sony PlayStation 2) и DOSBOX-pure (DOS). В основной состав RetroArch перенесён эмулятор DuckStation (Sony PlayStation). Устранены проблемы в эмуляторе Play! (Sony PlayStation 2). В эмуляторе PPSSPP (Sony PlayStation Portable) добавлена поддержка графического API Vulkan.



