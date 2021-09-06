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Выпуск дистрибутива Lakka 3.4 и эмулятора игровых консолей RetroArch 1.9.9

06.09.2021 07:48

Опубликован релиз дистрибутива Lakka 3.4, позволяющего превратить компьютеры, телеприставки или одноплатные компьютеры в полноценную игровую консоль для запуска ретро игр. Проект является модификацией дистрибутива LibreELEC, изначально рассчитанного на создание домашних кинотеатров. Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD), Raspberry Pi 1-4, Orange Pi, Cubieboard, Cubieboard2, Cubietruck, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 и т.д. Для установки достаточно записать дистрибутив на SD-карту или USB-накопитель, подключить геймпад и загрузить систему.

Одновременно представлен новый выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.9.9, который составляет основу дистрибутива Lakka. RetroArch обеспечивает эмуляцию широкого спектра устройств и поддерживает такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотка игры назад, горячее подключение геймпадов и видео стримминг. Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Поддерживаются геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая PlayStation 3, DualShock 3, 8bitdo, Nintendo Switch, Xbox One и Xbox 360.

В новом выпуске RetroArch:

  • Реализована поддержка расширенного динамического диапазона (HDR, High Dynamic Range), которая пока ограничена только для драйверов, использующих Direct3D 11/12. Для Vulkan, Metal и OpenGL поддержку HDR планируют реализовать позднее.
  • В порте для приставок Nintendo 3DS добавлена поддержка отображения интерактивного меню в области нижнего сенсорного экрана.
  • В меню "Cheats" реализована поддержка расширенного поиска.
  • На платформах с поддержкой инструкций ARM NEON задействованы оптимизации для ускорения обработки и преобразования звука.
  • Добавлена поддержка технологии AMD FSR (FidelityFX Super Resolution) для снижения потери качества картинки при масштабировании для экранов с высоким разрешением. AMD FSR можно использовать с драйверами для графических API Direct3D10/11/12, OpenGL Core, Metal и Vulkan.

Кроме обновления RetroArch в Lakka 3.4 предложен новый выпуск Mesa 21.2 и обновлены версии эмуляторов и игровых движков. Добавлены новые эмуляторы PCSX2 (Sony PlayStation 2) и DOSBOX-pure (DOS). В основной состав RetroArch перенесён эмулятор DuckStation (Sony PlayStation). Устранены проблемы в эмуляторе Play! (Sony PlayStation 2). В эмуляторе PPSSPP (Sony PlayStation Portable) добавлена поддержка графического API Vulkan.

  1. Главная ссылка к новости (https://lakka.tv/articles/2021...)
  2. OpenNews: Выпуск Lakka 3.3, дистрибутива для создания игровых консолей
  3. OpenNews: Взлом сборочного сервера и компрометация репозиториев сообщества Libretro, развивающего RetroArch
  4. OpenNews: Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.9.0
  5. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5 для упрощения доступа к играм из Linux
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 10.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55745-lakka
Ключевые слова: lakka, retroarch, game
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  • 1.1, Аноним (1), 07:59, 06/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Там pcsx2 на x86_64 ещё не собираются портировать? Это единственная 32 битная программа в моём линуксе из-за которой приходится держать кучу грязных 32 битных либ.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:03, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    с архитектурной точки зрения грязный софт как раз под x86_64 т.к. она по сути есть набор костылей над каноничной x86 (i386)
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 09:20, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не совсем так. На x86_64 боле пряморуко реализован Position Indepedent Code, например.
     
     
  • 4.11, n00by (ok), 16:14, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и в "i386" Flat model по определению прямее, чем сегменты в "каноничной x86". :)
     
  • 3.5, технологические_лгунишки (?), 09:35, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да а , не красные ли вот так замутили  _64 ?
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:57, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Офтопик?
     
     
  • 4.7, технологические_лгунишки (?), 10:09, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    amd64 ,а могло быть так nvidia64.deb , intel64.deb
     
  • 3.9, daemontux (?), 12:07, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пруфы что x86_64 костыль будут?
     
     
  • 4.10, n00by (ok), 16:12, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Какие можно ждать пруфы от человека, если он путает 16-ти разрядную x86 с IA32 (которую называет i386)?
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:11, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они давно мечтают, но некому это делать.
     
     
  • 3.14, Анонидзе (?), 18:54, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделали уже
     
  • 2.13, Анонидзе (?), 18:54, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже портировали, собирай из git master
     

  • 1.8, Перастерос (ok), 10:13, 06/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Отличный дистр, одобряю. Рад появлению DOSBOX'a
     
  • 1.12, Константавр (ok), 17:53, 06/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    RetroArch появился потому, что больше ни в какие игры на армоодноплатниках, особо, не поиграешь. Там были грабли и со слабыми видяхами в принципе и поддержкой только OpenGL ES и только в блобах для древних ядер и иксов, поэтому даже в простые опенсорсные игры не поиграешь. Теперь уже и поднаписали и открытых дров и в игрухах появились зачатки опенжиельеэса, а всё равно, единственный способ поиграть RetroArch, с поддержкой всякой закрытозакрытой дряни, за нелицензионное испоьзование которой до сих пор судют и штрафуют. Фу на RetroArch!

    А где проект, который запускал эмулятор андроида и позволял играть в андроидные игрухи? Там, хоть, изначально всё было лицензионно чисто. (но, да, опять в проприетарь играть)

     
  • 1.15, Аноним (15), 19:14, 06/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кто в курсе, dino crisis 3 можно сыграть?
     
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