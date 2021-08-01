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Выпуск Lakka 3.3, дистрибутива для создания игровых консолей

01.08.2021 23:36

Опубликован релиз дистрибутива Lakka 3.3, позволяющего превратить компьютеры, телеприставки или одноплатные компьютеры в полноценную игровую консоль для запуска ретро игр. Проект является модификацией дистрибутива LibreELEC, изначально рассчитанного на создание домашних кинотеатров. Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD), Raspberry Pi 1-4, Orange Pi, Cubieboard, Cubieboard2, Cubietruck, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 и т.д. Для установки достаточно записать дистрибутив на SD-карту или USB-накопитель, подключить геймпад и загрузить систему.

В основе Lakka лежит эмулятор игровых консолей RetroArch, обеспечивающий эмуляцию широкого спектра устройств и поддерживающий такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотка игры назад, горячее подключение геймпадов и видео стримминг. Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Поддерживаются геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, Nintendo Switch, XBox 1 и XBox360.

В новом выпуске:

  • Пакет RetroArch обновлён до версии 1.9.7, в которой оптимизировано сканирование больших наборов данных, добавлена поддержка привязки нескольких игровых контроллеров к одному устройству ввода и улучшено удобство работы в режиме "Analog to Digital Type".
  • Обновлены версии эмуляторов и игровых движков. Добавлен новый эмулятор np2kai (PC-98). В эмуляторе Dolpin реализован каталог dolphin-emu/Sys, ссылающийся на системный каталог RetroArch.
  • Добавлена поддержка MIDI-секвенсоров.
  • Добавлена поддержка модуля ядра "gamecon" (драйвер для геймпадов и джойстиков, подключаемых через параллельный порт).
  • Для Raspberry Pi отключены режимы 4K.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.lakka.tv/articles/2...)
  2. OpenNews: Выпуск Lakka 3.0, дистрибутива для создания игровых консолей
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 9.2
  4. OpenNews: Обновление дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 9.2.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55574-lakka
Ключевые слова: lakka, game
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, InuYasha (??), 23:53, 01/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2, Аноним (2), 23:54, 01/08/2021 [ответить]  
    		• +3 +/
    >Для Raspberry Pi отключены режимы 4K

    Правильно, а то малина быстро в варенье превратится.

     
  • 3, Аноним (3), 00:33, 02/08/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    И сколько игровых консолей создано на сабж?
     
     
  • 4, Аноним (4), 02:53, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ретрорач шляпа, коммерчески успешно не будет. Покоцанные эмули древних ревизий без половины опций.
     
  • 5, naidlek (?), 02:58, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всмысле?
     

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