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Обновление дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 9.2.1

14.03.2020 09:19

Опубликован выпуск проекта LibreELEC 9.2.1, развивающего форк дистрибутива для создания домашних кинотеатров OpenELEC. Интерфейс пользователя построен на основе медиацентра Kodi. Для загрузки подготовлены образы для работы с USB-накопителя или SD-карты (32- и 64-разрядные x86, Raspberry Pi 1/2/3/4, различные устройства на чипах Rockchip и Amlogic). В новой версии в конфигуратор добавлена секция для настройки использования VPN WireGuard и улучшена поддержка работы на платах Raspberry Pi 4 (повышены производительность и качество вывода в режимах 1080p и 4K).

При помощи LibreELEC можно превратить любой компьютер в медиацентр, работать с которым не сложнее, чем с DVD-проигрывателем или телеприставкой. Основной принцип дистрибутива "всё просто работает", для получения полностью готового к работе окружения достаточно просто загрузить LibreELEC с Flash-накопителя. Пользователю нет необходимости заботиться о поддержании системы в актуальном состоянии - в дистрибутиве используется система автоматической загрузки и установки обновлений, активируемая при подключении к глобальной сети. Предусмотрена возможность расширения функциональности дистрибутива через систему дополнений, которые устанавливаются из отдельного репозитория, развиваемого разработчиками проекта.

Напомним, что LibreELEC создан в результате конфликта между мэйнтейнером OpenELEC и большой группой разработчиков. Дистрибутив не использует пакетную базу других дистрибутивов и основывается на собственных разработках. Кроме штатных возможностей Kodi, дистрибутив предоставляет ряд дополнительных функций, нацеленных на максимальное упрощение работы. Например, развивается специальное конфигурационное дополнение, позволяющее настроить параметры сетевого подключения, управлять параметрами LCD-экранов, разрешать или запрещать автоматическую установку обновлений. Дистрибутив поддерживает такие возможности, как использование пульта дистанционного управления (возможно управление как через инфракрасный порт, так и через Bluetooth), организация совместного доступа к файлам (встроен сервер Samba), встроенный BitTorrent-клиент Transmission, автоматический поиск и подключение локальных и внешних накопителей.

  1. Главная ссылка к новости (https://libreelec.tv/2020/03/l...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 9.2
  3. OpenNews: Выпуск Lakka 2.3, дистрибутива для создания игровых консолей
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 9.0
  5. OpenNews: Релиз открытого медиацентра Kodi 18.0
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания домашних кинотеатров OpenELEC 8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52541-libreelec
Ключевые слова: libreelec, kodi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:21, 14/03/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Хорошая штука.
    У меня даже MagicRemote от LG автоматически работает с ним.
     
     
  • 4, Fedd (ok), 11:19, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прикольно, как это реализовано это же прориетарщина от LG?
     

  • 2, A.Stahl (ok), 09:24, 14/03/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    >работать с которым не сложнее, чем с DVD-проигрывателем

    Кассетные и DVD-проигрыватели прошли мимо меня, но как-то знакомая довольно далёкая от техники попросила меня установить и настроить кассетный видеопроигрыватель.

    Я бы не сказал, что это был самый приятный опыт.

    А тут пишут так, как будто возня с такой техникой просто тьфу как проста.

     
     
  • 3, Аноним (3), 09:55, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я бы не сказал, что это был самый приятный опыт.
    > А тут пишут так, как будто возня с такой техникой просто тьфу как проста.

    Маркетинг, сэр! Но обратите внимание - не обманывают ведь! Как был геморрой так и остался.

     
  • 5, ilyafedin (ok), 11:51, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эммм.
    Подключаешь к розетке, к телевизору и вставляешь кассету/диск. Гурманы могут настроить себе соотношение сторон и цветовой стандарт (PAL/NTSC). В некоторых моделях есть 5.1-выход. А больше и нечего настраивать.
     
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