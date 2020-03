Обновление дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 9.2.1

1, Аноним ( 1 ), 09:21, 14/03/2020 [ответить] +1 + / – Хорошая штука.

У меня даже MagicRemote от LG автоматически работает с ним.

4, Fedd ( ok ), 11:19, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Прикольно, как это реализовано это же прориетарщина от LG?



2, A.Stahl ( ok ), 09:24, 14/03/2020 [ответить] +1 + / – >работать с которым не сложнее, чем с DVD-проигрывателем Кассетные и DVD-проигрыватели прошли мимо меня, но как-то знакомая довольно далёкая от техники попросила меня установить и настроить кассетный видеопроигрыватель. Я бы не сказал, что это был самый приятный опыт. А тут пишут так, как будто возня с такой техникой просто тьфу как проста.

3, Аноним ( 3 ), 09:55, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Я бы не сказал, что это был самый приятный опыт.

> А тут пишут так, как будто возня с такой техникой просто тьфу как проста. Маркетинг, сэр! Но обратите внимание - не обманывают ведь! Как был геморрой так и остался.

5, ilyafedin ( ok ), 11:51, 14/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эммм.

Подключаешь к розетке, к телевизору и вставляешь кассету/диск. Гурманы могут настроить себе соотношение сторон и цветовой стандарт (PAL/NTSC). В некоторых моделях есть 5.1-выход. А больше и нечего настраивать.