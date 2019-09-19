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Выпуск Lakka 2.3, дистрибутива для создания игровых консолей

19.09.2019 07:34

Состоялся релиз дистрибутива Lakka 2.3, позволяющего превратить компьютеры, телеприставки или одноплатные компьютеры, наподобие Raspberry Pi, в полноценную игровую консоль для запуска ретро игр. Проект является модификацией дистрибутива LibreELEC, изначально рассчитанного на создание домашних кинотеатров. Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD), Raspberry Pi 1-4, Orange Pi, Cubieboard, Cubieboard2, Cubietruck, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 и т.д. Для установки достаточно записать дистрибутив на SD-карту или USB-накопитель, подключить геймпад и загрузить систему.

В основе Lakka лежит эмулятор игровых консолей RetroArch, обеспечивающий эмуляцию широкого спектра устройств и поддерживающий такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотка игры назад, горячее подключение геймпадов и видео стримминг. Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Поддерживаются геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, XBox 1 и XBox360.

В новой версии эмулятор RetroArch обновлён до версии 1.7.8, в которой реализованы режимы синтеза речи и подмены изображения, позволяющие выявлять отображаемый на экране текст, переводить его на заданный язык и без остановки игры прочитывать вслух или подменить на экране исходный текст переводом. Указанные режимы, например, могут оказаться полезными для прохождения японских игр, для которых нет локализованных версий. В новом выпуске RetroArch также предложена функция сохранения дампов игровых дисков.

Кроме того, улучшено меню XMB, добавлена функция обновления наборов картинок-миниатюр, улучшен экранный индикатор для вывода уведомлений, обновлены подключаемые в RetroArch эмуляторы и игровые движки. Добавлены новые эмуляторы Flycast (улучшенная версия Reicast Dreamcast), Mupen64Plus-Next (заменил собой ParaLLEl-N64 и Mupen64Plus), Bsnes HD (более быстрый вариант Bsnes) и Final Burn Neo (переработанный вариант Final Burn Alpha). Реализована поддержка новых устройств, включая Raspberry Pi 4, ROCKPro64 и игровую мини-консоль GPI Case на базе Raspberry Pi Zero.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.lakka.tv/articles/...)
  2. OpenNews: Обновление пакетов для запуска игр Proton 4.11-2, RetroArch 1.7.8 и Roberta 0.1
  3. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5 для упрощения доступа к играм из Linux
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 9.0
  5. OpenNews: Доступна открытая игровая консоль Lakka 2.1
  6. OpenNews: Выпуск Lakka 2.2, дистрибутива для создания игровых консолей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lakka, game
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:50, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У меня 720p телек, и вот этот экран из новости https://www.libretro.com/wp-content/uploads/2019/08/aiservice-screen-768x576.j не помещается - элементы меню налезают друг на друга, жутко кривое всё. 1080p only? Или у кого то работает на 720p? Именно эта оболочка. Игра работают
     
     
  • 2.9, Perlovka (ok), 11:35, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там в настройках есть Menu Scale Factor.
     
     
  • 3.19, Аноним (1), 06:37, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Его проблематично было найти на искривленном интерфейсе, так и не смог. Потом еще попробую, сейчас пробесился
     
     
  • 4.23, Perlovka (ok), 17:25, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Текстовые конфиги никто не отменял.
    xmb_scale_factor
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:23, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже в ретроарч завезут человеческий интерфейс? Мало того что без бутылки не разберёшься, так он еще и выглядит ужасно.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:35, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он был сносным, пока на материал не перешли, после этого стало то что есть.
     
     
  • 3.8, Perlovka (ok), 11:32, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто куда перешел? На скрине как раз не материал.
     
  • 2.10, Perlovka (ok), 11:41, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он просто заточен под клавиатуру либо геймпад. Мышевозить да, неудобно.
     
  • 2.12, Аноним (-), 16:12, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    один раз гуглишь как работает - после этого становится интуитивно понятно. А так - если очень хочется, есть десктопный режим давным давно. Там правда некоторых фич пока не хватает (типо ремапинга кнопок для отдельно взятых игр), но постепенно допиливают
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 18:31, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да и так все интуитивно понятно --- сразу видно, что надо гуглить :)
     
  • 3.20, freehck (ok), 13:03, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > один раз гуглишь как работает - после этого становится интуитивно понятно

    Я один здесь вижу противоречие? Мне вот кажется, что если пользователь должен что-то прочитать, чтобы начать пользоваться -- это уже не интуитивно понятное.

     
  • 2.17, axredneck (?), 02:12, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запускаешь Retroarch и нажимаешь F5 - вылазит интерфейс на Qt, заточенный под мышу.
    Если же имеется в виду более понятный и простой интерфейс, то тебе нужен не Retroarch, а Ludo, его та же контора делает, что и Retroarch.
     
  • 2.24, Legion (??), 09:36, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вы еще Retropie не видели. Там вообще франкенштейн из смешанного текстового и графического интерфейсом. Зато более поддающийся кастомизации, да.
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:47, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Для Новогоднего вечера оч. Ок. :)
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:56, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага, не хватает деда мароза и снегурачки)
     

  • 1.11, Аноним (11), 15:56, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Можно ли Lakka установить на обычный ПК как Debian например, или он работает только на Raspberry Pi и т.д.?
     
     
  • 2.13, vinegret (ok), 16:23, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На оф. сайте размещены образы Generic PC. В новости тоже об этом изначально упомянуто. Или вы разрешения спрашиваете?
     
     
  • 3.16, РетроАноним (?), 19:07, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но там ведь на картинке нарисованна какая-то коробочка, а не привычный ПК, я не додумался прочитать.
     
  • 2.18, axredneck (?), 02:14, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD)...
     

  • 1.21, siu77 (ok), 13:24, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://www.lakka.tv/powerful/
    Где можно найти поддерживаемую систему DOOM? Или всё же подразумевается игра?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:59, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по идее подразумевается ядро prboom, которое поддерживает игры на движке doom'а
     

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