Выпуск Lakka 2.3, дистрибутива для создания игровых консолей

2.7 , Аноним ( 7 ), 10:35, 19/09/2019 Он был сносным, пока на материал не перешли, после этого стало то что есть.

3.8 , Perlovka ( ok ), 11:32, 19/09/2019 Кто куда перешел? На скрине как раз не материал.

2.10 , Perlovka ( ok ), 11:41, 19/09/2019 Он просто заточен под клавиатуру либо геймпад. Мышевозить да, неудобно.

2.12 , Аноним ( - ), 16:12, 19/09/2019 один раз гуглишь как работает - после этого становится интуитивно понятно. А так - если очень хочется, есть десктопный режим давным давно. Там правда некоторых фич пока не хватает (типо ремапинга кнопок для отдельно взятых игр), но постепенно допиливают

3.15 , Аноним ( 15 ), 18:31, 19/09/2019 да и так все интуитивно понятно --- сразу видно, что надо гуглить :)

3.20 , freehck ( ok ), 13:03, 20/09/2019 > один раз гуглишь как работает - после этого становится интуитивно понятно Я один здесь вижу противоречие? Мне вот кажется, что если пользователь должен что-то прочитать, чтобы начать пользоваться -- это уже не интуитивно понятное.

2.17 , axredneck ( ? ), 02:12, 20/09/2019 Запускаешь Retroarch и нажимаешь F5 - вылазит интерфейс на Qt, заточенный под мышу.

Если же имеется в виду более понятный и простой интерфейс, то тебе нужен не Retroarch, а Ludo, его та же контора делает, что и Retroarch.

2.24 , Legion ( ?? ), 09:36, 25/09/2019 Это вы еще Retropie не видели. Там вообще франкенштейн из смешанного текстового и графического интерфейсом. Зато более поддающийся кастомизации, да.