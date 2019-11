Релиз дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 9.2

1.1 , Аноним ( 1 ), 16:36, 26/11/2019 [ответить] + / – неплохо однако

2.2 , Аноним ( 2 ), 16:43, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – однако да

3.3 , ryoken ( ok ), 16:50, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Диалог чукчей? :)

2.4 , x3who ( ? ), 16:53, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сейчас приставки такие пошли, что туда хочется не "Just enough OS for KODI" а что-нибудь полноценное ставить, ну и чтоб чем-нибудь полезным занималось пока кина не смотришь.

3.5 , Аноним ( 1 ), 16:56, 26/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – встроенный BitTorrent-клиент Transmission



1.6 , Аноним ( 6 ), 17:05, 26/11/2019 [ответить] + / – Слив плей-листа, в котором может быть лицензионным не весь контент, предусмотрен?