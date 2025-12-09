Релиз децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 8.0

Опубликован выпуск платформы PeerTube 8.0, предназначенной для создания независимых децентрализованных систем видеохостинга и видеовещания, альтернативных таким сервисам, как YouTube, Dailymotion и Vimeo. Создаваемая при помощи PeerTube сеть распространения контента основывается на связывании браузеров посетителей между собой и использовании P2P-коммуникаций. Код проекта распространяется под лицензией AGPLv3. PeerTube даёт возможность запустить собственный сервер для распространения видео и подключить его к общей федеративной сети. Посетители участвуют в доставке контента и имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео, независимо от того, какой именно сервер они используют. Федеративная сеть PeerTube образуется как содружество связанных между собой небольших серверов хостинга видео, на каждом из которых имеется свой администратор и приняты свои правила. Для взаимодействия серверов в федеративной сети применяется протокол ActivityPub. Идентификатор пользователя формируются как "@имя_пользователя@домен_сервера". При просмотре видео данные по возможности загружаются через обращение к браузерам других посетителей, просматривающих тот же контент. Если запрошенное видео никто не просматривает, отдача организуется сервером, на который загружено видео (используется протокол WebSeed). Помимо распределения трафика между пользователями, просматривающими видео, PeerTube позволяет серверам кэшировать видео других авторов. Таким образом формируется распределённая сеть не только из клиентов, но и из серверов, а также обеспечивается отказоустойчивость. Кроме распространения готового видео имеется поддержка потокового вещания (live streaming) с доставкой контента в режиме P2P. Для управления стримингом могут использоваться типовые программы, такие как OBS. Для начала вещания через PeerTube пользователю необходимо загрузить на один из серверов видеоролик, описание и набор тегов. После этого ролик станет доступен во всей федеративной сети, а не только на сервере первичной загрузки. Для работы с PeerTube и участия в распространении контента достаточно обычного браузера. Распространять видео с использованием P2P-коммуникаций можно добавив на свой сайт специальный виджет со встроенным web-плеером, по аналогии с тем как на страницы встраиваются ролики с YouTube. Отслеживать появление видео можно через подписку на выбранные видеоканалы в федеративных социальных сетях (например, в Mastodon и Pleroma) или через RSS. В настоящее время в федеративную сеть входит 1289 серверов, поддерживаемых добровольцами и организациями. Если пользователя не устраивают правила размещения видео на определённом сервере PeerTube, он может подключиться к другому серверу или запустить свой собственный сервер. Для быстрого развёртывания сервера предоставляется преднастроенный образ в формате Docker (chocobozzz/peertube). Изначально платформа PeerTube основывалась на применении BitTorrent-клиента WebTorrent, запускаемого в браузере и использующего технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами. Позднее вместо WebTorrent был задействован протокол HLS (HTTP Live Streaming) в связке с WebRTC, позволяющий адаптивно управлять потоком в зависимости от полосы пропускания. Web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular. Основные новшества PeerTube 8.0: Модернизирован интерфейс видеопроигрывателя, который сфокусирован на контенте, поставляется с новой темой оформления Lucide и ненавязчивыми кнопками. Переделана кнопка управления громкостью. Параметры P2P-соединения перенесены в меню "Stats for nerds", показываемое при клике правой кнопкой мыши. В настройках предусмотрена возможность возвращения старой темы оформления видеопроигрывателя и выбора темы не только для всей платформы, но и для отдельных каналов и видеороликов.

Реализованы инструменты для совместного управления каналами, позволяющие нескольким пользователям загружать видео на канал, удалять и обновлять видео, а также управлять списками воспроизведения, модерировать комментарии, настраивать синхронизацию и редактировать информацию о канале. Предложены две категории участников, обслуживающих канал - владелец и редакторы. Редакторам предоставлены все типовые возможности управления каналом, за исключением добавления новых редакторов и удаления канала.

Изменён внешний вид уведомлений, которые теперь лучше сочетаются с темой оформления PeerTube.

Предоставлена возможность выноса на другой сервер операций генерации раскадровок - миниатюр с разными моментами в видео, показываемых при наведении курсора на полосу воспроизведения.

Расширены средства для импорта видео и каналов с других платформ. Добавлена опция для повторного запуска операции импорта, завершившейся неудачей. В настройках также можно настроить автоповтор сбойной операции импорта при синхронизации канала. На страницу управления видео добавлена информация о состоянии импорта.



