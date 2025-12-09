Релиз децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 8.0

|
Кто-нибудь знает сервер PeerTube для выкладывания летсплеев? А то правила везде жёсткие.
> входит 1289 серверов
у кого-то дохринa свободных дисков для хранения видocиков про котикoв...
>альтернативных таким сервисам, как YouTube
Ну ребята, ну какая альтернатива ? YouTube второй по посещаемости сайт в мире после Google.
Такого объёма разностороннего контента нет больше нигде.
https://www.youtube.com
Мозилла сама не следует этим принципам. Например, удалили дополнение dissenter. Мнение этих лицемеров ничего не стоит.
>Те кто занимается блокировками не понимают всё ценности открытого интернета.
Они прекрасно понимают риски и угрозы
Угрозы с какой стороны стены? Вот понаставили всем провайдерам Технические Средства Противодействия Угрозам, и как дело до противодействия DDoS доходит, так "у нас лапки, покупайте отечественные решения". А как вотсап с ютубом блокировать, так сразу.
Имеет, по словам представителей РКН: "Сервера обветшали, не обновляют-с своё железо".
С разморозкой тебя. В прошлом году сайт YouTube открывался, коментарии были видны, но само видео либо долго загружалось, либо вообще не загружалось. В народе это прозвали "замедлением Ютуба".
А сейчас доступ на YouTube вообще заблокирован. Даже не открывается.
> YouTube второй
даже не третий, хотя второй иногда называют ораньжевым ютубом.
Оранжевым ютубом называют один из сайтов с видео для взрослых с характерным желто черным оформлением.
>Ну ребята, ну какая альтернатива ? YouTube второй по посещаемости сайт в мире после Google
Если у ресурса меньше контента и посещений, от этого она не перестаёт быть альтернативой. Причём с технической стороны PeerTube круче чем YouTube.
Было бы неплохо, но гнураковая лицензия все портит.
Западло о такое мараться.
Сильно сомневаюсь что ко-то станет переписывать под BSD, MIT лицензии.
>Сильно сомневаюсь что ко-то станет переписывать под BSD, MIT лицензии.
Потому что взлетает только копилефт.
>Западло о такое мараться.
Зато пермиссивщикам не западло продавать свою задницу корпорастам.
Понимо аналога Ютуба есть:
mastadon - кикроблог
frendica - классическая соц.сеть.
Instagram, Flickr -- Pixelfed
SoundCloud, Spotify -- Funkwhale
Из всего этого добра хоть как-то работает только мастодон, и то через неделю пользования понимаешь, что там один и тот же унылый технический треп (я поставил убунту/генту/арч и счастлив). В остальном добре сидят 1.5 ноунейма.
|