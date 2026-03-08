The OpenNET Project / Index page

Доступен графический тулкит GTK 4.22 со встроенным движком отрисовки SVG

08.03.2026 21:56 (MSK)

После шести месяцев разработки опубликован релиз многоплатформенного тулкита для создания графического интерфейса пользователя - GTK 4.22. GTK 4 развивается в рамках процесса разработки, который пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API, который можно использовать не опасаясь, что каждые полгода придётся переделывать приложения из-за изменения API в очередной ветке GTK.

Среди заметных улучшений в GTK 4.22:

  • Добавлена встроенная система отрисовки и разбора изображений в формате SVG, поддерживающая анимацию и дающая возможность создания анимированных пиктограмм, интерактивных элементов интерфейса и динамически меняющихся индикаторов, таких как индикаторы прогресса. GtkSvg напрямую интегрируется с библиотекой GSK (GTK Scene Kit), предоставляющей возможности отрисовки графических сцен через OpenGL и Vulkan. Библиотека librsvg, ранее используемая для отрисовки SVG-пиктограмм, удалена из числа зависимостей.

    Для работы с форматом SVG предложен класс Gtk.Svg, позволяющий обойтись без внешних зависимостей при отрисовке векторных пиктограмм и ресурсов для приложений. Преложенная реализация формата SVG разработана специально для GTK и успешно проходит 1250 из 1616 тестов совместимости из набора resvg (для сравнения, Firefox проходит 1385 тестов, librsvg - 1168, а QtSvg - 591).

  • Добавлен виджет GtkPopoverBin, упрощающий добавление контекстных меню и выпадающих диалогов в другие виджеты. GtkPopoverBin может использоваться как контейнер для интеграции функциональности всплывающих окон в виджеты, которые сами по себе не умеют это делать.
  • Добавлен новый тип выражений GtkTryExpression, допускающих определение fallback-операций. GtkTryExpression пытается выполнить каждое выражение из списка, до тех пор пока одно из них не будет выполнено успешно.
  • Задействован новый формат символьных пиктограмм, поддерживающий анимацию и меняющиеся состояния (например, для индикации активности). Для управления шириной пиктограмм добавлено CSS-свойство "-gtk-icon-weight". Добавлено демонстрационное приложение org.gtk.Shaper с реализацией редактора для нового формата символьных пиктограмм.
  • В бэкенде для работы в окружениях на базе протокола Wayland реализована экспериментальная поддержка протокола xx-session-management, который может использоваться для восстановление состояния окон прерванных сеансов (например, после аварийного завершения композитного менеджера). Для включения следует выставить переменную окружения "GDK_DEBUG=session-mgmt".
  • В API GtkApplication добавлена возможность сохранения состояния, используя протокол xx-session-management. В GNOME 50 данная функциональность задействована для сохранения сеансов и восстановления позиций окон.
  • Для доступа к настройкам в бэкенде для Wayland задействован портал freedesktop.portal.Settings.
  • В API GtkFileLauncher реализована возможность доступа к файлам на запись, при использовании внутри flatpak-пакетов.
  • В GSK (GTK Scene Kit) добавлена поддержка профилирования и возможность смещения пикселей исходного изображения на основе "карты смещения" (displacement map) для создания сложных графических эффектов.
  • Добавлен API GskRenderNodeReplay для обработки дерева узлов отрисовки (Render Node).
  • Добавлены новые типы узлов отрисовки "copy" и "paste", позволяющие скопировать и вставить область под текущим элементом в другое место графа сцены.
  • Добавлен новый тип узлов отрисовки "composite", позволяющий использовать дополнительные операции композитинга при отрисовке элементом поверх фона, такие как наложение с использованием маски.
  • В CSS добавлено свойство "backdrop-filter" для применения эффектов к фоновой области, таких как размытие фона.
  • В CSS добавлена поддержка настройки "reduced-motion", информирующей о необходимости минимизировать использование анимации.


  • 1.2, Аноним (-), 22:38, 08/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    выпилена либа на расте, заменена на сишную реализацию

    добавлено, еще добавлено, еще добавлено, реализовано...

    это что хоть такое то?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:43, 08/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > выпилена либа на расте, заменена на сишную реализацию

    Уже за одно это жирный плюс!

     
  • 2.13, небесный ученый (?), 00:11, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > это что хоть такое то?

    === «Сделаем GTK снова великой» ===

     
  • 2.14, Аноним (14), 00:37, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это что хоть такое то?

    Ты прямо как чиновник министерства культуры на выставке современного искусства - "Ничего не понимаю! Это что вообще такое? Ничего не понимаю!"

     

  • 1.4, Аноним (4), 22:47, 08/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API

    Пусть пытаются. Всё равно получится как с 2 или 3 - канут в лета.

     

  • 1.5, Семён Бубёный (?), 23:05, 08/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почитав в этих ваших интернетах про различные атаки направленные на эксплуатацию уязвимостей, внедрение в svg стороннего кода и прочую хрень, подумалось мне, что как-то несекьюрно это всё...
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:10, 08/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Несекурно для чего? Для локального настольного приложения?
    Рендерить на GTK для web - если технически возможно, то уже хорошо, но смысла всё равно мало.
     
     
  • 3.10, windows10 (ok), 23:44, 08/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Несекурно для чего? Для локального настольного приложения?

    Ога. Прикинь я пришлю тебе файлик, малвари нет, мамой клянусь, и попрошу его запустить. Рискнешь?

    А здесь - файлик запустится без твоего согласия. Как? Например когда тебе на почту придет сообщение, а твой почтовик для предпросмотра отрисует SVG в нем средствами системы.

     

  • 1.7, Аноним (7), 23:21, 08/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Библиотека librsvg, ранее используемая для отрисовки SVG-пиктограмм, удалена из числа зависимостей

    Ждем новости "гнумерам сделали взлож ж0пы через специально оформленную SVGшку"?
    Хотя не удивительно что такие "особенные" люди вернулись к либе на дыpяшке)

     
  • 1.8, Ананоним (?), 23:28, 08/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всё улучшают, улучшают, а результат всё больше похож на коричневую субстанцию.
     
  • 1.9, windows10 (ok), 23:40, 08/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  восстановление состояния окон прерванных сеансов
    > поддерживающая анимацию и дающая возможность создания анимированных пиктограмм
    > добавление контекстных меню и выпадающих диалогов
    > формат символьных пиктограмм, поддерживающий анимацию
    > для создания сложных графических эффектов
    > вставить область под текущим элементом в другое место графа сцены
    > наложение с использованием маски
    > таких как размытие фона

    Короче СВИСТОПЭРДЕЛКИ онли.

    Спасибо, не нужно, продолжаю использовать GTK3, держу всех в курсе.

     
  • 1.12, Аноним (12), 00:09, 09/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена встроенная система отрисовки и разбора изображений в формате SVG
    > Для работы с форматом SVG предложен класс Gtk.Svg, позволяющий обойтись
    > без внешних зависимостей при отрисовке векторных пиктограмм и ресурсов
    > для приложений.

    Эм... в этом убожестве не было встроенной поддержки svg до сих пор?!
    В qt поддержку добавили еще в конце 2005го. А gtkшники только через 20+ лет осилили.

     

