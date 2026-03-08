Доступен графический тулкит GTK 4.22 со встроенным движком отрисовки SVG

|
|1.2, Аноним (-), 22:38, 08/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
выпилена либа на расте, заменена на сишную реализацию
добавлено, еще добавлено, еще добавлено, реализовано...
это что хоть такое то?
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 22:43, 08/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> выпилена либа на расте, заменена на сишную реализацию
Уже за одно это жирный плюс!
|
|2.14, Аноним (14), 00:37, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> это что хоть такое то?
Ты прямо как чиновник министерства культуры на выставке современного искусства - "Ничего не понимаю! Это что вообще такое? Ничего не понимаю!"
|
|1.4, Аноним (4), 22:47, 08/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API
Пусть пытаются. Всё равно получится как с 2 или 3 - канут в лета.
|
|1.5, Семён Бубёный (?), 23:05, 08/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Почитав в этих ваших интернетах про различные атаки направленные на эксплуатацию уязвимостей, внедрение в svg стороннего кода и прочую хрень, подумалось мне, что как-то несекьюрно это всё...
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 23:10, 08/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Несекурно для чего? Для локального настольного приложения?
Рендерить на GTK для web - если технически возможно, то уже хорошо, но смысла всё равно мало.
|
|
|
|3.10, windows10 (ok), 23:44, 08/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Несекурно для чего? Для локального настольного приложения?
Ога. Прикинь я пришлю тебе файлик, малвари нет, мамой клянусь, и попрошу его запустить. Рискнешь?
А здесь - файлик запустится без твоего согласия. Как? Например когда тебе на почту придет сообщение, а твой почтовик для предпросмотра отрисует SVG в нем средствами системы.
|
|1.7, Аноним (7), 23:21, 08/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> Библиотека librsvg, ранее используемая для отрисовки SVG-пиктограмм, удалена из числа зависимостей
Ждем новости "гнумерам сделали взлож ж0пы через специально оформленную SVGшку"?
Хотя не удивительно что такие "особенные" люди вернулись к либе на дыpяшке)
|
|1.8, Ананоним (?), 23:28, 08/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Всё улучшают, улучшают, а результат всё больше похож на коричневую субстанцию.
|
|1.9, windows10 (ok), 23:40, 08/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> восстановление состояния окон прерванных сеансов
> поддерживающая анимацию и дающая возможность создания анимированных пиктограмм
> добавление контекстных меню и выпадающих диалогов
> формат символьных пиктограмм, поддерживающий анимацию
> для создания сложных графических эффектов
> вставить область под текущим элементом в другое место графа сцены
> наложение с использованием маски
> таких как размытие фона
Короче СВИСТОПЭРДЕЛКИ онли.
Спасибо, не нужно, продолжаю использовать GTK3, держу всех в курсе.
|
|1.12, Аноним (12), 00:09, 09/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Добавлена встроенная система отрисовки и разбора изображений в формате SVG
> Для работы с форматом SVG предложен класс Gtk.Svg, позволяющий обойтись
> без внешних зависимостей при отрисовке векторных пиктограмм и ресурсов
> для приложений.
Эм... в этом убожестве не было встроенной поддержки svg до сих пор?!
В qt поддержку добавили еще в конце 2005го. А gtkшники только через 20+ лет осилили.
|