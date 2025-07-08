Ardour прекратил поддержку сборки с GTK2 в пользу форка YTK

Разработчики звукового редактора Ardour удалили из кодовой базы поддержку сборки с библиотекой GTK2 и оставили только возможность использования YTK. YTK представляет собой форк GTK2, созданный проектом Ardour в феврале 2024 года. В качестве причины прекращения сборки с GTK2 отмечается добавление в YTK дополнительной функциональности, обеспечивающей поддержку сенсорных устройств ввода и возможности для отрисовки на платформе macOS.

Изначально YTK являлся только копией GTK2, интегрированной в репозиторий Ardour для упрощения сопровождения. Изменения в кодовой базе ограничивалась исправлением ошибок и проведением чистки от возможностей, не применяемых в Ardour. При этом YTK применялся только в форме опции для сборки Ardour в дистрибутивах, прекративших поддержку GTK2, а по умолчанию продолжала выполняться сборка с GTK2.

В феврале в YTK начали добавлять дополнительную функциональность, отсутствующую в GTK2, а сценарии сборки в экспериментальной ветке Ardour, на базе которой формируется релиз Ardour 9.0, были переведены на YTK по умолчанию. Несколько дней назад поддержка GTK2 была удалена. Как и GTK2 библиотека YTK поддерживает только работу с использованием протокола X11 и требует использования XWayland для работы в окружениях на основе протокола Wayland.



