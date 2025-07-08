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Ardour прекратил поддержку сборки с GTK2 в пользу форка YTK

08.07.2025 19:49

Разработчики звукового редактора Ardour удалили из кодовой базы поддержку сборки с библиотекой GTK2 и оставили только возможность использования YTK. YTK представляет собой форк GTK2, созданный проектом Ardour в феврале 2024 года. В качестве причины прекращения сборки с GTK2 отмечается добавление в YTK дополнительной функциональности, обеспечивающей поддержку сенсорных устройств ввода и возможности для отрисовки на платформе macOS.

Изначально YTK являлся только копией GTK2, интегрированной в репозиторий Ardour для упрощения сопровождения. Изменения в кодовой базе ограничивалась исправлением ошибок и проведением чистки от возможностей, не применяемых в Ardour. При этом YTK применялся только в форме опции для сборки Ardour в дистрибутивах, прекративших поддержку GTK2, а по умолчанию продолжала выполняться сборка с GTK2.

В феврале в YTK начали добавлять дополнительную функциональность, отсутствующую в GTK2, а сценарии сборки в экспериментальной ветке Ardour, на базе которой формируется релиз Ardour 9.0, были переведены на YTK по умолчанию. Несколько дней назад поддержка GTK2 была удалена. Как и GTK2 библиотека YTK поддерживает только работу с использованием протокола X11 и требует использования XWayland для работы в окружениях на основе протокола Wayland.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного звукового редактора Ardour 8.8
  3. OpenNews: В звуковом редакторе Ardour 8.4 создано собственное ответвление GTK2
  4. OpenNews: GTK перевёл бэкенд для X11 в разряд устаревших
  5. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.18
  6. OpenNews: В ОС Redox появилась поддержка X11, GTK 3 и Mesa3D EGL
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Kerr
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63547-ardour
Ключевые слова: ardour, gtk
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Анёним (?), 20:04, 08/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    Будет тяжелеть и по легковесности будет уступать оригиналу. Тот же MATE - еле ползает на ПК 2014 года, хотя GNOME 2 как пушинка. Искусственное устаревание которое зависит не только от GUI, но и от ядра, systemd, x11 и других компонентов. Даже голый современный x11 тяжёлый на том ПК.
     
     
  • 3, Tita_M (ok), 20:09, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Haiku пробовали на том ПК? Как она себя на нём поведёт?
     

  • 2, Аноним (2), 20:09, 08/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    Мощно. Удачи ребятам с поддержкой форка!

    ИМХО, GTK2 на десктопе смотрится получше и поудобнее GTK3/GTK4. Главное - нативный виндовый (а возможно и MacOS) стиль допилить.

     
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