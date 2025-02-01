GTK перевёл бэкенд для X11 в разряд устаревших

Разработчики библиотеки GTK объявили о присвоении статуса устаревшего бэкенду для протокола X11 и намерении прекратить поддержку X11 в ветке GTK 5. Несмотря на устаревший статус, в ветке GTK 4 работа на системах X11 будет сохранена.

Желание избавиться от бэкенда X11 объясняется прекращением активности по развитию протокола X11 и проблемами с сопровождающими - бэкенд поддерживается по остаточному принципу, так как имеющиеся разработчики GTK и GNOME сосредоточены на Wayland. Из-за стагнации в разработке бэкенда, он тормозит реализацию новых возможностей в GTK. В 2022 году была предпринята попытка найти лиц, заинтересованных в поддержке протокола X11 в GTK и готовых взять на себя сопровождение бэкнда, но их так и не нашлось.

Кроме X11 устаревшим объявлен бэкенд Broadway, позволяющий отрисовывать вывод библиотеки GTK в окне web-браузера, а также класс GtkShortcutsWindow, отображающий подсказку по клавиатурным комбинациям и экранным жестам. Вместо GtkShortcutsWindow планируют предложить замену, которая войдёт в состав осеннего значительного релиза libadwaita.

Дополнительно можно упомянуть публикацию выпуска GTK 4.17.4 в тестовой ветке 4.17, развивающей функциональность для будущей стабильной ветки 4.18. В состав GTK 4.17.4 включён экспериментальный бэкенд, позволяющий запускать GTK-приложения на смартфонах с платформой Android. Для ознакомления с возможностями GTK на устройствах с Android подготовлен apk-пакет с демонстрационным мобильным приложением.

Из состава GTK 4.17.4 удалён движок отрисовки "gl", использующий OpenGL. Начиная с GTK 4.14 в состав входит новый движок "ngl", реализующий уровень абстракции для OpenGL, работающий поверх Vulkan. Из ограничений движка "ngl" отмечается прекращение поддержки систем со старыми драйверами и устаревшим оборудованием.



