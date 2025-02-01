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GTK перевёл бэкенд для X11 в разряд устаревших

01.02.2025 22:18

Разработчики библиотеки GTK объявили о присвоении статуса устаревшего бэкенду для протокола X11 и намерении прекратить поддержку X11 в ветке GTK 5. Несмотря на устаревший статус, в ветке GTK 4 работа на системах X11 будет сохранена.

Желание избавиться от бэкенда X11 объясняется прекращением активности по развитию протокола X11 и проблемами с сопровождающими - бэкенд поддерживается по остаточному принципу, так как имеющиеся разработчики GTK и GNOME сосредоточены на Wayland. Из-за стагнации в разработке бэкенда, он тормозит реализацию новых возможностей в GTK. В 2022 году была предпринята попытка найти лиц, заинтересованных в поддержке протокола X11 в GTK и готовых взять на себя сопровождение бэкнда, но их так и не нашлось.

Кроме X11 устаревшим объявлен бэкенд Broadway, позволяющий отрисовывать вывод библиотеки GTK в окне web-браузера, а также класс GtkShortcutsWindow, отображающий подсказку по клавиатурным комбинациям и экранным жестам. Вместо GtkShortcutsWindow планируют предложить замену, которая войдёт в состав осеннего значительного релиза libadwaita.

Дополнительно можно упомянуть публикацию выпуска GTK 4.17.4 в тестовой ветке 4.17, развивающей функциональность для будущей стабильной ветки 4.18. В состав GTK 4.17.4 включён экспериментальный бэкенд, позволяющий запускать GTK-приложения на смартфонах с платформой Android. Для ознакомления с возможностями GTK на устройствах с Android подготовлен apk-пакет с демонстрационным мобильным приложением.

Из состава GTK 4.17.4 удалён движок отрисовки "gl", использующий OpenGL. Начиная с GTK 4.14 в состав входит новый движок "ngl", реализующий уровень абстракции для OpenGL, работающий поверх Vulkan. Из ограничений движка "ngl" отмечается прекращение поддержки систем со старыми драйверами и устаревшим оборудованием.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.gtk.org/2025/02/0...)
  2. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.16
  3. OpenNews: В звуковом редакторе Ardour 8.4 создано собственное ответвление GTK2
  4. OpenNews: В GTK добавлены новые движки отрисовки для OpenGL и Vulkan
  5. OpenNews: Работа над GTK5 начнётся в конце года. Намерение разрабатывать GTK на языках, отличных от Си
  6. OpenNews: Рассматривается возможность прекращения в GTK5 поддержки X11
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62658-gtk
Ключевые слова: gtk, x11
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 22:51, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    В них никто никогда и не сомневался.
     
     
  • 2.43, kai3341 (ok), 00:25, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > В 2022 году была предпринята попытка найти лиц, заинтересованных в поддержке протокола X11 в GTK и готовых взять на себя сопровождение бэкнда, но их так и не нашлось.

    А шо ж ты не вызвался сопровождать?

     

  • 1.2, Аноним (1), 22:53, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Короче можно считать Gtk устаревшим и не пользоваться им никогда и нигде.
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 23:04, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть чем управлять что такое "громкое" заявление?
     
     
  • 3.19, Alladin (?), 23:45, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    использовать какой-нибудь qt, электрон, что-то платформенно зависимое
     
     
  • 4.20, chdlb (?), 23:47, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только не электрон, такое же убожество только по-свойму
     
  • 2.28, pic (??), 23:53, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тогда корпораты зайдут с другой стороны - "ИИ" добавят в консоль.
     
  • 2.55, Нуину (?), 01:11, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже. Кто сейчас использует gtk?
     

  • 1.3, Ivan_83 (ok), 22:56, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > Кроме X11 устаревшим объявлен бэкенд Broadway, позволяющий отрисовывать вывод библиотеки GTK в окне web-браузера, а также класс GtkShortcutsWindow, отображающий подсказку по клавиатурным комбинациям и экранным жестам. Вместо GtkShortcutsWindow планируют подготовить замену, которая войдёт в состав осеннего значительного релиза libadwaita.

    ИДИОТЫ!
    Мне как разработчику ихние интимные закидоны не интересны, мне надо чтобы я тратил время только на написание своего кода, а не переделывал за ними раз в год.

     
     
  • 2.6, Аноним (-), 23:04, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > ИДИОТЫ!

    Если ты принял решение писать гуй на GTK... то сразу возникает вопрос кто из вас больший))

    > Мне как разработчику ихние интимные закидоны не интересны, мне надо чтобы я
    > тратил время только на написание своего кода, а не переделывал за ними раз в год.

    Вот врать то зачем? Broadway был представлен в GTK3 в 2011 году.
    Сейчас на минуточку 2025й. Сам посчитаешь сколько лет прошло или нужна помощь?

     
  • 2.27, Аноним (27), 23:52, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мне надо чтобы я тратил время только на написание своего кода, а не переделывал за ними раз в год.

    Так юзай Qt. Ах, да, ты же в C++ не умеешь...

     

  • 1.4, Аноним (4), 22:56, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Из состава GTK 4.17.4 удалён движок отрисовки "gl", использующий OpenGL

    Делали, старались в своём жтк4 opengl-рендер чтобы его тут же закопать

     
     
  • 2.9, Аноним (-), 23:15, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Делали, старались в своём жтк4 opengl-рендер чтобы его тут же закопать

    Долго делали просто.
    OpenGL это уже прошлый век, сейчас все переводят на вулкан.

     
     
  • 3.14, commiethebeastie (ok), 23:27, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что делать, если на борту AST2500?
     
     
  • 4.16, IdeaFix (ok), 23:40, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То же самое делать как и в случае наборнтого ES1000. Или обновляться или не использовать наисвежайший софт. Знаете как забавно когда набортный внезапно VT100? И ничего, не жужжим :)
     
     
  • 5.37, commiethebeastie (ok), 00:14, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обновлять новый сервер? Ну нифигасе.
     
  • 4.18, Аноним (-), 23:43, 01/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.25, 12yoexpert (ok), 23:51, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    под вулкан невозможно писать софт в одиночку, на то и рассчитано
     
     
  • 4.39, Аноним (-), 00:18, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > под вулкан невозможно писать софт в одиночку, на то и рассчитано

    Под вулкан ты точно также используешь тулкит и для тебя ничего не меняет.
    Это почувствуют только разные чудаки на старье, где оно просто работать не будет.

    А про "невозможно писать софт в одиночку"... это не в вулкане дело.
    Прошло время какиров-одиночек, которые за недельку могли накодить консольную программулину и ею даже кто-то бы пользовался.

     
     
  • 5.52, 12yoexpert (ok), 01:05, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, не прошло, я всё ещё могу писать на opengl и даже собирать под винду, чтобы ты смог пользоваться
     

  • 1.8, Аноним (-), 23:07, 01/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –4 +/
     
  • 1.10, pic (??), 23:19, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие планы на GTK 5?
     
     
  • 2.59, Нуину (?), 01:13, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже такие же как на perl 6
     
  • 2.60, Аноним (60), 01:14, 02/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.11, мяв (?), 23:22, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    1. GTK собирается дропнуть Xorg!
    2. у GTK не получилось дропнуть Xorg ..
    3. GTK делает последнее китайское и дропает Xorg!!
    4. в этот раз точно!!!
    5. GTK переводит Xorg .. в разряд .... устаревших бекендов!!

    дальше ждать новостей вида "в GTK удалили строки с Х по Y из бекенда Xorg!!!" ?

     
  • 1.13, Аноним (13), 23:26, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Есть 2 миллиарда пользователей Windows, где есть обратная совместимость уже 30 (!) лет.

    Есть 3 миллиарда пользователей Android, где есть обратная совместимость официально - 8 лет, неофициально - почти с самого начала. В любом случае можно пересобрать.

    И есть Линукс, где плевали на совместимость вообще, ибо дистрибутивы на уровне API/ABI не обязаны быть совместимы и, впрочем, не являются.


    Линуксом пользуются примерно ... 40 миллионов гиков.

    всем, кто кричит и оскорбляет по поводу ненужного legacy - вы, вероятно, молоды, и вам legacy непонятно. Ничего, и до вас дойдёт очередь, когда через 20 лет мнение поменяется в сторону совместимости.

    Всё это печально и, надеюсь, Mozilla придумает как оставить совместимость Firefox/Thunderbird с X11.

     
     
  • 2.32, Аноним (32), 00:03, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У Андроида 6 миллиарда пользователей.
     
  • 2.36, AlexYeCu_not_logged (?), 00:13, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Есть 3 миллиарда пользователей Android, где есть обратная совместимость официально - 8 лет, неофициально - почти с самого начала. В любом случае можно пересобрать.

    А-ха-ха. Нет. «Это программное обеспечение было разработано для более старой версии Андроид».

     
  • 2.45, Аноним (45), 00:33, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы преувеличиваете обратную совместимость винды Да, она на порядки лучше чем ли... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.62, Аноним (62), 01:22, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Microsoft переписали display server с нуля в Vista и сохранили полную совместимость.

    В Wayland есть XWayland, но там "совместимость" на уровне выводить прямоугольник и получать input. Все низкоуровневые вещи отвалились напрочь.

     

  • 1.15, Alladin (?), 23:28, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    За что стоит хейтить GTK:
    1. дроп OpenGl
    2. дроп X11
    3. дроп broadway

    зная и помня каким был отличным gtk 2 и видя то каким стал gtk 3/4

    просто нет слов

     
     
  • 2.22, pic (??), 23:49, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Т.е. вернутся во времена одного ЭЛТ-монитора?
     
     
  • 3.42, Alladin (?), 00:21, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я не знаю зачем вы используете элт мониторы в 2025, но я точно могу заверить... я никогда не видел, чтобы у человека было два ЭЛТ монитора! я и видел то их скорее в 2007/2008.
     
  • 2.47, Аноним (47), 00:55, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1. дроп OpenGl

    Древний хлам, который максимально оторван от папов современных видях

    > 2. дроп X11

    Еще более древнее омно времен мейнфреймов и терминалов.

    > 3. дроп broadway

    Самое новое из вышеперечисленного, всего лишь 2011 год выпуска)))
    Вот его и стоит оставлять.

    > зная и помня каким был отличным gtk 2 и видя то каким стал gtk 3/4

    О, а вот и представители "Секты свидетелей GTK2" пожаловали!

     

  • 1.17, Аноним (17), 23:42, 01/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.21, 12yoexpert (ok), 23:49, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    корпорации победили
     
     
  • 2.23, pic (??), 23:50, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всё им и принадлежало, если посмотреть как следует.
     
     
  • 3.26, 12yoexpert (ok), 23:52, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    не пиши свои комменты под моими, ты слишком глупый
     
     
  • 4.29, pic (??), 23:55, 01/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 4.34, Аноним (32), 00:04, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему тебя не банят ты спишь с админом?
     
  • 2.49, Аноним (-), 01:01, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > корпорации победили

    В смысле, победили? Победить можно если есть вторая сторона.
    А корпы создали дескопный линь и просто меняют его под свои нужды.

     
     
  • 3.53, 12yoexpert (ok), 01:08, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ещё один нитакуся, свидетель создания линукса корпорациями. понарожали экспертов
     

  • 1.24, Аноним (27), 23:50, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > имеющиеся разработчики GTK и GNOME сосредоточены на Wayland. Из-за стагнации в разработке бэкенда

    Лол, ну так переведите часть разработчиков на X11, чтобы не было стагнации? Или у них там разрабы вольны заниматься тем, чем им интересно?

    > он тормозит реализацию новых возможностей в GTK

    Что-то я не увидел упоминаний о стагнации в оригинальном тексте. Можно ссылочку? Или хотя бы в двух словах, что это за новые фичи такие, ради которых нужно аж на уровень бекенда X11 опускаться?

     
     
  • 2.38, Аноним (38), 00:14, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или у них там разрабы вольны заниматься тем, чем им интересно?

    ты не поверишь...

     
  • 2.58, Омнонном (?), 01:12, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверняка за NoWayLand отсыпают гранты, а X11 никто не спонсирует, потому швободные разрабы швободно выбрали гранты (в условия гранта ещё может входить идеологическое оправдывание  продвижедния (пропаганда) NoWayLand'а)
     

  • 1.30, Аноним (30), 23:56, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Безразлично вообще.
     
  • 1.31, Аноним (31), 23:59, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > так как имеющиеся разработчики GTK и GNOME сосредоточены на Wayland.

    А че, вейланд уже на макоси работает? 😲
    https://www.gtk.org/features/ (там, типа, "сриншоты" GTK приложений)
    ->
    https://www.gtk.org/assets/img/characters.png
    Software: Adobe ImageReady
    https://www.gtk.org/assets/img/gestures.png
    Software: Adobe ImageReady
    https://www.gtk.org/assets/img/games-4k.png
    Software: Adobe ImageReady
    https://www.gtk.org/assets/img/performance.png
    Software: угадайте, ага
    (картинку "гном на лэптопе" c https://www.gnome.org/
    https://www.gnome.org/wp-content/uploads/2024/09/GNOME47-splash-1536x856-2.png и прочее, типа групповых фото фаундейшена мейд бай "Adobe Photoshop Lightroom Classic 8.2 (Macintosh)", так и быть, упоминать не буду).

     
     
  • 2.44, Аноним (27), 00:31, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты думал, что разработчики Gtk юзают Линукс с Гномом? Ну, сорян, даже они не настолько сумасшедшие. У них там в повседневности Мак с Виндой, а Gtk им нужен только для введения инновационных инноваций.
     
  • 2.46, Аноним (47), 00:44, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А че, вейланд уже на макоси работает? 😲

    Пффф... Adobe используется даже самыми ярыми поборники швo6oдки из FSF.
    А не ГИМП)) Потому что работать нужно, а не прдлиться.

     
  • 2.50, Аноним (-), 01:04, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    shop.fsf.org/profiles/commerce_kickstart/themes/commerce_kickstart_theme/images/bg.png
    shop.fsf.org/profiles/commerce_kickstart/themes/commerce_kickstart_theme/images/picto_cart.png
    CreatorTool="Adobe Photoshop CS5 Macintosh"

    Да что ж такое?! Самые Щво6одистые фанатики из секты бородатого коммуняки на своем сайт, оплота свободы и любви к детям ... используют картинки сделанные на МАСе да еще и в проприетарном фотошопе.

     

  • 1.33, Аноним (33), 00:03, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Однозначно рано, уверен что ещё лет 10 будет всё ещё огромное количество систем на X11. Хотя возможно GTK5 на них не будет нужен
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 00:18, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, сейчас кто-то в здравом уме начинает разработку чего-то серьёзного на гтк? То что на нём есть, разработано ещё во времена 2-го gtk и у них просто нет ресурсов, чтобы выкинуть всё и переписать заново.
     
  • 2.54, Аноним (-), 01:08, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > уверен что ещё лет 10 будет всё ещё огромное количество систем на X11.

    Нужно посмотреть до какого года шапка будет тянуть RHEL9.
    Ставлю на стремительную деградацию иксов (хотя куда дальше))), сразу после EOL этой версии.
    Баги уже сейчас почти не фиксят, только критику.

     

  • 1.35, Аноним (35), 00:09, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Есть мнение, что устаревший бэкенд ещё простудится на похоронах тех, кто объявил его устаревшим.
     
  • 1.41, Аноним (41), 00:21, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Скорее всего найдутся энтузиасты которые приделают x11 бекенд к gtk5, если его там действительно изначально не будет.
     
  • 1.48, name (??), 00:56, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Единственный минус - для ngl нужно иметь более новые версии opengl/gles, старое железо выкинули, лучше бы оставили минималки gles 2.0, как большинство композиторов. Фокус на wayland считаю разумным, нет смысла тянуть легаси вечность.
     
  • 1.51, anonymous (??), 01:05, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главный вопрос: чего такого есть в новом GTK, какие новые фичи он добавляет, чтобы оправдать переход на новую версию и отказ от иксов?

    Иногда мне кажется, что единственный смысл существования разрабов десктопного линкса - это нафигачить побольше несовместимостей.

    Вышла новая видеокарта? Надо бы доработать существующий софт для новых фич, правда? Нифига подобного - давайте мы напишем новый софт для новой видеокарты с нуля, покрым при этом 25% возможностей предыдущего софта, и у пользователей не останется другого выбора, если она захотят пользоваться новой видеокартой.

    Зачем?

    Я не топлю за иксы, я протестую против деградации вейланда. Если хотите заменить одно другим, сделайте так чтобы люди сами захотели перейти на вейланд, потому что он умеет всё что умел предыдущий представитель, и кучу чего ещё нового. Но нет, мне рассказывают, что я не должен хотеть фич старых иксов.

    И ладно был вейланд был новым ПО, недавно выпустившися. Но нет его уже пилят 15 лет. xorg к моменту старта вейланд пилился всего 8 лет и уже этот срок считался достаточным для устаревания. А вейланд живёт в два раза дольше и по тем же соображениям уже давно должен был смениться.

    Однако же вейланд за в два раза больший срок существования так и не смог повторить фич иксов. Потому что вместо наработки фич разработчики вейланда нарабатывают несовместимости.

     
     
  • 2.57, 12yoexpert (ok), 01:12, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я давно жду апофеоза: переписывания wayland на rust и дропа поддержки ipv4
     

  • 1.56, Аноним (60), 01:12, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    gtk4 даже не ставил на комп т.к. все приложения на 4ке выгладят плоско и убого. Надеюсь к релизу gtk5 большинство разрабов перейдёт на qt или другой фреймрорк от вменяемых авторов.
     
  • 1.61, Нуину (?), 01:16, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Разработчики библиотеки GTK объявили

    На фото по ссылке они пишут на комменты опеннет надеюсь?

     

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