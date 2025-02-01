GTK перевёл бэкенд для X11 в разряд устаревших

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|2.43, kai3341 (ok), 00:25, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> В 2022 году была предпринята попытка найти лиц, заинтересованных в поддержке протокола X11 в GTK и готовых взять на себя сопровождение бэкнда, но их так и не нашлось.
А шо ж ты не вызвался сопровождать?
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|1.2, Аноним (1), 22:53, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Короче можно считать Gtk устаревшим и не пользоваться им никогда и нигде.
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|3.19, Alladin (?), 23:45, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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использовать какой-нибудь qt, электрон, что-то платформенно зависимое
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|2.28, pic (??), 23:53, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну тогда корпораты зайдут с другой стороны - "ИИ" добавят в консоль.
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|1.3, Ivan_83 (ok), 22:56, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> Кроме X11 устаревшим объявлен бэкенд Broadway, позволяющий отрисовывать вывод библиотеки GTK в окне web-браузера, а также класс GtkShortcutsWindow, отображающий подсказку по клавиатурным комбинациям и экранным жестам. Вместо GtkShortcutsWindow планируют подготовить замену, которая войдёт в состав осеннего значительного релиза libadwaita.
ИДИОТЫ!
Мне как разработчику ихние интимные закидоны не интересны, мне надо чтобы я тратил время только на написание своего кода, а не переделывал за ними раз в год.
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|2.6, Аноним (-), 23:04, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> ИДИОТЫ!
Если ты принял решение писать гуй на GTK... то сразу возникает вопрос кто из вас больший))
> Мне как разработчику ихние интимные закидоны не интересны, мне надо чтобы я
> тратил время только на написание своего кода, а не переделывал за ними раз в год.
Вот врать то зачем? Broadway был представлен в GTK3 в 2011 году.
Сейчас на минуточку 2025й. Сам посчитаешь сколько лет прошло или нужна помощь?
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|2.27, Аноним (27), 23:52, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> мне надо чтобы я тратил время только на написание своего кода, а не переделывал за ними раз в год.
Так юзай Qt. Ах, да, ты же в C++ не умеешь...
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|1.4, Аноним (4), 22:56, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Из состава GTK 4.17.4 удалён движок отрисовки "gl", использующий OpenGL
Делали, старались в своём жтк4 opengl-рендер чтобы его тут же закопать
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|2.9, Аноним (-), 23:15, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Делали, старались в своём жтк4 opengl-рендер чтобы его тут же закопать
Долго делали просто.
OpenGL это уже прошлый век, сейчас все переводят на вулкан.
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|4.16, IdeaFix (ok), 23:40, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То же самое делать как и в случае наборнтого ES1000. Или обновляться или не использовать наисвежайший софт. Знаете как забавно когда набортный внезапно VT100? И ничего, не жужжим :)
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|4.39, Аноним (-), 00:18, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> под вулкан невозможно писать софт в одиночку, на то и рассчитано
Под вулкан ты точно также используешь тулкит и для тебя ничего не меняет.
Это почувствуют только разные чудаки на старье, где оно просто работать не будет.
А про "невозможно писать софт в одиночку"... это не в вулкане дело.
Прошло время какиров-одиночек, которые за недельку могли накодить консольную программулину и ею даже кто-то бы пользовался.
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|5.52, 12yoexpert (ok), 01:05, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нет, не прошло, я всё ещё могу писать на opengl и даже собирать под винду, чтобы ты смог пользоваться
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|1.11, мяв (?), 23:22, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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1. GTK собирается дропнуть Xorg!
2. у GTK не получилось дропнуть Xorg ..
3. GTK делает последнее китайское и дропает Xorg!!
4. в этот раз точно!!!
5. GTK переводит Xorg .. в разряд .... устаревших бекендов!!
дальше ждать новостей вида "в GTK удалили строки с Х по Y из бекенда Xorg!!!" ?
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|1.13, Аноним (13), 23:26, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Есть 2 миллиарда пользователей Windows, где есть обратная совместимость уже 30 (!) лет.
Есть 3 миллиарда пользователей Android, где есть обратная совместимость официально - 8 лет, неофициально - почти с самого начала. В любом случае можно пересобрать.
И есть Линукс, где плевали на совместимость вообще, ибо дистрибутивы на уровне API/ABI не обязаны быть совместимы и, впрочем, не являются.
Линуксом пользуются примерно ... 40 миллионов гиков.
всем, кто кричит и оскорбляет по поводу ненужного legacy - вы, вероятно, молоды, и вам legacy непонятно. Ничего, и до вас дойдёт очередь, когда через 20 лет мнение поменяется в сторону совместимости.
Всё это печально и, надеюсь, Mozilla придумает как оставить совместимость Firefox/Thunderbird с X11.
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|2.36, AlexYeCu_not_logged (?), 00:13, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Есть 3 миллиарда пользователей Android, где есть обратная совместимость официально - 8 лет, неофициально - почти с самого начала. В любом случае можно пересобрать.
А-ха-ха. Нет. «Это программное обеспечение было разработано для более старой версии Андроид».
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|2.45, Аноним (45), 00:33, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вы преувеличиваете обратную совместимость винды Да, она на порядки лучше чем ли... большой текст свёрнут, показать
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|3.62, Аноним (62), 01:22, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Microsoft переписали display server с нуля в Vista и сохранили полную совместимость.
В Wayland есть XWayland, но там "совместимость" на уровне выводить прямоугольник и получать input. Все низкоуровневые вещи отвалились напрочь.
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|1.15, Alladin (?), 23:28, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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За что стоит хейтить GTK:
1. дроп OpenGl
2. дроп X11
3. дроп broadway
зная и помня каким был отличным gtk 2 и видя то каким стал gtk 3/4
просто нет слов
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|3.42, Alladin (?), 00:21, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я не знаю зачем вы используете элт мониторы в 2025, но я точно могу заверить... я никогда не видел, чтобы у человека было два ЭЛТ монитора! я и видел то их скорее в 2007/2008.
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|2.47, Аноним (47), 00:55, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 1. дроп OpenGl
Древний хлам, который максимально оторван от папов современных видях
> 2. дроп X11
Еще более древнее омно времен мейнфреймов и терминалов.
> 3. дроп broadway
Самое новое из вышеперечисленного, всего лишь 2011 год выпуска)))
Вот его и стоит оставлять.
> зная и помня каким был отличным gtk 2 и видя то каким стал gtk 3/4
О, а вот и представители "Секты свидетелей GTK2" пожаловали!
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|2.23, pic (??), 23:50, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всё им и принадлежало, если посмотреть как следует.
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|2.49, Аноним (-), 01:01, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> корпорации победили
В смысле, победили? Победить можно если есть вторая сторона.
А корпы создали дескопный линь и просто меняют его под свои нужды.
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|3.53, 12yoexpert (ok), 01:08, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ещё один нитакуся, свидетель создания линукса корпорациями. понарожали экспертов
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|1.24, Аноним (27), 23:50, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> имеющиеся разработчики GTK и GNOME сосредоточены на Wayland. Из-за стагнации в разработке бэкенда
Лол, ну так переведите часть разработчиков на X11, чтобы не было стагнации? Или у них там разрабы вольны заниматься тем, чем им интересно?
> он тормозит реализацию новых возможностей в GTK
Что-то я не увидел упоминаний о стагнации в оригинальном тексте. Можно ссылочку? Или хотя бы в двух словах, что это за новые фичи такие, ради которых нужно аж на уровень бекенда X11 опускаться?
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|2.38, Аноним (38), 00:14, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Или у них там разрабы вольны заниматься тем, чем им интересно?
ты не поверишь...
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|2.58, Омнонном (?), 01:12, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наверняка за NoWayLand отсыпают гранты, а X11 никто не спонсирует, потому швободные разрабы швободно выбрали гранты (в условия гранта ещё может входить идеологическое оправдывание продвижедния (пропаганда) NoWayLand'а)
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|1.31, Аноним (31), 23:59, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> так как имеющиеся разработчики GTK и GNOME сосредоточены на Wayland.
А че, вейланд уже на макоси работает? 😲
https://www.gtk.org/features/ (там, типа, "сриншоты" GTK приложений)
->
https://www.gtk.org/assets/img/characters.png
Software: Adobe ImageReady
https://www.gtk.org/assets/img/gestures.png
Software: Adobe ImageReady
https://www.gtk.org/assets/img/games-4k.png
Software: Adobe ImageReady
https://www.gtk.org/assets/img/performance.png
Software: угадайте, ага
(картинку "гном на лэптопе" c https://www.gnome.org/
https://www.gnome.org/wp-content/uploads/2024/09/GNOME47-splash-1536x856-2.png и прочее, типа групповых фото фаундейшена мейд бай "Adobe Photoshop Lightroom Classic 8.2 (Macintosh)", так и быть, упоминать не буду).
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|2.44, Аноним (27), 00:31, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ты думал, что разработчики Gtk юзают Линукс с Гномом? Ну, сорян, даже они не настолько сумасшедшие. У них там в повседневности Мак с Виндой, а Gtk им нужен только для введения инновационных инноваций.
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|2.46, Аноним (47), 00:44, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А че, вейланд уже на макоси работает? 😲
Пффф... Adobe используется даже самыми ярыми поборники швo6oдки из FSF.
А не ГИМП)) Потому что работать нужно, а не прдлиться.
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|2.50, Аноним (-), 01:04, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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shop.fsf.org/profiles/commerce_kickstart/themes/commerce_kickstart_theme/images/bg.png
shop.fsf.org/profiles/commerce_kickstart/themes/commerce_kickstart_theme/images/picto_cart.png
CreatorTool="Adobe Photoshop CS5 Macintosh"
Да что ж такое?! Самые Щво6одистые фанатики из секты бородатого коммуняки на своем сайт, оплота свободы и любви к детям ... используют картинки сделанные на МАСе да еще и в проприетарном фотошопе.
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|1.33, Аноним (33), 00:03, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Однозначно рано, уверен что ещё лет 10 будет всё ещё огромное количество систем на X11. Хотя возможно GTK5 на них не будет нужен
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|2.40, Аноним (40), 00:18, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что, сейчас кто-то в здравом уме начинает разработку чего-то серьёзного на гтк? То что на нём есть, разработано ещё во времена 2-го gtk и у них просто нет ресурсов, чтобы выкинуть всё и переписать заново.
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|2.54, Аноним (-), 01:08, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> уверен что ещё лет 10 будет всё ещё огромное количество систем на X11.
Нужно посмотреть до какого года шапка будет тянуть RHEL9.
Ставлю на стремительную деградацию иксов (хотя куда дальше))), сразу после EOL этой версии.
Баги уже сейчас почти не фиксят, только критику.
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|1.35, Аноним (35), 00:09, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Есть мнение, что устаревший бэкенд ещё простудится на похоронах тех, кто объявил его устаревшим.
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|1.41, Аноним (41), 00:21, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Скорее всего найдутся энтузиасты которые приделают x11 бекенд к gtk5, если его там действительно изначально не будет.
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|1.48, name (??), 00:56, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Единственный минус - для ngl нужно иметь более новые версии opengl/gles, старое железо выкинули, лучше бы оставили минималки gles 2.0, как большинство композиторов. Фокус на wayland считаю разумным, нет смысла тянуть легаси вечность.
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|1.51, anonymous (??), 01:05, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Главный вопрос: чего такого есть в новом GTK, какие новые фичи он добавляет, чтобы оправдать переход на новую версию и отказ от иксов?
Иногда мне кажется, что единственный смысл существования разрабов десктопного линкса - это нафигачить побольше несовместимостей.
Вышла новая видеокарта? Надо бы доработать существующий софт для новых фич, правда? Нифига подобного - давайте мы напишем новый софт для новой видеокарты с нуля, покрым при этом 25% возможностей предыдущего софта, и у пользователей не останется другого выбора, если она захотят пользоваться новой видеокартой.
Зачем?
Я не топлю за иксы, я протестую против деградации вейланда. Если хотите заменить одно другим, сделайте так чтобы люди сами захотели перейти на вейланд, потому что он умеет всё что умел предыдущий представитель, и кучу чего ещё нового. Но нет, мне рассказывают, что я не должен хотеть фич старых иксов.
И ладно был вейланд был новым ПО, недавно выпустившися. Но нет его уже пилят 15 лет. xorg к моменту старта вейланд пилился всего 8 лет и уже этот срок считался достаточным для устаревания. А вейланд живёт в два раза дольше и по тем же соображениям уже давно должен был смениться.
Однако же вейланд за в два раза больший срок существования так и не смог повторить фич иксов. Потому что вместо наработки фич разработчики вейланда нарабатывают несовместимости.
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|1.56, Аноним (60), 01:12, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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gtk4 даже не ставил на комп т.к. все приложения на 4ке выгладят плоско и убого. Надеюсь к релизу gtk5 большинство разрабов перейдёт на qt или другой фреймрорк от вменяемых авторов.
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|1.61, Нуину (?), 01:16, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Разработчики библиотеки GTK объявили
На фото по ссылке они пишут на комменты опеннет надеюсь?
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