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Рассматривается возможность прекращения в GTK5 поддержки X11

03.07.2022 14:42

Маттиас Класен (Matthias Clasen), лидер Fedora Desktop Team, участник GNOME Release Team и один из активных разработчиков GTK (подготовил 36.8% изменений в GTK 4), начал обсуждение возможности прекращения поддержки протокола X11 в следующей значительной ветке GTK5 и оставления возможности работы GTK в Linux только с использованием протокола Wayland.

В примечании к предложению о прекращении поддержки X11 указано, что "X11 не становится лучше, а Wayland уже повсеместно доступен". Далее поясняется, что GTK-бэкенд X11 и код на основе Xlib находятся в стагнации и испытывают проблемы с сопровождающими. Указано, что для того чтобы поддержка X11 сохранилась, кто-то должен писать и поддерживать связанный с X11 код, но энтузиасты отсутствуют, а имеющиеся разработчики GTK сосредоточены главным образом на поддержке Wayland. Разработчики систем, заинтересованные в работе в окружениях на базе протокола X11, могут взять сопровождение в свои руки и продлить его поддержку в GTK, но с учётом текущей активности сценарий, что найдутся желающие взять сопровождение бэкенда X11 в своих руки, рассматривается как маловероятный.

В настоящее время GTK уже позиционирует Wayland в качестве основной платформы для развития функциональности и API. Из-за отсутствия какой-либо активности по развитию протокола X11 при оставлении его поддержки в GTK бэкенд X11 будет приводить к всё большему отставанию в плане доступной для разработчиков новой функциональности, либо станет преградой на пути реализации новых возможностей в GTK.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Графическая система X12 начинает обретать форму
  3. OpenNews: Wayland использует менее 10% Linux-пользователей Firefox
  4. OpenNews: Состояние поддержки Wayland в драйверах NVIDIA
  5. OpenNews: Доступен Wayland 1.21
  6. OpenNews: Исполнилось 30 лет с момента первого релиза X11 (X Window System 11)
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57447-gtk
Ключевые слова: gtk, x11, wayland
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Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Корец (?), 17:12, 03/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Возможно ли запускать в иксах wayland приложение?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:15, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, элементарно
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 17:24, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело в том, что кутэ работало чисто поверх вейланда ещё несколько лет назад, а примерно все гтк приложения работают только через эмуляцию иксов в вейланде.
     
  • 3.9, bircoph (ok), 17:25, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как? Я знаю только способ запустить weston в Xorg и затем wayland-приложение внутри weston. Но это будет как Xnest со всеми вытекающими неудобствами, а не просто запуск приложения, которое будет взаимодействовать с WM/DE.
     
  • 2.7, Аноним (7), 17:23, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько я понимаю, такой возможности нет.
     
     
  • 3.12, Аноним (8), 17:28, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разве? Я вроде запускал сессию чего-то там с вейландом, оно цепляется к иксам в виде окна, типа Xnest.
     
  • 2.35, hefenud (ok), 18:21, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, разрешаю
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:12, 03/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Гномосеки никогда не меняются. Кстати, gtk4 же недавно вышел вроде, он уже успел устареть?
     
  • 1.3, Аноним (3), 17:14, 03/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Давно пора
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:22, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Да, давно пора похоронить GTK5
     
     
  • 3.11, bircoph (ok), 17:28, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Согласен. С такими планами - пора. Жалко только, ведь GTK2 было прекрасной средой, пока не пришли SJW и прочие паразиты.
     

  • 1.5, a_kusb (ok), 17:17, 03/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новости из параллельного мира уже. Что-то странное происходит с этими людьми. Может отсутствие обратной связи тому виной.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 17:32, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Правильно пишет. У нас на работе есть код зависящий от libgdiplus (MS на неё забил, а больше никто не хочет трогать). И это жесть его поддерживать. Уже 3-й год по частям избавляемся - иначе просто ничего нового сделать не получается (только латание старого).

    Иногда реально проще переписать всё с нуля чем развивать старый код. Зная про внутренние проблемы иксов (аппаратное ускорение прикрученные сбоку, своя куча виджетов, свои шрифты, даже своя печать - и всё это надо поддерживать) понимаешь такие решения.

     

  • 1.10, QwertyReg (ok), 17:26, 03/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ого, не ожидал такого от Gtk-шников. Я думал, они в бородатых нулевых застряли, а они такой финт неожиданный выкинули.
    Теперь жду того же от Qt-шников и разработчиков Wine.
     
     
  • 2.14, Аноним (8), 17:30, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лет через 20 приходи, дождёшься.
     
  • 2.21, Без аргументов (?), 17:50, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а сам то какой каминг-аут выкинешь?
     

  • 1.13, Kuromi (ok), 17:29, 03/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О да, в Мозилле тоже был такой чел, которые несколько лет тому назад кричал что надо выкинуть из ФФ поддержку X11 и всех насильно переводить на Вейланд потому что X11 - это прошлое, а Вейланд - будущее. Мол, все ресурсы на Вейланд, все ради него, все новые фичи пишем только под вейланд как минимум.
    ЧСХ его там быстро утихомирили.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 17:40, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > подготовил 36.8% изменений

    Утихомирь.

     
     
  • 3.25, Kuromi (ok), 17:56, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> подготовил 36.8% изменений
    > Утихомирь.

    63.2% иные люди, тем не менее.

    С другой стороны в определенном контексте подобные заявления могут быть даже полезны. Иные разработчики до сих пор вяло позевывающие будут вынуждены начать шевелиться. На ту же Nvidia снизошло бы озарение, все помнят как они "не хочу не буду" говорили.

     
  • 2.22, Anonym32332 (?), 17:50, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Плюсую, надеюсь разработчики Wine отдадут приоритет Wayland по умолчанию
     

  • 1.16, Ддд (?), 17:33, 03/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Убунта пишет что включен х11 хотя должен быть вейланд. Хз в чем дело
     
  • 1.18, Бывалый смузихлёб (?), 17:42, 03/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    иксы весьма тяжёлые в сравнении с вяленым
    если на обычных компах ещё куда ни шло - они и не такое потянут, то на встройщине очень ощущается
     
  • 1.19, Шарп (ok), 17:42, 03/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    По крайней мере они последовательны в своей идеологии выпиливания всего на свете. Это достойно уважения.
     
  • 1.20, sys (??), 17:48, 03/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лаврова на них нет
     
  • 1.23, Без аргументов (?), 17:52, 03/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Gimp ToolKit будет только на Wayland. А GIMP будет только на иксах.
     
  • 1.24, Аноним (24), 17:54, 03/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >один из активных разработчиков GTK (подготовил 36.8% изменений в GTK 4)

    Ну то есть, GTK реально пилят всего три с половиной человека? 0__o

     
     
  • 2.26, Kuromi (ok), 17:56, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>один из активных разработчиков GTK (подготовил 36.8% изменений в GTK 4)
    > Ну то есть, GTK реально пилят всего три с половиной человека? 0__o

    А разве то не было заметно и раньше?

     
     
  • 3.30, Аноним (24), 18:01, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>>один из активных разработчиков GTK (подготовил 36.8% изменений в GTK 4)
    >> Ну то есть, GTK реально пилят всего три с половиной человека? 0__o
    >А разве то не было заметно и раньше?

    А я не знаю. У меня GTK только из-за Firefox, GIMP и всякой лажи на Electron подтянут. Т.е. я его почти не вижу как такового.

     

  • 1.27, Аноним (27), 17:57, 03/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Давно пора. Прекратить поддержку GTK. Обеими руками за. Пусть сделают это. Наконец-то GTKшный мусор на Qt перепишут.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 18:10, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На FOX toolkit. У культей анальные пляски  с лицекнзированием.
     

  • 1.28, iPony129412 (?), 17:59, 03/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо выкидывать устаревшие технологии
     
  • 1.29, pashev.ru (?), 18:00, 03/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > X11 не становится лучше
    > GTK-бэкенд X11 и код на основе Xlib находятся в стагнации и испытывают проблемы с сопровождающими. ... кто-то должен писать и поддерживать связанный с X11 код

    Взаимоисключающие параграфы — чек!

     
  • 1.32, Аноним (32), 18:10, 03/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы они кросс-платформенностью озаботились, а то на Windows состояние GTK просто отвратительное (в отличие от других тулкитов). Только что собрал прогу под Винду из исходников (не свою) - не запускается, ругается на GTK, все dll равномерно размазаны по системе в unix-подобной структуре, где ни одна другую не "видит". Не говоря о том, что официальной поддержки Windows вообще нет и бинари GTK под неё собираются вообще непонятно кем.

    С Qt таких проблем нет.

     
  • 1.33, user90 (?), 18:14, 03/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько дерьма в записи:
    > Fedora Desktop Team
    > GNOME Release Team
    > Wayland

    Невменяемо!

     
  • 1.34, Аноним (34), 18:17, 03/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Закапывают себя.
    Просто все в результате перейдут на форки.
     
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