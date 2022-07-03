Рассматривается возможность прекращения в GTK5 поддержки X11

Маттиас Класен (Matthias Clasen), лидер Fedora Desktop Team, участник GNOME Release Team и один из активных разработчиков GTK (подготовил 36.8% изменений в GTK 4), начал обсуждение возможности прекращения поддержки протокола X11 в следующей значительной ветке GTK5 и оставления возможности работы GTK в Linux только с использованием протокола Wayland.

В примечании к предложению о прекращении поддержки X11 указано, что "X11 не становится лучше, а Wayland уже повсеместно доступен". Далее поясняется, что GTK-бэкенд X11 и код на основе Xlib находятся в стагнации и испытывают проблемы с сопровождающими. Указано, что для того чтобы поддержка X11 сохранилась, кто-то должен писать и поддерживать связанный с X11 код, но энтузиасты отсутствуют, а имеющиеся разработчики GTK сосредоточены главным образом на поддержке Wayland. Разработчики систем, заинтересованные в работе в окружениях на базе протокола X11, могут взять сопровождение в свои руки и продлить его поддержку в GTK, но с учётом текущей активности сценарий, что найдутся желающие взять сопровождение бэкенда X11 в своих руки, рассматривается как маловероятный.

В настоящее время GTK уже позиционирует Wayland в качестве основной платформы для развития функциональности и API. Из-за отсутствия какой-либо активности по развитию протокола X11 при оставлении его поддержки в GTK бэкенд X11 будет приводить к всё большему отставанию в плане доступной для разработчиков новой функциональности, либо станет преградой на пути реализации новых возможностей в GTK.



