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Состояние поддержки Wayland в драйверах NVIDIA

15.05.2022 20:09

Аарон Плэттнер (Aaron Plattner), один из ведущих разработчиков проприетарных драйверов NVIDIA, опубликовал сведения о состоянии поддержки протокола Wayland в проходящей тестирование ветке драйверов R515, для которой компания NVIDIA предоставила исходные тексты всех компонентов, работающих на уровне ядра. Отмечается, что в ряде областей поддержка протокола Wayland в драйвере NVIDIA пока не достигла паритета с поддержкой X11. При этом отставание связано как проблемами в драйвере NVIDIA, так с общими ограничениями протокола Wayland и композитных серверов на его основе.

Ограничения драйвера:

  • В библиотеке libvdpau, позволяющей задействовать механизмы аппаратного ускорения для пост-обработки, композитинга, отображения и декодирования видео, отсутствует встроенная поддержка Wayland. Библиотека также не может использоваться с Xwayland.
  • Wayland и Xwayland не поддерживаются в библиотеке NvFBC (NVIDIA FrameBuffer Capture), применяемой для захвата содержимого экрана.
  • Модуль nvidia-drm не выдаёт информацию о возможностях, связанных с переменной частотой обновления экрана, таких как G-Sync, что не позволяет использовать их в окружениях на базе Wayland.
  • В окружениях на базе Wayland недоступен вывод на экраны виртуальной реальности, например, поддерживаемые платформой SteamVR, из-за неработоспособности механизма DRM Lease, предоставляющего DRM-ресурсы, необходимые для формирования стереокартинки с разными буферами для левого и правого глаза при выводе на шлемы виртуальной реальности.
  • Для Xwayland не реализована поддержка расширения EGL_EXT_platform_x11.
  • В модуле nvidia-drm не поддерживаются свойства GAMMA_LUT, DEGAMMA_LUT, CTM, COLOR_ENCODING и COLOR_RANGE, необходимые для полноценной поддержки цветокоррекции в композитных менеджерах.
  • При использовании Wayland ограничена функциональность утилиты nvidia-settings.
  • С Xwayland в GLX не работает отрисовка буфера вывода на экран (front-buffer) при двойной буферизации.

Ограничения протокола Wayland и композитных серверов:

  • В протоколе Wayland или композитных серверах не поддерживаются такие возможности как стереовывод, SLI, Multi-GPU Mosaic, Frame Lock, Genlock, Swap Groups и расширенные режимы дисплеев (деформация, смешивание, смещение пикселей и эмуляция YUV420). Судя по всему, для реализации подобной функциональности потребуется создание новых расширений EGL.
  • Отсутствует общепринятый API, позволяющий композитным серверам Wayland обесточивать видеопамять через PCI-Express Runtime D3 (RTD3).
  • В Xwayland отсутствует механизм, который можно было бы использовать в драйвере NVIDIA для синхронизации отрисовки приложением и вывода на экран. Без подобной синхронизации при некоторых обстоятельствах не исключается появление визуальных искажений.
  • В композитных серверах Wayland отсутствует поддержка мультиплексоров экрана (mux), применяемых на ноутбуках с двумя GPU (интегрированным и дискретным) для прямого соединения дискретного GPU c встроенным или внешним экраном. В X11 экран "mux" может автоматически переключаться, когда полноэкранное приложение осуществляет вывод через дискретный GPU.
  • В Xwayland не работает непрямой (indirect) рендеринг через GLX так как реализация архитектуры 2D-акселерации GLAMOR не совместима с реализацией EGL от NVIDIA.
  • В приложениях GLX, выполняемых в окружениях на базе Xwayland, не поддерживаются аппаратные оверлеи (Hardware overlay).


  1. Главная ссылка к новости (https://forums.developer.nvidi...)
  2. OpenNews: Компания NVIDIA открыла код видеодрайверов для ядра Linux
  3. OpenNews: Доступен проприетарный драйвер NVIDIA 364.12 с поддержкой Wayland, Mir, KMS и Vulkan
  4. OpenNews: Выпуск XWayland 21.1.1.901 с поддержкой аппаратного ускорения на системах с GPU NVIDIA
  5. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 510.47.03 с поддержкой Vulkan 1.3
  6. OpenNews: В Fedora Linux 36 намечено включение по умолчанию Wayland на системах с проприетарными драйверами NVIDIA
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57194-nvidia
Ключевые слова: nvidia, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:40, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Впринципе и без текста в новости было всё понятно про поддержку вэйланд)
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 22:45, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нвидии никогда не приходило в бошку присоединиться к ядерщикам и сообща разрулить проблемы? :) Правда там недостаточно просто вывалить сорец с лопаты.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 22:55, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу видно, что человек не из разработки. Подумай сам, зачем тратить деньги на поддержку ядра. И так ты самый популярный vga. Пусть грехо-энтузиасты пилят. Заопенсорсили и то хорошо, радуйся
     
     
  • 4.12, keydon (ok), 23:16, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например чтобы корпораты не уходили на AMD. Покупали сервера за 100500 денег, нашли кучу проблем с дровами nvidia (что-то за годы пофиксили, что-то нет), получили от asus и nvidia примерно никакую поддержку.
     
     
  • 5.19, ИмяХ (?), 00:23, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проще не уходить на вайланд
     
  • 3.14, ананим.orig (?), 23:24, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > присоединиться к ядерщикам и сообща разрулить проблемы?

    Для вас разрабы ведра и вяленого все на одно лицо? :)

    Зыж
    С разработчиками ядра то они худо-бедно разруливают (в основном на языке жестов), а с вчленым что делать?
    Это ж как с разработчиками гнома.

     
  • 3.21, Аноним (21), 00:29, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    приходило, только код не принимали
     

  • 1.2, Аноним (-), 22:43, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В библиотеке libvdpau...отсутствует встроенная поддержка Wayland.

    Ага, в нвидия библе отсутствует поддержка. Кто бы в этом мог быть виноват?!

     
     
  • 2.8, НяшМяш (ok), 22:59, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И в новости, и в оригинале список недостатков разделён на 2 группы - честно описанные ограничения драйвера и ограничения протокола. Но эксперты как обычно читают выборочно и не теми глазами.
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:01, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vdpau это легаси, прям совсем-совсем легаси, времён флэша (это был последний раз, когда декодирование видео на линуксе работало без проблем).
     

  • 1.4, Анонус (?), 22:47, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Список устрашающий. Кажется Невидии проще вложиться в разработку Нуво, чем допилить свои драйверы.
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 23:05, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое страшное, что температуру памяти не сообщает, и оверклок памяти тоже не работает. Всё остальное мало релевантно, пусть допиливают вейланд. Насчёт игровых фич и так давно известно, что будут некоторые ограничения. У меня, например, physx так и не работает. В нативных билдах его нет, и в вайне он только слайдшоу включает.
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:56, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне кажется, что, после открытия ядерной части дравера, всё станет проще. Лично я хочу, чтобы добавили поддержку KMS не только для сеанса X11/Wayland, но и для чистой консоли.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:41, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какой смысл чистой консоли в линуксе после того как выпилили скроллбэк?
     

  • 1.7, любопытный нуб (?), 22:58, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Открытие этих дров вообще хоть как-то косвенно повлияет на нормальную поддержку аппаратного ускорения в браузерах, чи не?
     
  • 1.11, microsoft (?), 23:05, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Яссно, ваш вяленый помойка. надеюсь загнется через лет 2
     
  • 1.13, keydon (ok), 23:18, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В помойку невидию. Очевидно, чихать она хотела на своих пользователей (а вот их данные знатно собирает).
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 00:32, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зонты кругом, телеметрия и задние двери. Куда не пойдет эксперт с opennet 🐓 везде зонты
     

  • 1.15, Аноним (16), 23:40, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вяленый даже на "открытых" дровах интел толком не работает. Везде и всюду костыли и воркэраунды.
     
  • 1.17, Kuromi (ok), 23:55, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну судя по длинне списка и тем темпам и неохоте с которыми Нвидия делала поддержку Вейланда ждать пока это все будет доделано придется долго.
     
  • 1.18, Вася (??), 23:58, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вяленый ещё много доводить до ума надо, все эти проблемы решать и только потом от дров что-то требовать. Пока и на иксах нормально сидится.
     
  • 1.20, Аноним (21), 00:28, 16/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В композитных серверах Wayland отсутствует поддержка мультиплексоров экрана (mux), применяемых на ноутбуках с двумя GPU (интегрированным и дискретным) для прямого соединения дискретного GPU c встроенным или внешним экраном

    Одна из причин разработки нового протакола, крайне высокая сложность (или невозможность) поддержки 2х видеокарт в Xorg. В итоге в xorg оно как-то работает, а wayland нет...

     
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