Состояние поддержки Wayland в драйверах NVIDIA

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|1.1, Аноним (1), 22:40, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Впринципе и без текста в новости было всё понятно про поддержку вэйланд)
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|2.3, Аноним (-), 22:45, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нвидии никогда не приходило в бошку присоединиться к ядерщикам и сообща разрулить проблемы? :) Правда там недостаточно просто вывалить сорец с лопаты.
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|3.5, Аноним (5), 22:55, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сразу видно, что человек не из разработки. Подумай сам, зачем тратить деньги на поддержку ядра. И так ты самый популярный vga. Пусть грехо-энтузиасты пилят. Заопенсорсили и то хорошо, радуйся
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|4.12, keydon (ok), 23:16, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например чтобы корпораты не уходили на AMD. Покупали сервера за 100500 денег, нашли кучу проблем с дровами nvidia (что-то за годы пофиксили, что-то нет), получили от asus и nvidia примерно никакую поддержку.
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|3.14, ананим.orig (?), 23:24, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> присоединиться к ядерщикам и сообща разрулить проблемы?
Для вас разрабы ведра и вяленого все на одно лицо? :)
Зыж
С разработчиками ядра то они худо-бедно разруливают (в основном на языке жестов), а с вчленым что делать?
Это ж как с разработчиками гнома.
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|1.2, Аноним (-), 22:43, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В библиотеке libvdpau...отсутствует встроенная поддержка Wayland.
Ага, в нвидия библе отсутствует поддержка. Кто бы в этом мог быть виноват?!
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|2.8, НяшМяш (ok), 22:59, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И в новости, и в оригинале список недостатков разделён на 2 группы - честно описанные ограничения драйвера и ограничения протокола. Но эксперты как обычно читают выборочно и не теми глазами.
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|2.9, Аноним (9), 23:01, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Vdpau это легаси, прям совсем-совсем легаси, времён флэша (это был последний раз, когда декодирование видео на линуксе работало без проблем).
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|1.4, Анонус (?), 22:47, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Список устрашающий. Кажется Невидии проще вложиться в разработку Нуво, чем допилить свои драйверы.
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|2.10, Аноним (9), 23:05, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самое страшное, что температуру памяти не сообщает, и оверклок памяти тоже не работает. Всё остальное мало релевантно, пусть допиливают вейланд. Насчёт игровых фич и так давно известно, что будут некоторые ограничения. У меня, например, physx так и не работает. В нативных билдах его нет, и в вайне он только слайдшоу включает.
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|1.6, Аноним (6), 22:56, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне кажется, что, после открытия ядерной части дравера, всё станет проще. Лично я хочу, чтобы добавили поддержку KMS не только для сеанса X11/Wayland, но и для чистой консоли.
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|2.16, Аноним (16), 23:41, 15/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой смысл чистой консоли в линуксе после того как выпилили скроллбэк?
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|1.7, любопытный нуб (?), 22:58, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Открытие этих дров вообще хоть как-то косвенно повлияет на нормальную поддержку аппаратного ускорения в браузерах, чи не?
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|1.13, keydon (ok), 23:18, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В помойку невидию. Очевидно, чихать она хотела на своих пользователей (а вот их данные знатно собирает).
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|2.22, Аноним (21), 00:32, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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зонты кругом, телеметрия и задние двери. Куда не пойдет эксперт с opennet 🐓 везде зонты
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|1.15, Аноним (16), 23:40, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вяленый даже на "открытых" дровах интел толком не работает. Везде и всюду костыли и воркэраунды.
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|1.17, Kuromi (ok), 23:55, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну судя по длинне списка и тем темпам и неохоте с которыми Нвидия делала поддержку Вейланда ждать пока это все будет доделано придется долго.
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|1.18, Вася (??), 23:58, 15/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вяленый ещё много доводить до ума надо, все эти проблемы решать и только потом от дров что-то требовать. Пока и на иксах нормально сидится.
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|1.20, Аноним (21), 00:28, 16/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В композитных серверах Wayland отсутствует поддержка мультиплексоров экрана (mux), применяемых на ноутбуках с двумя GPU (интегрированным и дискретным) для прямого соединения дискретного GPU c встроенным или внешним экраном
Одна из причин разработки нового протакола, крайне высокая сложность (или невозможность) поддержки 2х видеокарт в Xorg. В итоге в xorg оно как-то работает, а wayland нет...
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