Выпуск XWayland 21.1.1.901 с поддержкой аппаратного ускорения на системах с GPU NVIDIA

2.2 , Sergey ( ?? ), 09:37, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – Нужно задать себе вопрос а зачем? Чем не устраивают X?

3.4 , Аноним ( 1 ), 09:42, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – X11 + Nvidia + dwm (или любой другой wm) ужасно лагает, особенно при перетаскивании окна и скролле. Я перепробовал много дистрибутивов и комбинаций, никакие композиторы не помогают. На новых видеокартах Nvidia иксы лагают (у меня gtx 1660 super). Я попробовал Sway, и офигел от плавности работы. Очень жду полную поддержку Wayland

4.7 , Zenitur ( ok ), 09:46, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Если у тебя используется композитный менеджер, попробуй выключить VSync в NVIDIA X Server Settings и в настройках самого композитного менеджера. Лагает ли теперь? А пытался ли ты избавиться от тиринга, добавлял ли "тройную буферизацию" в конфиг иксов? Убери и попробуй без этого параметра. Если после этого лаги и тормоза пропали, попробуй последовательно всё включать обратно. Попробуй комбинацию "в панели управления VSync выключен, а в композитном менеджере - включен", и наоборот.

5.9 , Аноним ( 1 ), 09:47, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Спасибо, попробую когда будет возможность

4.8 , Аноним ( 8 ), 09:47, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну так в иксах запускают обычно compton или его более новый форк, плюс в драйверах убирают тиринг. Разница тут небольшая на самом деле между i3 и sway получается. То что видится как Эбыстрая работаЭ это как раз из-за самого протокола wayland. Он в отличие от иксов не проверяет все что выведено на экран. И по дизайну уже как бы включает улучшайзинги. Проблема только в закрытости драйверов нвидии. То что в древних радеонах работает уже много лет как тут только появляться начинает.

5.14 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 10:05, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >в иксах запускают обычно compton или его более новый форк Но зачем? >плюс в драйверах убирают тиринг Если вот это есть?

6.38 , Zenitur ( ok ), 13:38, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня MATE без композитного менеджера. Я выключаю VSync ВЕЗДЕ (в NVIDIA X Server Settings, и в настройках игры). Затем включаю "compton --vsync opengl". И всё, тиринга нет.

7.40 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 13:52, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У меня MATE без композитного менеджера. Я выключаю VSync ВЕЗДЕ (в NVIDIA

> X Server Settings, и в настройках игры). Затем включаю "compton --vsync

> opengl". И всё, тиринга нет. FullCompositingPipeline хуже работает?

8.42 , Zenitur ( ok ), 14:13, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не пробовал В драйвере 340 xx это есть Для 9800GT ... 4.24 , Fractal cucumber ( ok ), 12:15, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – openbox офигенно работает, по крайней мере на 1030

3.10 , zee ( ? ), 09:50, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Вот честно. Может меня заминусят за этот комментарий, но как же меня бесят люди которые против всего нового. Rust? Это зло, не нужно. Wayland? "Чем не устраивают X?" Когда вышел новый гном и новые кеды некоторые прям таки кричали: "Ой, да зачем всё это, всё и так работает."

Может откажемся от любых нововведений, которые могут стать основой для чего-то нового и удобного, что ляжет в основу дальнейшего развития линукс?

Да, я знаю что Linux это серверная система, где в первую очередь цениться стабильность и безопасность, но, опять же, подобные нововведения не пытаются впихнуть как можно быстрее, а ждут момента когда уже будет безопасно это делать, а люди с desktop, могут покойно всё настроить под себя и жить с комфортом

4.11 , zee ( ? ), 09:52, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Простите, сгорел. Недавно спорил с одним знакомым на эту тему

5.13 , Акапулько ( ? ), 10:04, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – В новом нет ничего плохого. Но это новое нужно довести до ума, отшлифовать, а потом внедрять в массы. А то получается, едва вышли с багов, ели утрясли все недочёты, 5 минут можно просто поработать в успокоенной системе, и тут вчерашний праграмист вываливает полумертвого, шатающегося и хромающего вяленого, который рушит все, что наконец то начинало работать, как положено. И тут сидит пользователь и думает: "А $#@ #$## @@@@÷$%".

6.27 , Леонид ( ?? ), 12:35, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну во-первых он не такой уж новый, ему уже почти год. во-вторых: я не считаю, что он был "так себе", я считаю, что это вполне себе нормальный продукт, который отлично работал ровно до того момента, пока в него не вломились "креативные" люди и не перепилили на свой лад.

5.15 , Аноним ( 15 ), 10:06, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Спорил о чём? Недостатки вяленого относительно иксов всем известны. Исправлять их никто не собирается из-за ограничений архитектуры. По этой причине многие вынуждены сидеть на иксах до последнего.

6.36 , Аноним ( 36 ), 13:32, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какие такие недостатки? То что на пропиретарных дровах не работает? То что зум окна не может расшаривать? Может это проблема самих проприетарных продуктов?

4.12 , Annoynymous ( ok ), 09:56, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – На опеннете каждая новость сопровождается комментариями «не нужно». Или «зачем», или «не всем нужно», или даже «верните!», что на самом деле то же самое. Просто прими это и расслабься, всех луддитов не перестреляешь.

4.16 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 10:09, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Всё просто. Те, кто против, они как раз-таки пользуются GNU/Linux как основной/единственной десктопной системой. И им эта система нужна в рабочем и полноценном состоянии, что для всевозможных любителей новизны и прочих смузихлёбов немыслимо.

5.26 , Леонид ( ?? ), 12:31, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну так пусть сидят на Debian stable - в чем проблема? Выбирают дистр не по себе и жужжат тут...

6.34 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 13:15, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Ну так пусть сидят на Debian stable - в чем проблема? Выбирают

> дистр не по себе и жужжат тут... Так и ты можешь свалить на условный Арч или вообще на Винду, какие проблемы? Подобные тебе никак не могут осознать одну простую, казалось бы, вещь: никто не будет особо протестовать против действительно полезной технологии, которая решает важные проблемы, делает всё лучше и быстрее и т. д. Отторжение вызывают, как правило, криво спроектированные уродцы с порезанным функционалом. И твой заочно и горячо любимый Wayland как раз на такого уродца и похож.

7.43 , Леонид ( ?? ), 14:18, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А мне все нравится. И wayland нравится, и systemd и вообще все новое.

Я себе первый Linux поставил лет 20 назад (Мандрейк) и с тех пор с удовольствием наблюдаю за развитием.

4.25 , Fractal cucumber ( ok ), 12:17, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так старое же всегда лучше!!!

5.37 , Аноним ( 36 ), 13:34, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как там у вас в пещерах? А как вы простите здесь сообщения пишете? Технология же не обкатанная, всего каких-то сотню лет развивается.

4.28 , maximnik0 ( ? ), 12:36, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >но как же меня бесят люди которые против всего нового Но меня бесит что некоторые нововведения очень сомнительные.Тот же systemd - внедрялось под предлогом отказаться от портянки скриптов,повысить безопасность и скорость загрузки. Заглядываю в свою кубинточку-в папку /etc/systemd -173 файла...скорость не повысилось,завершение работы из-за лоск файлов по 3 минуты ждать....Лазить теперь очень страшно,не поймешь из-за какого параметра полсистемы не стартует.А некоторые параметры тупо не настраиваються.Так к примеру не кто мне так и не подсказал -как уменьшить кол-во вир.консолей,параметр ReserveVT тупо не работает на новых версиях.Так же как не пускать root на виртконсоль при нормальном старте системы,раньше можно было запретить при уровнях 2-5 ,т.е оставить только аварийный сеанс.

Пулса -звуковой сервер. Доинтегрировались до того что теперь без нее на новых звуковых чипах (драйверах) звук не работает.Я был в обалдение когда в рассылках -на вопрос драйвер загружен,dmesg выводиться,в wine звук есть,во всех остальных программах даже с alsa настройкой

звука нет.Ответ разработчика-ставь пулсу,драйвера заточены под нее......(разработчик не все dev устройства реализовал,из-за этого alsa полноценно не работает) .

Snap пакеты - так себе,замаелся уже.Регулярно ломается локализация.....

5.30 , Леонид ( ?? ), 12:42, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Блин, перейди уже на Debian stable и не плач.. Еще Арч поставь себе и заливайся слезами о внедрении новых фишек.

6.32 , maximnik0 ( ? ), 12:50, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Блин, перейди уже на Debian stable и не плач.. Еще Арч поставь

> себе и заливайся слезами о внедрении новых фишек. В Debiane сейчас тоже системд как я слышал,разве что форк ...

2.5 , zee ( ? ), 09:42, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Если не на NVidia, то можно. Если у тебя NVidia, то можно забыть, или же, если 2 видюхи, нвидию использовать для проброса в виртуалку, а DE c wayland на intel или amd

3.6 , Аноним ( 1 ), 09:43, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Извиняюсь, вообще забыл нвидию упомянуть ;)

2.19 , iPony129412 ( ? ), 10:20, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > подскажите, можно ли будет теперь полноценно пользоваться Wayland? (с Nvidia) Пока рано. Только глюки собирать.

2.22 , Die ( ? ), 11:01, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, уже года 2 использую полноценно, с жестами и тд, глюков сейчас особо нет, все нравится, сессия с иксами логает по сравнению с вайландом, видюха интел

2.39 , Fracta1L ( ok ), 13:51, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Буквально вчера запускал wayland-сессию. Плазма прекрасно работает, а у Firefox в окне чёрный квадрат вместо содержимого.

