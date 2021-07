Выпуск XWayland 21.1.1.901 с поддержкой аппаратного ускорения на системах с GPU NVIDIA

2.31 , Леонид ( ?? ), 12:48, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если бы все это работало так просто! Есть куча устройств, которые не позволяют даже подумать о том, чтобы что-то там протащить. Даже с "проверенным" девайсом могут возникнуть проблемы.

2.33 , VladSh ( ? ), 13:11, 01/07/2021 А меня эта фраза вызвала вопрос: а зачем вообще это аппаратное ускорение, если производительность не отличается (если нет никакого ускорения)?

2.33 , VladSh ( ? ), 13:11, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А меня эта фраза вызвала вопрос: а зачем вообще это аппаратное ускорение, если производительность не отличается (если нет никакого ускорения)?

4.41 , maximnik0 ( ? ), 14:11, 01/07/2021 >у OpenGL в иксах _есть_ ускорение. And always have been, поскольку opengl и есть интерфейс к 3d фичам видеокарт. OpenGL -это незкоуровневое кроссплатформенное Ари предостовляющие доступ к графическим примитивам и обьектам.Внезапно- но по стандарту ускорения может и не быть (аппаратное),та же игра Налф-Лайф

работает на софтовой реализации.Доступ к аппаратным ускорению предостовляет в linux -комбинация на уровне ядра KMS+DRM.На системном уровне DRI+Mesa

работает на софтовой реализации.Доступ к аппаратным ускорению предостовляет в linux -комбинация на уровне ядра KMS+DRM.На системном уровне DRI+Mesa

5.44 , Zenitur ( ok ), 14:25, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не сказал бы, что OpenGL - низкоуровневый. Были же API Glide, S3D. Они совсем низкоуровенывые, так называемые "нативные" API. По сравнению с ними, OpenGL и Direct3D не являются низкоуровневыми.