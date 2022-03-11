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Компания NVIDIA выпустила библиотеку libvdpau 1.5 с поддержкой AV1

11.03.2022 09:48

Разработчики из компании NVIDIA представили открытую библиотеку libvdpau 1.5 с реализацией поддержкой API VDPAU (Video Decode and Presentation) для Unix-подобных систем. Библиотека VDPAU даёт возможность задействовать механизмы аппаратного ускорения для обработки видео в форматах h264, h265, VC1, VP9 и AV1, и вынести на сторону GPU такие задачи, как пост-обработка, слияние (compositing), отображение и декодирование видео. Изначально в библиотеке поддерживались только GPU от компании NVIDIA, но впоследствии появилась поддержка открытых драйверов для карт AMD. Код libvdpau распространяется под лицензией MIT.

Кроме исправления ошибок в libvdpau 1.5 реализована поддержка ускорения декодирования видео в формате AV1, а также добавлены средства для трассировки для форматов VP9 и HEVC. Видеокодек AV1 разработан альянсом Open Media (AOMedia), в котором представлены такие компании, как Mozilla, Google, Microsoft, Intel, ARM, NVIDIA, IBM, Cisco, Amazon, Netflix, AMD, VideoLAN, Apple, CCN и Realtek. AV1 позиционируется как общедоступный и не требующий оплаты отчислений свободный формат кодирования видео, который заметно опережает H.264 и VP9 по уровню сжатия.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Компания Google открыла недостающие исходные тексты для аудиокодека Lyra
  3. OpenNews: Sisvel формирует патентный пул для сбора отчислений за использование кодеков AV1 и VP9
  4. OpenNews: Увидел свет первый выпуск открытого видеокодека нового поколения AV1
  5. OpenNews: Компания NVIDIA выпустила библиотеку libvdpau 1.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56839-vdpau
Ключевые слова: vdpau, av1, video
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:01, 11/03/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    2022, в браузере на линуксе всё равно нет ускорения
     
     
  • 2.2, Cyber100 (ok), 10:04, 11/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и это напрягает, де...
     
  • 2.4, iPony129412 (?), 10:24, 11/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логично.
     
  • 2.5, An0nim0us (?), 10:26, 11/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ты обновляться пробовал?
     

  • 1.3, DEF (?), 10:06, 11/03/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда код драйверов откроют, срок ультиматума прошел уже.
     
     
  • 2.6, Жироватт (ok), 10:33, 11/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ФБР уже подсуетились. Им невидия как спортсменам, за скорость платила. Вот и все.
     

  • 1.7, An0nim0us (?), 10:37, 11/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Спасибо конечно, но особо нужно было - лучше б реализовали VAAPI в своих проприетарных драйверах, т.к. большинство софта поддерживает только VAAPI и что б нормально работало аппаратное ускорение на их драйверах, нужно все-равно использовать прослойки вида VDPAU/NVDECODE -> VAAPI.
     
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