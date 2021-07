Компания Google открыла недостающие исходные тексты для аудиокодека Lyra

2.3 , Аноним ( 3 ), 12:01, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А смысл тыкать в этот низкокачественный звук когда уже наверное кругом идут видеозвонки на высоких скоростях.

3.8 , Аноним ( 8 ), 13:13, 02/07/2021
Так у местных целерончик для 775 сокета с полугигом оперативы до сих пор в топчиках ходит. Какая им видеосвязь? Тараканы запрещают, император не благоволит.

3.10 , ryoken ( ok ), 13:14, 02/07/2021
За МКАД выезжать пробовали? Не бойтесь, те, кто вам говорил, про людей с пёсьими головами - бессовестно наврал.

4.12 , Жироватт ( ok ), 13:29, 02/07/2021
А что, за КАД'ом есть жизнь? Внутри МКАД'а не находится Ородруин?

4.14 , topin89 ( ok ), 13:37, 02/07/2021
Недавно папе звонил в глухую деревню в Костромской области. С видео. На удивление хорошая связь на Теле2 там.

3.11 , Аноним ( 11 ), 13:21, 02/07/2021
Внутримкадыш детектед.

3.16 , topin89 ( ok ), 13:42, 02/07/2021
Они для ситуаций, когда связь хреновая. Военные радиостанции там, они должны работать в условиях глушилок на минимальнейшей скорости. Космос может, там качество сигнала будет любым. Может пригодиться и в центре крупного города, если толпа большая, и соты не вытягивают. Но это всё разумные доводы. Я ставлю, что у разработчиков было совершенно другое объяснение: "потому что это просто ох***но".