Компания Google открыла недостающие исходные тексты для аудиокодека Lyra

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|1.1, Аноним (1), 11:47, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно будет потыкать. И ещё интересно, когда это завезут во всякие там Matrix и Jami.
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|2.3, Аноним (3), 12:01, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А смысл тыкать в этот низкокачественный звук когда уже наверное кругом идут видеозвонки на высоких скоростях.
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|3.8, Аноним (8), 13:13, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так у местных целерончик для 775 сокета с полугигом оперативы до сих пор в топчиках ходит. Какая им видеосвязь? Тараканы запрещают, император не благоволит.
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|3.10, ryoken (ok), 13:14, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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За МКАД выезжать пробовали? Не бойтесь, те, кто вам говорил, про людей с пёсьими головами - бессовестно наврал.
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|4.14, topin89 (ok), 13:37, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Недавно папе звонил в глухую деревню в Костромской области. С видео. На удивление хорошая связь на Теле2 там.
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|3.16, topin89 (ok), 13:42, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они для ситуаций, когда связь хреновая. Военные радиостанции там, они должны работать в условиях глушилок на минимальнейшей скорости. Космос может, там качество сигнала будет любым. Может пригодиться и в центре крупного города, если толпа большая, и соты не вытягивают.
Но это всё разумные доводы. Я ставлю, что у разработчиков было совершенно другое объяснение: "потому что это просто ох***но".
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|1.2, Нанобот (ok), 11:47, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>речевая модель ... позволяющая воссоздать недостающую информацию на основе типовых характеристик речи
раньше могло "послышаться" только гуманоидам на одном конце провода, а теперь кодек сам сможет допридумывать отсутствующие фрагменты, увеличивая шанс быть неправильно понятым
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|2.4, Онаним (?), 12:08, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, оно для тех ситуаций, когда без него вообще ничего не разобрать.
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|2.7, x3who (?), 12:57, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот тоже подумалось про автокоррекцию теперь уже и в голосовых каналах.
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|1.5, Онаним (?), 12:09, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот теперь неплохая тема, можно да, палочкой потыкать.
По крайней мере больше не завязано на проприетарь.
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|1.13, Жироватт (ok), 13:33, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неплохо, но... Но... Меня смущает эта "речевая модель на базе системы машинного обучения". И то, что обучена она *кем-то*. Даже если не надевать шапочку-антиизучатель, то все равно, чувствуется мне, что для русского и кучи *евойных* диалектов будет... будет... не очень, мягко говоря будет. Вокха будет.
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|2.19, Твой пукан шатается (?), 14:01, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если что-то не нравится то возьми исходники и сделай как тебе нужно, cyкa вечно недовольная. Или с нуля напиши, покажи гуглю как нужно, трепло картонное. Всегда вам всё не так, всё не то, уроды.
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|1.17, InuYasha (??), 13:50, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Снова эти негросети, снова искусственный идиот. Трендовость +10.
А что если по голоовому каналу будут передавать не голос, кстати? Или неизвестный язык? И, на минутку, хорошее место для внедрения локальных слуховых иллюзий. Говоришь "Здрасте", а слышишь "я за п@ртию, пукина и к0вид" )
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|2.18, Аноним (11), 13:58, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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«Мартин заметил, что во время сеанса связи он слышал только свой голос: ЛП подражает хозяину. Посылать по КК голосовой поток было бы идиотской расточительностью. »
Чарльз Стросс, «Небо сингулярности»
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