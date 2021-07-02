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Компания Google открыла недостающие исходные тексты для аудиокодека Lyra

02.07.2021 11:23

Компания Google опубликовала обновление аудиокодека Lyra 0.0.2, оптимизированного для достижения максимального качества передачи речи при использовании очень медленных каналов связи. Кодек был открыт в начале апреля, но поставлялся в привязке к проприетарной математической библиотеке. В версии 0.0.2 данный недостаток устранён и для указанной библиотеки создана открытая замена - sparse_matmul, которая как и сам кодек распространяется под лицензией Apache 2.0. Из других улучшений можно отметить возможность использования сборочной системы Bazel с компилятором GCC и использование данной связки по умолчанию в Linux вместо Bazel+Clang.

Напомним, что по качеству передаваемых голосовых данных на низких скоростях Lyra существенно превосходит традиционные кодеки, в которых используются методы цифровой обработки сигналов. Для достижения высокого качества передачи голоса в условиях ограниченного объёма передаваемой информации, помимо обычных методов сжатия звука и преобразования сигналов, в Lyra применяется речевая модель на базе системы машинного обучения, позволяющая воссоздать недостающую информацию на основе типовых характеристик речи. Задействованная для генерации звука модель обучена с использованием нескольких тысячах часов с записями голосов на более чем 70 языках. Производительности предложенной реализации достаточно для кодирования и декодирования речи в режиме реального времени на смартфонах среднего ценового диапазона, с задержкой передачи сигнала на уровне 90 миллисекунд.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/google/lyra...)
  2. OpenNews: Google опубликовал аудиокодек Lyra для передачи речи при плохом качестве связи
  3. OpenNews: Sisvel формирует патентный пул для сбора отчислений за использование кодеков AV1 и VP9
  4. OpenNews: Доступен аудиокодек Opus 1.3
  5. OpenNews: Увидел свет первый выпуск открытого видеокодека нового поколения AV1
  6. OpenNews: Обновление свободного звукового кодека FLAC 1.3.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55424-lyra
Ключевые слова: lyra, sound, codec
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 11:47, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно будет потыкать. И ещё интересно, когда это завезут во всякие там Matrix и Jami.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:01, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл тыкать в этот низкокачественный звук когда уже наверное кругом идут видеозвонки на высоких скоростях.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:13, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так у местных целерончик для 775 сокета с полугигом оперативы до сих пор в топчиках ходит. Какая им видеосвязь? Тараканы запрещают, император не благоволит.
     
  • 3.10, ryoken (ok), 13:14, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За МКАД выезжать пробовали? Не бойтесь, те, кто вам говорил, про людей с пёсьими головами - бессовестно наврал.
     
     
  • 4.12, Жироватт (ok), 13:29, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, за КАД'ом есть жизнь? Внутри МКАД'а не находится Ородруин?
     
  • 4.14, topin89 (ok), 13:37, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недавно папе звонил в глухую деревню в Костромской области. С видео. На удивление хорошая связь на Теле2 там.
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:21, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Внутримкадыш детектед.
     
  • 3.16, topin89 (ok), 13:42, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они для ситуаций, когда связь хреновая. Военные радиостанции там, они должны работать в условиях глушилок на минимальнейшей скорости. Космос может, там качество сигнала будет любым. Может пригодиться и в центре крупного города, если толпа большая, и соты не вытягивают.

    Но это всё разумные доводы. Я ставлю, что у разработчиков было совершенно другое объяснение: "потому что это просто ох***но".

     

  • 1.2, Нанобот (ok), 11:47, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >речевая модель ... позволяющая воссоздать недостающую информацию на основе типовых характеристик речи

    раньше могло "послышаться" только гуманоидам на одном конце провода, а теперь кодек сам сможет допридумывать отсутствующие фрагменты, увеличивая шанс быть неправильно понятым

     
     
  • 2.4, Онаним (?), 12:08, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, оно для тех ситуаций, когда без него вообще ничего не разобрать.
     
  • 2.7, x3who (?), 12:57, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот тоже подумалось про автокоррекцию теперь уже и в голосовых каналах.
     

  • 1.5, Онаним (?), 12:09, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот теперь неплохая тема, можно да, палочкой потыкать.
    По крайней мере больше не завязано на проприетарь.
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:38, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > https://www.opennet.ru/opennews/sparse_matmul

    У вас ссылка отклеилась.

     
  • 1.9, ryoken (ok), 13:13, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>комплиятором

    Даже довольно интересное слово :).

     
  • 1.13, Жироватт (ok), 13:33, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохо, но... Но... Меня смущает эта "речевая модель на базе системы машинного обучения". И то, что обучена она *кем-то*. Даже если не надевать шапочку-антиизучатель, то все равно, чувствуется мне, что для русского и кучи *евойных* диалектов будет... будет... не очень, мягко говоря будет. Вокха будет.
     
     
  • 2.19, Твой пукан шатается (?), 14:01, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если что-то не нравится то возьми исходники и сделай как тебе нужно, cyкa вечно недовольная. Или с нуля напиши, покажи гуглю как нужно, трепло картонное. Всегда вам всё не так, всё не то, уроды.
     

  • 1.15, Аноним (15), 13:42, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Человек надиктовывает, а робот говорит 😂
     
  • 1.17, InuYasha (??), 13:50, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Снова эти негросети, снова искусственный идиот. Трендовость +10.
    А что если по голоовому каналу будут передавать не голос, кстати? Или неизвестный язык? И, на минутку, хорошее место для внедрения локальных слуховых иллюзий. Говоришь "Здрасте", а слышишь "я за п@ртию, пукина и к0вид" )
     
     
  • 2.18, Аноним (11), 13:58, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Мартин заметил, что во время сеанса связи он слышал только свой голос: ЛП подражает хозяину. Посылать по КК голосовой поток было бы идиотской расточительностью. »
    Чарльз Стросс, «Небо сингулярности»
     

  • 1.20, Аноним (-), 14:03, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если не копилефт, то не нужен их кодек.
     
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