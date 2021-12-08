В Fedora Linux 36 намечено включение по умолчанию Wayland на системах с проприетарными драйверами NVIDIA

Для реализации в Fedora Linux 36 намечен переход на использование по умолчанию сеанса GNOME на базе протокола Wayland на системах с проприетарными драйверами NVIDIA. Возможность выбора сеанса GNOME, работающего поверх традиционного X-сервера, продолжит предоставляться как и раньше. Изменение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora Linux.

Отмечается, что в недавнем выпуске проприетартного драйвера NVIDIA реализованы изменения, позволяющие обеспечить полноценную поддержку аппаратного ускорения OpenGL и Vulkan в приложениях X11, выполняемых при помощи DDX-компонента (Device-Dependent X) XWayland. При использовании новой ветки драйвера NVIDIA производительность OpenGL и Vulkan в X-приложениях, запущенных при помощи XWayland, теперь почти не отличается от запуска под управлением обычного X-сервера.

Напомним, что дистрибутив начал предлагать по умолчанию сеанс GNOME на базе протокола Wayland начиная с версии Fedora 22. Данный сеанс применялся только при использовании открытых драйверов, а при установке проприетарных драйверов NVIDIA мог запускаться только сеанс на основе X-сервера. В выпуске Fedora Linux 35 ситуация изменилась и в качестве опции была добавлена возможность использования Wayland с проприетарными драйверами NVIDIA. В Fedora Linux 36 данную опцию планируют перевести в режим по умолчанию.



