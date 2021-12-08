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В Fedora Linux 36 намечено включение по умолчанию Wayland на системах с проприетарными драйверами NVIDIA

08.12.2021 14:02

Для реализации в Fedora Linux 36 намечен переход на использование по умолчанию сеанса GNOME на базе протокола Wayland на системах с проприетарными драйверами NVIDIA. Возможность выбора сеанса GNOME, работающего поверх традиционного X-сервера, продолжит предоставляться как и раньше. Изменение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora Linux.

Отмечается, что в недавнем выпуске проприетартного драйвера NVIDIA реализованы изменения, позволяющие обеспечить полноценную поддержку аппаратного ускорения OpenGL и Vulkan в приложениях X11, выполняемых при помощи DDX-компонента (Device-Dependent X) XWayland. При использовании новой ветки драйвера NVIDIA производительность OpenGL и Vulkan в X-приложениях, запущенных при помощи XWayland, теперь почти не отличается от запуска под управлением обычного X-сервера.

Напомним, что дистрибутив начал предлагать по умолчанию сеанс GNOME на базе протокола Wayland начиная с версии Fedora 22. Данный сеанс применялся только при использовании открытых драйверов, а при установке проприетарных драйверов NVIDIA мог запускаться только сеанс на основе X-сервера. В выпуске Fedora Linux 35 ситуация изменилась и в качестве опции была добавлена возможность использования Wayland с проприетарными драйверами NVIDIA. В Fedora Linux 36 данную опцию планируют перевести в режим по умолчанию.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 495.44
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 35
  4. OpenNews: Выпуск XWayland 21.1.1.901 с поддержкой аппаратного ускорения на системах с GPU NVIDIA
  5. OpenNews: В Fedora 25 утверждено использование Wayland по умолчанию
  6. OpenNews: В Fedora Linux 37 намерены прекратить поддержку 32-разрядной архитектуры ARM
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56307-wayland
Ключевые слова: wayland, nvidia, fedora
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Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:10, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже можно удалить xwayland в гноме? Это единственный вариант вейланда, который я приемлю.
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 15:05, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё нет, но уже можно не запускать.
     
     
  • 3.16, Аноним (1), 16:28, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня с GDK_BACKEND=wayland софт весь софт отваливается, а без этого иксы запускаются. Почему кути с QT_QPA_PLATFORM=wayland нормально работают?
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 16:31, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тот, что отваливается запускайте с GDK_BACKEND=x11
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:15, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Получается, я зря с 660m свалил? Нужно было постра^Wподождать еще чуть чуть.
     
     
  • 2.4, iPony129412 (?), 14:45, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > 660m. 2012

    Нет. Устаревшие технологии

     
     
  • 3.6, _hide_ (ok), 14:53, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Устаревшие технологии

    Пожалуйста, уточните, чем технологии устарели? А то, последнее время, технологии полупроводниковые. Что пришло им на замену?

     
     
  • 4.8, Аноним (8), 15:04, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >> Устаревшие технологии
    > Пожалуйста, уточните, чем технологии устарели? А то, за последнее время, технологии полупроводниковые.
    > Что пришло им на замену?

    Ну как-же?! Новые супер-мега-хипсто-смузи-не-гомномамонта-тихнологии, на новым модных ЯПах и фреймворках, погресс жи, не то что ваши луддитовые иксы и древние ЯПы, которы также устарели!!!111

     
  • 2.13, Little Anon (?), 15:28, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Нет, не зря. Новый GBM совместимый драйвер Nvidia не поддерживает карты 600 и 700 серии
     
     
  • 3.18, Аноним (2), 16:46, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, пропустил новость про драйвер и 600m серию.
     
  • 3.29, Аноним (1), 17:37, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там в 700 серии ещё и ферми были, ферми 100 лет назад дропнули. В 800 тоже ферми с кеплером были. И в 900. Наверно, правильнее говорить, что кеплер дропнули. Не знаю. Они хотя бы поддерживаются нуво, хоть производительность и хуже на треть где-то.

    Вот что делать, когда опенсорсного драйвера совсем не будет? Я так говорю, но пойду куплю новую нвидию. Уже есть коробка исправных карт, ха. Ну объективно они своё отработали, толку от новых дров. К слову, у меня есть другая коробка с неисправными амд.

     

  • 1.3, Анониим (?), 14:30, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какой коварный план...
     
  • 1.5, Урри (ok), 14:50, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    HDR федоре, как я понимаю, не нужен.
     
     
  • 2.7, iPony129412 (?), 14:59, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чём тут HDR?
     
     
  • 3.10, Аноним (1), 15:11, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так вейланд не поддерживает, только иксы. В вейланде по-моему даже цвет не откалибровать.
     
     
  • 4.11, iPony129412 (?), 15:13, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    HDR на линуксах не поддерживается ни на иксах, ни на Wayland.
     
     
  • 5.21, Урри (ok), 17:01, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Иксы поддерживают.

    Включается с помощью "DefaultDepth 30" в конфиге.
    mpv умеет проигрывать корректно HDR файлы, если дисплей умеет в hdr (как, например, у меня).

    А в вяленом HDR не нужен. Судя по тому, что три года даже конь в соответствующем направлении не валялся. Ну и нам вяленый тоже не нужен.

     
     
  • 6.23, iPony129412 (?), 17:15, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Иксы поддерживают.

    Ты врёшь.

    > mpv умеет проигрывать корректно HDR файлы, если дисплей умеет в hdr

    МОжешь его убрать. Тоже самое будет. Да mpv умеет HDR в SDR преобразовыаать

     
  • 6.25, iPony129412 (?), 17:18, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Включается с помощью "DefaultDepth 30" в конфиге.

    Это про 10 бит, а не HDR
    Всё в голове перемешалось...

    тут почитай https://www.reddit.com/r/linux/comments/ks8er5/does_anyone_have_any_news_of_hd

     
  • 6.27, Аноним (27), 17:24, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я пробовал включать такое - большинство приложений тут же сегфолтится начинают, кде даже не запускается.
     
     
  • 7.28, iPony129412 (?), 17:29, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я пробовал включать такое - большинство приложений тут же сегфолтится начинают, кде даже не запускается.

    И это тоже

    Но это всё равно не HDR. Вещи разные.
    Но фанатики есть фанатики. У них всё работает. Разработчики вот не в курсе только...

    Но главное же чтобы пользователю нравилось 😆

     
  • 4.12, iPony129412 (?), 15:16, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > цвет не откалибровать.

    Color Management - это уже другой вопрос. И тут реально у Wayland проблемы на фоне иксов.

     

  • 1.14, Аноним (14), 15:45, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лицемерие у разрабов Fedora/RedHat зашкаливает:

    * Официально NVIDIA драйвера установить нельзя (не надо про RPMFusion - это какое-то полуофициальное говно, собранное непонятно где и как)

    * По той же причине Secure Boot задействовать нельзя, потому что Fedora/RedHat касаться этого не хотят (снова не надо про собственные сертификаты в UEFI - 99.99% пользователей это никогда делать не будут, потому что это изврат - я этим маялся пару лет, потом забил и просто перестал пользоваться VirtualBox).

    // b.

     
     
  • 2.15, my_name_is_Mud (ok), 15:59, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в чём лицемерие?
    Официально в репах федоры нет ничего не свободного, но не менее официально там есть свободный нуво для нвидий.
    Хочешь проприетарного - ставь либо из неофициального рпм-фьюжн, либо с сайта нвидии. Но за поведение несвободных вещей из неофициальных источников они уже не отвечают.
    Ну и они же не виноваты, что кто-то нвидию купил.
    По-моему всё очевидно.
    Про секурбут не скажу - всегда отключён.
     
     
  • 3.19, Аноним (1), 17:00, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чём проблема с сайта ставить? Всего-то нужно после обновления ведра пересобрать. Вендузятникам вон 100гб электронов комплектом накатывали, и ничего, не жалуются. А вот когда avc нет, это просто дичь уже.
     
  • 3.20, Аноним (20), 17:01, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но за поведение несвободных вещей из неофициальных источников они уже не отвечают.

    Microsoft, Apple, HP, IBM (AIX), Oracle (Sun Solaris), Google (Android, ChromeOS) отвечают, а Fedora не отвечает.

    > Ну и они же не виноваты, что кто-то нвидию купил.

    Опять это блевотное: Linux работает только на избранном оборудовании. Ага, щас, у AMD/Intel десятки критических багов.

    > Про секурбут не скажу - всегда отключён.

    Да, в Лине всё с безопасностью безумно плохо - только чем тут гордиться?

    В общем, тьфу на вас.

    // b.

     
     
  • 4.30, Аноним (30), 17:38, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое отношение имеет SecureBoot к безопасности?
     

  • 1.22, Аноним (22), 17:09, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем вообще вейланд пытаются везде пропихнуть? В чем профит?
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 17:18, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая, что коммитет, отвечающий за техническую часть разработки ещё даже не обсуждал это, то кажется что внедрение вэйлэнда это шаг, преследующий политические, а не технические цели.
     

  • 1.24, Аноним (26), 17:17, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что насчёт Интел драйверов?
     
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