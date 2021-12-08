В Fedora Linux 36 намечено включение по умолчанию Wayland на системах с проприетарными драйверами NVIDIA

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|1.1, Аноним (1), 14:10, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уже можно удалить xwayland в гноме? Это единственный вариант вейланда, который я приемлю.
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|3.16, Аноним (1), 16:28, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня с GDK_BACKEND=wayland софт весь софт отваливается, а без этого иксы запускаются. Почему кути с QT_QPA_PLATFORM=wayland нормально работают?
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|1.2, Аноним (2), 14:15, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Получается, я зря с 660m свалил? Нужно было постра^Wподождать еще чуть чуть.
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|3.6, _hide_ (ok), 14:53, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Устаревшие технологии
Пожалуйста, уточните, чем технологии устарели? А то, последнее время, технологии полупроводниковые. Что пришло им на замену?
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|4.8, Аноним (8), 15:04, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>> Устаревшие технологии
> Пожалуйста, уточните, чем технологии устарели? А то, за последнее время, технологии полупроводниковые.
> Что пришло им на замену?
Ну как-же?! Новые супер-мега-хипсто-смузи-не-гомномамонта-тихнологии, на новым модных ЯПах и фреймворках, погресс жи, не то что ваши луддитовые иксы и древние ЯПы, которы также устарели!!!111
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|2.13, Little Anon (?), 15:28, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Нет, не зря. Новый GBM совместимый драйвер Nvidia не поддерживает карты 600 и 700 серии
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|3.29, Аноним (1), 17:37, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там в 700 серии ещё и ферми были, ферми 100 лет назад дропнули. В 800 тоже ферми с кеплером были. И в 900. Наверно, правильнее говорить, что кеплер дропнули. Не знаю. Они хотя бы поддерживаются нуво, хоть производительность и хуже на треть где-то.
Вот что делать, когда опенсорсного драйвера совсем не будет? Я так говорю, но пойду куплю новую нвидию. Уже есть коробка исправных карт, ха. Ну объективно они своё отработали, толку от новых дров. К слову, у меня есть другая коробка с неисправными амд.
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|3.10, Аноним (1), 15:11, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так вейланд не поддерживает, только иксы. В вейланде по-моему даже цвет не откалибровать.
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|5.21, Урри (ok), 17:01, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Иксы поддерживают.
Включается с помощью "DefaultDepth 30" в конфиге.
mpv умеет проигрывать корректно HDR файлы, если дисплей умеет в hdr (как, например, у меня).
А в вяленом HDR не нужен. Судя по тому, что три года даже конь в соответствующем направлении не валялся. Ну и нам вяленый тоже не нужен.
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|6.23, iPony129412 (?), 17:15, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Иксы поддерживают.
Ты врёшь.
> mpv умеет проигрывать корректно HDR файлы, если дисплей умеет в hdr
МОжешь его убрать. Тоже самое будет. Да mpv умеет HDR в SDR преобразовыаать
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|6.27, Аноним (27), 17:24, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я пробовал включать такое - большинство приложений тут же сегфолтится начинают, кде даже не запускается.
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|7.28, iPony129412 (?), 17:29, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я пробовал включать такое - большинство приложений тут же сегфолтится начинают, кде даже не запускается.
И это тоже
Но это всё равно не HDR. Вещи разные.
Но фанатики есть фанатики. У них всё работает. Разработчики вот не в курсе только...
Но главное же чтобы пользователю нравилось 😆
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|4.12, iPony129412 (?), 15:16, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> цвет не откалибровать.
Color Management - это уже другой вопрос. И тут реально у Wayland проблемы на фоне иксов.
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|1.14, Аноним (14), 15:45, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лицемерие у разрабов Fedora/RedHat зашкаливает:
* Официально NVIDIA драйвера установить нельзя (не надо про RPMFusion - это какое-то полуофициальное говно, собранное непонятно где и как)
* По той же причине Secure Boot задействовать нельзя, потому что Fedora/RedHat касаться этого не хотят (снова не надо про собственные сертификаты в UEFI - 99.99% пользователей это никогда делать не будут, потому что это изврат - я этим маялся пару лет, потом забил и просто перестал пользоваться VirtualBox).
// b.
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|2.15, my_name_is_Mud (ok), 15:59, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А в чём лицемерие?
Официально в репах федоры нет ничего не свободного, но не менее официально там есть свободный нуво для нвидий.
Хочешь проприетарного - ставь либо из неофициального рпм-фьюжн, либо с сайта нвидии. Но за поведение несвободных вещей из неофициальных источников они уже не отвечают.
Ну и они же не виноваты, что кто-то нвидию купил.
По-моему всё очевидно.
Про секурбут не скажу - всегда отключён.
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|3.19, Аноним (1), 17:00, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В чём проблема с сайта ставить? Всего-то нужно после обновления ведра пересобрать. Вендузятникам вон 100гб электронов комплектом накатывали, и ничего, не жалуются. А вот когда avc нет, это просто дичь уже.
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|3.20, Аноним (20), 17:01, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но за поведение несвободных вещей из неофициальных источников они уже не отвечают.
Microsoft, Apple, HP, IBM (AIX), Oracle (Sun Solaris), Google (Android, ChromeOS) отвечают, а Fedora не отвечает.
> Ну и они же не виноваты, что кто-то нвидию купил.
Опять это блевотное: Linux работает только на избранном оборудовании. Ага, щас, у AMD/Intel десятки критических багов.
> Про секурбут не скажу - всегда отключён.
Да, в Лине всё с безопасностью безумно плохо - только чем тут гордиться?
В общем, тьфу на вас.
// b.
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|2.26, Аноним (26), 17:18, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Учитывая, что коммитет, отвечающий за техническую часть разработки ещё даже не обсуждал это, то кажется что внедрение вэйлэнда это шаг, преследующий политические, а не технические цели.
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