В Fedora Linux 37 намерены прекратить поддержку 32-разрядной архитектуры ARM

Сколько одноплатников они сразу вычёркивают у себя из списка саппорта )) красота... А между прочим они до сих пор выпускаются , до сих пор продаются и до сих пор используются ) Сейчас одноплатники на арм +4gb практически не продаются, за редким исключением есть одноплатники на с 8гб, но ДА, нах всё это ведь в 32 бита можно только 4гб на одно приложение и максимум 64гб озу ... а это ох какое огроменное ограничение )) И что остаётся это серверные АРМ, где федоре в принципе делать нефига...

Да и в офисных и домашних с 4-8гб ей тоже делать нечего, пусть покупают себе с 16гб минимум и ставят федору... она не для "нищебродов"

Молодцы! Так держать =)

