В Fedora Linux 37 намерены прекратить поддержку 32-разрядной архитектуры ARM

TormoZilla ( ? ), 13:17, 16/11/2021
>>ARMv7 упоминается общее сворачивание развития дистрибутива для 32-разрядных систем, так как некоторые новые возможности Fedora, связанные с усилением безопасности

>>связанные с усилением безопасности

> А тем временем камни на armv7 является одни из самых безопасных обошедшие

> стороной мельдауны и спектры, никаких дырявых PSP и intel ME внутри. НЕПОРЯДОК!

НяшМяш ( ok ), 13:21, 16/11/2021
Спектр есть везде: https://wiki.debian.org/DebianSecurity/SpectreMeltdown#A32-bit_ARM_.28armel.2C

73 ( ? ), 15:04, 16/11/2021
*везде, где есть спекулятивное исполнение

макпыф ( ok ), 14:15, 16/11/2021
> А тем временем камни на armv7 является одни из самых безопасных обошедшие стороной мельдауны и спектры, никаких дырявых PSP и intel ME внутри. А в aarch64 как будто нет. И вообще это не от архитектуры (x86 или arm) а от вендора зависит и конкретного камня. Но в случае x86 вендоров только 2, а у армов их дофига

Аноним ( 32 ), 16:42, 16/11/2021
>Но в случае x86 вендоров только 2, а у армов их дофига Только вот большинство юзают кортексы от самого арма, тех кто покупает лицензии у арма только на ISA и пилят ядра сами - единицы.

Аноним ( 35 ), 16:47, 16/11/2021
> А тем временем камни на armv7 является одни из самых безопасных обошедшие стороной мельдауны и спектры, никаких дырявых PSP и intel ME внутри. Ого, мамин безопасничек. А знаешь у чего ещё не было мельтдаунов и спектров? У первопней. Желаю тебе на них переехать.