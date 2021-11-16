В Fedora Linux 37 намерены прекратить поддержку 32-разрядной архитектуры ARM

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|3.3, QwertyReg (ok), 12:37, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Сравните охват.
Если все дистрибутивы Linux дропнут x86 целиком, в мире не булькнет ни один радар.
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|4.6, Аноним (6), 12:44, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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у стима из коробки свои 32-либы, просто линкуйтесь на них
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|4.34, Kuromi (ok), 16:46, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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После этого кстати продажи Mac игр на GOG резко упали, говорят, т.к. там большинство 32 бит.
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|3.8, Аноним (8), 12:48, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1. а стим есть под ARMv7?
2. что мешает 32х стиму запускаться на 64х платформе?
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|4.10, Аноним (6), 12:57, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> что мешает 32х стиму запускаться на 64х платформе
ему — ничего, а вот 32-либы нужны для 32-битных игорь под протошей
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|5.21, Аноним (8), 14:34, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а что мешает 32-либам работать в 64х системе, как на х86_64 сейчас работает?
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|2.9, JJ (??), 12:56, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Правильно, нужно полностью выкинуть Fedora отовсюду )
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|3.14, Аноним (14), 13:11, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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*Linux и всю бздушную шалупонь
всем ясно, что будущее за гугль фучией и той ОС на расте
а я говорил Линусу что моно это зло (я Таненбаум, это не шутка)
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|3.15, iPony129412 (?), 13:15, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Правильно, нужно полностью выкинуть Fedora отовсюду )
Чтобы выкинуть, она должна быть.
А так в arm 32 битном везде debian, ubuntu, yocto
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|1.13, Аноним (13), 13:10, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>ARMv7 упоминается общее сворачивание развития дистрибутива для 32-разрядных систем, так как некоторые новые возможности Fedora, связанные с усилением безопасности
>связанные с усилением безопасности
А тем временем камни на armv7 является одни из самых безопасных обошедшие стороной мельдауны и спектры, никаких дырявых PSP и intel ME внутри.
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|2.17, TormoZilla (?), 13:17, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>ARMv7 упоминается общее сворачивание развития дистрибутива для 32-разрядных систем, так как некоторые новые возможности Fedora, связанные с усилением безопасности
>>связанные с усилением безопасности
> А тем временем камни на armv7 является одни из самых безопасных обошедшие
> стороной мельдауны и спектры, никаких дырявых PSP и intel ME внутри.
НЕПОРЯДОК!
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|2.19, макпыф (ok), 14:15, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А тем временем камни на armv7 является одни из самых безопасных обошедшие стороной мельдауны и спектры, никаких дырявых PSP и intel ME внутри.
А в aarch64 как будто нет.
И вообще это не от архитектуры (x86 или arm) а от вендора зависит и конкретного камня. Но в случае x86 вендоров только 2, а у армов их дофига
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|3.32, Аноним (32), 16:42, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Но в случае x86 вендоров только 2, а у армов их дофига
Только вот большинство юзают кортексы от самого арма, тех кто покупает лицензии у арма только на ISA и пилят ядра сами - единицы.
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|2.35, Аноним (35), 16:47, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А тем временем камни на armv7 является одни из самых безопасных обошедшие стороной мельдауны и спектры, никаких дырявых PSP и intel ME внутри.
Ого, мамин безопасничек. А знаешь у чего ещё не было мельтдаунов и спектров? У первопней. Желаю тебе на них переехать.
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|1.23, Nicholass (?), 14:45, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А еще говорят, что Linux будет поддерживать x86, пройдет время, и Linux тоже будет требовать современный пк для установки, ибо 5 лет и уже списывают пк.
Может пора осваивать RISC-V?
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|2.25, Аноним (28), 15:42, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что значит осваивать? Кем? Чем? Linux работает на RISC-V от SiFive. За ними подтягиваются FreeBSD, illumos.
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|2.27, Аноним (28), 15:43, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну а так да, X86, AMD64, ARM на сваку истории. Будущее за RISC-V, за открытым железом. Вот жду когда
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|3.29, Аноним (29), 16:06, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Будущее за RISC-V, за открытым железом. Вот жду когда
Ты скорее дождешься колонизации Венеры, чем победившего будущего открытого железа и RISC-V.
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|2.33, composer (?), 16:43, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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выкидывают не просто так, а потому что не хватает рук чтобы это поддерживать, ибо есть поприоритетнее вещи. Обеспечь зарплатой/фиксами и будет тебе поддержка х86
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|1.30, Аноним (30), 16:17, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>В качестве причин прекращения поддержки ARMv7 упоминается общее сворачивание развития дистрибутива для 32-разрядных систем, так как некоторые новые возможности Fedora, связанные с усилением безопасности и повышением производительности, доступны только для 64-разрядных архитектур.
Менеджмент головного мозга, "купи-продай" 80-го левела.))
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|1.31, svsd_val (ok), 16:39, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сколько одноплатников они сразу вычёркивают у себя из списка саппорта )) красота... А между прочим они до сих пор выпускаются , до сих пор продаются и до сих пор используются )
Сейчас одноплатники на арм +4gb практически не продаются, за редким исключением есть одноплатники на с 8гб, но ДА, нах всё это ведь в 32 бита можно только 4гб на одно приложение и максимум 64гб озу ... а это ох какое огроменное ограничение ))
И что остаётся это серверные АРМ, где федоре в принципе делать нефига...
Да и в офисных и домашних с 4-8гб ей тоже делать нечего, пусть покупают себе с 16гб минимум и ставят федору... она не для "нищебродов"
Молодцы! Так держать =)
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