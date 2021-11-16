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В Fedora Linux 37 намерены прекратить поддержку 32-разрядной архитектуры ARM

16.11.2021 12:19

Для реализации в Fedora Linux 37 намечен перевод в разряд устаревших архитектуры ARMv7, также известной как ARM32 или armhfp. Все усилия разработки для систем ARM планируют сосредоточить на архитектуре ARM64 (Aarch64). Изменение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora. В случае утверждения изменения последним выпуском с поддержкой 32-разрядных систем ARM станет Fedora 36, обновления для которого будут формироваться до июня 2023 года.

В качестве причин прекращения поддержки ARMv7 упоминается общее сворачивание развития дистрибутива для 32-разрядных систем, так как некоторые новые возможности Fedora, связанные с усилением безопасности и повышением производительности, доступны только для 64-разрядных архитектур. До сих пор ARMv7 оставалась последней полностью поддерживаемой в Fedora 32-разрядной архитектурой (формирование репозиториев для архитектуры i686 прекращено в 2019 году, оставлены лишь репозитории multi-lib для окружений x86_64).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 35
  3. OpenNews: В Fedora Silverblue, Fedora IoT и Fedora CoreOS добавят код для подсчёта пользователей
  4. OpenNews: Проект Fedora разорвал отношения с Фондом СПО и выступил против Столлмана
  5. OpenNews: Дистрибутив Fedora на пути переименования в Fedora Linux
  6. OpenNews: Утверждено прекращение формирования репозиториев для архитектуры i686 в Fedora 31
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56166-fedora
Ключевые слова: fedora, arm
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Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, А где же каменты (?), 12:29, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    32 бита давно умерли и на x86, надо просто быть смелее с выкидыванием легаси
     
     
  • 2.2, Петросян (?), 12:34, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А стим и куча других программ под оффтопик всё ещё 32-х битные..
     
     
  • 3.3, QwertyReg (ok), 12:37, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Сравните охват.
    Если все дистрибутивы Linux дропнут x86 целиком, в мире не булькнет ни один радар.
     
  • 3.5, iPony129412 (?), 12:40, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну в Apple вон 32 бита раз и выкинули.

    Steam сразу стал 64 битный 😃

     
     
  • 4.6, Аноним (6), 12:44, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    у стима из коробки свои 32-либы, просто линкуйтесь на них
     
  • 4.34, Kuromi (ok), 16:46, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После этого кстати продажи Mac игр на GOG резко упали, говорят, т.к. там большинство 32 бит.
     
     
  • 5.36, Товарищ Майор (?), 16:54, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то в здравом уме играет на Маке?
     
  • 3.8, Аноним (8), 12:48, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. а стим есть под ARMv7?
    2. что мешает 32х стиму запускаться на 64х платформе?
     
     
  • 4.10, Аноним (6), 12:57, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что мешает 32х стиму запускаться на 64х платформе

    ему — ничего, а вот 32-либы нужны для 32-битных игорь под протошей

     
     
  • 5.21, Аноним (8), 14:34, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а что мешает 32-либам работать в 64х системе, как на х86_64 сейчас работает?
     
  • 2.28, Аноним (28), 15:44, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    X86 это легаси. Легаси это деприкейтед.
     

  • 1.4, iPony129412 (?), 12:38, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Надо выкидывать устаревшие технологии ☝
     
     
  • 2.9, JJ (??), 12:56, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Правильно, нужно полностью выкинуть Fedora отовсюду )
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:11, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    *Linux и всю бздушную шалупонь

    всем ясно, что будущее за гугль фучией и той ОС на расте

    а я говорил Линусу что моно это зло (я Таненбаум, это не шутка)

     
  • 3.15, iPony129412 (?), 13:15, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Правильно, нужно полностью выкинуть Fedora отовсюду )

    Чтобы выкинуть, она должна быть.
    А так в arm 32 битном везде debian, ubuntu, yocto

     

  • 1.13, Аноним (13), 13:10, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >ARMv7 упоминается общее сворачивание развития дистрибутива для 32-разрядных систем, так как некоторые новые возможности Fedora, связанные с усилением безопасности
    >связанные с усилением безопасности

    А тем временем камни на armv7 является одни из самых безопасных обошедшие стороной мельдауны и спектры, никаких дырявых PSP и intel ME внутри.

     
     
  • 2.17, TormoZilla (?), 13:17, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>ARMv7 упоминается общее сворачивание развития дистрибутива для 32-разрядных систем, так как некоторые новые возможности Fedora, связанные с усилением безопасности
    >>связанные с усилением безопасности
    > А тем временем камни на armv7 является одни из самых безопасных обошедшие
    > стороной мельдауны и спектры, никаких дырявых PSP и intel ME внутри.

    НЕПОРЯДОК!

     
  • 2.18, НяшМяш (ok), 13:21, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Спектр есть везде: https://wiki.debian.org/DebianSecurity/SpectreMeltdown#A32-bit_ARM_.28armel.2C
     
     
  • 3.24, 73 (?), 15:04, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    *везде, где есть спекулятивное исполнение
     
  • 2.19, макпыф (ok), 14:15, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А тем временем камни на armv7 является одни из самых безопасных обошедшие стороной мельдауны и спектры, никаких дырявых PSP и intel ME внутри.

    А в aarch64 как будто нет.

    И вообще это не от архитектуры (x86 или arm) а от вендора зависит и конкретного камня. Но в случае x86 вендоров только 2, а у армов их дофига

     
     
  • 3.32, Аноним (32), 16:42, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Но в случае x86 вендоров только 2, а у армов их дофига

    Только вот большинство юзают кортексы от самого арма, тех кто покупает лицензии у арма только на ISA и пилят ядра сами - единицы.

     
  • 2.35, Аноним (35), 16:47, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А тем временем камни на armv7 является одни из самых безопасных обошедшие стороной мельдауны и спектры, никаких дырявых PSP и intel ME внутри.

    Ого, мамин безопасничек. А знаешь у чего ещё не было мельтдаунов и спектров? У первопней. Желаю тебе на них переехать.

     

  • 1.20, Аноним (20), 14:27, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Этих хлебом не корми, дай что-нибудь прекратить. Они давно такие.
     
  • 1.22, Nicholass (?), 14:42, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Когда уже будет x96 или x128?
     
  • 1.23, Nicholass (?), 14:45, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А еще говорят, что Linux будет поддерживать x86, пройдет время, и Linux тоже будет требовать современный пк для установки, ибо 5 лет и уже списывают пк.
    Может пора осваивать RISC-V?
     
     
  • 2.25, Аноним (28), 15:42, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит осваивать? Кем? Чем? Linux работает на RISC-V от  SiFive. За ними подтягиваются FreeBSD, illumos.  
     
  • 2.27, Аноним (28), 15:43, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну а так да, X86, AMD64, ARM на сваку истории. Будущее за RISC-V, за открытым железом. Вот жду когда
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 16:06, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Будущее за RISC-V, за открытым железом. Вот жду когда

    Ты скорее дождешься колонизации Венеры, чем победившего будущего открытого железа и RISC-V.

     
  • 2.33, composer (?), 16:43, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    выкидывают не просто так, а потому что не хватает рук чтобы это поддерживать, ибо есть поприоритетнее вещи. Обеспечь зарплатой/фиксами и будет тебе поддержка х86
     

  • 1.26, Аноним (26), 15:43, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Федорино горе.
     
  • 1.30, Аноним (30), 16:17, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >В качестве причин прекращения поддержки ARMv7 упоминается общее сворачивание развития дистрибутива для 32-разрядных систем, так как некоторые новые возможности Fedora, связанные с усилением безопасности и повышением производительности, доступны только для 64-разрядных архитектур.

    Менеджмент головного мозга, "купи-продай" 80-го левела.))

     
  • 1.31, svsd_val (ok), 16:39, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько одноплатников они сразу вычёркивают у себя из списка саппорта )) красота... А между прочим они до сих пор выпускаются , до сих пор продаются и до сих пор используются )

    Сейчас одноплатники на арм +4gb практически не продаются, за редким исключением есть одноплатники на с 8гб, но ДА, нах всё это ведь в 32 бита можно только 4гб на одно приложение и максимум 64гб озу ... а это ох какое огроменное ограничение ))

    И что остаётся это серверные АРМ, где федоре в принципе делать нефига...
    Да и в офисных и домашних с 4-8гб ей тоже делать нечего, пусть покупают себе с 16гб минимум и ставят федору... она не для "нищебродов"


    Молодцы! Так держать =)

     

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