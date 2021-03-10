Дистрибутив Fedora на пути переименования в Fedora Linux

Мэттью Миллер (Matthew Miller), лидер проекта Fedora, выступил с инициативой разделения наименования сообщества и дистрибутива Fedora. Имя Fedora предложено использовать для всего проекта и связанного с ним сообщества, а дистрибутив планируется называть Fedora Linux.

В качестве причины переименования упоминается то, что проект Fedora не ограничивается одним дистрибутивом и также развивает репозиторий EPEL для RHEL/CentOS, документацию, сайты и различные инструменты. Поэтому, говоря Fedora хотелось бы, чтобы подразумевался весь проект, а не один из создаваемых им продуктов.

Изменение имени предложено произвести в выпуске Fedora 35, заменив в файле /etc/os-release параметр 'NAME=Fedora' на 'NAME="Fedora Linux"'. Параметр "ID=fedora" останется без изменений, т.е. не потребуется изменять скрипты и условные блоки в spec-файлах. Специализированные редакции также продолжат поставляться под старыми именами, например, Fedora Workstation, Fedora CoreOS и Fedora KDE Plasma Desktop.

Идея указания Fedora GNU+Linux вместо Fedora Linux не получила поддержки, так как лишние слова затрудняют восприятие и, несмотря на то что компоненты проекта GNU являются важным звеном Fedora Linux, дистрибутив ими не ограничивается и также включает множество других пакетов. Кроме того, использование слова "Linux" для дистрибутивов уже прижилось и стало общепринятым термином.



