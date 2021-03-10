Дистрибутив Fedora на пути переименования в Fedora Linux

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|3.42, Led (ok), 23:52, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Здесь всё-таки публичное место.
Не место, а дом.
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|1.2, Аноним (2), 21:38, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> несмотря на то что компоненты проекта GNU являются важным звеном Fedora Linux, дистрибутив ими не ограничивается и также включает множество других пакетов
Ну так Столлман же не из-за этого требовал называть проект GNU/Linux, а из-за того, что GNU по его представлениям это операционная система, то есть это название ОС как он её себе представлял, а Linux, это ядро системы. Как Mac OS X и XNU. Понятно, что с ОС у него не выгорело, но можно же деда было уважить, ведь именно он стоял у истоков Free Software и без него открытый код был бы лишь игрушкой в руках корпораций и правительств разных стран.
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|3.12, Аноним (12), 21:57, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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GNU Coreutils пока на месте. Знаю, что и это заменяют на версию на Rust.
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|3.14, Аноним (14), 22:04, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Там только на прошлой неделе https://www.openwall.com/lists/musl/2020/11/19/1 зачем такое счастье? Шланг сегодня интересен только из-за более удобного pgo профилирования (но менее точного), по-прежнему проигрывает гццшным оптимизациям особенно на сложных кейсах, по количеству и качеству поддержки архитектур, фортран в зачаточном состоянии. В то же время, из GNU в сегодняшних системах есть очень много безальтернативного ПО, формирующего, собственно, ОС -- те же findutils и coreutils, без них толку от пк не больше чем от куска железа. Именно гнутые реализации наиболее совершенные и отвечающие нынешним требованиям.
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|2.11, Аноним (11), 21:56, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Linux - ядро
Fedora - операционная система
GNU/Linux - семейство операционных систем
> именно он стоял у истоков Free Software
Не один он.
> без него открытый код был бы лишь игрушкой в руках корпораций и правительств разных стран
Инфа сотка? Слетал в параллельную вселенную, да? Там так и было?
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|4.36, Sluggard (ok), 23:40, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так ведь и в сусе системда.
Так Суся не родоначальник, и для Поттеринга не дом родной, в отличие от красношляпых. )
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|6.39, Sluggard (ok), 23:45, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Существеннее таки то, что тут такие системда.
Тут как у большинства. Надо почти всем тогда переименовываться.
В openSUSE, кстати, думали на тему переименования ребрендинга не так давно. Благо, передумали.
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|3.45, Timoteo Cirkla (ok), 23:57, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Похоже, у кого-то из анонимов подгорело от того, что в сусе тоже системда.
З.Ы. Я сам использую сусю.
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|2.22, sdf (?), 22:42, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какая разница альфа или бета, если по стабильности Fedora лучше убунты, манджары и всяких прочих арчей.
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|1.15, Аноним (15), 22:09, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Полностью поддерживаю!
Потом через несколько лет снова сменить название на Fedora или ещё какое другое, так из двух слов уже было, может будет теперь постоянно так, то просто Fedora, то Fedora + любое рандомное.
Зато наглядно видна деятельность, всем ясно, что не зря квотированные свой смузи сосут!
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|1.18, Аноним (18), 22:23, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Несмотря на то что ядро Linux является важным звеном Fedora Linux, дистрибутив им не ограничивается и также включает множество других пакетов.
Исправил.
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|1.28, Аноним (27), 23:21, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Старое неофициальное название была бабка Федора на лурке даже написано
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|2.40, Timoteo Cirkla (ok), 23:45, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут эта поговорка не работает. Название не на русском.
Хотя здесь оно тоже никогда особо не работало.
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|2.51, saahriktu (ok), 01:04, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я помню. Fedora Core 1 вышла когда я уже юзал линуксы. Тогда ещё Red Hat 7.2.
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