The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Дистрибутив Fedora на пути переименования в Fedora Linux

10.03.2021 21:28

Мэттью Миллер (Matthew Miller), лидер проекта Fedora, выступил с инициативой разделения наименования сообщества и дистрибутива Fedora. Имя Fedora предложено использовать для всего проекта и связанного с ним сообщества, а дистрибутив планируется называть Fedora Linux.

В качестве причины переименования упоминается то, что проект Fedora не ограничивается одним дистрибутивом и также развивает репозиторий EPEL для RHEL/CentOS, документацию, сайты и различные инструменты. Поэтому, говоря Fedora хотелось бы, чтобы подразумевался весь проект, а не один из создаваемых им продуктов.

Изменение имени предложено произвести в выпуске Fedora 35, заменив в файле /etc/os-release параметр 'NAME=Fedora' на 'NAME="Fedora Linux"'. Параметр "ID=fedora" останется без изменений, т.е. не потребуется изменять скрипты и условные блоки в spec-файлах. Специализированные редакции также продолжат поставляться под старыми именами, например, Fedora Workstation, Fedora CoreOS и Fedora KDE Plasma Desktop.

Идея указания Fedora GNU+Linux вместо Fedora Linux не получила поддержки, так как лишние слова затрудняют восприятие и, несмотря на то что компоненты проекта GNU являются важным звеном Fedora Linux, дистрибутив ими не ограничивается и также включает множество других пакетов. Кроме того, использование слова "Linux" для дистрибутивов уже прижилось и стало общепринятым термином.

  1. Главная ссылка к новости (https://communityblog.fedorapr...)
  2. OpenNews: Мэйнтейнеры Fedora и Gentoo отказались от сопровождения пакетов с Telegram Desktop
  3. OpenNews: Эмуляция сборки Red Hat Enterprise Linux на базе Fedora Rawhide
  4. OpenNews: Arch Linux, Fedora, Debian, Slackware и openSUSE могут отказаться от поставки Chromium
  5. OpenNews: Представлен Fedora Kinoite, аналог Fedora Silverblue с рабочим столом KDE
  6. OpenNews: Debian и Fedora пытаются справиться с проблемой мелких зависимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54734-fedora
Ключевые слова: fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, anonymous (??), 21:37, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –13 +/
    Fedora BSD/GNU/MIT/LGBTQ+linux
     
     
  • 2.19, kusb (?), 22:31, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Слушай, я тут свой задэ почесал.
    А ты свой чешешь?
     
  • 2.26, Аноним (26), 23:07, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рукоблудие сплошное.
     
  • 2.33, Timoteo Cirkla (ok), 23:36, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Перестаньте рукоблудствовать прилюдно. Здесь всё-таки публичное место.
     
     
  • 3.42, Led (ok), 23:52, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Здесь всё-таки публичное место.

    Не место, а дом.

     

  • 1.2, Аноним (2), 21:38, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > несмотря на то что компоненты проекта GNU являются важным звеном Fedora Linux, дистрибутив ими не ограничивается и также включает множество других пакетов

    Ну так Столлман же не из-за этого требовал называть проект GNU/Linux, а из-за того, что GNU по его представлениям это операционная система, то есть это название ОС как он её себе представлял, а Linux, это ядро системы. Как Mac OS X и XNU. Понятно, что с ОС у него не выгорело, но можно же деда было уважить, ведь именно он стоял у истоков Free Software и без него открытый код был бы лишь игрушкой в руках корпораций и правительств разных стран.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:45, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из важных GNU-компонентов в дистрибутивах разве, что Glibc остался. На Musl его пока лишь единицы заменяют. Вместо GCC уже многие переходят на Clang, в том числе Fedora экспериментирует - https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53097
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 21:57, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    GNU Coreutils пока на месте. Знаю, что и это заменяют на версию на Rust.
     
  • 3.14, Аноним (14), 22:04, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Там только на прошлой неделе https://www.openwall.com/lists/musl/2020/11/19/1 зачем такое счастье? Шланг сегодня интересен только из-за более удобного pgo профилирования (но менее точного), по-прежнему проигрывает гццшным оптимизациям особенно на сложных кейсах, по количеству и качеству поддержки архитектур, фортран в зачаточном состоянии. В то же время, из GNU в сегодняшних системах  есть очень много безальтернативного ПО, формирующего, собственно, ОС -- те же findutils и coreutils, без них толку от пк не больше чем от куска железа. Именно гнутые реализации наиболее совершенные и отвечающие нынешним требованиям.
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:56, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Linux - ядро
    Fedora - операционная система
    GNU/Linux - семейство операционных систем

    > именно он стоял у истоков Free Software

    Не один он.

    > без него открытый код был бы лишь игрушкой в руках корпораций и правительств разных стран

    Инфа сотка? Слетал в параллельную вселенную, да? Там так и было?

     

  • 1.3, Аноним (3), 21:39, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Fedora BSD
     
     
  • 2.31, Sluggard (ok), 23:33, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fedora SystemD.
     
     
  • 3.35, Timoteo Cirkla (ok), 23:38, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ведь и в сусе системда.
     
     
  • 4.36, Sluggard (ok), 23:40, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так ведь и в сусе системда.

    Так Суся не родоначальник, и для Поттеринга не дом родной, в отличие от красношляпых. )

     
     
  • 5.38, Timoteo Cirkla (ok), 23:42, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Существеннее таки то, что тут таки системда.
     
     
  • 6.39, Sluggard (ok), 23:45, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Существеннее таки то, что тут такие системда.

    Тут как у большинства. Надо почти всем тогда переименовываться.
    В openSUSE, кстати, думали на тему переименования  ребрендинга не так давно. Благо, передумали.

     
     
  • 7.49, Timoteo Cirkla (ok), 00:02, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логично. Незачем. Название и название. Важнее развитие самого дистра, а не смена названия.
     
     
  • 8.50, Sluggard (ok), 00:07, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, тогда кто-то, видимо, заскучал Или долбанулся ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.45, Timoteo Cirkla (ok), 23:57, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже, у кого-то из анонимов подгорело от того, что в сусе тоже системда.

    З.Ы. Я сам использую сусю.

     

  • 1.4, Аноним (4), 21:42, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хочу Fedora FreeBSD с сыстемд и флатпаком.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:47, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Во FreeBSD systemd нет и слава богу
     
  • 2.10, Онаним (?), 21:52, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сыстемды вряд ли.
    Факапов - сколько угодно.
     
  • 2.46, Timoteo Cirkla (ok), 23:57, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Соберите.
     

  • 1.6, Аноним (7), 21:47, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Fedora Linux такая же альфа Red Hat, хоть linux хоть не linux
     
     
  • 2.22, sdf (?), 22:42, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какая разница альфа или бета, если по стабильности Fedora лучше убунты, манджары и всяких прочих арчей.
     
     
  • 3.41, Timoteo Cirkla (ok), 23:47, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    До стабильности суси ей далеко.
     
  • 2.43, Timoteo Cirkla (ok), 23:53, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бета же.
     

  • 1.8, Онаним (?), 21:48, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Чем бы дитя не тешилось, лишь бы ребрендинг не устраивало.
     
     
  • 2.44, Timoteo Cirkla (ok), 23:55, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да лишь бы ребрендинг не мешал самому проект. А так пусть хоть каждый месяц.
     

  • 1.9, anotherguy (?), 21:52, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А почему бы и да.
     
     
  • 2.47, Timoteo Cirkla (ok), 23:59, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как говорится, когда коту делать нечего...
     

  • 1.15, Аноним (15), 22:09, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Полностью поддерживаю!
    Потом через несколько лет снова сменить название на Fedora или ещё какое другое, так из двух слов уже было, может будет теперь постоянно так, то просто Fedora, то Fedora + любое рандомное.
    Зато наглядно видна деятельность, всем ясно, что не зря квотированные свой смузи сосут!
     
  • 1.16, Аноним (16), 22:10, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В любой непонятной ситуации переставляй кровати.
     
     
  • 2.20, kusb (?), 22:33, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почеши свой задэ.
     

  • 1.17, Sluggard (ok), 22:14, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чего не обратно в Fedora Core?
     
  • 1.18, Аноним (18), 22:23, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Несмотря на то что ядро Linux является важным звеном Fedora Linux, дистрибутив им не ограничивается и также включает множество других пакетов.

    Исправил.

     
  • 1.21, Аноним (21), 22:35, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    GNU лишнее. Тут без вопросов.
     
  • 1.23, Аноним (23), 22:44, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть, они определились, наконец?
     
  • 1.27, Аноним (27), 23:18, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Походу Федора загибается
     
  • 1.28, Аноним (27), 23:21, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Старое неофициальное название была бабка Федора на лурке даже написано
     
  • 1.29, Аноним (27), 23:24, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если вернут самое первое название это будет фейл
     
  • 1.30, AlesanderYa (ok), 23:29, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как Федору назовёте, так оно и поплывет.
     
     
  • 2.40, Timoteo Cirkla (ok), 23:45, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут эта поговорка не работает. Название не на русском.
    Хотя здесь оно тоже никогда особо не работало.
     

  • 1.48, Аноним (48), 23:59, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так они же уже назывались Fedora Core. Или уже все забыли?
     
     
  • 2.51, saahriktu (ok), 01:04, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я помню. Fedora Core 1 вышла когда я уже юзал линуксы. Тогда ещё Red Hat 7.2.
     

  • 1.52, Аноним (-), 01:25, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что с брендом Pidora? Помню был такой бранч.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру